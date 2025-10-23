Los conciertos del finde: 'Ura Bere Bidean', 'Fiesta y rebeldía', The Darkness, Lela Soto, Cyril Kamer, Nach, Great Straits… Doce citas de viernes a domingo, con un rapero convicto, una gitana de estirpe, un bluesman con alma, una estrella del rock desintoxicada, varios tributos, un magno evento sinfónico-coral, una revisión múltiple del rock radical vasco...

Óscar Cubillo Jueves, 23 de octubre 2025, 13:28

1 El fuego que lleva dentro Lela Soto

Séptima cita (sexta de abono) del 29º ciclo Viernes Flamencos del Teatro Barakaldo, que propondrá diez espectáculos hasta el 14 de noviembre, cuatro de ellos de baile. Esta semana, en el fascinante auditorio pequeño del sótano, cantará Lela Soto (Madrid, 1992), en cuyo árbol genealógico aflora el flamenco: su padre es el cantaor Vicente Soto, Sordera, su madre, la bailaora Luisa Heredia, y tíos paternos suyos son José Mercé, José Soto 'Sorderita' o Enrique Soto, y por vía materna Ray Heredia o Enrique de Melchor.

Lela presentará su primer álbum, 'El fuego que llevo dentro' (Altafonte, 25), y así la presenta el Teatro Barakaldo: «Lela recoge el testigo de su familia, una de las más importantes en la historia del arte flamenco –Manuel Soto Sordera, Vicente Soto Sordera, Sorderita, Ray Heredia, La Pompi, El Gloria, María Bala…-, y lo impregna de su personalísima impronta musical. 'El fuego que llevo dentro' es una declaración de principios, un testimonio de amor al flamenco y a sus raíces. A través de soleás, bulerías, tangos y seguiriyas, la artista expresa su sentir, con letras que beben de la tradición pero que también reflejan su visión personal».

Se presentará en cuarteto, con Rubén Martínez a la guitarra, y María Reyes Moreno y Juan Lucía Gómez al arte y compás.

EL CONCIERTO: Viernes 24, Barakaldo, Teatro Barakaldo (Sala 2), 20 h, 18 €.

2 Great Straits y otros tributos

El guitarrista gallego Óscar Rosende (La Coruña, 1981) es el factótum, el Mark Knopfler se podría decir, del exitoso grupo tributo Great Straits, que se halla prolongando su larga gira llamada 'The great songs of Dire Straits'. Con ella recalará este viernes en el Euskalduna, y así anuncia el show la web del palacio de congresos: «Un auténtico viaje sonoro con el que disfrutar nuevamente en directo de la magia de todos los grandes éxitos compuestos por Mark Knopfler, con una puesta en escena única en Europa, 9 excelentes músicos en el escenario y el aval de Óscar Rosende, guitarrista coruñés que llegó a confundir al propio músico escocés y su banda. Según palabras del propio Guy Fletcher (teclista de Dire Straits): «Estaba tocando 'Why Aye Man' y tengo que decir que pensé que era una grabación nuestra»».

Este finde también destellan otros tributos en la agenda de Bilbao: el guitarrista Pancho Varona se rendirá en primera persona a su antiguo jefe Joaquín Sabina el viernes en el Azkena (show 22 h, 19-24 €), y el sábado noche hay un gran cartel triple llamado 'Visite Nuestro Bar' en el Kafe Antzokia (21.30 h, 15-18 €), el cual amalgamará a Dulce Locura (tributo a La Oreja de Van Gogh), Peter Pan y Los Insoportables (a El Canto del Loco), y Los Chicos Cocodrilo (a Hombres G).

EL CONCIERTO: Viernes 24, Bilbao, Palacio Euskalduna, 20.30 h, de 49 a 59 €.

3 The Turbo A.C.´s dicen que son los mejores del mundo

Atención, roqueros con pintas y galones, que estos molan y son un buen anticipo para la semana que viene, cuando aterricen por estos pagos Nine Pound Hammer. The Turbo A. C.'s surgieron en la escena punk neoyorquina de los 90, y su álbum más celebrado es 'Automatic', lanzado en 2023 y producido por Blag Dahlia (Dwarves). Fue tan celebrado, que los turbos están estirando la gira de su 20º aniversario. Han tocado por todos los continentes, exceptuando África y Asia, y en su Facebook ellos mismos se etiquetan como 'el mejor punk-rock con guitarra surfera del mundo'.

EL CONCIERTO: Viernes 24, Bolueta / Bilbao, Sala Mytho, 21 h, 12-15 €.

4 Nach y su 'Destino' sin la pléyade de invitados

Nach (Ignacio José Fornés Olmo, Albacete, 1974), el que se guía por el eslogan/acrónimo RAP (R de revolución, A de actitud, P de poesía), comunicaba hace poco en sus redes: «El nuevo disco ya es una realidad…, y que por fin esté en vuestros oídos me llena de alegría y excitación. Me ha llegado muy buen feedback sobre el álbum y sobre la variedad de estilos, temáticas y colaboraciones de 'Destino'. Pero ahora lo que más me apetece y me motiva, es comenzar la gira llevando al directo algunos temas de este trabajo y por supuesto también mezclarlos con muchos clásicos de mi discografía. El escenario será una máquina del tiempo para ir del pasado al futuro y así disfrutar el momento presente de cada show. Voy a mezclar energía y emoción en estos conciertos y por supuesto voy a rapear como un hijo de ****, que es lo que más me gusta hacer. En algunas fechas empiezan a quedar pocas entradas».

'Destino' tiene una pléyade de invitados, a saber: Trueno, Eladio Carrión, SFDK, Nampa Básico, Manuel Carrasco, AMBKOR, Akapellah, Alice Wonder y Micro Tdh.

EL CONCIERTO: Viernes 24, Bolueta / Bilbao, Santana 27, 21 h, 25 €.

5 Biznaga en el Festival y Congreso Hiriko Soinuak

Por tres hojas del calendario, de viernes a domingo, se extenderá el festival musical Hiriko Soinuak (remate de un concurso del mismo nombre con siete grupos premiados; el galardón principal ha ido para los vizcaínos Monday Potions y su «propuesta musical ecléctica que navega desde el pop barroco hasta el art rock», y tal propuesta se presentará en vivo el viernes a las 20.05 h) y su congreso musical asociado (Bunker, con puestos de venta, presentaciones de libros, conferencias de los actuantes principales...).

En total habrá diez actuaciones: dos recitales matinales (Gaizka Insunza, de Audience, el sábado a las 13 h, y el bluesman Gonzalo Portugal el domingo a las 12.30 h), cuatro bolos de los grupos del concurso (el viernes a las 19.30 h Laztana Laztana y a las 20.05 h los citados Monday Potions, y el sábado a las 19.30 h Jonsor y a las 20.15 h Nightwaves), y cuatro conciertos que pretenden atraer a la mayor cantidad de público (viernes a las 20.55 h Bala y las 22.30 h Biznaga, y sábado a las 21.15 h Sandré y a las 22.30 h Reincidentes).

Los madrileño-malagueños Biznaga a priori son lo más atractivo de lo ya asentado. Se hallan dando los últimos coletazos de su quinto disco, '¡Ahora!' (24; «cánticos de insurrección veinteañera, de autodefensa y empatía y celebración de la propia edad y el estar vivo, ahora. Chándales y brazaletes con anagramas. Skinheads que se pintan los labios. Un sonido firme y aritmético, envuelto en coros paramilitares», proclama la hoja de promo), y encaran una despedida del disco por salas que entre el 31 de octubre y el 28 de marzo (día de su segunda Riviera, que ya está agotada, pero quedan tickets para la víspera, el 27), pasará entre otras plazas por México (DF y Guadalajara), Santander (6 dic), Vitoria (Jimmy Jazz, 24 enero), San Sebastián (14 de febrero), y Bilbao (Santana 27, 27 de febrero; sí, dos 27s, no es errata).

EL CONCIERTO: Viernes 24, Barakaldo, Herriko Plaza, 22.30 h, entrada libre.

Conversación con Biznaga en el espacio Bunker de 18.45 a 19.15 horas.

6 'Ura Bere Bidean' con Gatibu, Leire Martínez, Evaristo, Ariel Rot…

«Ura Bere Bidean es un innovador proyecto de creación de patrimonio cultural impulsado por la Fair Saturday Foundation que busca poner en valor a artistas y temas vascos desde los años 70 hasta nuestros días». Así se presenta esta iniciativa macro-sinfónica dirigida y arreglada por Fernando Velázquez y realzada por la Orquesta Sinfónica de Bilbao y la Sociedad Coral de Bilbao, enmarcadas en un escenario colosal con gran importancia de las luces.

En esta edición los solistas serán Sukena, Bengo, Neomak (las pandereteras descubiertas por Kepa Junkera), Janus Lester (el navarro debería ser de los más destacados), Anne Lukin, Maren (la de la foto que usamos), Bulego, Nogen (que acaban de editar un EP con cuatro canciones muy folk, sin electricidad), Olatz Salvador (una presencia habitual en saraos similares), Süne (la mitad de Huntza), Leire Martínez (la ex Van Gogh en la pista de despegue en solitario), Xabi Solano (ex Esne Beltza y Fermín Muguriza), Gatibu y Zea Mays (ambos habituales también de este evento anual), Betagarri, Mikel Urdangarin, Eñaut Elorrieta, Leihotikan, Gozategi, Latzen (que están lanzando singles de un próximo álbum), Evaristo (jo, jo, Evaristo, ¡el de La Polla Records!), Ariel Rot y Pier Paul Berlazaitz.

EL CONCIERTO: Viernes 24 y sábado 25, Barakaldo, BEC, 20 h, de 28 a 93 € (entradas agotadas).

7 Cyril Kamer, expresidiario

«Yo mi primer delito lo cometí con eleven», o sea once años, canta el rapero Cyril Kamer en 'James Harden', el primer corte de 'Vida de rebelde' (mayo de 2025, 7 cortes en 17 minutos), el primer largo de una carrera que se mueve entre las detenciones penales, las estancias en la cárcel, y los lanzamientos musicales. O sea que resulta verosímil el gangsta rap, el drill de este chaval de raíces camerunesas y criado en el barrio barcelonés de Besòs i el Maresme (donde está el Fórum).

Hace once meses alquiló la Sala Sonora de Astrabudua, y ahora viene a la Santana 27. Se llama Cyrille Mooh Nana, nació en el 2000, se queja de que tiene discos de oro y de platino pero que sale en los medios por los asuntos delicuenciales ('errores', los llama él), pero asume que es normal, que lo negativo da más morbo. Ah, también canta en 'New boy', otro corte de 'Vida de rebelde': «En España soy intocable / Mis hermanos llevan rifles».

EL CONCIERTO: Sábado 25, Bolueta / Bilbao, Santana 27 (sala Gold) 20 h, de 22 a 38,50 €.

8 'Fiesta y rebeldía' en el Euskalduna

'Fiesta y rebeldía. Historia oral del rock radical vasco' es un libro firmado por el periodista musical bilbaíno Javier Corral, alias Jerry, y publicado por la editorial Liburuak, un tentáculo de la promotora Last Tour. Pues el libro, que ha vendido 2.500 ejemplares (un éxito), se proyectará a los escenarios mediante dos minifestivales montados en Pamplona (viernes en la sala Zentral; dos de los nombres del cartel son navarros, La Txama y Joseba Irazoki; y también es navarro el anunciado en primera instancia Kiliki, que se ha caído del cartel esta semana) y Bilbao (sábado en el Euskalduna Urban Hall, con la peña en pie).

«Cada grupo hará 3 o 4 adaptaciones de canciones míticas de Kortatu, Eskorbuto, Zarama, Potato, Tijuana In Blue, BAP!, Hertzainak, etc., etc.», nos adelanta Jerry, y así describe la editorial el cartel definitivo: «… un reflejo de la diversidad y la fuerza de la escena actual: Anari, una de las voces que se pueden escuchar en el libro, también es una de las artistas más intensas y literarias del panorama vasco, al que aporta la introspección y la carga emocional que ha definido su carrera. Belako, banda vizcaína con proyección internacional, canaliza el post-punk y la energía combativa en un directo imparable, y Gailu, que recupera sonidos industriales y electrónicos con una actitud heredera del underground más puro. También se suman Joseba Irazoki eta Lagunak, liderados por el guitarrista vasco más versátil, con su fusión de psicodelia, folk eléctrico y actitud punk. Silitia, con su punk oscuro cargado de melodía, y La Txama, a través de su rock festivo y combativo, recuerdan que la calle también es escenario».

EL CONCIERTO: Sábado 25, Bilbao, Euskalduna Urban Hall, 21 h, 34 €.

9 Sergio Contreras en su gira del 20º Aniversario

Sergio Conteras (Huelva, 1978) hace canciones con títulos tipo 'Princesa de mi cuento', 'Ojitos negros', 'Gitana', 'La reina del local' o 'Me recuerda a ella', y en ellas amalgama y alterna sin complejos flamenquito, latinismos, pop, rap y andamiajes urban. No en vano, entre sus pinitos profesionales está su faceta de DJ en discotecas.

Su último álbum, 'Sien7e', es de 2016, pero este 2025 ya va lanzando cinco singles de temas suyos regrabados, todos con colaboradores, caso de Kiko y Shara o Soni López. Es que Sergio Contreras anda de gira de 20º Aniversario, por cuando comenzó su carrera, y en Bilbao actuará con Fernando Caro, Soni López y Rafa Púas como invitados.

EL CONCIERTO: Sábado 25, Bolueta / Bilbao, Santana 27 (sala Blue), 20 h, de 22 a 38,50 €.

10 Thalia Zedek Band en Markina y Bilbao

Thalia Zedek (Washington D. C., 1961), ex Come, presentará en cuarteto su último disco en solitario, el noventero y alternativo 'The boat outside your window' (25), más intimista en contraste con lo político que impregnaba sus dos álbumes precedentes (Thalia se define de izquierdas). Dará siete conciertos por España: Vic (19), Castellón de la Plana (20), Barcelona (22), Zaragoza (23), Madrid (24), Markina (sábado 25) y Bilbao (domingo 26).

Se supone que le acompañan los mismos músicos que han grabado el álbum: el bajista Winston Braman, el baterista Gavin McCarthy (Karate), más la guitarra pedal Steel de Karen Sarkisian. Pone en el Bandcamp del disco: «En 'The Boat Outside Your Window' las contramelodías y los aumentos oblicuos de Sarkisian, creados con instrumentos no tradicionales como el Ebow, aportan una cualidad sobrenatural a las canciones. La crudeza de la guitarra de Zedek y el empuje de Braman y McCarthy se combinan con oleadas de sintetizador y mayor densidad armónica».

EL CONCIERTO: Sábado 25, Markina, Uhagon, 21 h, 7 € (más Izeki Gardenak).

Domingo 26, Bilbao, Kafe Antzokia (sala superior), 19 h, 15-18 €.

11 The Darkness presentan 'Dreams on toast'

Teloneados por las irlandesas de Dea Matrona, los ingleses The Darkness (Lowestoft, Suffolk, 2000), liderados por los hermanos Justin Hawkins (voz y guitarra) y Dan Hawkins (guitarra), dejan un poco de lado el glam y el hard rock que les hizo grandes en su octavo álbum, 'Dreams on toast' (25), una suerte de opereta The Kinks meet Bowie meet Queen meet Redd Kross, y de la cual han lanzado tres versiones o ediciones diferentes, según se ve en Spotify.

The Darkness estuvieron parados de 2006 a 2011, debido a las adicciones del cantante y frontman, Justin Hawkins, el tipo tatuado de la foto, quien en 2005 se gastó 150.000 dólares en cocaína, según pone en Wikipedia. Reconoce el afectado: «Anualmente llegué a consumir 5 gramos de cocaína al día, lo que me costaba 1.000 libras a la semana. A veces más. Solía estar hasta cuatro días despierto consumiendo cocaína y alcohol. Esto afectó a cada decisión que he tomado, todo lo que decidí durante ese tiempo fue sobre la base de la cocaína. Cuando íbamos al show de unos premios, exigía que fuéramos los primeros en salir para volver pronto y seguir bebiendo y drogándome».

EL CONCIERTO: Domingo 26, Bolueta / Bilbao, Santana 27, 37-42 €.

Horario: 19 h puertas; 20 h Dea Matrona; 21 h The Darkness.

12 Robert Finley, el carpintero del blues

Gira española de cuatro fechas, de jueves a domingo, por Zaragoza (agotado el aforo del Rock & Blues), Santiago de Compostela (Sala Capitol), Madrid (otro sold out en la sala Mon) y Bilbao (Sala BBK, aquí en el ciclo Sirimiri, de Last Tour), la del bluesman Robert Finley (Bernice, Luisiana, 71 años), afrocantante y guitarrista de soul y blues que, tras vivir la música de modo semiprofesional, se alejó de ella, regresó en 2016, y debutó con el álbum 'Age Don't Mean a Thing', la edad no importa una eme, con la que se abrió hueco en el mercado.

Su último opus es el molón y palúdico, también urbano y soulero, 'Hallelujah! Don't Let The Devil Fool Ya', publicado este mes de octubre, producido por Dan Auerbach (el de los Black Keys) y donde colabora activamente la hija del artista, Christy Johnson, a la segunda voz. Su hija viene en esta gira europea que Finley está dando en sexteto.

Ah, así se anuncia el prometedor evento: «Robert Finley es la prueba viviente de que nunca es tarde para brillar. Nacido en Louisiana, este veterano del soul y el blues resurgió a los 60 años con una voz desgarradora y una historia que emociona. Carpintero de profesión, músico de corazón, Finley canta con la verdad de quien ha vivido cada palabra. Descubierto por el sello Easy Eye Sound y apadrinado por Dan Auerbach (The Black Keys), su estilo mezcla gospel, funk y blues sureño con una autenticidad arrolladora. En directo, es puro fuego del sur». ¡Ojalá nos quememos!

EL CONCIERTO: Domingo 26, Bilbao, Sala BBK, 20 h, 25-30 €.

