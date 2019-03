Los conciertos del finde: Vinila Von Bismark, Sôber Sinfónico, Eleanor McEvoy, Desakato, Tregua… Aquí van una docena de conciertos tentadores protagonizados por una artista burlesque y una superventas irlandesa, por la tropa metalera, una orquesta pamplonesa, flipados del rock anatolio o clones de los Beatles. Y preguntamos a Desakato, Jacobo Serra y a Santero y Sus Muchachos. ÓSCAR CUBILLO Jueves, 28 marzo 2019, 17:17

John Paul Keith: A repetir el éxito del Azkena Rock Fest

Viernes 29 Vitoria, Jimmy Jazz, puertas 21.30 h, show 22 h, 16-20 €.

El guitarrista y cantante de música americana purista John Paul Keith se halla en plena gira de presentación de su cuarto disco, 'Heart Shaped Shadow'. Son seis semanas por diez países y con bolos en 35 ciudades, dos de ellas vascas: jueves Bilbao y viernes Vitoria. En la capital alavesa el vecino de Memphis ya ha triunfado en sus tres ocasiones anteriores: en la UPV, el Azkena Rock y el Hell Dorado. Aún vibramos al recordar cuando en 2015, por la noche, dio el mejor concierto del Azkena Rock Festival, una impresión no solo captada por nosotros, sino también por numerosos espectadores. Ese sábado JPK tocó 19 temas en 63 minutos, ¡con un bis!, lo cual no suele ser habitual en los festivales. En el bis nos regaló el 'I Can Help' de Billy Swan con sus optimistas falsos finales.

JPK cruzó el charco sólo para dar ese concierto: «Ese fue el bolo más grande que he dado, el punto culminante de mi carrera. Sin embargo, fue difícil llegar allí. Nuestro vuelo de conexión se canceló y por eso llegamos a España la mañana del show en vez de la víspera. Estuvimos dos días sin dormir, solo viajando», nos contaba esta semana desde una autopista alemana. Y añadía sobre los directos de este Eurotour: «Tenemos un show muy roquero en esta gira. Voy con una banda realmente excelente y de verdad que nos conectamos musicalmente. ¡Los chicos son más jóvenes que yo y saben roquear!».

Vinila Von Bismark: girando por salas

Viernes 29 Bolueta / Bilbao, Fever, Sala Blue, puertas 22 h, show 22.30 h, 6-8 €.

Atrás ha quedado la etapa rockabilly de la granadina Vinila, cuya ambición llegaba más allá del cerrado y limitado hábitat tuperiano. La artista burlesque, que ha aparecido en portada de las revistas 'Interviú' y 'Rolling Stone' y que ha figurado también en el musical de variedades 'The Hole', anda ahora divulgando su tercer disco, 'Motel llamado Mentira', publicado en su propio sello, Cachucha Records. Por cierto, Irene López Mañas (Peligros, 1986), ha cambiado radicalmente su estética: cabeza rapada, tatuajes en el cráneo y el cuello, aros en los lóbulos…

Copiamos de la promoción: «Supone una ruptura con su faceta años 50 para volver a sus raíces y dejarnos ver su yo más profundo. En este nuevo álbum conviven sonidos que nacen de su raíz andaluza o de su pasado más rockero, a los que suma ritmos urbanos e influencias de músicas latinoamericanas como la cumbia o la chicha. Diez cortes llenos de actitud en los que descubrir a la Vinila más auténtica, acompañada de grandes voces como Lamari (Chambao), Juanito Makandé, El Canijo de Jerez, Dellafuente, Ms. Nina, Alex O'Dogherty, Víctor Massán o el maestro guitarrista Víctor Iniesta».

Recala en Bilbao dentro del programa GPS (Girando por salas), patrocinado por el Ministerio de Cultura. Según su web, «Girando Por Salas es un circuito de músicas populares concebido para la promoción de las músicas actuales, facilitar a los artistas emergentes un circuito de conciertos y salas más allá de su propia comunidad autónoma y potenciar a la música en directo. Está patrocinado por el Instituto de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) y colabora la Federación Coordinadora del Circuito de Músicas Populares».

La primera edición del GPS se celebró en 2010. En la anterior, la octava, «participaron 26 bandas compuestas por 131 músicos que han participado en 165 conciertos en 141 salas de todo el Estado. Participaron 24 discográficas, 2 autoeditados, 23 oficinas de contratación y management y 3 autogestionados. Además, cada grupo recibió una ayuda económica para la promoción discográfica». Las repeticiones no son nuestras, ¿eh? Actualmente está en marcha la novena edición del GPS, la del curso 2018-19.

Santero y Los Muchachos: «El rock and roll es nuestra única religión»

Viernes 29 Bilbao, Sala Azkena, puertas 21 h, show 21.15 h, 10-14 €.

El cuarteto valenciano, compuesto por ex de La Pulquería, Madnoise, Mafarka o Absenta, presenta entre nosotros su segundo disco, 'Rioflorido', un cancionero de rock and roll contenido que nos remite a John Paul Keith por el clasicismo, a Los Deltonos en la frontera, a Depedro por la cercanía, a Calamaro por lo hispano, a Jarabe de Palo en ciertas tonalidades vocales…

Así definen los factótums a su onda en su Facebook: «Rock reposado. Fusión generacional 50's, 60's, 70's, y vino gran reserva con paragüitas cocktelero. Lugares, playas, caminos, sangre y vivencias». Nos atiende Miguel Ángel Escrivá, el cantante y bajista, el hermano de Josemán, uno de los dos guitarristas.

- El nombre del grupo, ¿por qué lo habéis escogido?

- La santería es una práctica religiosa que venera a diferentes dioses. Encontramos cierto paralelismo en lo que nosotros entendemos como única religión, el rock and roll, en la que nuestra adulación apunta directamente a los grandes que iluminan nuestro camino: los Beatles, Bruno Lomas, Los Panchos, Buddy Holly, Dúo Dinámico, Los Top-Son (el grupo de Bruno Lomas, donde participó el padre de Miguel Ángel y Josemán), Stones, The Everly Brothers, José Alfredo Jiménez, etc. Son demasiados como para no seguir creyendo en algo tan real y tangible.

- Ya.

- Para colmar el proyecto con linaje y pedigrí embarcamos a Los Muchachos, dos roqueros de los años 60 que nos acompañaban con coros, palmas y pose cowboy. Uno era Pepe Escrivá, mi padre, y el otro Pepe El Rubio, quien falleció al poco de comenzar con todo esto. Fue una dolorosa pérdida. Mantenemos el nombre y altar en su honor.

- ¿Ha cambiado vuestro estilo respecto a los grupos anteriores: La Pulquería, Madnoise...?

- Totalmente.

- ¿La voz me suena a veces a Jarabe de Palo o son espejismos fronterizos? ¿Os ha comentado esto alguien más?

- Es la segunda vez que me lo dicen. Así que no son demasiadas. Pau Donés tiene un timbre de voz muy agradable y creo que ha escrito buenos temas. Aunque para nada es una influencia nuestra, las pretensiones de partida con este proyecto eran esas: sonar de manera agradable y desquitarnos de la inercia de las bandas que mencionabas antes.

- Vuestra reválida santera es 'Rioflorido'. Ponen muy bien a las letras. ¿De qué van?

- Pienso que no debo tratar de contar de qué van. Las canciones son algo más que lo que cuentan. Es importante el cómo se cuentan. Este es un factor que intentamos cuidar en el grupo. Además, cada oyente percibe cosas diferentes. Con lo cual, si me preguntas sobre algo preciso que tú has percibido por dedicarles un rato para oírlas, podremos mostrar mejor al lector la temática e intención de mi repertorio.

- Je, je… No tenemos espacio. ¿Cómo será el concierto de Bilbao, en el Azkena?

- Hicimos algunos amigos en el Satélite T en la gira del disco anterior. Por cómo va la venta de entradas, vemos que repetirán y que se han sumado unos cuantos más. Hay verdaderas ganas. Bilbao goza de una cultura de música en directo muy latente con lo cual, además de las ganas que pondremos, lo haremos con mucho respeto.

- Es el segundo bolo de la gira. ¿Qué tal en Alicante?

- Alicante nos dio lo que necesitábamos: un público entregado que disfrutó como nosotros por aquello de disponer de un repertorio formado ahora por lo mejor de dos discos para un directo.

Tregua: gratis en Bilbao y pospuesto en Vitoria

Viernes 29 Bilbao, FNAC, 19 h, gratis. Domingo 31 Vitoria, Green Bay, 19.30 h, gratis. Pospuesto.

Atención, pues se ha pospuesto el concierto vitoriano del sexteto coruñés, que se desvela diáfano en su Facebook al hablar de sus 'intereses musicales': La Fuga, Extremoduro, Marea, Platero y Tú, Los Suaves, Rosendo... Se juntó en 2009, pertenece a la escudería Rock Estatal Records, y celebra su décimo aniversario con el recopilatorio 'Kilómetro a kilómetro'. «10 años de canciones, de escenarios, de rock de verdad». Ja, ja… Ya, se nota que les mola Fito, y a veces se adornan con alardes heavies.

También han celebrado el aniversario grabando un DVD en directo en la sala Inn Club coruñesa con doce invitados: Balta (La Desbandada), Javi Maneiro (Heredeiros da Crus), Miguel Costas (ex Siniestro Total), Cris Méndez, Jere, Poncho K, Alberto Cereijo (Los Suaves), Jose Ändrea (ex Mägo de Oz y ahora líder de Uróboros), Fernando Montesinos, Marcos Molina (Gritando En Silencio), Fernando Madina (Reincidentes) y Carlos Escobedo (Sôber). Preconiza la promoción: «En la última canción subieron al escenario a todos los invitados convirtiendo la sala en un auténtico hervidero y en un fin de fiesta apoteósico en el que después de dos horas de concierto el público sólo transmitía querer más». Hum… en Bilbao solo tocarán unos 40 minutos y en formato acústico.

Abbey Road: 30 años clonando a los Beatles

Viernes 29 Bilbao, RockStar, puertas 20.30 h, show 21 h, 16-20 €. Sábado 30 Santander, sala Cantabria, puertas 21.30 h, show 22 h, 16-20 €.

30 años contemplan a este cuarteto clónico beatleniano barcelonés. Se lo monta bien y la única pega es que a veces alarga sus bolos, lo cual a los fans fatales de los Fab Four no les importa. Una vez les vimos en el Kafe Antzokia desgranando un repertorio de 137 minutos y unos 40 temas (incluyendo los popurrís) ante un respetable muy femenino y transversal que rio, cantó y participó en las revisiones: coreaba los uuuhhh de 'I Saw Her Standing There', imitaba el claxon en 'Drive My Car'… El favorito del público fue Ringo (claro), su Macca no es zurdo y se coló el 'Imagine' de Lennon en solitario.

Pues los catalanes Abbey Road, en colaboración con la agencia bilbaína Vitamin Producciones, dan dos fechas norteñas este finde. La propaganda destaca varias cifras: los 30 años del cuarteto clónico catalán, el repertorio nominado 'The Beatles Show 1962-1970', y la coincidencia con el 50º aniversario del LP 'Abbey Road' (69), el del paso de cebra.

Además, destaca la promoción: «Los instrumentos musicales que utilizan Abbey Road son los mismos que utilizó el cuarteto de Liverpool durante los años 62-70: amplificadores Vox, guitarras Rickenbacker, Gretsch, Fender Stratocaster y Gibson Casino, bajos Hofner y Rickenbacker, y batería Ludwig». No se aceptan chistes de amplificadores, pero sí de bateristas.

Sôber: sinfónicos y solidarios

Sábado 30 Bolueta / Bilbao, Santana 27, puertas 21 h, show 22 h, 20-25 €.

El grupo madrileño de rock-metal Sôber (1995-2005, luego desde 2010 hasta hoy), de estilo ampuloso, ambicioso y casi metafísico, da un encomiable salto con su disco orquestal 'La Sinfonía del Paradÿsso' (El Dromedario Records, 18), que en Bilbao será representado con la Joven Orquesta de Pamplona, compuesta por una veintena de músicos a los que hay que sumar los cuatro roqueros madrileños.

Con este opus, Carlos Escobedo, Jorge Escobedo, Antonio Bernardini y Manu Reyes conmemoran el 15º aniversario de su disco superventas 'Paradÿsso' (2002). 'La Sinfonía del Paradÿsso' la grabaron en estudio con la Orquesta Sinfónica O.C.A.S., 40 instrumentistas bajo la batuta de Manuel de Paz. Caben las once canciones del CD original ('Arrepentido, 'Lejos', 'Diez años', 'Cápsula', 'Eternidad', 'Hemoglobina', 'No perdones', 'Mis cenizas', 'Animal', 'Reencuentro' y 'Paradÿsso'), más tres bonus de otros discos ('Náufrago', 'El hombre de hielo' y 'Superbia'). Lo estrenaron con éxito el 24 de febrero de 2018 en el Palacio de Congresos de Madrid, con una escenografía y disposición de los músicos espectaculares, a tenor de las fotos y los vídeos que circulan.

El concierto de Bilbao está respaldado por el Movimiento Diversitas, dependiente del Grupo de Entidades Sociales CECAP (jóvenes en riesgo de vulnerabilidad por razón de su discapacidad). Dice la info: «La finalidad de Diversitas es promover el acceso al marco de derechos de los colectivos más vulnerables, por medio de la cultura y el arte como herramientas de dinamización y sensibilización social».

El sábado en Bilbao el Movimiento Diversitas organizará distintos actos entre las 12 y las 20 horas: desde un flashmob en el Guggenheim al mediodía, pasando por pasacalles, clases de zumba, actuaciones de escuelas de danza locales, una exhibición solidaria de corte de jamón serrano y una yincana cultural hasta, a las ocho de la tarde, una batucada con la lectura de un manifiesto. Además, miembros de Diversitas harán una performance durante el concierto de Sôber, exactamente en la canción 'Náufrago'.

Patrocinan el Ayuntamiento de Toledo y la Obra Social La Caixa. Diversitas ya ha organizado otros eventos con Celtas Cortos, el actor y rapero El Langui, o Kutxi Romero de Marea.

Desakato: Entradas agotadas en pleno empujón

Sábado 30 Bilbao, Kafe Antzokia, shows 22 h, 12-15 €; más Misiva. Entradas agotadas.

Los asturianos Desakato (Llanera, 2003) se están abriendo un ancho hueco entre el rock contestatario pero no panfletario y en el rock poderoso que no en el punk andrajoso. Y eso a pesar de que en sus canciones pueden resonar desde el metal hasta el hardcore, o ecos entre Barricada y Bad Religion. Los cinco llaneros ya llenan salas y aparecen en numerosos festivales, en letra grande en sus carteles. Tras editar cinco álbumes, nos visitan otra vez con su último lanzamiento, el EP 'Antártida' (2018). Localizamos a Pablo, el guitarrista y cantante.

- ¿Qué haces los findes y qué entre semana?

- Los fines de semana suelo tocar y después salir de fiesta. O sólo salir de fiesta. Por la semana tengo un estudio de grabación y compongo y ensayo con mi banda.

- ¿Cuándo notasteis el gran salto de popularidad? Ese tocar en salas y llenar, ratificado en este verano lleno de festivales, ¿no?

- Siempre hemos ido mejorando disco a disco en cuanto a público en nuestros conciertos. Pero es cierto que a partir de la salida de 'La teoría del fuego' (2016, su último largo) hemos notado un empujón importante con respecto a la trascendencia del grupo. Y con 'Antártida' (2018, el EP), que es nuestro último trabajo, ya se ha confirmado el empujón: llevamos un montón de 'sold outs' en la gira de invierno por salas y hay muchos festivales que cuentan con nosotros.

- Felicidades. ¿Cuánto de suerte se requiere para llegar arriba?

- No creo que sea cuestión de suerte. En nuestro caso llevamos quince años tocando, aprendiendo y mejorando. Hemos peleado mucho y hemos ido a tocar por todo el Estado aún sin tener público suficiente para que las giras fueran rentables. Ahora estamos recogiendo la cosecha que plantamos en aquellos tiempos.

- ¿Cómo será el concierto del Antzoki? Agotadas con antelación las entradas, por cierto.

- Estamos muy emocionados por haber llenado una sala tan mítica como el Antzoki, así que creo que va a ser una noche especial. Además, tenemos un montón de amigos en Bilbao y será una noche épica, seguro.

- Sí, ya os vimos en febrero de 2018 en la Santana 27, en el concierto de despedida de Porco Bravo, en memoria del difunto Pulpo, también con la taquilla agotada. La última cuestión: ¿Al margen del rock, soléis venir como turistas desde Asturias, paraíso de la sidra y la buena comida?

- Hemos visitado vuestras tierras en muchas ocasiones. De hecho creo que nos gusta tanto porque se parece mucho a Asturias. Desde la gastronomía y la cultura hasta la forma de ser de la gente. Por eso conectamos con facilidad con la gente de allí. Siempre nos sentimos muy a gusto, tanto cuando vamos a tocar como cuando vamos a hacer turismo. En muchas ocasiones hemos ido a ver conciertos como público. Tenéis mucha suerte de contar con grandes festivales y salas que programan conciertos de artistas internacionales con gran asiduidad. En Asturias no se apoyan ese tipo de iniciativas, cuidadlas.

Jacobo Serra: «En castellano consigues emocionar más»

Sábado 30 Bilbao, Nave 9, puertas 21.30 h, show 22 h, 13 €.

Nació en Albacete, maduró en Murcia (donde editó dos discos con el grupo Yer Soul), ha vivido en Londres (marchó ahí a estudiar Derecho Anglosajón y tocó en calles y pubs) y en la actualidad reside en Madrid. Se llama Jacobo Serra, empezó cantando en inglés y resonaba a Windmill, Rufus Wainwright, Smile o Vetiver, y ahora que canta en castellano recuerda a Leiva, Vetusta o Ferreiro. Anda acabando la gira de su disco 'Fuego artificial' (Warner, 17), y le preguntamos cosas para intentarle ubicar.

- ¿Dónde vives y qué haces un día normal entre semana y otro de fin de semana?

- Vivo en Madrid desde que hace unos cinco años me mudara desde Londres. Aquí intento disfrutar mucho de la vida de barrio a diario. Tengo mi oficina-estudio en casa, donde trabajo todos los días. El problema de trabajar en casa es que es muy difícil desconectar y saber decir basta. Los fines de semana, si no estoy de gira, intento dedicarme a leer, pasear, deporte, ópera... Y también aprovecho para trabajar.

- Ya, qué me vas a contar de trabajar en casa. Tú eres abogado, con un máster en Derecho de la Unión Europea y profesor de inglés. ¿Ahora eres profesional de la música?

- No sabría decir cuándo me convertí en profesional. Durante los últimos años he intentado compaginar estos diferentes aspectos de mi vida laboral. Desde que se publicó 'Fuego artificial' (Warner, 2017), mi último LP, es cierto que me he centrado todavía más en la música, si cabe. El Derecho lleva siendo un hobby desde hace un tiempo. Siempre sentí que había venido a este mundo a hacer melodías. Siempre sentí que el arte era mi razón de ser. Cuando me vi sentado en un despacho de abogados trabajando doce horas al día, sin música, decidí que debía intentarlo. De otra manera me hubiera arrepentido toda mi vida. Tenía que arriesgarlo todo. No fue fácil.

- Antes te expresabas en inglés y te has pasado al castellano. ¿Por qué? Muchos cantantes suelen darse cuenta de que en España la gente reacciona mucho más y mejor a las canciones en castellano.

- Es cierto que con el castellano parece como que llegas un poquito más lejos, que consigues emocionar más. Pero el inglés está muy presente en mi vida. Todavía sigo componiendo y creando en esta lengua. Desde niño, y de manera casi indómita, me sentí siempre muy anglófilo. No veo 'Fuego artificial' como mi paso definitivo al castellano. Pero tras varios trabajos en inglés y tras toda una vida realmente expresándome artísticamente en ese idioma, surgió en mí la necesidad de cantar también en castellano. Supongo se debió a que estaba contando cosas que me ocurrían en Madrid.

- ¿Vetusta Morla han sido tus padrinos? ¿En qué te han beneficiado?

- Son gente fantástica y unos artistas tremendos. Y fue un honor poder abrir varios de sus conciertos en su última gira. Fue algo muy bonito y una gran oportunidad para que me viera mucho más público. Siempre les estaré muy agradecido por compartir aquello conmigo.

- ¿Quiénes son los grupos más conocidos de Albacete? ¿Rozalén y Surfin' Bichos?

- La verdad es que no estoy muy al tanto de la escena musical albaceteña, tal vez porque me fui de allí muy joven. Pero desde luego que los Surfin' y Rozalén son dos importantes referentes.

- ¿Cómo será el concierto de Bilbao?

- Vamos con mi último trabajo, 'Fuego artificial' (Warner, 2017). Es mi cuarto disco pero mi segundo álbum. Me gusta definirlo como fuego de color. Me acompañarán dos músicos multi-instrumentistas. Es un formato con el que me siento muy cómodo. El concierto es muy dinámico y variado: hay diferentes timbres, vamos en eléctrico, habrá armonías vocales, una parte más acústica... Tengo muchas ganas de volver a Bilbao, una de las ciudades con más cultura musical que conozco.

'Night Of Pure Metal': Segunda edición en Vitoria

Sábado 30 Vitoria, Urban Rock Concept, puertas 20 h, shows 20.30 h, 10-12 €. Orden: Dormanth (20.30 h), Kritter (21.30 h), Orion Child (22.30 h) y Thybreath (23.30 h).

El templo del metal alavés, el club Urban Rock Concept, ofrece este finde dos minifestis del rollo: el viernes con tres grupos, The Faithless, Darknoise y Trayax, y el sábado con cuatro, Thybreath, Orion Child, Kritter y Dormanth. Estos últimos caldearán la segunda edición del denominado 'Night of pure metal' (Noche del metal puro, por si procede la traducción),

Actuarán en el siguiente orden Dormanth (20.30 h), cuarteto de doom-death melódico de Bilbao con dos etapas, la primera de 1993 a 1996, y la segunda desde 2015, ésta muy activa editorialmente pues ha editado un EP, un recopilatorio y dos álbumes oficiales, 'Winter comes' (2016) y 'IX Sins' (2018); Kritter (21.30 h), quinteto salmantino de metal variopinto gestado en 2007 y cuya reválida se titula 'Freak Show At Carnival Time', con la que el año pasado giró por Ucrania y Rusia; Orion Child (22.30 h), sexteto de Abadiño, en el Duranguesado, que elabora abigarrado dark power metal, donde a los teclados está el ubicuo Jonkol (Vhäldemar y más), y que ya tiene tres discos, el último 'Continuum Fracture'; más Thybreath, quinteto madrileño de thrash metal forjado en 2012 que se declara influido por Metallica, Machine Head, Chimaira e Inflames (que no todos son thrashers, en efecto), cuyo segundo disco es 'Where the Gods fall' (2015) y que pronto lanzará el tercero, 'My own hell'.

Mohama Saz: el Cosmos en expansión

Sábado 30 Bilbao, Shake!, 21 h, 8-10 €.

Se etiquetan como 'Mediterranean Psych Rock' (rock psicodélico mediterráneo) y son estos cinco miembros: los líderes y fundadores Adrián Ceballos (batería y voz; con currículo en Melange, RIP KC, Novak, Javier Colis) y Javier Alonso (baglama saz –una suerte de laúd turco- y voz; Novak, RIP KC, Richard Hell), más Arturo Pueyo (clarinete y saxo; Sur Quintet, Groovin' Santa), Sergio Ceballos (bajo; RIP KC, Kropotkin Revival, Melange) y Rubén Mingo (percusión; Mopane y Sou Edipo). Tocan en una sala bilbaína el sábado noche porque el domingo han sido contratados en el la segunda edición del Beratu Jaialdia, en Oñati.

Mohama Saz se juntaron en Madrid en julio de 2014 y explican en su nota promocional: «La primera inspiración, motivada por el uso del baglama saz, fue la música turca y el anadolu rock (rock anatolio), con grupos como Baba Zula, Ersen, Erkin Koray, Orkestra of Spheres, Tinariwen, King Gizzard and the Lizard Wizard, Goat…». Su nuevo disco, el tercero, se titula 'Viva el rey' (Humo, 2018) y el sónar capta reverberaciones armenias, del free jazz yanqui, de la lisergia british de Kula Shaker, del doom andaluz, del folk andino boliviano, del kraut teutón…

Dicen ellos en la misma nota: «El universo de Mohama Saz está en expansión, como el Cosmos. Como una galaxia en crecimiento anárquico, cada canción del disco va en su propia dirección, hiladas únicamente por el atrevimiento y el sonido único de la banda».

Juan Zelada: cruceros, bodas y restaurantes

Domingo 31 Vitoria, Sala Le Coup, 13 h, 10-12 €.

Amy Winehouse se llevó de telonero y Paul McCartney premió por su talento instrumental a Juan Zelada, un teclista y vocalista madrileño que comenzó su carrera en Inglaterra. Allá por 2012 le pudimos ver en directo divulgando en sexteto joven y fastuoso su primer disco, 'High Ceilings & Collarbones' ('Techos altos y clavículas'). Logró poner en danza al escaso respetable; no en vano, Juan había sido músico de cruceros, bodas y restaurantes. En su repertorio cupo funk-rock, baladas a lo Black Crowes, reggaes del Mississippi, ritmos Nueva Orleáns, un cover de Muse bien resuelto y un epílogo muy gospel. Fue muy perfeccionista en ese bolo patrocinado por una marca de ron y Zelada sonó algo así como entre Eli Paperboy Reed y la madrileña Ele, también fascinada por el góspel.

Ha pasado el tiempo, seis años y pico, y el madrileño ahora anda de gira con su cuarto disco, 'Mil ventanas', del cual reza la promoción: «Tras su periplo británico de 10 años cosechando éxitos en la BBC, giras y premios variados, lleva ya 4 años instalado de vuelta en España. En ese tiempo Zelada se ha ido haciendo un hueco en la escena nacional, girando con los anteriores discos y nutriéndose de un mundo musical nuevo. Manteniendo su esencia y lo característico de su voz soulera, Zelada se atreve ahora en castellano también en más de la mitad de las canciones del disco». Sí, ahora suena más latin, a veces a lo Depedro. El domingo está en Vitoria y el viernes en el Biribay de Logroño, por si a los de Oion les pilla mejor.

Eleanor McEvoy: Simpática y polivalente en el Musiketan

Domingo 31 Bilbao, Sala BBK, 20 h, 12 €.

La undécima sesión dominical de las catorce que componen la 26ª edición del Musiketan, la serie de conciertos en pequeño formato patrocinada por EL CORREO, debería ser una de las que genere mayor asistencia y quizá agote las entradas. Oficiará la cantautora irlandesa Eleanor McEvoy (Dublín, 1967), de la cual la promoción siempre recuerda que su disco 'A Woman's Heart' (El corazón de una mujer, de 1992) es el más vendido en la historia de Irlanda, pero tiene truco la estadística: se trata de un álbum recopilatorio de mujeres (Dolores Keane, Sharon Shannon, Mary Black…) que despachó 750.000 copias (¡más que U2 en su propio país!).

La hemos visto varias veces en directo, y si repetimos tanto es señal que está muy bien. Últimamente Eleanor está acabando sus conciertos en Euskadi con el 'Lau teilatu' de Itoiz en euskera. Recordemos por ejemplo su visita al 23º Musiketan, el domingo 25 de octubre de 2015, con la Sala BBK rozando el lleno y donde Eleanor, simpática, polivalente y entretenida, contó historias, usó cinco instrumentos (piano de cola, violín –pizzicato y rasgado-, caja de cerillas, guitarra eléctrica y acústica –ésta rasgada y con su caja usada de percusión-), cantó de maravilla en tres idiomas (inglés, francés para el 'Milord' de Edith Piaf –escrito por Moustaki y cénit de la cita, con ella al piano cabaretero-, y euskera para el mentado 'Lau teilatu'), todo para 18 piezas en 71 ágiles minutos.

Suele vender muchos cedés al acabar los conciertos. El último que ha editado es 'The Thomas Moore Project' (Mosco Disc, 17), inspirado en un poeta y cantautor irlandés del siglo XIX. A ver si pillamos buen sitio el domingo, que las sesiones del Musiketan no son numeradas.