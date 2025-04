Los conciertos de Semana Santa: Álvaro Díaz, John Pollõn, The Inciters, Oreka TX, Korrontzi, Itxaso, Ben Waters… Catorce recomendaciones de viernes a sábado, pivotando por los actos musicales del Basque Fest, que aporta nueve propuestas. La mayoría es producto local (aunque vienen algunos de California, Inglaterra y Puerto Rico) y abunda el folk vasco, pero también caben el punk, el jazz, el reguetón multiventas, el country genuino, el soul femenino, el blues por partida doble…

1 Sensei Music Ensemble inaugura el Basque Fest 2025

De miércoles a sábado se desplegará el llamado 'Basque Fest 2025', más de 200 actos patrocinados por el ayuntamiento para amenizar la Semana Santa bilbaína: conciertos, teatro, cine, monólogos de humor, danzas tradicionales, herri kirolak o deporte rural, DJs, kalejiras….

Abrirá los conciertos, y los actos en general, el Sensei Music Ensemble, un supergrupo de las escenas vascas del jazz, el folk y más allá. Su líder es de Amurrio, se llama Álex López y le apodan 'Sensei' (contrabajo, voz y percusión). A él le acompañan la bilbaína Carla Sevilla (voz y percusión), el gallego residente en Euskadi Hilario Rodeiro (batería y percusión), la vitoriana Raquel Roche (voz y percusión), el mirandés Rubén Salvador (trompeta, fliscornio y percusión), la vizcaína Estíbaliz Moyano (voz y percusión; es la del grupo de pop-rock Clarisse), el catalán afincado en Álava Raül Vera (guitarras acústica y eléctrica), la getxotarra Irantzu Garamendi (flauta travesera, voz y percusión), el mirandés vecino de Bilbao José Luis Canal (piano), el guipuzcoano Julen Izarra (saxos), más la dupla vizcaína, de Orduña, formada por Iñaki Plaza & Kepa Calvo (txalapartas de piedra y madera). Y suelen incluir en la lista de miembros a su técnico de sonido, Unai Mimenza, el mismo del trikitilari Xabi Aburruzaga.

Sensei Musi Ensemble presenta su segundo EP, 'Peixe' (pez, en gallego), que estamos oyendo ahora en Spotify, «un nuevo trabajo en el que reivindica la diversidad lingüística, cultural y geográfica. Tres playas de Galiza, Catalunya y Euskal Herria inspiran 'Peixe', y a ellas les cantan en el idioma del lugar, galego, catalá y euskara, bajo el cobijo de su habitual mestizaje y enorme calidad instrumental», leemos por ahí.

EL CONCIERTO: Miércoles 16, Bilbao, Alhóndiga, 19 h, entrada libre.

2 Sombra + Wreck Totem en La Atalaia

No todo en Semana Santa es el subvencionado Basque Fest. También hay locos melómanos de la iniciativa privada que programan conciertos por su cuenta y riesgo, caso de los rectores del restaurante Gardoki, sito en Sopelana, que suelen dar cancha a bastantes grupos psicodélicos guiris en gira por estos pagos.

Pero para este miércoles proponen una dupla cantábrica así anunciada en su Facebook, con una sintaxis mejorable que tocaremos los menos posible: «Noche de sonidos contundentes y espaciales con estas dos bandas: SOMBRA, desde Oviedo. Sombra es Heavy-Psych, Hendrix, Sabbath, Floyd, Triana. Intensidad, ganas, sonrisas y rabia. Fuego y humo. Sombra es luz. Y los WRECK TOTEM, con su stoner rock dinámico para mover el esqueleto». Estos últimos son los tres de la foto, son de casa, son vizcaínos, y en su Facebook se etiquetan así: «Hard Stoner Rock Band from Bilbao».

EL CONCIERTO: Miércoles 16, Sopelana, La Atalaia del Gardoki, puertas 21 h, 12-15 €.

3 Arnau & The Honky Tonk Losers estrenan 'Second Chances'

Con la vitola del Baque Fest, y teloneados por Moonshine Wagon, los vizcaínos de alma vaquera Arnau & The Honky Tonk Losers, liderados por el gerundense vecino de Igorre Arnau Coderch, presentarán en vivo su primer álbum o larga duración, 'Second Chances' (Guns Of Brixton), justo el mismo día de su publicación.

El disco nos recuerda a Dwight Yoakam, al country de los 70, a los aires de carretera, y lo estrenarán en ochote, con la banda al completo: Arnau Coderch (voz y guitarra), su esposa Leire García (coros y percusión), más Pedro Larrauri al bajo (The Reverendo's), Ibai García a la guitarra (ex Homoken Loboken, ahora líder de Ibai García Blues Project), Íñigo Elexpuru a la batería (Akatz, Gonzalo Portugal…), el último fichaje, Mario Martín al violín (Ruaille Buaille, Country Basque…), y los dos refuerzos para conciertos grandes: el pedal steel catalán Aleix Garriga y el pianista bilbaíno Israel Santamaría (Cumbaos Trío, Gonzalo Portugal, Ibai García, Pablo Almaraz…).

EL CONCIERTO: Miércoles 16, Bilbao, Kafe Antzokia, 22 h, entrada libre (más Moonshine Wagon).

4 JAC Electric en el bolo-birra del Piper's

Otros promotores valientes de la margen derecha que montan un concierto hostelero en plena Semana Santa y así lo anuncian en su Facebook: «Sabemos que es Jueves Santo y que hay fútbol pero... Nos pueden las ansias de un buen Bolo-Birra, y si además es con la txabalada de JAC, para qué contaros. Lo dicho, jueves 17 de abril música en directo, y como siempre a las 20.30 y con entrada gratuita».

Pues el barbudo JAC es Jaime Alvarellos Correcher, nacido en Valencia, criado en Madrid, y ahora avecindado en Hendaya, Francia. Se mueve mucho por Navarra y Gipuzkoa, y suele alternar formatos: se presenta como arqueólogo del blues acústico, tocando en solitario versiones de blues del Delta a menudo de un siglo de antigüedad, y también en trío eléctrico, como en el bolo-birra de este jueves, donde con una Fender Stratocaster y una sólida base rítmica repasará tanto versiones (BB King, Ray Charles, Lightnin' Hopkins…) como originales.

Por cierto, el viernes 18 se publica un disco de este trío eléctrico: se titula 'Now' y trae siete originales y tres covers.

EL CONCIERTO: Jueves 17, Algorta / Getxo, Pub Piper's, 20.30 h, entrada libre.

5 Korrontzi en el Basque Fest

Con la vitola del Basque Fest llega este jueves el concierto de Korrontzi, una fiesta con trikitixa y dantzaris vistosos que también llevarán en próximas fechas por Zagora (Marruecos, este finde, sábado y domingo), Ermua (9 de mayo en su teatro municipal), Vitoria (el 24 en el Buesa Arena), Santurtzi (31 de mayo en el Día de las Letras Galegas), Zara (Croacia, el 13 de junio), dos fechas más en Portugal en el mes de junio, Arrigorriaga (25 de julio en las fiestas), Bélgica y Suiza en agosto, Ugao-Miraballes (8 de septiembre), y más que o no han anunciado o hemos dejado en el tintero.

Le preguntamos a Agus Barandiaran, el líder de Korrontzi, cómo será el concierto del Basque Fest, y plantea: «Tenemos un gran rival, el partido del Athletic-Glasgow Rangers, que se juega más o menos a la misma hora en San Mamés. Pero bueno, nosotros a lo nuestro. En El Arenal estaremos nosotros, Korrontzi, el grupo de baile Oinkari, que viene desde Villabona, Gipuzkoa, y también habrá algún músico invitado más. A ver qué tal se tercia la tarde-noche, porque con el Athletic…». Bah, seguro que hay mucho público, aunque hay un 40 % de posibilidades de que llueva a la hora de entregar esta lista de lo mejor de Semana Santa.

EL CONCIERTO: Jueves 17, Bilbao, Kiosko del Arenal, 20.30 h, entrada libre.

6 Ben Waters, boogie woogie man

Esta es otra loable y valiente iniciativa privada organizada en Semana Santa, un cartel doble albergado en la Sala Azkena. Abren unos teloneros de lujo, los baracaldeses Ibai García Blues Project (liderados por el guitarrista de Arnau & The Honky Tonk Losers, con el cantante Charlie Santiago, de Ready Aim Fire, y con otros tres ilustres), y luego saldrá el pianista inglés de boogie boogie y blues Ben Waters (Weymouth, Reino Unido, 1974).

Le influyen rocanroleros como Fats Domino, Jerry Lee Lewis y Little Richard, genios del boogie y el ritmo y blues como Amos Milburn, o su paisano Ian Stewart (vinculado a los Stones)… Ben ha tocado con Jools Holland, Cher, The Rolling Stones, Jeff Beck, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Imelda May, Mick Hucknall, Johnny Depp y, entre otros muchos, con Shakin' Stevens, que solo por eso ya merece nuestro respeto y admiración.

Waters dice que lleva 35 años recorriendo el mundo y se ha tirado las dos primeras semanas de abril en Japón. Acaba de estar en Amberes, Bélgica, tocará en Bilbao y Barcelona, y acabará el mes en Perú, ahí es nada.

EL CONCIERTO: Jueves 17, Bilbao, Azkena, 21 h, 25-28 €.

7 Solomillo Wellington en el Basque Fest

La dupla del Basque Fest del jueves en el Antzoki la rematarán los rocanroleros Micky & The Buzz con su alineación remozada, y abrirá la velada otro combo vizcaíno con chica cantante, Solomillo Wellington, cuatro punkis de Barakaldo, a saber: Edurne al micrófono, Cañón de Campamento Rumano a la guitarra, y a la base rítmica, un matrimonio, Ana y Andrés de Los Retumbes, ella a la batería y él al bajo.

Les vimos en el Euskalduna, en la entrega de los séptimos Premios Koska, repartidos entre la escena vizcaína, y los solomillos se cascaron 6 canciones en 11 minutos: en plan Desechables ('Héroe' y 'KGB'), a lo Eskorbuto ('Escoria humana'), concomitantes con los punkis vizcaínos más jóvenes Chulería Joder! ('Dealers a gogo'), crudos como Iggy Pop ('Dientes, dientes'), y tan punkis como Las Vulpess ('Al punto').

Tienen un vinilo de 4 cortes lanzado en el desaparecido sello madrileño Family Spree, después del verano sacarán otro disco corto, y a ver si en el Antzokia al menos espetan 12 canciones en 22 minutejos.

EL CONCIERTO: Jueves 17, Bilbao, Kafe Antzokia, 22 h, entrada libre (más Micky & The Buzz).

8 Iñaki Plaza y la mitad del Sensei Music Ensemble

Otro bolo del Basque Fest, este de un trikitilari y txalapartari al que la AIE (Entidad de Gestión de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes de la Música) presentaba así su currículo en 2015: «Iñaki Plaza (Orduña, Bizkaia, 1976). Comienza estudios de trikitixa (acordeón diatónico vasco) y percusión tradicional vasca (txalaparta, pandero). Forma parte de diferentes grupos desde 1994 hasta la actualidad ininterrumpidamente, entre otros: «Trikitixa Izalde», «Sorbeltz», «Kepa Junkera»,«Ibon Koteron», «Etxak» (Compañía de Euskadi de Txalaparta) como txalapartari, percusionista o trikitilari. En 2004 y hasta el 2012 trabaja junto con el músico Ion Garmendia en el proyecto «O. Hatz» (hogeihatz). Ha colaborado en grabaciones y directos de grupos como Berrogüetto, Kepa Junkera, Faltriqueira, Tejedor etc. En 2014 edita 'Ekhi' (Warner Music 2014) y en 2015 'Ekhi-Live DVD' (Warner Music 2015)».

Iñaki Plaza no ha editado nada desde entonces, pero este estío tendrá novedad discográfica. Eso sí, mantiene una gran banda de directo, integrada por, tomen nota: él mismo, Iñaki Plaza (voz -con entonación pop-, triki), Alex López alias Sensei (contrabajo), Carla Sevilla (voz), Kepa Calvo (batería), Raül Vera (guitarra), la pareja formada por Clàudia Gómez y Amaiur Luluaga (baile contemporáneo y tradicional), y encargado del sonido Suso Ramallo. O sea que muchos de ellos también participan en el Sensei Music Ensemble, el supergrupo de nuestra primera recomendación de esta lista, el que abre el Basque Fest 2025 en la misma Alhóndiga.

Y nos apunta el propio Iñaki: «Todos estos nombres componen la nueva formación para esta nueva etapa, marcada por un nuevo disco que estoy grabando. En el concierto del Basque Fest habrá temas nuevos de ese próximo álbum, que estará disponible para verano, además de otros temas de los discos 'Ekhi' y '20Hatz'». O sea todo nuevo una década después.

EL CONCIERTO: Viernes 18, Bilbao, Alhóndiga, 19 h, entrada libre.

9 Los txalapartaris Oreka TX regresan con 'Koklea'

Los txalapartaris guipuzcoanos Harkaitz Martínez de San Vicente y Mikel Ugarte (txalapartas de madera y piedra, bambú, bidón y cencerros) empezaron a hacer carrera en la alineación de Kepa Junkera (aunque por entonces en el grupo figuraba Gorka Otxoa en vez de Mikel Uragre), y no tardaron en volar y ver mundo por su cuenta, llegando al Polo Norte, literalmente.

Ahora navegan con su propio grupo, un quinteto completado por Iñigo Egia (ex – Oskorri; percusión), Mixel Ducau (ha reactivado su grupo legendario Errobi; alboka, clarinete de madera y saxo soprano) y Juanjo Otxandorena (bouzuki). Y Oreka TX regresan a Bizkaia con su cuarto álbum oficial, 'Koklea' (2019), el cual presentaron en el festival de Jazz de San Sebastián de 2020 y también en el Festival de Folk de Getxo de ese mismo año.

Esa vez en el Muxikebarri de Algorta, Oreka TX combinaron un buen concierto y un notable show visual de 97 minutos para unas 18 piezas servidas por el quinteto base (también hubo tres invitados: los vocalistas Mónica de Nut, gallega, y Thierry Biscary, francés, ex Kalakan, más el tolosarra Xabi Zeberio, ex Oskorri, éste a la nyckelharpa), y sus tañidos recorrieron el experimentalismo minimal de aire nipón, la étnica noreuropea, el muzak global, los aires junkerianos…

Ah, y no se confundan, que también en el Basque Fest este sábado en el Arenal (20.30 h) actúan unos tales Oreka a secas, y que en realidad se trata de un ochote cuyos miembros tienen currículo en Oxabi, Garilak 26 y Urrats.

EL CONCIERTO: Viernes 18, Bilbao, Kiosko del Arenal, 20.30 h, entrada libre.

10 The Inciters, 17 bolos por Europa en 18 días

The Inciters vienen desde California, son diez en tarima, de ellos tres chicas que cantan como The Supremes y demás grupos vocales femeninos de los 60, y su onda se asimila al Northern soul y a la cultura mod. Andan de Eurotour, 17 fechas (¡en 18 días!) abiertas con su tramo español, que abarca del miércoles 16 al sábado 19 con estas escalas: Madrid (Gruta 77), San Sebastián (Dabadaba, ahí la entrada cuesta 20-25 €), Bilbao (Kafe Antzokia, aquí con entrada libre porque el ayuntamiento abona los gastos dentro del Basque Fest, y el cartel es doble, con los bilbaínos Cherry Boppers) y Barcelona (Upload). El domingo The Inciters siguen por Francia, y continuarán viajando por Bélgica (aquí sólo un bolo) y Alemania.

Su último álbum es 'Bring Back The Weekend' (2023), tiene ritmo y melodía, y los fans de Amy Winehouse no deberían faltar (ni los de Diana Ross, ya pueden figurarse).

EL CONCIERTO: Viernes 18, Bilbao, Kafe Antzokia, 22 h, entrada libre (más The Cherry Boppers con Patricia Reckless).

11 John Pollõn, viral por Tik Tok

Los menores deben ir acompañados, avisa el cartel de este show de iniciativa privada protagonizado por John Pollõn, un trapero o artista urban (en el ámbito urban todos son artistas) paisano de Cacabelos, en la comarca del Bierzo, León, y devenido viral gracias a Tik Tok y a su canción 'Gallina y cocaína', esa que arranca así de lisérgica o surreal: «Decapitamo' una gallina y la llenamo' de pastilla' y cocaína, oh / Y la llevamo' pa' la disco, y puso un huevo por lo visto en la tarima, yeah / Y la metimo' en la cocina y nos comimo' la gallina y alucina, uoh-oh / Y nos marchamo' pa' la disco, y lo primero que hemos visto es la gallina, es la gallina, es la gallina».

El tema suena a rap cruzado con hyperpop, pero no está subido a Spotify, donde sí se pueden oír otros de John Pollõn (en realidad se llama Nicolás Vega) como 'Contacto', 'Todo lo que toco se parte', 'Tu beso en la mejilla', 'Belvedere', 'Miente', 'Black hole', 'Harry y su varita' o, ejem, 'Bitxes callin'.

EL CONCIERTO: Viernes 18, Bolueta / Bilbao, Santana 27, show 22 h, 25 €.

12 Nuevo proyecto de Itxaso con Luismi Segurado

También dentro del programa del Basque Fest se ha colado en el club de jazz este bolo a dúo del pianista Luismi Segurado (Salamanca, 1986), licenciado por Musikene, y la vocalista vizcaína Itxaso, que estrenarán el sábado un nuevo proyecto del que destaca la información oficial:

«Aunque la búsqueda de una sonoridad concreta ha llevado últimamente a Itxaso a profundizar más en la aportación tímbrica que propone la guitarra, acompañada del gran guitarrista Dani Pérez, la relación con el piano siempre ha sido intensa y gratificante. No en vano ha cantado en dúo junto grandes pianistas como Albert Bover, Joan Moné, Albert Sanz, Roger Mas, Iñaki Salvador, Jose Luis Canal, etc. En este proyecto, la cantante vizcaína forma dúo con otro extraordinario pianista Luismi Segurado, uno de los músicos más activos de la escena estatal, que colabora con grandes figuras -Jorge Rossy, Masa Kamaguchi, Bob Reynolds (Snarky Puppy), Chris Kase o Andrzej Olejniczak- y lidera su trio y su quinteto con los que ha grabado 5 discos».

Y sigue: «El dúo nos acerca a ese universo íntimo en el que Itxaso siempre se ha sentido cómoda, donde la libertad y la interacción son el punto de partida, y permiten una conexión natural entre muy diferentes propuestas. La calidez del jazz emocional de Abbey Lincoln, canciones directas al alma tomadas del ámbito del pop, o temas de compositores de largo recorrido en la música Brasileira...».

EL CONCIERTO: Sábado 19, Bilbao, JazzOn Aretoa, 20 h, 5 €.

13 Nat Simons convertida en felina

Más Basque Fest, en esta ocasión una dupla femenina en el Kafe Antzokia. Abren las punkis locales Las Furias, y cierra Nat Simons, una cantante y compositora española con cuatro discos publicados y un EP, como pone en su página de Facebook. En realidad se llama Natalia García Poza, nació en Madrid en el 85, y la vimos en su día abriéndose paso como cantautora indie folk rubiales. Ahora, cambiada, morena y rizada, está facturando una suerte de rock glam con momentos épicos, y con versiones en castellano de Blondie ('Call me') y Patti Smith ('Because the night'), lanzadas en su disco 'Felinas' (24), donde colaboran Cherie Currie de las Runaways, Vega, Repion, Aurora Beltrán, Annie B. Sweet, Nina de Morgan, Rebeca Jiménez…

EL CONCIERTO: Sábado 19, Bilbao, Kafe Antzokia, 22 h, entrada libre (más Las Furias).

14 Álvaro Díaz, número 1 de la Rolling Stone en español

No confundan a este buen hombre con el Álvaro Díaz de Bollullos Par del Condado, Huelva, el que hace flamenco pop y que comenzó de niño en Canal Sur (la ETB andaluza). Estamos hablando del trapero y reguetonero portorriqueño Jorge Álvaro Díaz Rodríguez (San Juan, 25 de julio de 1995), del que pone en Wikipedia que ha colaborado con Bad Bunny, Sebastián Yatra, Rawayana, Feid, Zion, Tainy, Eladio Carrión, Yandel, Dalex, Cazzu, Rauw Alejandro, Mora, Jowell & Randy, Myke Towers, Jhayco, Nathy Peluso, Quevedo, Fuego, C. Tangana…

El boricua Álvaro Díaz se dedicó a la publicidad antes de la música, lo cual seguro que le ha ayudado en su ascenso. Nos visita en la gira mundial de su disco 'Sayonara' (Universal Music Latino, 24), veinte cortes con colaboraciones de Feid, Tainy, Sen Senra, Young Cister, nsqk, paopao, Mora, Quevedo, y Aron Piper.

El tipo ha dado en la diana del éxito: en mayo actuará en El Coliseo, el recinto por excelencia de Puerto Rico, y en una hora vendió el aforo de la primera noche: 11.000 tickets. Además, con 'Sayonara' ha cosechado una certificación de disco de oro en USA por parte del RIAA Latin, una certificación de platino por el single 'BYAK' (con Rauw Alejandro). Y la revista Rolling Stone lo eligió como número 1 entre Los 50 Mejores Álbumes Latinos del 2024, y número 1 también en Los Grandes Álbumes en Español del 2024 y Las 50 Mejores Canciones en Español de 2024.

EL CONCIERTO: Sábado 19, Bolueta / Bilbao, Santana 27, show 22.30 h, 38,50 €.