Coti y Depedro sin alcanzar el máximo en el Getxo Sound Fest El argentino Coti es autor de 'Color esperanza'. / LORENZO PASCUAL El Dylan latino Coti Sorokin y el panamericano Jairo Zavala, alias Depedro, fueron cabezas de cartel del sábado aunque la técnica y la inspiración impidieron que sus buenos bolos rompieran del todo ÓSCAR CUBILLO Domingo, 29 septiembre 2019, 14:18

El sábado se celebró la segunda jornada, la más roquera, del 2º Getxo Sound Fest. El viernes la encabezaron los electropoperos Dorian y Miss Caffeina, que atrajeron al doble de público a la carpa de la Plaza Estación de Las Arenas que el congregado el día después por el popero argentino Coti y el cantautor folk-roquero madrileño Depedro. El público cantó y participó en sendos shows sabatinos, a pesar del mal sonido que perjudicó a Coti y del bajón de tensión que sufrió Depedro al final de su repertorio.

La tarde la abrieron los vizcaínos Debajo del Paraguas con un truño de pop blando entre La Oreja de Van Gogh, Nogen y Taburete, y la enderezaron los getxotarras Fakeband con sus canciones originales de rock americano, guitarreras, bien armonizas y tan bonitas todas que parecían versiones de Tom Petty, CSN&Y, The Band, Jayhawks, etc., aunque tuvieron algún lapso destensado porque solo habían ensayado dos veces para esta resurrección especial y temporal en el 2º Getxo Sound Fest.

El concierto más seguido del sábado (al margen del matutino, gratuito, instrumental y surfero de Los Coronas madrileños, resacosos y abandonados hace dos semanas por su trompetista ucraniano) fue el del flaco argentino Coti (Roberto Fidel Ernesto Sorokin Espasa, Rosario, 46 años), que en sexteto a tres guitarras (muy blusera la de la derecha) dio un bolo cantarín, comunitario y femenino de 12 canciones en 72 minutos. Una pena que el sonido de la carpa, plano y pleno de brillos, impidiera distinguir las guitarras y ni siquiera las letras, pero estas se las sabían las numerosas chicas presentes y rendidas a sus melodías redondas.

Coti apostó casi siempre por coros fáciles y adhesivos (los del inaugural 'Días'), desplegó pronto sus hits para adolescentes (a la segunda 'Antes de ver el sol' con sus coros Mumford And Sons -aunque la canción es anterior a la creación del grupo inglés-, a la tercera la canción compuesta para Julieta Venegas 'Andar conmigo', que empezó cual soul calamariano, coló versos a lo Rafael Berrio y acabó recitada a lo Dylan) y reveló de una tacada triple su naturalidad tanto con los lentos (el vals 'Tu nombre', a dúo con la violinista) como con el rock ('50 horas', algo Leiva por tener a las chicas en el punto de mira lírico, el dylaniano 'Luz de día', escrito para y hecho famoso por Los Enanitos Verdes argentinos; por cierto, Calamaro ha llamado a Coti «el Bob Dylan latino»).

La cosa pintaba guapa pero se oía fatal, tan mal que al principio Coti, quien se olía la tostado, ya había preguntado: «¿Se escucha bien?». Y contestó un chaval de la tercera fila: «No, de p… culo». Ya, y te cambiabas de sitio e ibas atrás y también se oía mal, aunque el personal intentaba disfrutar del buen momento, introducirse en el diverso repertorio con falso tango (el roquerizado 'Te quise tanto', que compuso para Paulina Rubio), rumba con sello Los Rodríguez ('Bailemos', con su desarrollo guitarrero postrero vía The Del Lords), la coreada y afamada 'Lento' (coescrita con la mexicana Julieta Venegas que la hizo hit), las dos grandes cimas de la cita que fueron el rock argentino en ambiente comunitario 'Otra vez' y el popero y coreado 'Nada de esto fue un error' (cuando Coti bajó a cantarla al foso y provocó una apoteosis), y el fin por todo lo alto con el comercial 'Color esperanza', que Coti escribió para Diego Torres, quien la hizo éxito, y que en Getxo la gente contenta acompañó con palmas, entrechocando las manos, contoneándose, cantándola… Pero pena del sonido, insistimos.

El madrileño Depedro ofició cual cantautor folk panamericano. / LORENZO PASCUAL

Sin embargo, un sonido excelente, el mejor de la jornada sabatina, lo logró en quinteto el madrileño Depedro (Jairo Zavala, 46 años también, ex La Vacazul, ex Amparanoia, ex los americanos Calexico), quien optimista y humanista cual cantautor folklorista hispanoamericano pilotó un concierto de 14 temas en 76 minutos inopinadamente decrecientes por culpa del orden de las canciones y la pegada en su ejecución. Y eso que Depedro arrancó calentando la carpa, marchando hacia arriba, fronterizo con 'Ser valiente' y 'Como el viento', logrando la primera diana al resonar a Los Lobos modernistas en la tercera, '¿Hay algo ahí?' (con lírica onírica a lo Juan Rulfo, visuales de fondo que apenas se contrastaron durante toda su intervención y un solo de trompeta brutal a cargo del multiinstrumentista alemán que también se ocupaba del acordeón, el teclado y el vibráfono), y recreciéndose por partida doble al modo de La MODA zíngaros ('Nubes de papel') y al retratar el DF mexicano ('Defectuoso', con estética de documental urbano en las visuales).

Depedro, que tuvo ante sí un poco menos de público que Coti pero igual de participativo, se refrenó flotante en 'Déjalo ir', se animó a bajar del escenario con todo el grupo para tocar entre la gente la cumbia 'El pescador' (agraciada con otro genial solo de trompeta), y cuando volvieron a subir para interpretar la fantasmal y amorosa reverberación tex-mex de 'Te sigo soñando' alcanzaron otro momento mágico inmortalizado con sus móviles por numerosos espectadores.

De seguido los cinco nos sorprendieron con una meritoria aunque un poquito rígida 'Fiesta' de Serrat («también la versionaban Tahúres Zurdos, ¿te acuerdas?», interpeló Óscar Esteban), y a partir de entonces la magia se difuminó y el vigor se amortiguó en la segunda mitad de su actuación: en 'Flores y tamales' se nos pegaban las playeras al piso pegajoso por los charcos de alcohol, la melancólica 'Diciembre' se ahogó en su propio marasmo, un mal viaje de ayahuasca semejó la lisergia indígena de 'Antes de que anochezca' con su danza de los desposeídos, la generalmente efectiva 'Panamericana' esta vez hasta sufrió peor sonido, y la despedida con 'Llorona' fue levemente elevada por los coros del respetable, que si no… Hum… Algo pasó a partir de 'Fiesta' que emborronó la velada, pues el panamericano Depedro tiene tablas y garantía.

Hemos citado todos los títulos de los dos conciertos, doce más catorce, 26 en total, por si no lo han notado, queridos lectores.