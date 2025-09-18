Los conciertos del finde: Dale Candela Fest, Kristonfest, Dr. Feelgood, Tanxugueiras, Symphonic DJ, Los Aurora… Una lista diversa y bizarra rematada por una sinfónica al servicio de un DJ, y que antes repasa los últimos coletazos de las fiestas, festivales solidarios y de stoner rock, dos duplas internacionales a precio económico, el arranque de los Viernes Flamencos…

Óscar Cubillo Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:40

1 Los Aurora abren los Viernes Flamencos de Barakaldo,

Tras un prólogo bailaor de acceso libre trasladado desde la cercana Herriko Plaza hasta la Sala 1 del Teatro Barakaldo (el anfiteatro del sótano), el baile coprotagonizado por Adriana Bilbao y Nerea Vesga (de Kukai), la una al flamenco y la otra a la danza vasca, ambas acompañadas por el baterista Julen Achiary, Los Aurora catalanes, en espectáculo de abono montado en la sala principal del cercano Teatro Barakaldo, darán el pistoletazo de salida oficial a la 29ª edición del Festival Viernes Flamencos, que entre este 19 de septiembre y el 14 de noviembre propondrá diez citas, cuatro de ellas de baile.

EL CONCIERTO: Viernes 19, Barakaldo, Teatro Barakaldo, 20 h, 18 € (15€ en anfiteatro).

2 Lia Kali agota en la anticipada

Se han agotado en la venta anticipada las 1.500 entradas disponibles para ver en la sala grande (la Gold) de la Santana 27 a Lia Kali (nacida Julia Isern en Barcelona el 25 de julio de 1997), que según Wikipedia amalgama soul, reggae, jazz, R&B y pop latino. La chica sabe cantar con dramatismo (militó en un grupo tributo a Amy Winehouse), pero también usa mayormente sustratos sintéticos en sus producciones y filtros para la voz (a veces también resuena a Chambao). Es una de tantas cantantes españoles que enseñorean los problemas de salud mental, y su padre es baterista y su madre escritora.

Lia Kali debutó en larga duración con 'Contra todo pronóstico' (2023), y 'Kaelis' (2025) es su reválida, 17 cortes producidos por el granadino Toni Anzis y en menor medida por el californiano Larrance 'Rance 1500' Dopson, y con dos colaboraciones: una del portorriqueño Eladio Carrión en 'Chulx', y otra del rapero californiano Symba en 'Goddamn!'.

Dice la Kali: «'Kaelis' ha sido uno de los viajes más difíciles de mi vida: he tenido momentos de todo, de sentir que era incapaz de hacerlo, sentirme en constantes turbulencias, de volver a empezar y sobretodo de entender que nada de esto tenía sentido si no lo disfrutaba como cuando empecé. Así que eso es lo que he hecho, perder el miedo y atreverme a volar».

EL CONCIERTO: Viernes 19, Bolueta / Bilbao, Santana 27, 21.30 h, 30 € (sold out).

3 Veinte conciertos en el cuarto festival Dale Candela

Ampliar

Desde que comiencen el jueves a las 8 los excitantes pop-roqueros asturiano-madrileños Drugos, hasta que el domingo a las 9 lo cierren los souleros vizcaínos The Hornies, veinte conciertos animarán la explanada del puerto viejo de Algorta donde se monta por cuarta vez el tinglado del festival solidario Dale Candela, que busca fondos para combatir la enfermedad degenerativa ELA.

Así lo anuncia su agencia de prensa: «El DalecandELA Fest es mucho más que un simple festival. Es un santuario de solidaridad que se erige en Getxo, donde cada nota musical, cada taller creativo y cada sabor gastronómico se entrelazan para dar vida a una causa. Aquí, el arte se convierte en un puente que conecta a las almas, uniendo a la comunidad en un abrazo colectivo por la lucha contra la ELA, haciendo de este evento un espacio 100% gratuito donde la esperanza es la única moneda».

Algunos conciertos molones los han puesto de madrugada (¡a la 1.15 h Garbayo el viernes, a la 1 h Akatz el sábado noche!), y estos son los nombres de más tirón del finde: el viernes la blues-roquera extremeña Susan Santos (20.25 h; la chica de la foto, que el sábado a las 22 h actuará en el Mercado de Erandio, con entrada libre también), Los Zigarros valencianos (21.45 h) en su nueva etapa con piano destacado, y León Benavente (23.30 h), basados en la capital y viviendo un momento potente; el sábado el argentino picarón Coti (21.30 h) y el gallego tristón Iván Ferreiro (23.15 h); y el domingo como cabeza de cartel el folk-roquero gallego Carlos Ares (18.45 h), que acaba de anunciar un bolo en el Kafe Antzokia para el 14-F, el día de los enamorados.

EL CONCIERTO: De jueves 18 a domingo 21, Algorta / Getxo, Puerto Viejo, entrada libre.

4 El Kristonfest vuelve a Bilbao con Colour Haze, MotorPsycho y Stoned Jesus

Ampliar

Una terna internacional de rock pesado y sicodélico da forma a la decimotercera edición del festival Kristonfest, que vuelve a celebrarse en Bilbao tras muchos años en Madrid. Lo organiza la promotora bilbaína independiente Noise On Tour, que clama: «La principal novedad de esta nueva edición del Kristonfest es que el evento volverá a celebrarse en Bilbao, ¡la ciudad que le vio nacer hace ya 14 años! Con un tridente de primera línea compuesto por artistas consagrados de la talla de Colou Haze, Motorpsycho y Stoned Jesus, el festival ofrece un espacio vital para todos los amantes del rock en sus vertientes más psicodélicas, doom, stoner y progresivo». Y ofrece techo, ¡que igual llueve a esa hora!

Cabezas de cartel son los alemanes Colour Haze, que ya actuaron en el Kristonfest de 2014. Avala la organización: «Colour Haze se ha convertido en todo un referente del rock psicodélico y stoner-rock a nivel mundial, siendo considerada como la banda más importante de Europa en dichos terrenos, por lo que estamos especialmente contentos de anunciaros que el trío alemán (ahora convertido a cuarteto con la inclusión de un teclista!) encabezará esta nueva edición».

Segundos son los noruegos Motorpsycho, los de la foto, que presentan su disco homónimo oficial, que podría sonar en la película de Tarantino 'Érase una vez en Hollywood'. Y abrirán la triada los ucranianos Stoned Jesus: «Dieciséis años desde que el trío empezase a rodar, ¿puedes creerlo? Y más tras la desgraciada guerra que llevan sufriendo en su país. Es por ello que, más que nunca, estemos emocionados de poder tenerlos en el cartel del 2025», proclaman desde Noise On Tour.

EL CONCIERTO: - Sábado 20, Bolueta / Bilbao, Santana 27, 38-45 €. Horario: puertas 19 h, Stoned Jesus 19.30 h, Motorpsycho 21 h, Colour Haze 22.45 h.

5 Playa Nudista y Dream Pony, desde Buenos Aires y Nueva York

Ampliar

Atención, cartelón doble e internacional en un restaurante con jardín con vistas al Abra. En la dupla hay un cuarteto femenino al que así anuncia la tiquetera del Dabadaba donostiarra, donde actuará el domingo: «Playa Nudista es una banda indie rock de Buenos Aires, Argentina. Formada desde el 2016. Está integrada por Juliana Rodríguez (guitarra y voz), Agustina Magnaghi (guitarra y voz), Gimena Aguilar (batería) y Paula Montenegro (bajo y voz). Están influenciadas por el sonido de guitarras surferas de los años 60 y grupos de garage punk, pero conservando la frescura del indie actual. Cuentan con dos discos de estudio, y un single titulado 'Casino' que anticipa el sonido de su próximo álbum. Fueron nominadas a los premios Gardel 2021 (Argentina). En sus presentaciones suelen tocar en shows y festivales masivos en diferentes provincias de Argentina, Chile y Uruguay». Además, telonearon a los madrileños Carolina Durante en Buenos Aires.

Completan el doblete los neoyorquinos Dream Pony, que practican neoglam del siglo XXI según la etiqueta que les pone la atalaya. A estos les ha preguntado la revista Ruta 66: ¿Qué os unió musicalmente? ¿Teníais mucho en común? Y respondió el guitarrista y cantante Jordan D'Arsie: «La pasión por la ropa elegante, la buena sastrería y el rock and roll, por supuesto».

EL CONCIERTO: Sábado 20, Sopelana, La Atalaia del Gardoki, 20 h, 12 €.

6 Dr. Feelgood y Nine Below Zero, dos leyendas del pub-rock por el mismo precio

Ampliar

Otro cartelón doble e internacional a precio reducido, éste con dos leyendas del pub-rock setentero a los que la explosión punk del 77 puso el foco sobre ellas. Abrirán plaza Nine Below Zero (Londres, 1977), algo así como los Mermelada del Imperio Británico (oigan 'One way street'), que siguen cinco décadas después coliderados por dos fundadores: Dennis Greaves (guitarra y voz, también en The Truth) y Mark Feltham (armónica y voz). Les acompañan Anthony Hart al bajo (The Style Council, The Truth, Specials, The Beat, Primitives...) y Sonny Greaves a la batería.

Cabezas de cartel son Dr. Feelgood (Canvey Island, Essex, 1971), donde en sus tiempos de vino y rosas y ventas masivas coincidieron los ya difuntos Lee Brilleaux (voz y armónica) y Wilko Johnson (guitarra), colíderes que acabaron llevándose mal. En el cuarteto actual hay dos miembros con de momento 43 años trabajando de doctores, el baterista y dueño de la empresa Kevin Morris y el bajista Phil Mitchell. Completan la alineación el guitarrista vuelto al redil Gordon Russell, que ya militó en la banda en los 80 (parece que ha vuelto este año), y el frontman, cantante y armonicista Robert Kane, que lleva 26 años en el grupo (y que antes estuvo en The Animals).

Los doctores no paran, dan más de 200 bolos al año, y este sábado noche no deberían dejarse en el tintero éxitos como 'Roxette', 'Leche y alcohol', o 'Going back home'.

EL CONCIERTO: Sábado 20, Bilbao, Kafe Antzokia, 22 h, 20-24 €.

7 Tanxugueiras elegidas por los vecinos de Galdakao

Ampliar

Ya se están acabando las fiestas de verano. Ya están dando sus últimos coletazos. En las jaiak de Galdakao han contratado a las gallegas Tanxugueiras, o sea a las vocalistas folkloristas con bases electrónicas Aida, Sabela y Olaia, que este jueves han lanzado un single colaborativo con la Balkan Paradise Orchestra ('Abelles Reines (Game Sessions II)', «un canto de sororidad y poderío que no entiende de fronteras», como encabeza la nota promocional), y a quienes en las fiestas de Palencia sus paisanas Fillas de Cassandra agradecieron en público, durante su concierto en la Plaza Mayor, el camino abierto por Tanxugueiras, elegidas por petición popular del padrón de Galdakao.

Copiamos: «Siguiendo el procedimiento establecido en los últimos años, los vecinos y las vecinas han elegido a los grupos musicales que actuarán en los principales conciertos de Santakurtzak 2025. Las fiestas patronales de Galdakao se celebrarán del 12 al 21 de septiembre, y los conciertos de ambos fines de semana en el parque de Ardanza serán los elegidos por la ciudadanía. Para ello se ha realizado un proceso participativo de tres meses. Primero, las vecinas y los vecinos han propuesto a sus grupos favoritos; después, los técnicos y las técnicas municipales han estudiado las posibles opciones; y después, la ciudadanía ha elegido entre los grupos que han cumplido los requisitos, a través de sus votaciones». El año que viene que pidan a Izal, o a Raphael, o a Joe Bonamassa.

EL CONCIERTO: Sábado 20, Galdakao, Plaza Lehendakari Ardanza, 24 h, entrada libre.

8 Okkervil River en el Antxiki

Ampliar

Muchos piensan (pensamos) que el Antxiki, la sala pequeña del piso de arriba del Kafe Antzokia, es la mejor para ver conciertos en Bilbao, pues el público parece adentrarse en el escenario, junto con los músicos. Ahí, en esas condiciones tan positivas a priori, actuarán este domingo Okkervil River (Austin, Texas, 1998), grupo cambiante personificado por el cantautor Will Sheff, de 49 años, quien cerrará aquí una gira española de ocho fechas.

Su último álbum es el directo pesaroso 'Band together' (25), y decía Will en su Facebook: «¡Me emociona mucho volver a España por primera vez en 15 años! ¡Tengo muchas ganas de veros a todos allí! Amo mucho España y tengo una larga historia personal con el país. Como prueba de mi cariño, les muestro una foto de mí interpretando el Concierto de Aranjuez con un tin whistle en los Pirineos en 1993, con una camiseta de la gira de Paul Simon 'Rhythm of the Saints'». La foto susodicha no es la que usamos.

EL CONCIERTO: Domingo 21, Bilbao, Kafe Antzokia, 19 h, 17-20 €.

9 Symphonic DJ se atreve con el 'YMCA' de Village People

Ampliar

En mayo ya estuvo esta orquesta sinfónica tocando al son de un DJ en el Palacio Euskalduna, en un evento que llenó el aforo y que se anunciaba así: «Esta es una experiencia musical inigualable donde los límites entre lo clásico y lo moderno se desdibujan. La Royal Film Concert Orchestra y DJ Symphonic se unen en este espectáculo que combina la majestuosidad de una orquesta sinfónica con la energía vibrante de un DJ. Este es un concierto en el que disfrutar de una reinterpretación única de algunos de los temas más icónicos del pop y la música electrónica, desde las emotivas composiciones de Coldplay, pasando por los ritmos futuristas de Daft Punk, hasta la euforia de los clásicos de Pont Aeri. Todo esto, con arreglos especialmente diseñados para resaltar lo mejor de cada estilo musical».

Cuatro meses después regresan, volverán a llenar, y este es el repertorio anunciado para este domingo, muy parecido al de mayo: Avicii ('Wake me up'), Pont Aeri ('Flying free'), Coldplay ('A sky full of stars') David Guetta ('Titanium'), Queen ('We will rock you), Darude ('Sandstorm'), Europe ('The final countdown', no estaba en el repertorio de mayo), Abba ('Mamma mia'), Daft Punk ('One more time'), Calvin Harris ('Summer'), Avicii ('Hey brother'), Queen ('Bohemian rhapsody'), Village People ('YMCA', no estaba en mayo), DJ TIesto ('Adagio for strings'), Safri Duo ('The bongo song & Sambadagio'), Hans Zimmer ('Now we are free Remix', no se anunció en mayo), XTM ('Fly on the wings of love', tampoco), y Coldplay ('Viva la vida').

EL CONCIERTO: Domingo 21, Bilbao, Euskalduna, 19 h, de 37 a 63 €.

