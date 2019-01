Los conciertos del finde: Uriah Heep, Rocío Márquez, Architects, Flogging Molly, Blas Cantó, The Mersey Beatles… Una docena de conciertos polimórficos, con sendos ex de Auryn y de Captain Beefheart, con mitos del heavy inglés, punks célticos y flamencas modernas, con clones de los Beatles y con aspirantes estonios. Además, mini-entrevistamos a Architects y a Cheetah Chrome ÓSCAR CUBILLO Viernes, 25 enero 2019, 10:37

Rocío Márquez: Gala inaugural de los Viernes Flamencos

Los 'Viernes Flamencos del Teatro Barakaldo', el ciclo flamenco decano en Euskadi, llega a su vigésimo tercera edición y durante siete sesiones jondas abarcará las tres disciplinas esenciales: baile (con la sobrina de Zarra, Adriana Bilbao, estrenando su coreografía 'Burdina / Hierro' en la gala de clausura programada para el 3 de mayo).

La gala de apertura la protagonizará la onubense de 32 años Rocío Márquez, Lámpara Minera en 2008. Oficiará en cuarteto, con Los Mellis al arte y compás y Manuel Herrera a la guitarra. Estudiosa del género y muy internacional (la semana que viene andará por Francia), Rocío Márquez actuó hace tres años en los 20º Viernes Flamencos, ante un público transversal atraído por su disco 'El niño', comparado con el 'Omega' de Morente y coproducido por el indie catalán Refree, el mismo que ha abierto puertas a Silvia Pérez Cruz y a Rosalía. En 75 minutos y 11 cantes, la Márquez se reveló cerebral y derrochó técnica vocal, con mucho uso del vibrato antañón, de disco antiguo, atacando la caña, la soleá, la seguiriya, los fandangos… Es tan moderna y abierta que a Ana Belén remitió en los cantes de ida y vuelta: la habanera, la guajira… Su último disco es 'Diálogos de viejos y nuevos sones', grabado con el violagambista Fahmi Alqhai, proyecto por el que recibió el premio Giraldillo a la 'Innovación' en la Bienal de Sevilla 2016.

Concierto Viernes 25, Barakaldo: Teatro Barakaldo, 20.30 h, anfiteatro 22 €, patio 25 €.

Sarah McKenzie: Abriendo el ciclo 'Ellas crean' / 'Emakumeok!'

Conocido bajo dos nombres, 'Ellas crean' y 'Emakumeok!', este nuevo ciclo de conciertos albergado en la Sala BBK pretende «fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres» y ha contratado a cinco luminarias femeninas: Sarah McKenzie (viernes 25), Jacquie Mcshee (8 de febrero), Rosana (22 de febrero), Luz Casal (15 de marzo) y Lizz Wright (23 de marzo). Las entradas cuestan entre 25 y 30 euros, y el bono por los cinco shows vale 112 €.

Concierto Viernes 25, Bilbao: Sala BBK, 20 h, 25 €.

El 'Emakumeok!', cuyo logotipo muestra un juego de palabras traducible por 'las mujeres OK', lo abrirá la pianista australiana de 32 años Sarah MacKenzie, que atesora un estilo amable y para todos los públicos, algo más dinámico que el de Diana Krall. Con su segundo disco, 'Close Your Eyes' (ABC, 12), ganó el premio ARIA al mejor álbum de jazz, y con el tercero, 'We Could Be Lovers' (ABC, 14), ganó el premio Australian Jazz Bell en la categoría de mejor álbum australiano de jazz vocal. Su cuarto y último álbum es 'Paris In The Rain' (Impulse!, 17).

CardiaC: Hardcore en castellano desde Suiza

La promotora de conciertos independiente vitoriana Cosmic Tentacles monta este finde un bolo triple abierto por dos bandas locales (Exuvia más Iont) y rematado por los suizos CardiaC, que traen su nuevo disco, 'Mañana no será otro día igual', donde colaboran miembros de Cypress Hill (a los que en diciembre telonearon por París, Viena, Zúrich y Ámsterdam), Biohazard, Cancer Bats y Samael.

Concierto Viernes 25, Vitoria: Urban Rock Concept, 8-10 €; horarios: 20.30 puertas, 22 h Exubia, 23 h Iont, 00 h CardiaC.

CardiaC se juntaron en Ginebra en el año 2000 y dicen que representan la multiculturalidad de su ciudad. No en vano, cantan en castellano al son de un hardcore metal ora rapeado ora unplugged (o sea acústico a lo Hamlet). Desean ver el mundo (ya han recorrido Europa y visitado USA, Cuba y Rusia) propalando lo que definen como mensaje positivo.

Architects: Referencia del metal moderno mundial

Architects haciendo volar al público del Antzokia en abril de 2014. / Nuria García

Referencia del metal moderno mundial actual, Architects manufacturan metalcore global con voz de lija y ambientes alienantes y grisáceos. Se juntaron en la costera Brighton en 2004 y nos visitan propalando su octavo álbum oficial, 'Holy Hell / Infierno Sagrado' (Epitaph, 18), el primero sin su guitarrista Tom Searle (hermano del baterista y líder Dan Searle), quien falleció en agosto de 2016 debido a un cáncer de piel que llevaba tres años arrastrando. Antes de su show en Bilbao, contactamos con Ali, bajista y teclista, que se ubica: «Estamos en Lyon, Francia, en nuestra primera gira europea con el nuevo álbum 'Holy Hell'».

Concierto Viernes 25, Bilbao: Santana 27, 25-30 €; horarios: 19.00 puertas; 20.00 h Polaris; 20:50 h Beartooth; 22.00 h Architects.

Vosotros, los Arquitectos, sois músicos jóvenes que le dais al metalcore. Dentro de diez años, en 2029, ¿tocaréis con tanta fuerza como hoy? ¿Os imagináis en ese futuro?

¡No sé yo si considerarnos tan jóvenes! Hemos estado tocando juntos desde que éramos adolescentes y de verdad que me resulta difícil imaginarnos haciendo otra cosa. Me gustaría pensar que continuaremos siendo una banda heavy (pesada) mientras mantengamos una carrera. Sin embargo, es bastante difícil predecir exactamente qué tipo de música vamos a querer hacer dentro de diez años. ¡Aunque opino que aún podríamos lograr tocar música pesada en nuestras cuarentenas!

¿Cambió vuestro estilo de música cuando falleció vuestro guitarrista Tom?

No, Tom contribuyó al material incluido en este álbum, por lo cual solo por eso se parece bastante a nuestros álbumes anteriores. Además teníamos en mente a Tom al hacer el resto del álbum. En este disco surgen las inevitables progresiones que salen al componer música nueva, pero no creo que haya habido un cambio drástico respecto a nada de lo que hemos lanzado con anterioridad.

¿Qué significa para un grupo inglés como Architects lanzar sus discos en un sello discográfico tan importante como el estadounidense Epitaph?

Hemos trabajado con Epitaph durante varios años y han sido muy buenos con nosotros. Todos en el sello se preocupan mucho por los artistas del catálogo y siempre han brindado su apoyo para encajar con las ambiciones de las bandas, lo cual es realmente importante para nosotros. Es genial figurar al lado de una serie de bandas de Epitaph que respetamos de verdad.

¿Qué nos cuentas sobre vuestro último álbum, 'Holy Hell' (2018)? A pesar de su desaparición Tom sigue apareciendo.

Tom escribió letras para nuestros dos últimos discos. También en 'Holy Hell', que es un álbum sobre la experiencia de perder a Tom y sobre la pena que nos produjo. Musicalmente fue compuesto por Dan (el hermano del difunto; batería, programaciones y producción) y Josh (guitarra y producción), quien comenzó a colaborar en ideas para canciones hacia finales de 2016. También hay algunas canciones escritas por Tom después de la grabación de 'Todos nuestros dioses nos han abandonado' (su penúltimo álbum, editado en mayo de 2016), y bastantes de sus ideas guardadas en otras maquetas también están incluidas en la novedad.

¿Cómo será vuestro concierto en Bilbao?

No hemos estado en Bilbao desde que tocamos allí con Stray From the Path y Northlane en 2014 (también tocaron More Than A Life). ¡Ya ha pasado tiempo! Es difícil decir exactamente cómo será el show, ¡pero estamos ansiosos por regresar con algo de producción y una gran alineación! No tocamos en España a menudo, ¡así que nuestros fans se muestran muy entusiastas cuando lo hacemos!

Dead Furies: Roqueros estonios

Ardo Fury (voz, guitarra), Robert Fury (bajo, coros) y Erik Fury (batería) se declaran influidos por los New Bomb Turks y sólo por eso ya nos tienen ganados. Se juntaron en 2016 en Tallin, la capital de Estonia, y en enero de 2017 ya habían lanzado su primer disco: 'No Talkin' All Action', al que comparan con vecinos escandinavos como Backyard Babies, Turbonegro, Gluecifer, Hardcore Superstar… Ahora bajan al sur de Europa con su última rodaja oficial, 'Rock City A Go Go' (2018), que dicen está mejor producida y la comparan con Rocket From The Crypt y Supersuckers, como se puede comprobar oyéndolo en su Bandcamp. Están en gira española de cinco fechas: Madrid, Mondragón, Sopelana, Logroño y Bilbao, y en la última cita les teloneará el cuarteto local Thee Renegados, capitaneado por Miguel Moral, de Positiva, Highlights, Powerages, etc. (este bolo se ha retrasado una hora por el cambio de día del partido del Athletic).

Conciertos Viernes 25, Sopelana: La Triangu, a partir de las 22 h, gratis. Domingo 27, Bilbao: Bar Nave 9 del Museo Marítimo, shows 20.30 h, 7-8 €; aquí más Thee Renegados.

Blas Cantó: Tu cara me suena de Auryn

Exmiembro de Auryn (2009-16), la boy band española patrocinada por la multinacional Warner, y ganador del concurso televisivo 'Tu cara me suena' en 2017, el murciano Blas Cantó Moreno (Ricote, 1991) anda divulgando su debut en solitario, 'Complicado' (Warner, 2018), contenedor de una docena de canciones con títulos tipo 'Él no soy yo' (más de 50 millones de visualizaciones en YouTube tiene esta canción en apoyo a la igualdad de las mujeres), 'No volveré (A seguir tus pasos)', 'Héroe', 'Sed de ti' o 'Drunk and irresponsible', pues se trata de un opus bilingüe.

Concierto Viernes 25, Ermua, Antzokia, 22.15 h, 15 €.

Blas declara sobre su directo: «El protagonismo no lo tendré yo. Lo tendremos todos. Quiero que mi banda y mis coros sean un elemento visual importante en el show. Me importa la música y todo lo que se oye en el disco tiene que ser tocado por músicos de verdad, por una banda. Tengo mucho respeto por la música». Su gira seguirá por Salou (sábado 26), Torre-Pacheco (16 de febrero), Gerona (1 de marzo), y más ciudades por anunciar.

Cheetah Chrome & Señor No: Amor y confianza

Cheetah Chrome , el guitarrista de los punkies yanquis Dead Boys (los del hit 'Sonic Reducer', los capitaneados por el difunto cantante Stiv Bators, los que siguen en la brecha desde 2017 con dos miembros originales de su primera etapa 1976-79: el propio Cheetah y el baterista Johnny Blitz), se vuelve a juntar con los donostiarras altamente energéticos Señor No (su primera colusión se produjo a finales de 2015) en una gira que arrancó el jueves 17 de enero en Barcelona y que debe pasar por Tarragona, Madrid, Cáceres, Sevilla, Granada, Pamplona y Bilbao antes de terminar el sábado 26 de San Sebastián. O sea que en las dos fechas vascas estarán muy engrasados. Cheetah responde a varias de nuestras curiosidades superficiales.

Concierto Viernes 25, Bilbao: bar Nave 9 del Museo Marítimo, 21 h, 12-15 €.

¿Dónde vives? ¿En España?

¡Ya me gustaría! No, vivo en Nashville, Tennessee, y me encanta estar allí. Si pudiera sacarla de los Estados Unidos y traerla a España, ahhh...

¿Cómo conociste a Señor No y por qué te gustan como banda de apoyo?

Alberto de El Beasto (promotora de conciertos gallega) nos juntó, ¡lo cual es genial! Nos llevamos bien musicalmente y ellos pueden tocar cualquier cosa. Como personas también congeniamos y se han convertido en algo así como hermanos. Amo y confío en estos chicos. Esta es una de mis mejores colaboraciones y experiencias.

¿Siempre has sido un músico profesional o has tenido otros empleos?

He tenido otros curros, y en realidad estuve muy contento con varios de ellos. De hecho, intenté con muchas ganas dejar la música. ¡Pero seguía volviendo y aquí estoy!

¿Cómo va a ser el concierto de Bilbao?

¡Eso no lo sabré hasta que diga 1-2-3-4! ¡Pero estoy seguro de que será ruidoso y divertido!

Hum ... ¿La música hip hop es similar al punk de alguna manera, como afirman algunos?

No, en absoluto.

Flogging Molly: Punks celtas en el Resurrection Tour

El festival metalero de Viveiro, Lugo, Resurrection extiende sus actividades durante todo el año y no solo por Galicia. Dentro de su programa Resurrection Tour, el jueves tocarán en Barcelona, el viernes en Madrid y el sábado en Bilbao los punks célticos californiano-irlandeses Flogging Molly (Los Ángeles, 1997), algo así como los sucesores de los añorados Pogues. La nota de prensa avanza esta alineación: Dave King (voz principal, guitarras acústicas y eléctricas, bodhran), Bridget Regan (violín, tin whistle), Dennis Casey (guitarras acústicas y eléctricas), Bob Schmidt (banjo, mandolina), Matt Hensley (acordeón, piano, concertina), Nathen Maxwell (bajo) y Mike Alonso (batería y percusión).

Concierto Sábado 26, Bilbao: Santana 27, 25 €; horario: 19.00 h puertas; 20.30 h Bastards On Parade; 22.00 h Flogging Molly.

Flogging Molly arriban estrenando su sexto álbum oficial, 'Life Is Good' (Vanguard, 2017), su primer trabajo en siete años, grabado en Irlanda y producido por el bostoniano multipremiado en los Grammy Joe Chiccarelli (U2, The White Stripes, Beck, Elton John, Alanis Morissette, Etta James, Jamie Cullum, The Strokes, The Killers, Morrissey, Café Tacvba…). Con 'Life Is Good', Flogging Molly culminan sus veinte años de andadura y aprietan en la lírica social: política, economía, desempleo, inmigración…

No obstante, el líder Dave King afirma sobre sus conciertos: «Somos conocidos por nuestros shows en vivo. Componer álbumes siempre ha sido un vehículo para nosotros, un medio para meter a la gente a la pista de baile». Y añade: «Lo único que somos es una banda positiva. Cuando la gente viene a ver nuestros shows es una celebración de la vida, de lo bueno y de lo malo».

Jack Grelle: El espíritu del honky tonk

Atención, pues el martes estará en el Colegio de la Abogacía de Bilbao, aquí actuando en dúo con el cántabro Hendrik Röver, el líder de Los Deltonos. Sin embargo, parece que el sábado noche en Bermeo oficiará en solitario este cantautor americano campero llamado Jack Grelle, un tipo basado en San Luis, Misuri, que gasta pinta de hípster religioso y da unos 150 bolos al año. Suele girar con la banda de Pokey Lafarge y a su vez montó un grupo para girar por el Medio Oeste con Patrick Haggerty, quien en 1973 lanzó el considerado primer álbum country gay de la historia: 'Lavender Country', titulado como la banda que lo grabó, un cuarteto con un solo miembro heterosexual, el guitarrista Robert Hammerstrom. El último disco de Jack Grelle se titula 'Got Dressed Up To Be Let Down' (16) y resuena a honky tonk setentero, con infujos cajun, tejano, rock and roll y folk, leemos en su web.

Concierto Sábado 26, Bermeo: Beleza Malanda, 22.00 h, 5 €.

Uriah Heep: Medio siglo de heavy metal británico

En junio de 2018 condujimos hasta Pamplona para ver en el Ciudadela Festival a nuestros favoritos Status Quo. No obstante, acudimos con bastante antelación para poder ver también a Uriah Heep (Londres, 1969), clásicos del rock progresivo más duro británico y pioneros del heavy metal. En sus filas se ha mantenido por siempre un único miembro, el guitarrista de 71 años Mick Cox. Desde 2013 mantienen la misma formación de quinteto, en la que destaca el vocalista canadiense veterano (¡62 años!) y rubiales Bernie Shaw, quien en Pamplona fue el centro de las miradas de un bolo guapo (a pesar de ciertos problemas técnicos) que cursó en la estela de unos Deep Purple espaciales (gracias a los teclados de Phil Lanzon, de 68 años). Esa tarde de junio Uriah Heep adelantaron varios temas de su último álbum, el 24º de su carrera, 'Living The Dream', que salió en septiembre y que este domingo adquirirá protagonismo extra.

Concierto Domingo 27, Bilbao: Santana 27, 29,15 €; horario: 19 h puertas, 19.30 h Alma Culter, 20.45 h Uriah Heep.

The Mersey Beatles: Un tributo con empaque

Entre todos los tributos que pueblan la agenda del Euskalduna con el cambio de año destella este de los Mersey Beatles, a los que el visitante, si tiene suerte, se los puede encontrar actuando en The Cavern, el mítico y turístico local subterráneo de Liverpool, una de las ciudades más bonitas del mundo. La (auto)promoción afirma que la hermana de John Lennon, Julia Baird, piensa que se trata del grupo tributo a los Beatles «más auténtico» que ha oído jamás. La formación empezó en 1999, en 2002 ya solía actuar en The Cavern Club (el garito donde les alcanzó la fama a los Beatles, ya saben), y ya han actuado en América, Europa, Indonesia, Australia…

Concierto Domingo 27, Bilbao: Palacio Euskalduna, sala A1, 19 h, 43 €.

Les vimos en el Euskalduna el martes 8 de diciembre de 2015. Usaron tres indumentarias (los trajes grises uniformados de sus inicios gloriosos, las casacas coloristas del Sargento Pimienta más la ropa casual del paso de cebra de 'Abbey Road'), dos tipos de pelucas (flequillos en casquetes bruñidos y melenas lacias), y los bigotillos de la segunda parte. La cita duró 129 minutos (contabilizando los 20 de descanso) para 32 standards beatlenianos (16 + 14 + 2 del bis), y lo mejor fue la primera parte, con sus viejos hits yeyés: 'All My Loving', 'Please Please Me', 'I Saw Her Standing There'… Lo peor resultó el 'Yellow Submarine', aunque fuera de lo más celebrado por la gente.

Gary Lucas: Buñuel en el Musiketan

La séptima sesión del 26º Musiketan, el ciclo de conciertos en pequeño formato patrocinado por EL CORREO, la protagonizará el guitarrista vanguardista Gary Lucas (Siracusa, Nueva York, 1952), ex Captain Beefheart, líder de Gods And Monsters, colaborador con Leonard Bernstein, Jeff Buckley, Nick Cave, Lou Reed, Iggy Pop, Patti Smith, John Zorn, Emir Kusturica, Los Van Van, etc. Ha editado más de 30 álbumes en solitario y esta será la cuarta vez que actúa en el Musiketan (ya figuró en 2004, 2008 y 2012). Volverá en solitario con un repertorio cinéfilo, basado en la película 'El ángel exterminador' de Buñuel, cuyos fotogramas servirán de telón de fondo mientras él interpreta la banda sonora.