Los conciertos del finde: Soziedad Alkohólika + Su Ta Gar, Gatibu, Despistaos, Soleá Morente, Trend Festival XXL, Bilboloop… Once citas pasando por los últimos coletazos de las jaiak (Durango y Basauri), por cuatro festivales (dos macros bajo techo, más uno clandestino y otro bailongo), por las tan bien recibidas citas de flamenco y de jazz, y por la celebración del Día H (de Héroes del Silencio)

1 'Mar en calma' con Soleá Morente

Sexta cita cita (quinta de abono) del 29º ciclo Viernes Flamencos del Teatro Barakaldo, que propondrá diez espectáculos hasta el 14 de noviembre, cuatro de ellos de baile. Esta semana actúa Soleá Morente, hija del gran Enrique Morente, hermana de la asentada en el escalafón flamenco Estrella Morente y del emergente Kiki Morente, quien está rebasando las expectativas puestas en él por la mayoría de los flamencólogos.

Soleá acaba de lanzar en el sello Elefanta el disco 'Sirio B', disponible en LP, CD y plataformas digitales. Lo ha producido Guille Milkyway (alias la Casa Azul), se ha nominado 'Sirio B' por la estrella más luminosa del universo, y dice la hoja de promo: «Sí, Guille siempre ha mostrado su gusto por la rumba. Y sí, Soleá ha puesto más de una vez sobre la mesa evidencias de su cariño por la música disco y la electrónica. Los puntos en común son infinitos. Que lo que une la música no lo separen los estilos».

No obstante, su actuación en los Viernes Flamencos aparentemente apunta a lo orgánico, como avanza la organización: «Se presentará 'Mar en calma, de Soleá Morente, un proyecto imaginado junto a su padre, el gran Enrique Morente, profundamente personal y emotivo para la artista. El repertorio incluye verdaderas joyas musicales que demuestran la versatilidad artística de Soleá: desde 'I'm a fool to want you' de Frank Sinatra hasta 'Palabras para Julia', de Paco Ibáñez, pasando por 'Sueños', traducida por Fernando Trueba especialmente para esta ocasión».

Soleá actuará en quinteto, escoltada por las guitarras de Rubén Campos y Gonzalo Navarro, el piano de Borja Évora y la percusión de Popo Gabarre.

EL CONCIERTO: Viernes 17, Barakaldo, Teatro Barakaldo, 20 h, 23 € (20 € en el anfiteatro).

2 Negracalavera con entrada libre en Mungia

Los 'negracas' (así se llaman ellos, en plan apócope) son algo así como los Señor No bilbaínos y su high energy rock and roll de temática quinqui y en derrape se ha encapsulado en un último artefacto titulado 'Impredecible', publicado por el loable sello Folc Records y contenedor de cuatro cortes nominados tal que así: 'Un cadáver en el maletero', 'Todas las curvas', 'Hasta romper el motor' y 'A ella le gusta que le lleve su dosis'.

EL CONCIERTO: Viernes 17, Mungia, Mungirock, 20.30 h, entrada libre (más Elektrika).

3 La Cuarta Cuerda, compañerismo, trabajo, constancia, alegría y Fe

Funcionan desde 2023 y de momento solo han lanzado singles y EPs de cálido flamenco pop. Un estilo el suyo muy sencillo en la forma, que canta desde al Jueves Santo hasta la Feria, y son estos tres jóvenes andaluces: Gallardo a la voz, Pablo López a la percusión y Santi Carmona a la guitarra.

Así se presentan en su web: «La Cuarta Cuerda nace en 2020 de la necesidad de un grupo de amigos de compartir la alegría que sienten al cantar y tocar en las calles de Sevilla. Poco a poco fueron consolidando su estilo propio y compaginando sus estudios universitarios con la música, sacando sus primeras canciones y logrando una gran acogida por parte del público. Gracias al gran apoyo que han recibido en redes sociales pudieron viajar a Ecuador, República Dominicana y Portugal, descubriendo lugares y personas maravillosas. Actualmente están trabajando en su proyecto musical, con varias canciones por estrenar y se encuentran realizando su primera gira, que discurrirá por España, Portugal y Reino Unido, y sueñan con pronto poder realizar una gira en América. Con sus valores de compañerismo, trabajo, constancia, alegría y Fe, La Cuarta Cuerda seguirá regalando momentos inolvidables».

EL CONCIERTO: Viernes 17, Bolueta / Bilbao, Santana 27 (Sala Blue), 21.30 h, 12-15 €.

4 Dutch Mustard en el primer finde del 24º Bilboloop

«Dutch Mustard (Mostaza Holandesa, alias de Sarah-Jayne) es una artista nacida en los Países Bajos y radicada en Londres que combina el dream-pop etéreo, el rock alternativo de los 90 y el shoegaze». Así se presenta a sí misma en su Facebook esta chica que encabeza la primera jornada de la 24ª edición del Bilboloop, el festival bailón y de pop-rock postmoderno que se cerrará el 14 de noviembre también en el Azkena y con una dupla aún sin anunciar.

Dutch Mustard estará teloneada por Barrrk, «novísima formación local que se mueve entre el pop rock y el post punk con composiciones frescas, directas y con ganas de divertir al personal».

Además, como es fórmula habitual en el Bilboloop, a las ocho de la tarde en el cercano Ambigú (en la acera de enfrente del Kafe Antzokia), con entrada libre se presentará Onno, proyecto en solitario del cantante de Sonic Trash, David Hono.

EL CONCIERTO: Viernes 17, Bilbao, Azkena, 21.30 h, 12-15 €.

5 Gatibu en las fiestas de Durango y en Madrid

Ahí siguen despidiéndose Gatibu, antes de la traca definitiva que tendrá lugar en el BEC los días 6, 12 y 13 de diciembre. «Tras 25 años de carrera, y con 10 trabajos discográficos a sus espaldas, está inmerso en una gira de despedida de los escenarios. Desde la publicación de su primer trabajo, 'Zoramena' (2002), se han convertido en parte del cancionero euskaldun, con un estilo que ha ido evolucionando hasta alcanzar los ritmos más bailables de su último trabajo de estudio, 'EH Distopikala' (2022)», copiamos por ahí.

Este viernes Gatibu participarán en las fiestas de Durango, y aprovechamos para recordar, o más bien destacar de nuevo, que su vocalista Alex Sardui fue uno de los más destacados participantes en el homenaje a Benito Lertxundi organizado por el Festival Folk de Getxo, y para informar que a los de Gernika les ha salido una fecha para decir adiós en Madrid el sábado 15 de noviembre en la sala Mon.

Y la sala capitalina proclama: «'Agur Esan Barik Tour' es mucho más que una serie de conciertos: es la forma de despedirse después de todos estos años, poniendo a bailar al público como siempre y compartiendo su lema vital 'aske bizi' (vivir en libertad). Esta gira de despedida pasará por Madrid, ciudad que albergó un buen puñado de conciertos en la historia de la banda y que siempre les acogió con los brazos abiertos». Parece que quedan pocas entradas aquí, en los madriles.

EL CONCIERTO: Viernes 17, Durango, Plaza Ezkurdi, 23 h, entrada libre.

6 Hard GZ, Kidd Keo y Arce en el Trend Festival XXL

Primero informamos de que esta semana Hard GZ ha estrenado 'Voltarei', un himno para las competiciones europeas del futbolero Real Celta de Vigo (es un tema bilingüe, en castellano y gallego, inspirado en la inmigración galaica en el siglo XX), y en segundo lugar procedemos a copiar la convocatoria de la organización, que pregona que ya ha vendido el 80 % del aforo (del CuBEC, unas 5.000 plazas), y cuyos tres cabezas de cartel son el rapero coruñés Hard GZ (alias de Pedro Ruibal), el trapero alicantino Kedd Keo (alias de Padua Keoma) y el rapero compostelano Arce (de nombre completo Pablo Arce Muñoz).

«El BEC se convertirá en el epicentro de la música urbana con un cartel de auténtico vértigo, que es la principal razón de esta frenética demanda. Tres gigantes del género encabezan la cumbre: Hard GZ, con su potente rap de conciencia social; Kidd Keo, llevando la energía internacional del trap; y Arce, en un esperado reencuentro con el público bilbaíno. (…) Pero el Trend Festival XXL es más que sus cabezas de cartel; también es una firme apuesta por el talento local. El festival incorpora la fuerza de la escena emergente de Euskadi con la presencia de los DJs Txolas, Mardrax, Demi Rosi, Sergio Torrado y Tanya Bayo, sumando dinamismo y vitalidad a una noche que aspira a reunir a más de 5.000 asistentes», entre los 18 y los 30 años, enfoca la propia organización.

EL CONCIERTO: Viernes 17, Barakaldo, BEC (CuBEC), 24 h, 32 €.

7 Euskal Metalheads Fest 2025, veinte años de andadura

El festival especializado Euskal Metalheads Fest celebra su 20º aniversario con un cartel inapelable formado por seis bandas, cuatro de ellas vascas, que saldrán al escenario con el siguiente horario:

17 h, Eraso! (1996, Zarauz): así se presentan o autoetiquetan en Facebook: 'Rock/Emo/Metal band from the Basque Country'.

18.20 h, Anestesia (1988, Zarauz): thrash metal euskaldun, despiadado y muy activo en los últimos tiempos, aún capitaneado por Mikel Kazalis, ex Negu Gorriak.

19.40 h, Angelus Apatrida (2000, Albacete): quizá la gran banda de thrash metal español, con mercado en Europa.

21 h, Su Ta Gar (1987, Eibar): heavy, speed y thrash metal furioso y cabalgador, coliderado por los guitarristas Aitor Gorosabel (voz y guitarra solista) y Xabi Bastida (hacha rítmica).

22.35 h, Soziedad Alkoholika (1988, Vitoria): thrash metal brutal y siempre enfadado, una máquina que nunca falla si el sonido acompaña (por ejemplo en 2022, en el Azkena Rock Festival, donde dieron uno de los mejores conciertos del año).

23.55 h, Crisix (2008, Igualada, Barcelona): thrash metal nervudo, veloz e inagotable. Por cierto, Crisix pararon indefinidamente en noviembre de 2024, y se reactivan para esta ocasión especial en Miribilla.

EL CONCIERTO: Sábado 18, Bilbao, Pabellón de Miribilla, apertura de puertas 16 h, 66,6 €.

8 Ron Cha, pianista veinteañero

Tercera sesión de las diez, todas sabatinas, que hasta el 6 de diciembre propondrá la tercera edición del JazzOn Fest con periodicidad semanal. Este finde viene el Ron Cha Trio, liderado por el pianista Ron Cha, o sea el hindú Ronojit Chaliha, nacido hace 25 años en Guwahati, en el estado indio de Assam, y hoy residente en Países Bajos. Le respaldan los tulipanes Tijs Klaassen al contrabajo y Nitin Parree a la batería.

Así lo presenta el Club de Jazz: «Ron Cha Trio es el proyecto del pianista, compositor y educador indio Ronojit Chaliha (Ron Cha) que, tras 15 años de formación clásica en piano, transitó hacia los mundos del jazz, R&B y gospel. Nacido en Assam, ha sido galardonado con la beca A. R. Rahman 100% Full Scholarship para estudiar en el Berklee College of Music. Su trio actual explora la fusión entre sus raíces folclóricas de Assam y los géneros contemporáneos, ofreciendo un sonido profundo, emotivo e innovador».

EL CONCIERTO: Sábado 18, Bilbao, JazzOn Aretoa, 20 h, 23-25 €.

9 Irreversible Entanglements en el Kaiola Festival 2025

«Mil notas ardiendo», así se describe, define o auto-etiqueta en su Facebook este quinteto de free jazz muy rapeado y con radio roquero (lo mismo nos recuerda a MC5 que a Sun Ra) integrado por la poetisa y vocalista Camae Ayewa, el bajista Luke Stewart, el saxofonista Keir Neuringer, el trompetista Aquiles Navarro y el baterista Tcheser Holmes. Tienen tres álbumes en Spotify: 'Open the gates' (2021), 'Protect your light' (23) y 'IA11 Edition)' (25).

Enredos Irreversibles son los cabezas de cartel del sábado del festival underground Kaiola, que también mostrará al Ben LaMar Gay Ensemble (USA), folklorista y pilotado por el multiinstrumentista, cantante y poeta llamado Ben LaMar Gay; Fuj|||||||||||ta (Japón), o sea Fujita, un organista minimalista; Tashi Dorji (Bután), un butanés vecino de Asheville, Carolina del Norte, y abarcador desde el metal y el punk hasta la improvisación jazz, quien actuará en dúo con Maria Bertel (Dinamarca), una trombonista improvisadora; más Garazi Navas (Usansolo, Bizkaia), licenciada en Musikene, acordeonista entre la tradicional y la experimentación.

El Kaiola Fest ofrecerá otra sesión el viernes, a las 6 de la tarde, en los soportales de Gandasegi, con entrada libre y a cargo del dúo mixto japo-belga Rie Nakajima & Pierre Berthet, «cuya obra se sitúa en la intersección entre la escultura, la instalación y la performance».

EL CONCIERTO: Sábado 18, Galdakao, Casa de Cultura Torrezabal, 20 h, 15 €.

10 Villanos del Silencio en el Día H

El Día H se celebra el tercer sábado de octubre desde 2008, y se trata de un homenaje mundial a Héroes del Silencio. Este sábado, en el Casino de Bilbao, el de la Plaza Campuzano, se rendirá a Bunbury y sus subalternos el grupo local Villanos del Silencio, que preparará «un setlist muy especial con las canciones más representativas de la banda zaragozana». Villanos del Silencio son cuatro, cómo no, Moñi (batería), Rafu (bajo), Hache (guitarra) y Ricky (voz), y en sus currículos figuran nombres como Mía Kalo, Última Neurona, Crooner'Suit y Avalancha.

En verano de 2021 dieron su primer bolo juntos, y aseguran que desean ser fieles a los originales, aunque permitiéndose «alguna mínima licencia artística».

EL CONCIERTO: Sábado 18, Bilbao, Casino de Bilbao (Sala La Caja Fuerte), 20 h, 12 € con consumición (más Huracán Romero y la Sinfonola Ambulante de pinchadiscos).

11 Despistaos en los sanfaustos de Basauri 2025

Despistaos (Guadalajara, 2002) animarán las fiestas de San Fausto de Basauri este sábado noche, donde volverán a demostrar que del rock urbano español se puede salir. Su décimo y último disco salió en la multinacional Warner en febrero de 2022, hace tres años y ocho meses, es muy pop y a veces blandito, y se titula 'Ilusionismo'.Explicaba la hoja de promo: «El título nace a raíz del primer tema que compusieron para la obra, que quedó finalmente fuera del repertorio. Evoca a la magia, a la ilusión para continuar después de tantos años de carrera musical». Son once cortes, tres con colaboraciones: Cepeda en 'Demasiado tarde', el escritor Defreds recitando unas frases en 'De colores', y La Oreja de Van Gogh en los tiempos de Leire Martínez en 'Vulnerables'.

EL CONCIERTO: Sábado 18, Basauri, Plaza Arizgoiti, 23 h, entrada libre.