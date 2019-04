Los conciertos de Semana Santa: Oreka TX, Korrontzi, Niko Etxart, Teenage Fanclub, 'His Life', Alejo Stivel… Mississippi Queen & The Wet Dogs. Como los doce apóstoles, una docena de citas logramos espigar en esta Semana Santa. Caben desde el folk autóctono (Oreka TX, Korrontzi) hasta el punk enfadado (Sick Of It All y Good Riddance), desde los musicales religiosos ('His Life') hasta los supergrupos neoyorquinos (Illumination) ÓSCAR CUBILLO Miércoles, 17 abril 2019, 18:12

'His Life': El musical de Semana Santa

Antes de nada, que no después de todo, indiquemos dos detalles: este musical no tiene nada que ver con el 'Jesucristo Superstar' que se programará a fin de mes en el mismo Teatro Campos, y este 'His Life / Su vida', referida a la de Jesucristo, lleva la música pregrabada pero las voces son en directo.

El espectáculo lo dirige Harold Lee y llega patrocinado por las iglesias evangélicas de Bizkaia y Euskadi, que son el vínculo con el reverendo Ben Hur, de la iglesia estadounidense Promise Church, organizadora de una gira universal que en Bilbao será puesta en escena por media centena de actores y una veintena de técnicos y decoradores.

De Jueves Santo a Domingo de Resurrección, Bilbao, Teatro Campos, entrada única y numerada 12 € Siete funciones: Jueves y viernes a las 17 h y 20 h; sábado a las 12 h y 20 h; domingo a las 19 h.

Y ahora un diluvio de datos: el musical estadounidense 'His Life: la vida de Jesucristo a ritmo de góspel' lleva 30 años en gira (se estrenó en 1989), se ha representado en una veintena de países (Estados Unidos, México, Colombia, El Salvador, China, Malasia, Singapur, Kenia, Tanzania...) y lo han visto 40 millones de espectadores. Se trata de un biopic sobre Jesús protagonizado por Randy Brooks, que ha interpretado el papel en más de 10.000 ocasiones.

Durante las dos horas de espectáculo, descanso incluido, sonarán 25 temas originales en inglés (voz en vivo, música pregrabada), hilvanados mediante una narración en castellano sobre la que destaca la promoción: «'His Life' destaca por su fidelidad a los textos bíblicos a la hora de dibujar cada episodio de la vida de Jesús. Desde su nacimiento y bautismo, sus enfrentamientos con los intransigentes líderes religiosos de la época, sus milagros, su muerte y resurrección, recrea una atmósfera al más puro estilo Broadway. De hecho, el musical se escenificó durante 10 años (2005-2014) en el Promise Theater de Nueva York y también en el legendario Teatro Apollo».

Sick Of It All + Good Riddance: El gran concierto en Vitoria

En Semana Santa la actividad de las salas de conciertos de la capital alavesas se retrae y algunas como la Urban y el Hell Dorado hasta cogen vacaciones. No obstante, la Jimmy Jazz amenizará estos días con sesiones de DJs y una gran concierto de punk americano encabezado por Sick Of It All (Queens, Nueva York, 1986), maestros del hardcore enfadado, pesado y rabioso que vienen con su duodécimo disco oficial, 'Wake the sleeping dragon' (18), y equilibrado por los más melódicos, tan sociales y no menos superlativos Good Riddance (Santa Cruz, California, 1986), cuyo octavo álbum oficial es 'Peace in Our Time' (Fat Wreck Chords, 15). El tridente escénico estará abierto por Blowfuse (Barcelona, 2013) presentando su tercer disco 'Daily ritual' (19).

Jueves 18, Vitoria, Jimmy Jazz, 20-25 €. Horario: 20 h puertas: 20.30 h Blowfuse; 21.25 Good Riddance; 22.55 h SOIA.

Illumination: Supergrupo de jazz de Nueva York

En Semana Santa no se coge vacaciones el Bilbaína Jazz Club, cuyo 28º curso, en su ciclo Auditorio (el de los jueves en el Hotel Conde Duque, junto a la pasarela Zubizuri), nos trae al grupo Illumination, liderado por el baterista Rob García (el de la foto) y con el gran Noah Preminger al saxo tenor (un yanqui de Connecticut de 32 años, epígono de Ornette Coleman y marcado por John Coltrane que templa las baladas con expresión clásica y entre sus influencias también reconoce a Grateful Dead, Mum, Phish, Dave Matthews Band, Lester Young, Johnny Cash…). El cuarteto lo completan el californiano de 54 años John O'Gallagher al saxo alto (tiene un Grammy por grabar con la Joe Henderson Big Band, y además ha acompañado a Maria Schneider, Kenny Wheeler, Ben Monder…) y el contrabajista texano Marcos Varela (discípulo de Dave Liebman y colaborador de los Last Poets y Jason Moran).

Jueves 18, Bilbao, Hotel Conde Duque, 20 h, 12 €.

Pues el líder de este supergrupo de jazz basado Nueva York es el baterista Rob García, que como el otro chicano del cuarteto oculta su edad. Rob tiene seis discos a su nombre, ha grabado en más de 70 álbumes de otros artistas (algunos de ellos galardonados también con premios Grammy), y ha colaborado con Joe Lovano, Wynton Marsalis, Diana Krall, etc.

Se le considera uno de los músicos más activos de Nueva York y, copiamos, «es el fundador y director artístico de Connection Works, miembro del Brooklyn Jazz Underground y miembro fundador del Douglass Street Music Collective». No sabemos de qué se trata, para qué disimularlo.

Niko Etxart: En el Basque Fest 2019

El Basque Fest es una iniciativa institucional que cubre distintos campos lúdicos y artísticos con intención de amenizar a los turistas la Semana Santa en Bilbao, una ciudad que se queda desierta en estas fechas. Tiene un interesante apartado musical y de sus propuestas del jueves, con entrada libre (que no gratuitas), como las de Izaro en la Plaza Nueva (21 h), Olatz Salvador en el Bilborock (21 h) más Negracalavera y The Ribbons en el Kafe Antzokia (22 h), nos quedamos con la actuación en la Alhóndiga (22 h) de Niko Etxart (Aussurucq, Sola, Francia, 9 de mayo de 1953), el autor del himno 'Euskal rock n roll', de 1979. El 24 de noviembre pasado lo reinterpretó en directo en Bayona en gran formato: con un centenar de músicos, entre ellos a ojo una veintena de bateristas.

Jueves 18, Bilbao, Alhóndiga, 22 h, entrada libre

Los roqueros Eskean Kristö, cinco crápulas del valle de Arratia, están influidos por Niko y su vocalista Pello Artaba nos confesaba la última vez que les entrevistamos, con motivo de su tercer disco: «Y haber conocido a Niko Etxart ha sido un sueño cumplido y una suerte. Es el único ídolo al que seguimos idolatrando aún después de haberle conocido personalmente. A día de hoy somos amigos, a pesar de la diferencia de edad y todo eso. Es difícil de explicar, pero tiene una magia que encandila. Y nos ha influenciado, inevitablemente».

Bronco Bullfrog: Orfebrería mod

La promotora independiente bilbaína Undercover Producciones monta en Semana Santa dos conciertos en dos días distintos bajo el apelativo de 'For Your Ears Only' (Sólo para tus oídos). El primero, el del jueves, lo protagoniza el trío británico Bronco Bullfrog, o sea Michael Poulson (guitarra, voz), Louis Comfort-Wiggett (bajo, voz) y Andy Morten (batería y voz), que rulan desde 1995 y ya han lanzado cinco álbumes de orfebrería pop melódica, sesentera y psicodélica. Oyéndolos nos acordamos de la Elephant Band, el proyecto primigenio y militante de Xoel López, ex Deluxe.

Jueves 18, Bilbao, Nave 9, Museo Marítimo, puertas 21 h, 10 € (bono dos conciertos 16 €).

Bronco Bullfrog han actuado en festivales españoles de vitola mod: Serie B, Ebrovisión, Felipop, Purple Weekend… Vienen con nuevo disco bajo el brazo, el largo 'Picadilly Circus', que tendrán a la venta en el puesto de merchan de la gira española.

Teenage Fanclub: Explotando su propio legado

Dentro del denominado 'Basque Fest' hay un único concierto de abono, el encabezado por los supervivientes del indie pop melódico noventero Teenage Fanclub (Bellshill, Escocia, 1989), clásicos contemporáneos que ya agotaron las entradas cuando en febrero de 2017 actuaron en el mismo local en un encuentro patrocinado por la fundación benéfica WOP.

Ahora regresan explotando su propio legado, a rebufo de cinco reediciones en vinilo de discos importantes suyos editados en el sello Creation. Son sus álbumes del tercero al séptimo: 'Bandwagonesque' (1991; número 22 en el Reino Unido), 'Thirteen' (1993; número 14), 'Grand Prix' (1995; nº 7), 'Songs from Northern Britain' (1997; nº 3), y 'Howdy!' (2000; nº 33).

Viernes 19, Bilbao, Kafe Antzokia, 20 €; puertas 21.30 h, Monte Del Oso 22 h, TFC 23 h.

En su concierto, que se prevee nutrido de público apasionado, no faltarán las guitarras crujientes en plan los Posies combinadas con armonías vocales cuidadas hasta el nivel de los Byrds.

The Peawees: Pólvora y cuero

La promotora independiente bilbaína Undercover Producciones monta en Semana Santa dos conciertos en dos días distintos bajo el apelativo de 'For Your Ears Only' (Sólo para tus oídos). El segundo, el del viernes, lo protagonizan The Peawees, cuatro roqueros italianos que llevan también 20 años pateando culos, como quien dice. Salen de La Spezia, tienen seis álbumes y en vivo nos recuerdan a los franceses Les Dogs más palpitantes, a los suecos Sewergrooves sin que se les moje la pólvora, y a los yanquis The Humpers sin frenos, yepaaaa.

Viernes 19, Bilbao, Nave 9, Museo Marítimo, puertas 21 h, 10 € (bono dos conciertos 16 €).

Los Pigüis han girado por Europa (contando el Reino Unido), han cruzado el charco hasta Estados Unidos, y ahora mismo la alineación la conforman los coriáceos Hervé Peroncini (voz y guitarra), Carlo Landini (guitarra), Fabio Clemente (bajo) y Tommy González (batería, ex Nick Curran and The Lowlifes, ahí es nada).

Korrontzi: ¡Y más de 150 dantzaris!

Dentro de los conciertos con entrada libre del 'Basque Festival', ese con el cual las instituciones pretenden ofrecer viñetas autóctonas a los turistas, el viernes tenemos a Eme en el Bilborock (21 h) y, a la misma hora en la Plaza Nueva, a los más transversales y trotamundos Korrontzi, el proyecto liderado por el trikitilari Agus Barandiaran, el protagonista de la película 'Basque selfie', cuyo argumento se basa en los problemas para mantener el centenario caserío familiar, erigido sobre el trazado de una carretera.

Viernes 19, Bilbao, Plaza Nueva, 21 h, entrada libre.

Korrontzi giran por todo el mundo (de Canadá a Cabo Verde, de Argentina a Reino Unido…) y se integran en todo tipo de escenarios: desde el respaldado por una orquesta sinfónica hasta los que ellos mismos insuflan el aire a grupos populares de danzas vascas. No en vano, son cuatro músicos todoterreno que se etiquetan como 'folk contemporáneo': el mentado trikitilari Agus Barandiaran, dos jazzmen como Kike Mora al bajo y Ander Hurtado de Saratxo a la percusión, más el guitarrista y mandolinista Alberto Rodríguez, ex Kepa Junkera y técnico de sonido de la sala Azkena.

Sobre el encuentro de este Viernes Santo, nos avanza Agus que será «un escaparate de la danza vasca desde una visión diferente, con más de 150 dantzaris al son de Korrontzi».

Tangerine Flavour: ¡Los Eagles españoles!

Tangerine Flavour (Madrid, 20014), ganadores del premio pop 'Festimad Móstoles Talentos', etiquetados por algunos como 'los Eagles españoles', han confeccionado una gira con veinte conciertos durante cuatro meses para divulgar su segundo disco, 'No Hard Feelings'. Su promotora asegura que su repertorio «se adapta mejor entre el rock clásico y el sonido americano, mezclando armonías vocales y melodías que mezclan música country, soul y pop». Oyéndolo nos acordamos de tantos grupos de Getxo…

Viernes 19, Bilbao, Cotton Club, 20.30 h, 8-10 €.

Los miembros fundadores de Sabor a Mandarina son Miguel Polonio, Fernando Lima y Pablo A. Martín, y en directo les suelen acompañar profesionales como Juli 'El Lento' (batería; Aurora & The Betrayers, Julián Maeso…), Gabri Casanova (teclados; Anaut, Supersubmarina…), el norteamericano Marcus Wilson (guitarra y voces), Dani Romero (piano y teclados) o Luis Yepes (mandolina, dobro, guitarra, teclados y voz).

Oreka TX & San Salvador: Las percusiones del Basque Fest

El sábado, dentro de los conciertos del Basque Fest, tenemos a Miren Narbaiza en el Bilborock (21 h), una dupla con James Room y Mississippi Queen en el Kafe Antzokia (22 h), y el encuentro más transversal, el de los txalapartaris Oreka TX en la Alhóndiga y reforzados por el sexteto galo San Salvador, escrito así, en castellano.

En sus pinitos músicos de Kepa Junkera, Oreka TX, o sea los txalapartaris Harkaitz Martinez de San Vicente y Mikel Ugarte, han sabido crecer y evolucionar hasta renovar el instrumento percusivo tradicional montañés, usando para ello hasta hielo y piedras afinadas. Los líderes llevan 22 años juntos y ahora funcionan en quinteto completado por Iñigo Eguia (percusión, desde la tabla india hasta el bodrham), Juanjo Otxandorena (bouzuki) y Mixel Ducau (desde la alboka hasta el carinete).

Sábado 20, Bilbao, Alhóndiga, 22 h, entrada libre.

Oreka TX actuarán en el Basque Fest mano a mano con el sexteto mixto San Salvador, de la ciudad de Saint-Salvadour, sita en la Francia central. Según su Facebook lo componen Thibault Chaumeil, Eva Durif, Gabriel Durif, Marion Lherbeil, Laure Nonique Desvergnes y Sylvestre Nonique Desvergnes. Todos se ocupan de la voz y las percusiones, y son militantes de la tradición vocal, del «folklore authentique», entonado en lengua occitana.

Alejo Stivel: El cantante de Tequila gratis en Laredo

La organización de este evento nos remite una biografía oficial que destaca: «Alejo Stivel nació en Argentina. No en cualquier Argentina, en la Argentina de mentes brillantes y de frenesí artístico. Su padre, el escritor, director y productor de cine, teatro y televisión David Stivel; su madre, la actriz y profesora de teatro Zulema Katz y su marido o según Alejo, su otro padre, el periodista, poeta, filántropo y militante político, Paco Urondo, no le dejaron muchas alternativas cuando, apenas niño, Alejo se dormía oyendo desde su habitación los poemas que recitaba Juan Gelman o las historias que contaba Cortázar en el salón de su casa».

Ya mudado a España, Alejo Stivel fue el cantante de Tequila y grabó cuatro LPs con estos en su etapa gloriosa 70-80s. Después, como productor, ha sonorizado más de 200 discos que han vendido más de 6.000.000 de copias, o sea una media de 30.000 por álbum, entre ellos títulos de Sabina ('19 días y 500 noches'), La Oreja de Van Gogh, M-Clan, la getxotarra Rubia, El Canto del Loco, Carlos Núñez, La Cabra Mecánica, Airbag, Nena Daconte…

Sábado 20 Laredo, Parque de los Tres Pescadores, gratis; 22 h, Sergio de Miguel Band; 23h Alejo Stivel con banda.

Tras Tequila, Stivel vivió en segundo plano, tras la mesa de mezclas de los estudios de grabación («unos 30 años de plena vorágine de producción musical, teatral y publicitaria»), hasta que se puso otra vez detrás del micrófono para lanzar dos discos en solitario a rebufo de las tardías resurrecciones de Tequila colideradas con Ariel Rot, el otro judío argentino exilado a Madrid en los 70 del glorioso quinteto.

Desde su regreso a los escenarios Alejo ha lanzado dos discos, 'Decíamos ayer' (2014), una convencional lista de versiones (Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, el 'Sábado a la noche' de Moris, Charly García, Mamá, Burning, Radio Futura, el 'Cuéntame' de Fórmula V, Los Secretos, dos de Tequila como 'Necesito un trago' y 'Rock and roll en la plaza del pueblo', e incluso Serrat y Sabina), y el más interesante 'Yo era un animal' (2017), que apuesta por un himno feminista como 'Ni una menos', junto a la rapera argentina Miss Bolivia.

Mississippi Queen: La música que amamos

La última jornada de las cuatro en sesión doble que configuran el 'Basque Fest-Rock City', o sea el albergado en el Kafe Antzokia, la calentarán los vizcaínos Mississippi Queen & The Wet Dogs, un grupo de soul y blues con chica al micrófono que no se limita a la verbenita retro. La Reina del Misisipí y Los Perros Mojados aspiran a más, oscilan entre el funk modernista y las baladas bluseras, y los pilota la políglota cantante Inés Eleuteria, también corista de los Travellin' Brothers y componente del coro de góspel Goizargi (Luz del Amanecer, que pronto participará en el ciclo de versiones Izar & Star trazando la historia del góspel espiritual).

Sábado 20, Bilbao, Kafe Antzokia, 22 h, entrada libre; después toca James Room.

Mississippi Queen & The Wet Dogs han debutado con el EP 'Try Me' https://mississippiqueen.bandcamp.com/releases

, y lo siguen divulgando en vivo. Sobre su intervención en el Basque Fest nos adelanta Inés: «Seguimos presentando nuestro primer disco, 'Try Me'. El concierto va a ser una hora y cuarto de temas propios y versiones con mucho soul, blues y funk. Contaremos con la participación en algunos temas de Pablo Almaraz a la armónica, y básicamente lo pasaremos genial tocando la música que amamos y compartiendo noche con nuestros hermanos de James Room & Weird Antiqua».