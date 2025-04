Los conciertos del finde: Valeria Castro, Cano, Lumineers, Caleb Curtis, Samuraï, Rata Blanca, Javier Vargas, Sobrinus…

Óscar Cubillo Miércoles, 30 de abril 2025, 13:31 Compartir

1 Ezequiel Benítez en la inauguración del 'XX Flamenco BBK Bilbao'

El Festival Flamenco de la BBK celebra su vigésimo aniversario, aunque será su 18ª edición, pues dos años estuvo en blanco: en 2020 debido a la pandemia y en 2024 por ajustes de programación. Es posible que el festival continúe en la Sala BBK como bienal.

Este miércoles, con las invitaciones repartidas por completo, habrá una gala inaugural con imágenes de recuerdo de ediciones anteriores y actuaciones en vivo de baile y de cante (estará el dulce y enorme Ezequiel Benítez, el de la foto).

El 'XX Flamenco BBK Bilbao' propondrá cinco funciones en total, esta inaugural del miércoles y cuatro más de abono, siempre a las 8 de la tarde, en viernes y a 20 € la butaca. Tomen nota de lo que viene: el encuentro de cante jondo entre el estelar gitano toledano Israel Fernández y el veterano tocaor madrileño Antonio El Relojero (viernes 16 de mayo), más tres citas de baile: la producción propia del Flamenco BBK llamada 'De tablao', que reunirá a la jerezana Salomé Ramírez, el cordobés Ángel Reyes y la sevillana Aitana Rousseau (viernes 30 de mayo), el gaditano Juan Tomás de la Molía presentando su debut personal titulado 'Vertebrado' (viernes 6 de junio), y la aparentemente propuesta más modernista, llamada 'Tres piezas' y danzada por el catalán José Maldonado y la mexicana Karen Lugo (viernes 20 de junio, ¡con Chicuelo a la guitarra!).

EL CONCIERTO: Miércoles 30, Bilbao, Sala BBK, 20 h, invitaciones agotadas.

2 Tesouro en el Colegio de la Abogacía

Pop entre los californianos The Long Ryders (que hacen country rock, ya) y los Negativos catalanes, pasando por las ondas del castellonense Santi Campos y del albaceteño Fernando Alfaro con menos voltios, facturan con tesón y veteranía los orensanos Tesouro, liderados por Carlos Rego (ex Cosecha Roja y Burgas Beat). Tienen un LP editado por el sello independiente bilbaíno Hanky Panky, 'Aquí conmigo' (2022), y el más reciente EP de cuatro cortes titulado 'Qué bonito EP nos habría quedado!' (salió en abril).

Brujulea la nota promocional del disco de Hanky Panky: «Preservando la pulsión y el vigor entusiasta de Jo Jo Richman ('Todo es tan raro'), embelleciendo la cruda melancolía al estilo Dinizio ('Brillo'), invocando en galego la diáfana libertad del Tomorrow the Green Grass ('Aguia'), despejando las sinuosas incógnitas de la fórmula Feelies («Aquí conmigo») o dibujando fascinantes elipses eléctricas como unos Dream Syndicate salidos de Ourense ('Contadores de estrellas').

EL CONCIERTO: Miércoles 30, Bilbao, Colegio de la Abogacía de Bizkaia, 20 h, entrada libre.

3 The Lumineers, una década después del BBK Live

Entre los Band Of Horses de las voces elevadas al cielo y el tempo pausado y los Munford And Sons de los coros litúrgicos oscilan los solemnes The Lumineers (Denver, Colorado, 2005), folk-roqueros afectados que se hicieron famosos en 2012 con su canción 'Ho Hey' (se oye en la película 'El lado bueno de las cosas', con Bradley Cooper haciendo de loco y Jennifer Lawrence), la más escuchada suya en Spotify, seguida de cerca por 'Ophelia', de 2016.

Lumineers vienen girando con su último disco, 'Automatic' (febrero de 2025), muy disperso en su sonoridad, de tempos lentos y lamentos vocales. Se les pudo ver en el BBK Live de 2014, y todas las críticas que leímos de su concierto coincidieron con nuestra impresión: los cinco camperos de Denver, Colorado, oficiaron como un pulpo en un garaje durante 18 piezas y 82 minutos largos y hueros, pues no llenaron el tablado, su folk acústico se perdió bajo la luna llena (la chica tocaba chelo), entre los temas de country y cabaré perdían el tiempo sin hacer nada, algunos miembros bajaron a tocar entre la masa y se disolvieron entre el gigantismo del entorno, versionaron a Dylan sin fortuna ('Subterranean Homesick Blues') y lo mejor fue su hit 'Ho Hey', seguramente gracias al empuje que le aportó el respetable jovezno y saltarín que nunca pide peras al olmo.

¡Pero que no cunda el pánico! Este del miércoles ha de ser mejor show, por celebrarse en un local cerrado entre otras razones. Ah, la foto que usamos, publicada en su Facebook (donde rozan los dos millones de seguidores), se tomó en Milán en esta misma gira, y los de Colorado aseguran que ahí tuvieron su público más ruidoso.

EL CONCIERTO: Miércoles 30, Bilbao, Pabellón de Miribilla, 21 h, desde 55 € (a las 19.45 h calienta Michael Marcagi).

4 Fernando Alfaro de Surfin' Bichos en el City Tour

El primer ciclo 'City Tour' propone nueve conciertos gratuitos en cuatro bares de Bilbao (Crazy Horse, Nave 9, Shelter y Txukrut). Comenzó el domingo con llenazo de Hendrik 'Deltonos' Röver en el Shelter de Iturribide, quien dejó gente fuera, sin poder entrar.

Y este 1 de mayo vendrá el albaceteño de 61 años Fernando Alfaro, líder de los Surfin' Bichos y de Chucho. Actuará en solitario con su acústica, y organizará el repertorio según su libro 'Mundo turbio: una novela y todas las canciones' (Ed. Contra, 2024), que reúne todas sus letras y una obra de ficción.

Y atención, que el aforo del Txukrut, bar de San Francisco, es muy limitado (pongamos media centena de almas, aunque por la terraza se podrá ver y oír si alguien no cabe). Alfaro está el viernes en San Sebastián, donde hará lo mismo a 12-15 € la entrada.

EL CONCIERTO: Jueves 1, San Francisco / Bilbao, bar Txukrut, 13 h, entrada libre.

5 Caleb Curtis, un explorador coltraniano en el BJC

La magia, o cuando menos el magnetismo, del jazz más genuino y explorador («vive en la intersección de una preparación rigurosa y la voluntad de explorar», se destaca en su página de Facebook y en su Bandcamp), irradia el multi-instrumentista Caleb Wheeler Curtis, nacido hace 39 años en Ann Arbor, Michigan, y vecino de Brooklyn, Nueva York, desde hace 16 años.

Cual Sun Ra blanco o Coltrane contemporáneo, Caleb Curtis se presentará en el 34º curso del Bilbaína Jazz Club en trío completado por Masa Kamaguchi al contrabajo y Michael Sarin a la batería. Avala el club que Caleb es «conocido por su estilo intensamente concentrado y locuazmente inventivo, que se nutre de una amplia gama de influencias, como el bop progresivo y la improvisación libre post-Coltrane/Ornette». Y esto lo copiamos después de haber escrito el primer párrafo, sin haber leído nada, y tras usar los términos Coltrane y explorador.

EL CONCIERTO: Jueves 1, Bilbao, JazzOn Aretoa, 20 h, 23-25 €.

6 Toundra abren el cuarto ciclo Hiriz Hiri

La promotora independiente bilbaína Noise On Tour organiza en la Sala BBK el ciclo Hiriz Hiri, que consta de cuatro conciertos: de los reactivados Toundra este jueves, de los bluseros de Leioa Travellin' Brothers (24 de mayo; será el único bolo que darán en 2025 en Bilbao), del ex M-Clan Miguel Campillo (13 de septiembre) y de los muy en forma e inspirados Burning (22 de diciembre).

Toundra son de Madrid, hacen post-rock instrumental y guitarrero, y estando en la cima lo dejaron por el abandono de su guitarrista Esteban Girón, dueño y director gerente de una empresa de comunicación, de promoción, a la que le va tan bien que no le dejaba tiempo para ocuparse de ambas facetas.

Y anunciaron Toundra en enero: «Hace un año y medio desaparecimos repentinamente y cancelamos todos nuestros conciertos y planes. Esteban tomó la difícil decisión de dejar Toundra y nosotros nos tomamos un tiempo para reflexionar y ordenar nuestros sentimientos hacia la banda. Teníamos claro que queríamos seguir tocando juntos. Desde hace unas semanas hemos vuelto a ensayar y componer, con una nueva incorporación, nuestro querido Jorge García (Adrift, Loma Baja, El Páramo), cuya creatividad y talento siempre han estado presentes en Toundra, aportando arte y diseño en múltiples proyectos. Esperamos veros pronto en nuestros conciertos. Es un placer estar de vuelta. Alberto, Álex, Macón y Jorge».

Su último álbum sigue siendo 'Hex' (2022).

EL CONCIERTO: Jueves 1, Bilbao, Sala BBK, 20.30 h, 19 €.

7 Samuraï repite con 'Del silencio al ruido'

En cantautora dolorida se nos está convirtiendo la diva electropop Samuraï, que ha conseguido su segundo sold out este viernes en la Stage Live, donde ya actuó el 24 de enero en la misma gira, la de su esperado primer larga duración, titulado 'Del silencio al ruido', producido por Paco Salazar y contenedor de 12 cortes, entre ellos 'Corazón quemado', 'Por si mañana no estoy', 'La despedida' (con Dani Fernández), 'En el aire' (con Leo Rizzi), 'Sexo y rock & roll', 'Corazón quemado', 'Cuando dolía el amor', 'Gatos de gasolinera', 'Inocente'…

Dice la sala: «Sus canciones juegan con unas letras muy metafóricas y un lenguaje propio de una nueva ola que evita lo obsceno y se embarca en el amor contado con toda la honestidad emocional».

EL CONCIERTO: Viernes 2, Bilbao, Stage Live, puertas 21 h, 24 € (sold out).

8 Rata Blanca en gira española de ocho fechas

Así los presenta la Wikipedia: «Rata Blanca es una banda de hard rock y heavy metal formado en 1985 en la zona del Bajo Flores, barrio ubicado al sur de la ciudad de Buenos Aires. Se la considera como una de las más importantes e influyentes del hard rock y heavy metal en español, aunque durante su carrera también han incorporado pesados riffs con estructuras melódicas y armónicas de la música clásica. Con los años han sido clasificados en distintos subgéneros, sin embargo el grupo se considera simplemente «rock metálico». El grupo se lanza al estrellato en los años 1990, destacándose como una de las bandas argentinas más populares de todos los tiempos. Tres de sus álbumes han sido incluidos entre los mejores 250 del rock iberoamericano. Su carrera parece impulsarse a los más altos niveles en 1990 con su segundo disco, 'Magos, espadas y rosas'».

Los lidera el único miembro permanente y fundador, el guitarrista Walter Giardino (1986-1997, 2000 hasta hoy), aunque el cantante Adrián Barilari lleva casi tanto tiempo (1989-1993, 2000 hasta hoy)

Su último lanzamiento es 'Luna Park 2019' (En vivo)'. Y su gira española de ocho shows en doce días pasará por Santiago de Compostela, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Mallorca, Valencia, Alicante y Málaga.

EL CONCIERTO: Viernes 2, Bolueta / Bilbao, Santana 27, show 21 h, 40 €.

9 Vargas Blues Band en Bilbao, Arnedo y Santander

Recién llegado de una gira por Australia (de ahí es el selfie que usamos, tomado en Adelaida y donde salen él, Gwyn Ashton y Adrian Herbert), el guitarrista de blues-rock Javier Vargas, que también tocó con Miguel Ríos y la Mondragón hace muchas décadas, antes de alcanzar el éxito con la canción 'Blues latino', dirige su carrera intercontinental desde su base en las islas Baleares, y desde ahí vuela por ejemplo mucho a Alemania, donde actúa a menudo. «Estoy acostumbrado a viajar. Dicen que viajando se fortalece el corazón, porque andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior», ha comentado a un seguidor en la misma página de Facebook que la foto del selfie.

Ahora tiene un disco nuevo, titulado 'Blues the healer', con títulos tipo 'Back to my roots', 'Blues for Jaky' (muy Gary Moore), 'Anaconda style' (un instrumental), 'Spanish wine' (algo George Benson), 'Del sur', 'Hipster blues', 'Albatross', 'Romantic warrior' o 'Blues is the power'.

En esta minigira norteña, presentará su novedad el viernes en Bilbao (Sorkuntza Faktoria, más conocido como el gaztetxe de Zorroza), el sábado en la taurina Arnedo, La Rioja (Sala Sendero), y el domingo en Santander (Rock Beer The New).

EL CONCIERTO: Viernes 2, Zorroza / Bilbao, Gaztetxe, 20 €. Horario: 20 h puertas, 20.30 h Dresden, 21.30 h Vargas.

10 Yuri Storione en el ciclo Lithium

Este sábado, en el club de jazz, en su serie llamada Lithium, esa en la que invitan a un músico destacado para tocar con otros 'en nómina' del local, el siciliano Yuri Storione unirá su piano al contrabajo de Jon Carranza y la batería de Juan Luis Castaño.

Leemos por ahí que Yuri Storione (Sicilia, Italia, 1993), residente en Basilea, Suiza, «es un pianista y compositor de jazz con formación clásica. Toca el piano desde los 4 años. Es el ganador del 'Langnau Jazz Piano Competition 2018' y uno de los tres finalistas del prestigioso 'Montreux Jazz Piano Competition 2015' en Suiza». Además obtuvo su tercer título de maestría en 2019, en el Campus de Jazz de la Musikhochschule de Basilea.

En Spotify tiene cuatro álbumes, el último 'Brisa andaluza' (24).

EL CONCIERTO: Sábado 3, Bilbao, JazzOn Aretoa, 20 h, 23-25 €.

11 Valeria Castro divulga 'El cuerpo después de todo'

Tímida y sobrevenida diva del indie folk español (o viceversa: del folk indie) es la canaria Valeria Castro, que debutó con el álbum 'Con cariño y con cuidado' (23) y se confirma con su reválida, 'El cuerpo después de todo' (25), donde sigue oscilando entre el susurro introvertido y el vibrato folklórico. La presentará en el Euskalduna con una gran banda entre la cual hemos reconocido en las fotos al getxotarra Borja Barrueta a la batería.

Informa el Euskalduna: «Tras completar una gira de 82 conciertos con entradas agotadas en teatros de más de 10 países con su primer álbum, Valeria presenta 'El cuerpo después de todo', su segundo trabajo de larga duración. Producido por el ocho veces ganador del Latin Grammy Carles Campi Campón (Jorge Drexler, Natalia Lafourcade, Vetusta Morla), este álbum marca un ejercicio de maduración artística y personal. En él, la de La Palma da paso a una mujer fuerte que enfrenta sus miedos con valentía. Es un puzle de emociones que conecta con nuestros sentimientos más profundos y dormidos…».

La vimos en la gira de ese primer disco, 'Con cariño y con cuidado' (23), el domingo 19 de mayo de 2024 en la Sala BBK, que agotó el aforo por segundo día consecutivo gracias a una mayoría de mujeres que adquirieron las entradas en la venta anticipada. Valeria dio un muy buen concierto en quinteto, desgranando su cancionero íntimo y vulnerable, desamparado y con morriña isleña. La isleña se mostró contenta por el éxito de la visita («la primera vez que toqué en Bilbao hubo 6 o 7 personas por las condiciones del covid»), dijo echar mucho de menos a su familia («a mi madre, mi abuela, mi padre…, a los que les regalaría todo el tiempo del mundo»), y en 83 minutos hizo 18 canciones con títulos tipo 'Culpa', 'Ay amor', 'Perdón'…

EL CONCIERTO: Sábado 3, Bilbao, Euskalduna, 21 h, de 38,50 a 55 €.

12 Restless en el cumpleaños de los Dukes

andad de Rockers, Teddys, Psychos... No tienen cabida los malos rollos, ni el fútbol, ni la política». Este es el planteamiento esencial del club bilbaíno de roqueros de cuero negro The Dukes, que este sábado noche celebra su décimo aniversario con una dupla abierta por los locales 3 From Hell y abrochada por los ingleses Restless, formados en Londres en 1978, bautizados por la canción 'Restless' de Carl Perkins (traducible por nervioso, inquieto). Su primer bolo lo dieron en Sudbury en 1980, con Mark Harman como líder a la guitarra y voz, que persiste en tal rol. Sus canciones de rockabillypueden sonar a híbrido entre los Stray Cats y Guana Batz, imitar a ZZ Top y a Dr. Feelgood, actualizar el R&R de Eddie Cochran…

EL CONCIERTO: Sábado 3, Bolueta / Bilbao, Santana 27, puertas 21 h, 15-17 € (más 3 From Hell).

13 Cano en su 'Triana tour'

Se llama David Cano Calleja, nació en Rivas Vaciamadrid en 2001, dice mucho las palabras primo y hermano, y no le gusta el Real Madrid. Tiene dos discos, 'DPQDP' (23) y 'Triana' (24), de urban aflamencado con lapsos reguetoneros y voz autotúnica. En el cuello lleva un discreto tatuaje que reza: «Dinero pa' quitarme de problemas».

Su promotora anuncia así el concierto de Miribilla: «Cano se ha convertido en una de las figuras más relevantes de la escena urbana nacional. Transgrediendo los tópicos del género y posicionándose como referente generacional con su honestidad y su talento fuera de lo común, el joven ha conseguido ponerle voz a los sentimientos del público a través de sus propias vivencias. Tras un año de fuertes emociones y mucho trabajo en el estudio con 'Triana', su segundo álbum emotivo y visceral en el que le canta a su futura hija sobre el amor, el esfuerzo, el compromiso y la familia, ahora Cano da un paso más y anuncia 'Triana Tour'».

EL CONCIERTO: Sábado 3, Bilbao, Pabellón de Miribilla, show 21 h, entradas disponibles solo de 29 y 37 €.

14 Paul Thin, creativo, perfeccionista y pesado

Paul Thin, nacido en Armilla, Granada, se hizo conocido gracias al concurso Operación Triunfo 2023. Entonces tenía 20 años, estudiaba Comunicación Audiovisual, contaba que con dos años cantaba por su casa 'La camisa negra' de Juanes, se definía como creativo, perfeccionista y pesado (sic), recordaba que había participado en otro concurso musical televisivo, en 'Tierra de Talentos', de Canal Sur, y reconocía como influencias a Rosalía, Childish Gambino y Bo Durham.

Y a Vicente Navarro, Rodrigo Cuevas, Agoney nos recuerda el armillero al oír su último álbum, 'Reboot'(Universal, marzo de 2025), con títulos como 'Vértigo', 'Volverás a llamar', 'Mi corazón', 'Fiebre del oro', 'Ética', 'El diablo se viste de mí', 'No hay', o 'Luz'. Según él, este disco cambia lo que ha hecho hasta ahora: «Quise reflejar ese cambio no solo en las letras, sino también en la propia estructura del álbum. Aunque el concepto gira en torno a la idea de un reinicio y la transformación en lo que parece ser un robot, sigue siendo un trabajo muy personal e introspectivo».

Ah, su web comienza con estas tres ventanas: comprar entradas, comprar música, comprar merchandising. Consumir, consumir, consumir...

EL CONCIERTO: Sábado 3, Bolueta / Bilbao, Santana 27, show 21.30 h, 28 €.

15 Veintiuno entre delirios y equilibrios

En el reciente 'La balada de delirio y equilibrio', el quinto álbum de Veintiuno (Toledo, 2011), Diego Arroyo (voz, guitarra y teclados), Pepe Narváez (batería), Yago Banet (bajista) y Rafa Pachón (guitarrista) vinculan en una línea temporal a Pistones con Shinova ('Perder los modales'), rejuvenecen a Love Of Lesbian ('Armadura', 'Estarás'), ejercen de indies ('Suspiria'), juegan con el electro-pop ('Medalla de plata', una colaboración con Sebastián Llosa), además invitan a Enol, Siloé e Iván Ferreiro, y por ejemplo también recuerdan a Arde Bogotá ('Puñalada'). Según la nota promocional es «un viaje del conflicto al desengaño, a la distancia, al regreso y, por fin, a la aceptación».

EL CONCIERTO: Sábado 3, Bilbao, Kafe Antzokia, 22 h, 25 € (entradas agotadas).

16 Sobrinus y su gira del 30º Aniversario

No cabe en cabeza de nadie que Sobrinus no hayan influido a Gilipojazz, por el deje zappatero (por Frank Zappa), por el humor descreído emparentable con el abuelo Rosendo, por el virtuosismo instrumental, por el tumbao funk entre James Brown y Bad Brains, por la querencia a la progresividad dinámica…

Bueno, pues Sobrinus (Madrid, 1995) están inmersos en su Gira de 30º Aniversario, «que celebra tres décadas de creatividad, irreverencia y culto dentro de la escena musical española. Con una trayectoria marcada por la experimentación sonora, letras afiladas y una puesta en escena inconfundible, Sobrinus vuelve a los escenarios con un espectáculo que recorrerá sus grandes éxitos y algunas rarezas para delicia de sus seguidores más fieles».

Sobrinus son Sidney Gámez, David Parilla (sustituto de nuestro admirado Roberto Lozano, alias Loza, el de Sex Museum y Los Coronas) y Javier Fernández, y «por sus oídos pasa el rock urbano, el funk, el jazz o el flamenco, además del rock mainstream de toda su generación, entre otras, la música de Los Enemigos, Frank Zappa, Primus, Morente, King Crimson o Miles Davis».

EL CONCIERTO: Domingo 4, Matiko / Bilbao, Crazy Horse, 13 h, 12-15 €.

