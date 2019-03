Los conciertos del finde: Twenty One Pilots, Iván Ferreiro, Luz Casal, Muro, Delorean, Xabi Solano… 15 citas otra vez entre el BEC y el bar, con muchas chicas marcando el ritmo (desde roqueras turcas a Luz Casal) y los chicos aguantando el tirón como siempre (desde los punkis chicanos The Zeros hasta la legión metalera de Muro, Saratoga, Dormanth, Bonfire…). ÓSCAR CUBILLO Jueves, 14 marzo 2019, 18:49

Twenty One Pilots: The Bandito Tour

El viernes en el BEC y el sábado en el Wizink de Madrid, estas dos son las únicas fechas españolas de la gira 'The Bandito Tour' que el dúo alternativo-sintético de Columbus, Ohio, está desplegando desde octubre de 2018 hasta este marzo de 2019. Semejante proyecto tan de moda mundial se gestó en 2009 y lo lideran el cantante, compositor y multiinstrumentista Tyler Joseph (piano, ukelele, bajo, keytar, sintetizadores, guitarra, pandereta, percusiones) y el baterista Josh Dun (¡también trompetista!). Ambos dieron el pelotazo con su cuarto disco, 'Blurryface' (2015), número 2 en el Billboard, que coló la canción 'Heathens' (Paganos) en la película 'Escuadrón suicida' (con Will Smith y Jared Leto) y que en 2017 les permitió acceder al Grammy en la categoría Mejor Actuación de Grupo Pop gracias a su canción 'Stressed Out'.

Ahora Tyler y Josh andan de gira con su quinto álbum, 'Trench', 56 minutos de hip hop alternativo, rap-rock, indietronica, rock electrónico, electro-pop, rock alternativo, synth-pop, reggae…

Concierto Viernes 15, Barakaldo: BEC, entradas desde 45 a 73 €; 18.30 h puertas; 20 h The Regrettes; 21 h TOP.

II Urban Rock Fest: Con Muro y Bonfire de cabezas de cartel

La sala Urban Concept de Vitoria es el templo oficial de heavy metal en la capital alavesa y para demostrarlo este finde pone en marcha su segundo 'Urban Rock Fest', festival bajo techo de dos días y con seis bandas. Anuncia su Facebook: «Siguiendo la línea musical que se propuso en la primera edición del festival, el Urban Rock Fest II va apostar por la experiencia sobre los escenarios, combinada con la juventud y las bandas emergentes que apuestan por el heavy metal como música a trasmitir».

Los cabezas de cartel del viernes son Muro (Vallecas, 1983), que arrancaron su carrera pegándole fuego al speed metal y sobre quienes apunta la organización: «Nos ha costado convencerles, ya que están trabajando de pleno en el sucesor de su último trabajo de estudio, 'El Cuarto Jinete', y estamos seguros que será otro trallazo cargado de thrash metal y aptitud sobre el escenario que tanto ha caracterizado en la trayectoria de la banda madrileña. El viernes 15 de marzo podremos ver a Lapi, Largo, Rosa y Julito, un vendaval sobre las tablas».

Completan la plancha de la primera jornada los grupo más joveznos, los madrileños Frenzy estrenando 'Blind Justice' y los catalanes ochenteros Streamer divulgando 'Now Or Never'.

El sábado las puertas se abren una hora antes y encabezan el tridente los alemanes Bonfire, que se gestaron en Ingolstadt en 1972, cuando rulaban con el nombre de Cacumen, y que desde 1986 funcionan con el apelativo actual. Bonfire exhalarán sus estelas épicas muy power metaleras y traerán bajo el brazo los dos discos publicados el año pasado: 'Temple Of Lies' y otro de versiones, 'Legends'.

Aportan sangre fresca al cartel sabatino los barceloneses Wild Freedom con su álbum 'Set the Night on Fire', y los también catalanes Aerial Blacked, cuyo debut se titula 'Breaking Stones'.

Conciertos Viernes 15, Vitoria: sala Urban Rock Concept, puertas 21 h, 18-22 €; con Streamer (22 h), Frenzy (23 h) y Muro (de 24 a 1.30 h). Sábado 16, Vitoria: sala Urban Rock Concept, puertas 20 h, 22-26 €; con Aerial Blacked (21 h), Wild Freedom (22 h) y Bonfire (de 23 a 24.30 h).

Luz Casal: Entradas agotadas

Tras la visita de la canaria Rosana, que un recital de dos horas y 25 minutos nos cuentan que se cascó, el ciclo 'EmakumeOK', que pretende «fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres», consigue agotar el aforo por segunda vez en la cuarta de sus cinco actuaciones, la de la gallega Luz Casal. Ya la vimos el pasado septiembre en el Euskalduna, con las entradas más caras a 55 € y donde se ocuparon 1.400 butacas de las 2.200 del auditorio, según nos informó un acomodador.

Concierto Viernes 15: Bilbao, Sala BBk, 20 h, 30 €, entradas agotadas.

Luz presentó su disco 'Que corra el aire' con cinco músicos respaldándola (dos guitarras, bajo, la batería de Tino Di Geraldo y teclados) y vistiendo tres modelos de ropa que encajaron con los distintos pasajes de un concierto de 24 canciones en 127 minutos. El grueso del show resultó eléctrico, estático y hasta moroso, y lo mejor lo vivimos en el bis, con el tercer modelo de ropa, en el tramo más acústico, el más emocionado, con el canto al amor escrito por Carmen Santonja 'Lo eres todo', el bolero de Agustín Lara 'Piensa en mí' (un tanto estirado, sí), la adaptación del canto a la emigración en gallego de Rosalía de Castro 'Negra Sombra', la versión de Mari Trini 'Amores' (eso que Luz no llegó a los agudos) o el adiós con un aparente 'Te dejé marchar'.

'Ellas marcan el ritmo': Roqueras turcas y más

Bajo el eslogan de 'Ellas marcan el ritmo', el Helldo vitoriano programa este finde dos noches protagonizadas por músicas. Este bolo del viernes, que tiene entrada libre si se presenta el ticket del bolo sabatino de Nikki Hill, reúne a tres combos que deberían subir a las tablas en este orden: Reptilians From Andromeda (Estambul, 2013), cuarteto turco de garaje lisérgico e ímpetu punk con dos mujeres en sus filas, Aybike Celik Ozbey (voz) y Tolga Ozbey (guitarra; ésta estuvo en Rashit, banda turca de los 90); las ramonianas Baby Shakes (Nueva York, 2005), o sea la yanqui Mary Blount (guitarra y voz), la oriental Judy Lindsay (guitarra solista y coros) y la latina Claudia González (bajo y coros) más el tamborero Ryan McHale, quienes libraron el listón cuando las vimos el pasado domingo en el bar Nave 9 del Museo Marítimo de Bilbao y que andan presentando canciones de su cuarto disco, aún inédito; más los seleccionados para la foto, Oh! Gunquit (Londres, 2010), quinteto autodefinido como Freakabilly o Rumble Bop que resuena como una suerte de Cramps cruzados con los B-52's y que cuentan con tres damas en sus filas: Tina Swasey (voz principal y trompeta), Veronica Arcila (bajo) y Alex De Renzi (baterista); los dos chicos son el colíder Simon Wild (guitarra y voz) y Chuchi Malapersona (saxo, que ha tocado el barítono en nuestros favoritos MFC Chicken y sólo por eso le besamos los pies).

Concierto Viernes 15: Vitoria, Hell Dorado, puertas 22 h, 10-13 €.

Kalaportu: Sarrionaindia en el Loraldia

El quinto festival Loraldia, dedicado a la cultura en euskera y desperdigado por 12 recintos bilbaínos a lo largo de 22 días, pondrá en escena el cancionero del discolibro publicado por Elkar 'Gure oroitzapenak', a su vez precedido por una película colectiva homónima. Sobre la tarima del Arriaga, durante aproximadamente hora y media, se adaptará «el universo poético de Joseba Sarrionandia por medio de canciones», según avisa el programa del Loraldia.

Concierto Viernes 15: Bilbao, Arriaga, 19.30 h, entre 6.50 y 18 €.

Con los gerniqueses Audience como banda base, adaptarán al escritor huido de la justicia, al protagonista e inspirador de la canción 'Sarri, Sarri' de Kortatu, figuras famosas del panorama euskaldun como Eñaut Elorrieta (KenZazpi), Mikel Urdangarin, Miren Narbaiza (Mice), Rafa Rueda, Joseba Irazoki con Beñat Achiary, etc.

Delorean: El adiós definitivo con el aforo agotado

Delorean, el grupo de Zarauz que se hizo célebre al exportar mundialmente desde su base en Barcelona su música danzona, sintética y noctívaga, el mismo grupo que obtuvo un pico de popularidad no deseada debido al secuestro virtual que sus miembros sufrieron en México en 2013, ha decidido echar la persiana con una gira de despedida, nominada '2000-2019' en referencia a su luenga trayectoria. El tour une San Sebastián-Barcelona-Madrid-Bilbao y reserva su última actuación para el Kafe Antzokia, que ya tiene agotadas las entradas.

Concierto Viernes 15: Bilbao, Kafe Antzokia, puertas 20 h, show 22.30 h, 18 €, entradas agotadas.

Más conocidos fuera de España que dentro (sus giras preferidas han sido por Estados Unidos), con seis LPs publicados, Igor, Unai, Ekhi y Guillermo (quien se sumó a la aventura en 2007, sustituyendo al cuarto miembro fundador, Juan Palomo) anunciaron su disolución mediante una carta pública que empezaba así: «Nuestra carrera no tuvo un comienzo claro, ocurrió como quien no quiere la cosa, a base de consolidar de forma progresiva un camino incierto. Es obvio, no fue fruto de la simple espontaneidad, sino de toda una serie de pequeñas decisiones, cuyo objetivo no era otro que el de ser fieles a un deseo de componer canciones, hacer discos. Después de todo este tiempo, nuestra aventura, o andadura, acaba de forma consciente y clara, con la tranquilidad que da la unanimidad de una decisión compartida. Acabamos, pues, siendo también fieles a lo que la música y el arte son o deberían ser, hacer lo que uno quiere, querer lo que uno hace». Que levante la mano quien haya entendido algo de su comunicado.

Apartamentos Acapulco: Estelas planetarias

Paisanos de unos Planetas cuya estela capta el radar debido a sus etéreas vaharadas de indie rock lisérgico, Apartamentos Acapulco (Granada, 2015) estrenan entre nosotros su reválida, 'El resto del mundo' (óiganla en su Bandcamp), contenedora también de ráfagas las post-rock a lo Explosions In The Sky. El álbum, tan moroso como ambiental, con gran peso de su vocalista y teclista Angelina Herrera, está disponible en plataformas digitales, CD y vinilo, lo edita El Ejército Rojo, el sello de Jota, el líder de Los Planetas, y se titula así por el estudio de grabación donde fue registrado en su mayor parte, El Resto del Mundo, sito en Buenos Aires, Argentina.

Concierto Viernes 15: Bilbao, Shake!, 6 €; 20.30 h puertas, 20.45 h Bestia Bebé, 21.45 h Apartamentos.

Quizá debido a esta conexión porteña el grupo telonero sea el cuarteto argentino Bestia Bebé (Boedo, un barrio de Buenos Aires, 2011), que se haya en su primera gira por Europa, en la que divulgará un cancionero comparado con Guided By Voices, Oasis, Nick Drake, Flaming Lips, Neu!, etc.

Saratoga: Cuatro renegados

Banda señera del heavy metal nacional es Saratoga (Fuenlabrada, Madrid, 1992), fundada por Fortu de Obús, en la cual ha militado otro vocalista ahora estrella en solitario como Leo Jiménez, y donde sólo resiste un miembro original, el bajista Niko Del Hierro (también ex Ñu y Barón Rojo). La formación actual rula desde finales de 2014 y la componen Niko, Jero Ramiro a la guitarra (ex Ñu, Santa, Santelmo), Dani Pérez a la batería (ex Stravaganzza y Skizoo; ahora se pluriemplea en Khael) y Tete Novoa al micrófono y la musculatura (ex Shaigon y más).

Concierto Viernes 15 Bilbao, Stage Live, puertas 20.30 h, 20-23 € (entradas VIP 30 €, se accede antes del concierto y da derecho a regalos, meet & greet y un pase especial de dos canciones no incluidas en el repertorio).

Los cuatro han grabado 'Aeternus' (Maldito, 18), el segundo álbum de esta etapa protagonizada por la alineación consignada. Es un repertorio de heavy metal inoxidable con voz enfática y títulos tipo 'El Olvidado de Dios', 'Una Vez Fuimos Héroes', 'Tres Ahorcados', 'Renegado'… Vimos a los madrileños cuando presentaron 'Aeternus' en formato acústico en un bolillo promocional en el Fnac de Bilbao y cumplieron con creces, con Tete más que solvente a la voz, y eso que carecía del abrigo eléctrico que le proporcionarán sus camaradas el viernes por la noche.

Edu Errea Band: Songwriter navarro

La encomiable labor dinamizadora de la música en vivo que afronta el Café Teatro La Nube, sito en Santutxu, no se limita a los bolos de grupos guiris, desde punkis australianos hasta guitarristas hendrixanos yanquis. También da cancha al producto autóctono, caso del songwriter navarro aunque angloparlante Edu Errea, que ha colgado en Bandcamp su primer disco en solitario, titulado 'Travellin'', muy apropiado para el salón de actos del Colegio de la Abogacía de Bilbao, un tratado canónico de canción de autor en la senda de Bob Seger, Beatles, The Band, John Fogerty, etc., y dotado de cierta mitomanía (canciones dedicadas a Elvis y al actor Errol Flynn, que se rumorea era habilidoso para tocar el piano).

Edu traduce al castellano las letras en el mismo Bandcamp y defenderá su debut en directo en cuarteto completado por Javier Barbería a la batería (Reina Republicana, Los Ginkas, Iseo, Pow Pow Pows, June y los Sobrenaturales, etc.; se pluriemplea en Doña), Javier Induráin al bajo (fundador de Innerve, pluriempleado en Colina, Peico y Nuevos Hobbies; además ex Doña, Los Ginkas, Iseo o Baobabs Will Destroy Your Planet), y Adolfo Alcocer a la guitarra (fundador de Electric Riders y de Pow Pow Pows, ex colaborador de Bizardunak, Royal Canal, Green Manalishi, The Soulbreaker Company...).

Iván Ferreiro: Versionando a los Golpes Bajos

Atención, pues se ha retrasado la hora de inicio de este concierto especial con el que el gallego Iván Ferreiro (Vigo, 48 años), exlíder de Piratas (1991-2004), afortunadamente ya liberado de sus tormentas interiores, viene a Bilbao para adaptar al grupo paisano, o sea vigués, Golpes Bajos (1982-86). Golpes solo grabaron 19 canciones ('Malos tiempos para la lírica', 'No mires a los ojos de la gente', 'Fiesta de los maniquíes', 'Colecciono moscas'…) y todas las ha versionado Iván en un disco publicado por Warner y titulado 'Cena recalentada', como otro tema de los homenajeados. Reproducirá tal repertorio en quinteto completado por su hermano Amaro Ferreiro, Marta Toro, y dos miembros de Golpes Bajos como son Pablo Novoa y Luis García.

Concierto Sábado 16: Bilbao, Santana 27, 27 € (más gastos), puertas 21 h, show 22.15 h

Preguntábamos a final del verano a Iván si le influyó tanto el grupo compuesto por Germán Coppini (ex Siniestro Total), Teo Cardalda (luego en Cómplices), Novoa y García, y respondía: «Mucho. Me he dado cuenta con el tiempo de que hay mucho de Golpes en cómo hago yo las cosas, en cómo ellos combinaban perfectamente la dureza y la aspereza con la belleza. Yo he intentado hacer eso. Cuando estábamos grabando este disco me di cuenta de lo muchísimo que me han influenciado, ¿no? Y no sólo a un nivel musical, también de actitud sobre ciertas cosas. Creo que en el fondo son la banda que he querido tener cuando era un adolescente. Con el tiempo han variado mis gustos, pero realmente Golpes eran la banda en la que yo hubiera querido estar cuando tenía 13 años».

The Zeros: Los Ramones mexicanos

Los Zeros (Chula Vista, California, 1976), etiquetados como Los Ramones Mexicanos aunque en realidad son chicanos, o sea estadounidenses con sangre mexicana (de hecho solo habla castellano su bajista, el motero Hector Penalosa), vuelven a volar y se encuentran en las postrimerías de su gira europea, que arrancó en París el jueves 28 de febrero (se dice que agotaron la sala Le Klub) y terminará en Madrid el viernes 22 de marzo (Wurlitzer).

No tienen disco nuevo y vienen sin nuestro miembro favorito, el guitarrista Robert López, alias El Vez (autoetiquetado como The Mexican Elvis, pero cuyo español se limita a 'guaracha' y poco más), aunque fijo que cumplen los tres fundadores que defenderán el ilustre nombre del punk primigenio: Javier Escovedo (voz y guitarra, hermano de Alejandro Escovedo, el cantautor rock apadrinado por Bruce Springsteen pero sin suerte comercial), Hector Penalosa (bajo) y Baba Chenelle (batería).

Concierto Sábado 16: Bilbao, Azkena, 15-18 €; 21.30 h puertas; 21.45 h Crap; 22.20 h Bonzos; 23.15 h Zeros.

El cartel triple bilbaíno lo abrirán dos combos vascos: Crap, de Mondragón, con su punk 77 angloparlante, y Los Bonzos, de Getxo y Bilbao, éstos con su fetichismo ramoniano en castellano. Informa Parlange, ex Los Clavos y líder bonzo: «He visto a los Zeros varias veces en España y también en Estados Unidos. Con distintas formaciones, pero da igual, porque su repertorio está lleno de joyas y mientras esté Javier al frente de la formación son los Zeros. En Nueva York les vi ante un público formado por la élite de la escena underground, que les reconoce como lo que son: una leyenda y un ejemplo de pasión por lo que amas». Y añade: «Para mí ver el nombre de Bonzos en el mismo cartel que el de los Zeros es una de esas alegrías que te ofrece este largo y sinuoso camino que es el rock and roll».

'Back To The Mosh Days': El metal forjado en el norte

Con el siguiente horario, cuatro agrupaciones metaleras norteñas descargarán en la sala Groove, sita en Ballonti, Portugalete: 21.30 h Karonte (death metal, Cantabria), 22.30 h Dormanth (death metal melódico, Bizkaia), 23.30 h Mordor (thrash metal, Cantabria) y a las 24.30 h Aposento (death metal, La Rioja).

Concierto Sábado 16 Portugalete, Groove, puertas 21 h, 10 €.

Tal sarao especializado se ha titulado 'Back to the mosh days', algo así como 'regreso a los días del pogo'. Inquirimos a Javi Izkar(batería de Dormanth, el de la izquierda en la foto), si es correcta nuestra traducción, y conviene: «Correcto. Esa del pogo era y es una práctica bastante habitual en conciertos, sobre todo en los de thrash metal y death metal. Es un guiño también a los viejos tiempos: las bandas que actúan este sábado se formaron en los 90 y lo de 'Back To The Mosh Days' casa perfectamente con esa época».

Nikki Hill: Raíces felinas

Soul, rockabilly y rock and roll canta la amable afrovocalista Nikki Hill, a la que describió así un periódico de Mineápolis: «Si Tina Turner y Little Richard tuvieran una hija y la criaran con la ayuda de sus tíos James Brown y Chuck Berry, sería como Nikki Hill». Nikki es de Durham, Carolina del Norte, está casada desde 2011 con el guitarrista de su banda, Matt Hill (a su vera en la imagen bizqueante del fotomatón), y ha crecido en seguridad y facultades durante sus sucesivas giras españolas… y más allá, pues también ha actuado en Australia, India, Marruecos, etc.

Concierto Sábado 16: Vitoria, Hell Dorado, puertas 22 h, 23-25 € (socios 21 €).La entrada da derecho a entrar el viernes al cartel triple encabezado por Oh! Gunquit.

Nikki regresa con nuevo disco, 'Feline Roots', editado el 16 de noviembre en Deep Fryed Records, y del que asegura la promoción que aúna «la salvaje guitarra de Johnny Thunders, el rock de los Bad Brains mezclado con el reggae, el ritmo de los Stones y el delirio góspel de Sister Rosetta Tharpe».

Xabi Solano Maiza: El líder de Esne Beltza en la plaza del pueblo

El trikitilari y líder del grupo de fusión euskaldun Esne Beltza, Xabier Solano Maiza (Hernani, Gipuzkoa, 1978), aparca la fiesta transversal y actual de su banda madre para, con su proyecto 'Inpernuko', rendirse a los trikitilaris históricos que más le han influido: Felisa, Epelde, Iturbide, Landakanda, Laja, Epelarre, Etxeberritxo, Ospas, Xapre…

Avisa la información sobre su show dominical, que cerrará la gira: «Xabi Solano se nutre de la magia de la trikitixa y del acordeón, por supuesto, pero el músico lidera un espectáculo que contiene otros elementos como proyecciones de imágenes; dantza, con la participación de Edu Muruamendiaraz y Uxue Urruzola; sketches; la energía del DJ Zigor Lampre DZ o la participación del actor Mikel Laskurain y la actriz Ana Elordi, entre otras sorpresas». Se pretende recrear «el ambiente del caserío, del pueblo, de la plaza…».

Hannah Rarity: Una escocesa en el Musiketan

La décima sesión de las catorce dominicales que componen la 23ª edición del Musiketan, la serie de conciertos en pequeño formato patrocinada por EL CORREO, propone para este finde a la joven folklorista céltica escocesa Hannah Rarity, quien atesora entre sus distintos reconocimientos un importante premio de folk de la BBC: Joven Músico Tradicional del Año 2018 de la BBC Radio Scotland, mayúsculas que no falten. Ha debutado con el encomiado álbum 'Neath the gloaming star', delicado, transparente como el cristal y reflexivo, como describen a su estilo. Vendrá en dúo con el pianista John Lowrie para avivar la hoguera del ambiente céltico que antes era más frecuente en el Musiketan.