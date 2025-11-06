Los conciertos del finde: Sabina, Bulego, Arcángel, Eliades Ochoa, Avalanch, Enter Shikari, Serko… Catorce citas de viernes a domingo, con mucho metal (desde lo épico hasta lo bailón), soneros clásicos, flamencos importantes, jazz vanguardista pero con sentido, el líder de Sôber, Los Estanques con El Canijo, el 13º MAZ Festival, los veinte años de la Fever, el adiós temporal de Bulego, o el segundo show de Sabina en el BEC

1 'Olor a tierra' con Arcángel

Novena y penúltima cita (séptima de abono) del 29º ciclo Viernes Flamencos del Teatro Barakaldo, que propondrá diez espectáculos hasta el 14 de noviembre, cuatro de ellos de danza, entre ellos el último espectáculo, la coreografía 'Los bailes robados' de David Coria. Antes, esta semana, brilla Arcángel (Francisco José Arcángel Ramos, nacido en Alosno, Huelva, hace 48 años), un cantaor con la vista puesta adelante, como demuestra en su último álbum, 'Hereje' (Universal, 2023), donde colaboran Calamaro y otros.

Pero a los Viernes Flamencos viene Arcángel con el programa llamado 'Olor a tierra', el cual así presenta el Teatro Barakaldo: «El recital se abrirá ligando una serie de diferentes palos enlazados, iniciados con el poema lorquiano de 'La Leyenda del Tiempo' por tientos, pasando a versiones de tientos más antiguas, siguiendo por estilos abandolaos como fandango de Lucena, rondeña y verdial cordobés. Casi sin permiso pasará a cantar por tangos como los de Chacón, Granada… Cambiará de tonalidad pasando a cantar la caña y soleá. Tras el preámbulo, seguirá con siguiriyas, guajiras, cantiñas, bulerías y terminará con los fandangos de Huelva, su tierra».

En realidad no se trata de un recital («concierto compuesto de varias obras ejecutadas por un solo artista con un solo instrumento» según la RAE), pues le acompañan a la guitarra Miguel Ángel Cortés Urbano y a los coros Manuel Jesús Montes Saavedra y Antonio Lucas Montes Saavedra.

EL CONCIERTO: Viernes 7, Barakaldo, Teatro Barakaldo, 20 h, 25 € (22 € en el anfiteatro).

2 Joaquín Sabina, 20.000 almas en dos veladas

Dejando al margen que Joaquín Sabina se había despedido en ocasiones anteriores de Bizkaia, congratulémonos de que en sus dos nuevos macro-conciertos entre nosotros de esta semana (miércoles y viernes) congregue a unos 10.000 espectadores por velada.

El jienense taurino Joaquín Ramón Martínez Sabina (Úbeda, Jaén, 76 palos) se halla en la gira bautizada 'Hola y adiós', que arrancó en mayo de 2025 y pasará por dieciséis ciudades. Este tour sigue al anterior, llamado 'Contra todo pronóstico', que pasó por el BEC en junio de 2023 y que en total congregó a más de 700.000 almas en casi 60 conciertos por una docena de países.

La Inteligencia Artificial augura que estos conciertos duran dos horas, eso y pocos minutos duró lo del miércoles en el BEC, y el miércoles 22 de octubre en Madrid, en el Movistar Arena, se cantaron estos 21 temas: 'Yo me bajo en Atocha', 'Lágrimas de mármol', 'Lo niego todo', 'Mentiras piadosas', 'Ahora que...', 'Calle Melancolía', '19 días y 500 noches', '¿Quién me ha robado el mes de abril?', 'Más de cien mentiras' (con las presentaciones de los músicos), 'Camas vacías' (cantada por Mara Barros), 'Pacto entre caballeros' (con Jaime Asúa a las voces), 'De purísima y oro' (título taurino, sí), 'Peces de ciudad', 'Una canción para la Magdalena', 'Por el bulevar de los sueños rotos', 'Y sin embargo te quiero / Y sin embargo', 'Noches de boda / Y nos dieron las diez', y en el bis 'La canción más hermosa del mundo' (cantada por Antonio García de Diego), 'Tan joven y tan viejo', 'Contigo' y 'Princesa'.

EL CONCIERTO: Viernes 7, Barakaldo, BEC, 20.30 h, de 63 a 135 €.

3 Carlos Escobedo, de Sôber, en trío acústico

El bajista y vocalista madrileño Carlos Escobedo (Sôber, Savia, Habeas Corpus…), a sus 50 años ha editado el primer disco a su nombre: 'Solitud', editado en El Dromedario el 10 de octubre, y en el que mantiene el tono solemne pero poderoso, épico de proyectos previos suyos.

Informa el sello discográfico navarro: «Tras celebrar con una espectacular gira el 30º aniversario de los legendarios Sôber, su compositor, letrista, bajista y frontman y cantante Carlos Escobedo retomó este año su formato 'En estado puro', propuesta que le está llevando a protagonizar conciertos más íntimos a lo largo y ancho del país. Tras lanzar en los últimos meses Escobedo canciones de autoría propia para su proyecto en solitario como 'Sábanas vacías', 'Thamar y Amnon' (basada en un poema de Federico García Lorca) y 'Solitud', y revisiones de 'Dolores se llamaba Lola' (Los Suaves), 'La luna me sabe a poco' (Marea) e 'Y sin embargo' (Joaquín Sabina), en octubre de este año ha visto la luz su primer álbum en solitario, 'Solitud'».

Y añade: «'Solitud', personalísimo título del disco, es una palabra de uso no muy común que define la agradable sensación de sentirse uno a gusto consigo mismo; de estar solo por voluntad propia y disfrutarlo, no entendiéndose esa soledad elegida como algo negativo, sino positivo». Y dice el artista: «He aquí un disco que invita a mirar hacia dentro sin tapujos». En el álbum también cabe su revisión de 'Lucha de gigantes' de Nacha Pop, y lo está divulgando en trío acústico, con chelo, piano y su guitarra acústica.

EL CONCIERTO: Viernes 7, Bilbao, Sala Azkena, 21 h, 24-30 €.

4 Serko, un chaval hecho a sí mismo

Entradas agotadas para asistir en Bilbao a la gira del tercer álbum del catalán Serko, '125 km' (2025; el título es por la distancia que hay entre Barcelona y su pueblo, Ventolá, Gerona), repertorio que sigue a 'Trincheras' (2021) y a su debut 'Mi error favorito' (20). Serko (Pau Isern Panades, nacido en Barcelona en 1998) se ha marcado un álbum de pop melancólico, con espíritu urban (la forma de cantar, los filtros vocales...) pero andamiaje orgánico. Asegura que su estilo favorito es el flamenco, lo cual se nota en temas tipo la rumbita a lo Melendi 'No pido más'.

Serko ha hecho carrera él solo a partir de las redes sociales y este año ha vivido, o bebido, un empujón gracias a una canción aireada en la publicidad por una marca cervecera que gusta mucho en Madrid.

EL CONCIERTO: Viernes 7, Bilbao, Stage Live, 21 h, 25 € (sold out).

5 Cartelón en el 13º MAZ Basauri

Los conciertos que conforman las dos veladas de abono del 13º festival MAZ Basauri presentan tal atractivo per se (al margen de la estupenda relación calidad-precio) que lo normal sería que se agotaran las entradas en ambas fechas: en la venta anticipada se acabaron las entradas para la dupla del viernes, abierta por los reactivados post-rockers instrumentalistas madrileños Toundra y cerrada por los absorbentes y generalmente infalibles León Benavente (ahora viven en Madrid), y quedan tiquets para la terna sabatina abierta a las 20.30 h por los madrileños Edgar Allan Pop, alterada por los gallegos Triángulo de Amor Bizarro, y finiquitada por los madrileños Punsetes (falibles solo si les falla el sonido, que ojalá no).

Además, el MAZ ofrece varios bolos con entrada libre en la jornada del sábado, en la Plaza Zortziko. Por la mañana hay actos para los niños (Txiki MAZ) y por la tarde tres bolos, de Ben Santana (17.30 h), Monday Potions (18.15 h) y la getxotarra Rubia (19.15 h).

EL CONCIERTO: Viernes 7 (21 h) y sábado 8 (20.30 h), Basauri, Social Antzokia.

6 Bulego cierran gira con tres bolos en el Euskalduna

La semana pasada destacábamos que los guipuzcoanos de Bulego, liderados por Tom Lizarazu, cerrarán la larga gira de su segundo disco oficial, 'Aldatu aurretik' (23), dando tres fechas en el Euskalduna (una el pasado sábado, de donde es la foto que usamos, dos más este fin de semana), antes de parar durante todo 2026 para preparar nuevo material, quién sabe si distinto.

Preguntamos directamente a Tom Lizarazu, el líder de Bulego, que sensaciones tuvieron en el primero de los tres conciertos, y responde entusiasmado: «Increíbles. La respuesta del público ha superado una vez más todas nuestras expectativas. No sabíamos cómo comportaría la gente en un lugar tan emblemático como el Palacio Euskalduna, y la verdad que público y grupo hemos conectado desde el minuto cero. Nuestros seguidores saben que allá donde vamos salimos a por todas. Y aunque nuestra música tiene espacio para canciones lentas, siempre nos movemos en un ámbito festivo y de baile, por lo que desde la primera canción en el Euskalduna la gente ha estado bailando y disfrutando de uno de los conciertos más emotivos hasta la fecha, desde que empezamos con este proyecto».

EL CONCIERTO: Sábado 8, domingo 9, Bilbao, Euskalduna, 19.30 h, de 25 a 29 €.

7 Pocket Corner regresan a recoger lo sembrado

Sexta cita de las diez del tercer ciclo sabatino y semanaI JazzOn Fest, donde actuará improvisando y chocando con los perímetros el cuarteto noruego Pocket Corner, «formado en 1986 por su líder y trompetista Didrik Ingvaldsen, único miembro permanente. (…) Su propuesta musical se basa principalmente en su carácter atrevido y arriesgado, alejado de cualquier ortodoxia y fortalecido por la continua interacción de los músicos, y provisto de una paleta amplia y variada de registros y texturas sonoras. Pocket Corner tiene un sonido crudo y contundente, con composiciones muy personales, que se desarrollan de forma sorprendente en los conciertos. La improvisación es el espacio donde mejor se mueven sus músicos».

El jueves 6 de junio de 2024 Pocket Corner actuaron en el mismo JazzOn Aretoa, esa vez dentro de la programación de la 33ª temporada del Bilbaína Jazz Club. Lástima que sólo hubiera 40 almas disfrutando de su fusión contemporánea, de su free jazz directo al grano y con sustancia, en total 11 piezas en dos pases y 97 minutos incluyendo los 11 de descanso. Sus sonidos nos evocaron a Zappa, Sun Ra, Nueva Orleans, el kraut rock o el bop, e interpretaron canciones con títulos como 'Madrid', 'Huesca', 'Salamanca', 'Vic, Vic, Vic' o 'Valencia', y es que el líder Didrik Ingvaldsen informó de que componen piezas para casi cada ciudad en la que tocan (no para todas, aclaró).

Ojalá este sábado haya más de 40 espectadores. Que tras sembrar el año pasado esta vez la cosecha de los noruegos sea más fértil.

EL CONCIERTO: Sábado 8, Bilbao, JazzOn Aretoa, 20 h, 25-27 €.

8 Eliades Ochoa ahora busca novia en Getxo

El sonero cubano Eliades Ochoa (Songo-La Maya, 1946), alias El Guajiro (o sea El Campesino), El León de Santiago o El JohnnCash de Cuba, ganador de 4 Grammy latinos, era el miembros más joven del fenómeno global irradiado por el disco de Ry Cooder 'Buena Vista Social Club' (1996), y ahí sigue en la brecha, sin quitarse el sombrero que le quita el sol, regresando a Getxo 17 años después de su última actuación ahí, adonde regresa en la larga gira mundial 'Guajiro Tour', espoleada por su último álbum, 'Guajiro' (2023), y que ya disfrutamos hace un año en Bilbao.

El domingo 22 de octubre de 2023, en la Sala BBK con el aforo agotado (430 butacas a 25 €, el mismo precio de este año en Getxo, donde el auditorio cuenta con 782 asientos pero no está tan céntrico), Eliades Ochoa sintió lástima porque no se pudiera bailar debido a las butacas pero dio un concierto estupendo de 83 minutos para 16 temas en sexteto, con el jefe de negro y los demás de blanco. Y de los 16 temas, 8 fueron de su último disco, 'Guajiro', que contiene once cortes.

Y antes de la quinta canción, anunció Eliades: «Cada canción lleva un mensaje. De amor, de desamor… Todas lo llevan, las guarachas, los boleros, los danzones… Esta se llama 'Ando buscando una novia'». Y el sexteto agitó una salsa lúdica con letra explícita: «Voy a mandar un aviso / a toda la población / y si acaso hay ocasión, decirlo en televisión / soy honrado y respetuoso / romántico y cariñoso / de son muy buen bailador y maestro del amor», y concluyó: «a mí lo mismo me da / que sea de aquí o que sea de allá / ando buscando una novia».

EL CONCIERTO: Sábado 8, Algorta / Getxo, Muxikebarri, 20 h, 25 €.

9 Avalanch, treinta años en dos horas

Teloneados por los powermetaleros épicos asturianos Argion (2014), sus paisanos Avalanch (1993, su primer álbum, 'La llama eterna', data de 1997) celebrarán en un show de dos horas en el gaztetxe de Zorroza su 30º aniversario. Esta gira iba a parar en abril en Bilbao, pero se aplazó hasta este finde.

Entonces consignamos fusilando la Wikipedia: «Avalanch es un grupo español de heavy metal, formado en 1993 por el guitarrista Alberto Rionda, procedente de Asturias. En un principio, sus tres primeros álbumes tenían un estilo power metal, con letras sobre temas épicos y mitológicos, aunque después de la expulsión de su vocalista Víctor García y la incorporación de Ramón Lage orientaron su estilo a algo similar al metal progresivo, heavy metal tradicional y una temática letrística más profunda. En 2012 anuncian un parón indefinido a partir del 6 de septiembre, fecha de su último concierto programado, teloneando a Scorpions en México. En diciembre de 2016, Alberto Rionda, anuncia su intención de retomar la banda para celebrar el aniversario del disco 'El Ángel Caído', aunque con una formación completamente nueva. Actualmente, la banda está conformada por Rionda a la guitarra, Manuel Ramil a los teclados, Nando Campos al bajo, Bjørn Mendizábal a la batería y José Pardial y Ramón Lage como vocalistas». Efectivamente, Lage se ha reincorporado a la formación para este trigésimo aniversario.

EL CONCIERTO: Sábado 8, Zorroza / Bilbao, Gaztetxe, 20-25 €. Horario: puertas 19.30 h, Argion 19.45 h, Avalanch 21 h.

10 The Christians agotan en el 13º ciclo Music Legends

De cuatro conciertos consta el 13º ciclo Music Legends de la Sala BBK: la semana pasada estuvo la guitarrista de blues Carolyn Wonderland (entradas agotadas), este finde aterrizan The Christians (entradas agotadas), y faltan por venir el viernes 21 la soulera Gisele Jackson (en sustitución de Joan Osborne) y el sábado 22 los americanos Cracker (entradas agotadas).

Así anuncia la organización a los suaves oficiantes de esta semana: «The Christians es una banda de Liverpool, Inglaterra, fundada en 1985 por los hermanos Garry, Roger y Russell Christian, junto con el músico Henry Priestman. Desde su debut, se destacaron por su estilo único, fusionando soul, pop y letras con un fuerte contenido social. Su primer álbum, 'The Christians' (1987), tuvo un gran impacto en el Reino Unido, alcanzando el número 2 en las listas de ventas y superando el millón de copias vendidas. Temas como 'Ideal World' y su versión de 'Harvest for the World' de The Isley Brothers los posicionaron como una de las bandas más influyentes del momento. En 1990, lanzaron 'Colour', su segundo disco, que logró llegar al primer puesto en el Reino Unido gracias a éxitos como 'Words'. Sin embargo, la banda enfrentó cambios significativos a mediados de los 90, cuando Garry Christian se trasladó a París para trabajar en su carrera en solitario, lo que llevó a una pausa en su trayectoria. En 1998, la banda sufrió la pérdida de Roger Christian, quien falleció a causa de un tumor cerebral. A partir de 1999, The Christians retomaron su actividad, presentándose en conciertos acústicos y publicando nuevos materiales».

En 2012, por el 25º aniversario de su debut, reeditaron sus primeros discos y lanzaron 'Speed of Life'. No han parado desde entonces y arriban en sexteto, con un solo miembro original, Garry Christian (voz principal), a quien arroparán Joey Ankrah (guitarra y voz), Neil Griffiths (guitarra acústica y voz), Lionel Duke (batería), Bobby Kewley (bajo) y Mike Triggs (teclados).

EL CONCIERTO: Sábado 8, Bilbao, Sala BBK, 20 h, 20 € (sold out).

11 Angel Stanich y Tito Ramírez en el 20º aniversario de la Fever

La Fever (Santana 27) celebra sus 20 primeros años de andadura polifacética (conciertos, discoteca, pinchadas…) en su sala grande (la Gold, aforada para 1500) con un concierto doble abierto por el polirrítmico Tito Ramírez (el enmascarado de la foto), que factura desde el rock and roll hasta la salsa del Bronx, desde el soul oxidado al garaje lisérgico. Su segundo álbum es 'El brinco', de 2023, y copiamos de la promo de un festival gallego: «en los conciertos de Tito Ramírez podemos escuchar un enérgico repertorio de Rhythm & Blues, Rock & Roll, Soul, Mambo, Boogaloo, Cha Cha Cha. Algo así como una mezcla entre James Brown y Pérez Prado».

El bolo lo rematará el cántabro hecho famoso en Valladolid Ángel Stanich, cuyo tercer y último álbum es el lejano 'Polvo de Battiato' (21), aunque este año ha lanzado un par de singles, ambos sin abandonar el pop lisérgico: 'Os traigo amor' y 'He ido más allá' («es una canción desencantada con el ser humano, casi siempre encerrado en sus minúsculos y violentos problemas que le impiden vivir en paz», así la define su autor).

Y la fiesta se prolongará de madrugada con un puñado de DJs.

EL CONCIERTO: Sábado 8, Bolueta / Bilbao, Santana 27, shows 20.30 h, 14-18 €. Horario: puertas 20 h, Tito de 20.30 a 21.45 h, Stanich de 22 a 23.45 h.

12 Los Estanques y El Canijo de Jerez en su tercer concierto

Los Estanques, proyecto cántabro-madrileño de pop progresivo en castellano pilotado por el músico y productor Íñigo Bregel, se han juntado con el canallita jerezano Canijo de Jerez (ex Los Delinqüentes) y han grabado el disco 'Lágrimas de plomo fundido' (El Volcán, 25), donde el rock andalusí de Derby Motoreta's Burrito Kachimba confluye en el espíritu trianero, el flamenquito kikovenenoso y hasta el rock garrapatero canijero, todo con las volutas lisérgicas que exhala el imaginario de Bregel.

Revela la hoja de promoción: «'Lágrimas de plomo fundido', el primer álbum en el que colabora la banda Los Estanques junto al Canijo de Jerez resulta ser un viaje, un disfrute, una fiesta total. La alianza entre el rock psicodélico de los cántabros Los Estanques y el flamenco-rock de El Canijo de Jerez parecía predestinado a ensamblarse cual artefacto musical innovador. Todo surgió cuando conectaron Íñigo y el Canijo, por pura admiración mutua. El jerezano tenía una canción que quería haber grabado con Miguel de los Derby Motoreta pero no salió. Unas puertas se cierran pero otras se abren. Entonces le propuso a Íñigo grabar una canción rockera que tenía escrita. Esa canción era 'El murmullo de los perros', que bebe de Camarón y del rock andaluz. Más imágenes, poética y cosmovisiones de viaje astral. (…) El Canijo quería hacer algo con esencia del rock andaluz, de Triana, pero también del sonido Alameda, Guadalquivir, con la colaboración estelar Gualberto (Smash)»

Esta gira de apariencia tarantiniana arrancó el 31 de octubre en Barcelona, este viernes pasa por La Coruña y el tercer concierto tendrá lugar en Bilbao el sábado noche.

EL CONCIERTO: Sábado 8, Bilbao, Kafe Antzokia, 22 h, 20 €.

13 The Watch revisan 'The lamb lies down on Broadway' de Genesis

Este finde el Kafe Antzokia propone dos conciertos tributo: el viernes noche una dupla con Whisky Barato (revisa a Fito y Los Fitipaldis) y Nuclear (adapta a Leiva), y el domingo por la tarde una cita especial para los fans de Genesis, pues la banda italiana The Watch recreará el sexto álbum de Collins, Gabriel y cía, el doble 'The lamb lies down on Broadway', que, aunque editado en noviembre de 1974, celebra ahora su quincuagésimo aniversario y hasta se ha reeditado oficialmente, ¡en versión cuádruple!

The Watch es una banda italiana de rock progresivo fundada en Milán en 1997 por el cantante, compositor y profesor Simone Rossetti. Su música es setentera, y a menudo original, aunque recibe más atención este tributo sobre el que jalea la promoción tirando de lugares comunes: «¡Cuando cierres los ojos parecerá que estás en un concierto de los Genesis de los años 70! No se trata de una reproducción ni de una imitación fría, sino del ambiente muy especial de un concierto en directo, celebrado con la misma dedicación y energía que en ese momento. Ninguna otra banda tributo logra recrear la aventura musical y el alto voltaje de las primeras giras de Genesis. La dramática voz, con un increíble parecido a la de Gabriel, del cantante de The Watch y el dominio absoluto de todos los instrumentos de la banda hacen que sea un viaje en el tiempo muy especial que no se puede perder!».

EL CONCIERTO: Domingo 9, Bilbao, Kafe Antzokia, 19 h, 27-32 €.

14 Enter Shikari en el Resurrection Tour

Barcelona, Madrid, Santiago y Bilbao conforman la gira Resurrection Fest (asociada al festival metalero de Viveiro, Lugo) en esta ocasión encabezada por los ingleses Enter Shikari, cuyo último álbum es 'Dancing in the frontline / Bailando en la línea del frente' (24), que podría encantar a los fans de Prodigy. Como dice el grupo, este recopilatorio es complementario a su disco 'A Kiss For The Whole World' (23) y reúne remixes nuevos, sesiones en directo de la BBC y singles independientes de la época del citado 'AKFTWW'.

Así los presenta la Wikipedia: «Enter Shikari son una banda británica de post-hardcore formada en St Albans, Hertfordshire, Inglaterra, Reino Unido en 2003 por Roughton 'Rou' Reynolds, Liam «Rory» Clewlow, Chris Batten y Rob Rolfe. La banda actual surgió de otra previa, Hybryd, formada por Rou, Rob, y Chris. La peculiaridad que tienen es la mezcla de sonidos electrónicos con el post-hardcore que practican, ya que el grupo está influenciado por el hardcore, punk y los sonidos trance. 'Shikari' es la traducción al hindú de 'Hunter' (cazador), un personaje para una obra que escribió Rou antes de iniciarse en la música». En la band siguen los mismos cuatro elementos, lo cual les honra.

EL CONCIERTO: Domingo 9, Bolueta / Bilbao, Santana 27, 31 € (más gastos). Horarios: puertas 19.45 h; DBR 20.15 a 21 h; Enter Shikari 21.20 a 22.50 h.