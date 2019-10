Los conciertos del finde: Raphael, Anuel AA, Boney M., Chris Slade, tributo a Michael Jackson… Efe Seleccionamos una docena de shows, con homenajes a Pink Floyd, Michael Jackson y Marvin Gaye, el batería de AC/DC, un famoso trapero excarcelado, o el siempre tremendo Raphael, esta vez con re-sinfónica ÓSCAR CUBILLO Jueves, 3 octubre 2019, 15:34

Viernes 4, Vitoria Diamond Dogs: Cuatro años después

El jueves 10 estarán en el Antzoki bilbaíno pero antes este viernes 4 descargarán en el Hell Dorado vitoriano los suecos Diamond Dogs (Estocolmo, 1992), reactivados tras cuatro años de parón precipitado por el fallecimiento de su saxofonista y miembro fundador 'Magic' Gunnarsson.

Como jefe de todo sigue su vocalista Sulo Karlsson, quien ha puesto de nuevo en marcha a la banda, editado el recopilatorio 'Recall Rock'n'Roll & Very Soul' (con muchas versiones de Sam Cooke), y se ha embarcado en una larga gira que en su primer periplo español constará de nueve noches de conciertos con solo un día libre.

Los Diamond Dogs se etiquetan como 'Hard Glam Boogie', aunque deberían añadir el soul. Y la promotora los compara con tino con Rod Stewart, Frankie Miller, Faces, Mott The Hoople y Slade, aunque debería sumar a Sam Cooke.

Hell Dorado, puertas 21.30 h, show 22.30 h, 18-21 € (socios 16 €).

Viernes 4, Bilbao Soledad Vélez: En el festival Barruan

La segunda edición del Barruan, el festival bilbaíno gastronómico-musical (hum… ¿no son placeres que funcionan como el agua y el aceite?), se desplegará de jueves a domingo en cinco sedes con 13 grupos, artistas y DJs, 3 cocineros y una mesa redonda.

Entre los conciertos de Los Voluble, Crudo Pimento o Amorante, destaca también esta terna del viernes encabezada por la chilena afincada en Valencia Soledad Vélez, perteneciente a la escudería Subterfuge, que ha pisado los festivales FIB, Primavera Sound o BBK Live, y que ha dado más de 600 conciertos de pop electrónico por España, Portugal, Reino Unido, Chile, Ecuador y México. Tiene 31 años y nos visita con su cuarto disco, 'Nuevas épocas'. Atención, será la primera en actuar en la Alhóndiga, en solitario y con sintetizadores.

Completan el tridente el dúo holandés de música electrónica Polynation, que tira de techno, ambient y world music, y el jerezano Bronquio, alias de Santiago Gonzalo, quien ha desertado del punk para abrazar la electrónica vinculable al hábitat urbano.

Alhóndiga, 20.30 h, 12-15 €.

Viernes 4, Bilbao Alain Concepción: Canta a Marvin Gaye

Luis Miguel Barrio

Finde muy soulero en el Kafe Antzokia. El viernes lo capitalizarán Alain Concepción & The Soul Men & Women, que en fiestas de Bilbao dieron uno de los mejores conciertos de la 34ª Muestra de Rock Local, en el Bilborock. El líder de semejante proyecto es el vocalista Alain Concepción, de pasado filometalero y de profesión profesor de canto en el conservatorio privado Muzzik.

Esa tarde de Semana Grande Alain resonó a intensas voces femeninas del rock euskaldun como las de Zea Mays y Kasbah, al gran Terence Trent D'Arby, a Led Zeppelin, y a los dos versionados en esa sesión: a James Brown en la cima de la cita que fue un 'It's a Man's Man's Man's World' efectista, creíble y ambiental, y a Marvin Gaye en 'Ain't no mountain high enough', donde el papel de Tammi Terrell lo sublimó la vocalista invitada Eder Portolés.

Eder también intervendrá el viernes en el concierto homenaje a Marvin Gaye que dirigirá el vocalista de Amorebieta, quien se atreverá con otras cumbres como las de 'What´s Going On' o 'Let´s Get It On' arropado por grupo, sección de viento, coro e invitados especiales. En total, 13 músicos y dos bailarinas.

Kafe Antzokia, 22 h, 18-20 €.

Viernes 4, Bilbao y sábado 5, Logroño The Boo Devils: Gatos con doble sentido

Los rockers madrileños The Boo Devils, que ya cumplen una década salvaguardando el rock and roll tuperiano, traen al norte su cuarto disco, 'Devil-O-Matic', que incluye su primera canción en castellano, 'Por amor', una adaptación del ídolo galo Johnny Hallyday.

Entre las influencias de estos cinco gatos (con doble sentido: por rockers y por madrileños) caben el boogie, el rhythm and blues, el rockabilly, el rock and roll, el surf, el country & western, el rock gótico... Ahora componen The Boo Devils Al Navarro (voz y guitarra acústica), Joe Gabardo (guitarras y armónica), Ángel Sietevidas (guitarras), Magic Manoo (contrabajo) y Fabio Vz (batería).

Viernes 4, Bilbao, Nave 9, 21 h, 8-10 €.

Sábado 5, Logroño, Stereo, 23 h, 6-8 €.

Viernes 4, Logroño y sábado 5, Bilbao Raphael: Resinfónico en Logroño y Bilbao

Raphael. / Luis Ángel Gómez

Raphael actuará en Nueva York este martes 8, después de pasar este finde por Logroño y Bilbao (los precios aquí son más ajustados porque el aforo del pabellón de Miribilla es mucho mayor que el logroñés).

Miguel Rafael Martos Sánchez (Linares, Jaén, 75 años, 58 años de profesional) anda recreando por doquier los loores orquestales de la gira 'Resinphónico', que sigue a esa bautizada 'Sinphónico', la cual ya tuvimos la suerte de catar en febrero de 2016 en San Sebastián, en un Kursaal lleno por señoras, melómanos, parejas mixtas formando cuadrillas y familias con niños que disfrutaron durante las 36 canciones que cantó en 157 minutos, un gentío que no se hartó de ovacionar en pie, de jalear cuando reconocía las canciones en su inicio, de corear, de gritar «olé» y de lanzarle elogios y piropos «único» y «fenómeno».

La orquesta, la BOS, que le acompañó en los conciertos de Bilbao, Vitoria y San Sebastián, aportó musicalizaciones versátiles con la españolidad de Waldo de los Ríos ('Mi gran noche'), ambientaciones dramáticas propias de Morricone ('Digan lo que digan'), la emotiva aparatosidad de John Williams ('No puedo arrancarte de mí'), el abigarramiento digno de James Bond ('Estuve enamorado', de ti, pero ya no siento nada, y la gente la coreaba con aire de fiesta), y hasta de Frank Sinatra, ora en el sello Capitol ('Hablemos del amor') ora en Reprise ('Maravilloso corazón').

Ese jueves 25 de febrero de 2016, dentro del Kursaal de San Sebastián, llegamos a pensar que no nos merecemos a Raphael. Y hemos visto un setlist de esta gira que indica que el linarense puede cantar 'La quiero a morir' de Francis Cabrel, y nos estremecemos de la emoción con anticipación.

Viernes 4, Logroño, Riojaforum, 20.30 h, desde de 45 a 90 €.

Sábado 5, Bilbao, Miribilla, 21 h, desde 35 a 62 €.

Sábado 5, Barakaldo Anuel AA: ¿Para todos los públicos?

Malhablado, amenazador y procaz, de tal guisa se expresa Anuel AA, ya sea en sus canciones ('Nunca sapo') o en los post en su perfil Facebok, que cuenta con más de tres millones de seguidores. Curiosamente, el show del BEC está autorizado para todos los públicos y en Mérida, donde actuará el 11 de octubre, las feministas se han mostrado en contra de su presencia por culpa de sus «letras sexistas, homófobas y contra las personas con VIH».

Anuel AA en realidad se llama Enmanuel Gazmey Santiago y es un pijo de 26 años de Carolina, Puerto Rico. Su padre fue vicepresidente de Sony Music en la isla. A Enmanuel le detuvieron el 3 de abril de 2016 a las puertas de la discoteca Tabaco & Ron de Santurce, Puerto Rico, y le incautaron tres pistolas Glock, de calibres 40, 45 y 9 mm, que llevaba en su coche. Le condenaron a 30 meses en una prisión federal y sus fans llegaron a manifestarse tras sus muros para que le soltaran. Cumplió más de dos años.

Enmanuel este verano ha tenido tres canciones en el Top 10 de ventas en España: 'China', 'Adicto' y 'Te quemaste'. Y nos visita en la gira 'Real Hasta la Muerte', título de su primer álbum, que trae 12 cortes con colaboradores como Zion, Wisin, Ozuna y Ñengo Flow.

En verano ya dio cuatro conciertos por la madre patria, y ahora regresa para otros cuatro: Armilla en Granada el 29 de septiembre; el viernes 4 de octubre en el Wizink Center de Madrid, donde espera meter 15.000 fanáticos y colgar el no hay entradas; el 5 en el BEC y el 11 en Mérida, ya saben.

BEC, 21 h, 40 € (hay entradas VIP de diversos precios, hasta los 98 €).

Sábado 5, Bilbao Joe Bataan + Swamp Dogg: En el 26º Soul 4 Real

Decíamos antes que este es un finde muy soulero en el Kafe Antzokia, pues el sábado albergará una vez más al festival Soul 4 Real (soul auténtico, alma de verdad, así se podría traducir), cuya máxima clientela es extranjera (sobre todo británica) y que en su edición número 26 seguramente agote las entradas para las actuaciones de dos cantantes de soul americano que actuarán apoyados por una nutrida banda local, con cuerdas, vientos, coros y nombres reconocibles en la escena vasca como los de Íñigo Ortiz de Zárate (guitarra, The Allnighters), Jimmy Bidaurreta (teclados)…

Los dos veteranos cantantes de este año actuarán en el siguiente orden: primero, Swamp Dogg (Jerry Williams Jr., Portsmouth, Virginia, 76 años), al que ya vimos hace un par de temporadas en el Antxiki, sobrado de feeling y cantando divinamente las baladas ('The Baby Is Mine', con voz nasal y tempo vía Percy Sledge, 'In My Resume', con su aire Al Green, su melaza y su voz sobrenatural), y en segundo lugar Joe Bataan (Bataan Nitollano, El Barrio, Spanish Harlem, Nueva York, 76 años también), de madre afroyanqui y padre filipino, que llegó a actuar en la Semana Grande de 2015, en la Plaza Nueva, acompañado por el grupo madrileño Los Fulanos.

Kafe Antzokia, puertas 20 h, show 20.30 h, 30 €.

Sábado 5, Vitoria Bob Floyd: Una experiencia Pink Floyd

En un sábado con numerosos bolos tributo, caso de uno a Los Suaves en la sala Urban de Vitoria y otro a Extremoduro en la sala Azkena de Bilbao, señalamos en la agenda, como haría ET, el concierto homenaje a Pink Floyd que aterrizará en la capital alavesa, el de Bob Floyd, subtitulado 'A Pink Floyd Live Experience' y ejecutado por Lesley-Anne Goode, Freya Laurant, Francesco Severino, Martin Thompson y Emi O'Bryan Olivera.

Copiamos de la organización: «Durante el espectáculo logran transportar al público al otro lado con el directo más genuino, recreando los clásicos inmortales de Pink Floyd como 'Wish You Were Here', 'Shine on You Crazy Diamond', 'The Wall', 'Comfortably Numb', 'Money' o 'Coming Back to Life', con los que consiguen sorprender y emocionar a los más fieles seguidores de Pink Floyd con el mejor rock sinfónico y psicodélico del panorama underground de los 70 y 80». ¿Undergound? ¿Seguro?

Jimmy Jazz, puertas 20.30 h, show 21 h, 20-25 €.

Sábado 5, Bilbao 'Forever': El mejor show sobre Michael Jackson

En la nota previa señalábamos un concierto tributo a Pink Floyd y esta la dedicamos a un proyecto más ambicioso, a un espectáculo homenaje a Michael Jackson titulado 'Forever' (por siempre), subtitulado 'The best show about the King of Pop' (El mejor show sobre el Rey del Pop), y del que la organización afirma que es «el único espectáculo avalado por tres miembros de la familia».

Además, este montaje aprovecha que se cumplen diez años de la desaparición de Jacko («un adiós inesperado que conmocionó al mundo», tremola la promotora) para girar por el extranjero, por Portugal, México, Francia, Alemania…

Promete la publicidad: «'Forever' rinde homenaje al rey del Pop con un espectáculo que es una experiencia única alrededor del universo Michael Jackson. Un intenso recorrido por los mayores éxitos de Michael, con la emoción a flor de piel y además con nuevos números, coreografías, acrobacias, nuevas canciones y efectos que sorprenderán a los fans y admiradores de su música y su obra».

Palacio Euskalduna, dos sesiones, 18.30 y 21.30 h, entradas de 25 a 55 €.

Sábado 5, Basauri Boney M.: En las fiestas de San Miguel

El grupo caribeño Boney M., el que vendió más de 150 millones de discos desde Alemania y triunfó en las discotecas de los 70 gracias a canciones como 'Rasputin', 'Los ríos de Babilonia', 'Daddy cool' o 'Ma Baker', recalará en las fiestas de San Miguel de Basauri antes de continuar la gira por Alemania, Chequia, Dinamarca, Noruega...

Su vocalista, líder y bailarín exótico Bobby Farrel falleció en 2010, pero ya desde mucho antes permitía que se usara el nombre del grupo y se dieran conciertos con semejante reclamo a cambio de un dinero a modo de comisión, pero con la condición de no grabar ninguna canción más.

Parque Pinceles, 23 h, entrada libre.

Domingo 6, Vitoria Chris Slade: ¡El batería de AC/DC!

El calvorota Chris Slade (Pontypridd, Reino Unido, 72 años) no solo es para muchos mejor batería de AC/DC (a principios de los 90 grabó LPs como 'The Razors Edge' y volvió a la banda recientemente, cuando enchironaron a Phil Rudd; bueno, le cayeron ocho meses de arresto domiciliario por planear dos asesinatos; y el pobre trapero Anuel AA 30 meses años en una prisión federal de Puerto Rico por llevar pistola en su carro, como contábamos antes ), sino que también ha baqueteado para Tom Jones, Uriah Heep, Gary Moore, Asia, Michael Schenker…

Ahora celebra sus 55 años de músico profesional y nos visita al frente del grupo bautizado The Chris Slade Timeline, un sexteto completado por Paul 'Bun' Davis (voz), Steve Glasscock (voz), James Cornford (guitarra), Michael J Clark (teclados y guitarra rítmica) más Andy Crosby (bajo).

El domingo descargarán en Vitoria, montando la misma batería de la última gira de AC/DC ('Rock or Bust'), y se prometen más de dos horas de concierto que pueden incluir muchos pelotazos de AC/DC (quizá 'Dirty Deeds Done Dirt Cheap' para empezar y 'Highway to Hell' para acabar, y en medio como falte 'Thunderstruck' deberían devolver el dinero de la entrada) y otros temas de Uriah Heep, Gary Moore ('Parisienne Walkways'), el 'Delilah' de Tom Jones que quizá sea la sima de la cita, y títulos más inesperados como el 'Blinded by the Light' de Bruce Springsteen y 'Comfortably Numb' de Pink Floyd. Tiene pinta de que se frisará la verbena roquera, ¡pero es el batería de AC/DC!

Jimmy Jazz, puertas 19 h, show 19.30 h, 20-25 €.

Domingo 6, Vitoria Hartmann + Chusé Joven: Doble cabeza de cartel

Entre el folk metal y las flotantes ensoñaciones de Pink Floyd, pasando por ejemplo por el AOR se mueven los teutones Hartmann, liderados por el guitarrista efectista, compositor ampuloso y vocalista americanista Oliver Hartmann (Rüsselsheim, 1970), cuyo bagaje abarca las bandas At Vance, Helloween, Freedom Call, Edguy o Avantasia.

Se hallan en la gira de su disco 'Hands on the wheel', con cuatro fechas seguidas en España: Madrid, Zaragoza, Barcelona y Vitoria, de jueves a domingo, en shows compartidos con el que se presenta como el otro cabeza de cartel, el zaragozano Chusé Joven, cantante de rock, tenor lirico y actor que divulga su debut homónimo, con letras en castellano

Urban Rock Concept, 15-18 €. Horario: Puertas 19.30 h, Chusé 20 h, Hartmann 21 h.