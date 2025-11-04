El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones del martes: resultados del 4 de noviembre
Logo Patrocinio
Detalle del convento de San Antonio de Durango. E. C.

La Coral conjurará el espíritu de las antiguas monjas clarisas de Durango

Las solistas Ana Otxoa, Marta Ubieta y María José Zalbide, arropada por las voces femeninas, interpretarán las piezas que Zubiaurre compuso para las religiosas

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Martes, 4 de noviembre 2025, 23:23

Comenta

La sección femenina de la Sociedad Coral conjurará este sábado en Durango el espíritu de las antiguas monjas clarisas. Entre 1865 y 1911, el compositor ... Valentín de Zubiaurre (Garai, 1837-Madrid, 1914) escribió medio centenar de obras para las religiosas del convento de San Antonio y, según las crónicas, los conciertos causaban furor. Las religiosas tenían una destreza técnica y una belleza sonora que no tenían nada que envidiar a las agrupaciones seglares y profesionales. Ahora serán las sopranos y contraltos de la Coral las que interpreten las piezas, en su mayoría música litúrgica, cantos a la Virgen y villancicos con ritmo de zortziko, con textos en latín, castellano y euskera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2

    Detenidos dos mujeres y un hombre por un apuñalamiento en Bilbao
  3. 3 El Leioa y el Indautxu lloran la muerte de su exfutbolista fallecido ayer en el accidente de moto en Lemoiz
  4. 4

    El milagro del único superviviente del accidente de Air India que se convirtió en tragedia: «Mi familia está rota»
  5. 5 Muere un motorista en un accidente de tráfico en Lemoiz
  6. 6

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  7. 7

    Jainaga entra en la lista Forbes de los cien más ricos de España con 450 millones
  8. 8

    Las joyas de Lezama que Valverde se lleva a Newcastle: así son las nuevas promesas del Athletic
  9. 9

    Así se ha blindado Mazón para evitar ser imputado por la jueza de la dana
  10. 10

    75 multas al día por entrar en la zona de bajas emisiones de Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Coral conjurará el espíritu de las antiguas monjas clarisas de Durango

La Coral conjurará el espíritu de las antiguas monjas clarisas de Durango