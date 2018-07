Críticas al concierto de Vetusta Morla: «Fue una ratonera y la organización penosa» Los asistentes tuvieron que esperar dos horas para poder acceder al recinto. / Ignacio Pérez Muchos asistentes han mostrado su indignación por los problemas que se generaron al comienzo del espectáculo. «Las colas eran interminables, el control de seguridad de chiste y el recinto estaba abarrotado», denuncian VIRGINIA MELCHOR Domingo, 1 julio 2018, 20:50

Muchos de los 8.263 asistentes al concierto de Vetusta Morla, que se celebró este sábado en la explanada del Guggenheim, han criticado la «pésima organización» del espectáculo, con «colas interminables» y un aforo «abarrotado» en el que «no se podía ni respirar». «Hicimos una hora de cola para entrar y dentro tuvimos que esperar otra hora y pico, la gente empezó a pitar, estaba tan lleno que tuvimos que situarnos donde no se veía nada para no ahogarnos», relata Laura, que viajó desde Burgos junto a dos amigas para asistir a la actuación. La banda madrileña ya avisó previamente de que se retrasaría la apertura de puertas por los saltos de los clavadistas de Red Bull y pidió disculpas al salir al escenario. De hecho, el sexteto no comenzó su actuación hasta que entró todo el público, tal y como informó un miembro del equipo.

Laura, de 27 años, asegura que «fue inhumano, el problema no fue solo el retraso, sino que había muchísima gente. Nos pusimos hacia la mitad y eso era para morirse. Solo pude ver a Pucho por la pantalla porque nos tuvimos que ir atrás del todo para poder respirar», se queja esta burgalesa.

Amaya, otra de las asistentes, ha asegurado a EL CORREO que «fue una organización penosa, la peor que he visto en un evento similar». En su opinión, el concierto fue «decepcionante» porque «las colas eran interminables, el control de seguridad de chiste y el recinto estaba abarrotado». Ella tuvo que ver el espectáculo desde las escaleras, «con nula visión del escenario», una decisión que asegura que «tomó mucha gente que no quiso jugársela bajando a una explanada».

Otros muchos asistentes al show del grupo madrileño han recurrido a las redes sociales para expresar su descontento. «Os habéis pasado de aforo y mucho», se queja Jaime. Una opinión que comparte Alejandro, que critica que la organización fuese «espantosa». «Lugares no adaptados a tanta gente, accesos y transporte insuficientes... Hay pabellones o estadios para hacer conciertos seguros... Espero toméis nota, muy muy mal», denuncia. «¿Alguien ha revisado las medidas de seguridad? Esto es un peligro. ¿Por dónde se sale si hay una emergencia?», se preguntaba anoche otra usuaria en Twitter.

También Eva temió por su seguridad. «Deplorable, entrada ratonera... nos recomiendan abandonar el recinto y sin hojas de reclamaciones», protestaba. Marta, que viajó desde Barcelona, tuvo miedo de que se produjera «una avalancha». «¿He pagado una entrada de 30 euros para veros así?».

Estos son solo algunos de los tuits que han escrito los asistentes al concierto para mostrar su indignación:

A ver ahora quien da la cara en tamaña irresponsabilidad...la gente cabreada y el riesgo de personas atrapadas y enlatadas es tremendo!! @bilbao_udala@vetustamorla — Josean Rodriguez (@Kotxean) 30 de junio de 2018

Lo que te encuentras en el concierto de @vetustamorla en #Bilbao... Organización... Una maravilla #vetustamorla No cabe un alma y la gente sigue entrando. pic.twitter.com/EG0pnhGA9y — Rita Casdelo A. (@Ritacasdelo) 30 de junio de 2018

A @vetustamorla se les ha ido de las manos el concierto de Bilbao. Queda más de un km de cola y así está el recinto. No se puede entrar pic.twitter.com/BjPw6YT0Cd — Laura Ramos (@LauraRamos_G) 30 de junio de 2018

Casi una hora de cola en el concierto de @vetustamorla en #bilbao y todavía no sabemos si llegaremos a los bises. Un cero en organización a @lasttourint y @bilbao_udalapic.twitter.com/K7WjCSmo5Y — Josean Hermoso (@yoguy74) 30 de junio de 2018