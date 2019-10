Los conciertos del finde: La Polla Records, Ramoncín, Nil Moliner, Danza Invisible, Diana Navarro, Arnau Griso… Ramoncín. 14 recomendaciones infalibles aunque cuatro hayan agotado el aforo en la anticipada. Gratis tenemos a Ramoncín en el Día de la Nécora, a Danza Invisible en fiestas de Basauri, a unas francesas acedecescas en Sodupe (y de abono en Vitoria) ÓSCAR CUBILLO Jueves, 17 octubre 2019, 16:18

La Polla Records: Ni descanso, ni paz, ni entradas

17.000 seres humanos por jornada se congregarán en el BEC, o sea 34.000 en total (aunque muchos repetirán) para vivir en primera persona el regreso de La Polla Records (Salvatierra, 1979), que en una primera etapa de la gira darán ocho bolos por España (dos por plaza: Valencia, Madrid, Barakaldo y Barcelona) antes de volar para hacer un poquito las américas (Buenos Aires y México DF).

Esta no es una maniobra como las de otros grupos que regresan con uno o dos miembros originales (¡no diremos nombres!), pues los cinco miembros que reaparecen son los cinco que dieron el último concierto de LPR en 2003: el cantante e ideólogo Evaristo y el guitarra rítmica Sumé (1979–2003, y 2019 en adelante, ambos han grabado todos los discos de LPR), el bajista Abel (1984–2003, 2019; este ha grabado todos los discos desde el segundo largo, 'Revolución', de 1985), más dos alistados en 2003 y que también acompañan ahora a Evaristo en Gatillazo: Txiki (hacha solista) y Tripi (batería).

La Polla Records resucitan para conmemorar los 40 años de su fundación y lo celebraron lanzando en mayo el disco de estudio 'Ni descanso, ni paz!', en el que han regrabado 19 canciones de sus tres primeros LPs, 'Salve' (1984), 'Revolución' (1985) y 'No somos nada' (1987), y donde como bonus track aportan el corteinédito 'Ni descanso, ni paz!', firmado por Evaristo Páramos. Es el 15º disco de LPR, lo produce Haritz Harreguy y está disponible también en vinilo.

Se supone que los bolos del BEC estarán muy bien, no solo por la participación de Evaristo y los otros dos gatillazos, los cuales se hallan tan en forma que en 2018 les vimos dando un bolo en el Kafe Antzokia y se colaron con suma facilidad en la lista de los 13 mejores de ese año… ¡en el que catamos a 567 grupos en vivo! También molará el repertorio: una cuarentena de canciones como 'Salve', 'Nuestra alegre juventud', ' Chica ye ye', 'Los 7 enanitos', 'Come mierda', 'Tú alucinas', 'Txus', 'Ellos dicen mierda' (y nosotros amén), 'Odio a los partidos' o 'Así casca la basca'.

Viernes 18 y sábado 19, Barakaldo, BEC, no hay entradas. Horarios: 20 h puertas, 20.45 h El Drogas, 22.30 h LPR.

Maelo Ruiz & Jean Carlos Centeno: Socios en 'Salsenato'

'Salsenato' se llama un show itinerante que, según preconiza la promoción, reúne lo mejor de la salsa y el vallenato. Lo monta la agencia Kenko Eventos, radicada en España, en cuyo Facebook declara que su misión es «Promover La Cultura Musical Latina Con Las Agrupaciones De Mayor Éxito De Ayer Y De Hoy!!!»; mayúsculas que no falten. Pues 'Salsenato' anda de gira europea por estas plazas durante un mes: Madrid, Valencia, Barcelona, Lanzarote, Bilbao, Bruselas y Alicante.

El show lo protagonizarán dos vocalistas. El grandote Maelo Ruiz, alias de Ismael Ruiz Hernández, cantante portorriqueño de salsa romántica nacido en Nueva York hace 52 años, aunque a los cuatro años sus padres regresaron a Puerto Rico. Su carrera se remonta a 1980, cuando se convirtió en profesional, en la primera voz de Pedro Conga y Su Orquesta Internacional, formación donde estuvo siete años y alcanzó su mayor hit con 'No Te Quites La Ropa'. Ya en solitario, su disco 'Puro Corazón' (2007) fue nominado al Latin Grammy al mejor álbum de salsa.

El otro vocalista principal de 'Salsenato', el experto en vallenato, tiene 42 años, es venezolano de Cabimas y se llama Evel Antonio Jiménez Centeno, aunque en la farándula le conocen como Jean Carlos Centeno. Sale de lo más abajo de la sociedad: fue dado en adopción, a los 14 años ya vendía dulces y comestibles por las calles, y se hizo un nombrecito como cantante de fiestas. Pasó por el grupo Binomio de Oro de América, en el que militó doce años, y en 2005 comenzó su carrera en solitario, trufada con canciones como 'Un 8 de marzo' (dúo con Gilberto Santa Rosa), 'Ave libre', 'Nubes negras', 'Está prohibido'…

Viernes 18, Bilbao, Fever Gold, puertas 23 h, show 01.00 h. Entrada general 25 €, VIP 50 €, super VIP 90 €.

Nil Moliner: Entradas agotadas

Copiamos el primer párrafo de la biografía publicada en su web: «Nil Moliner (Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, 18 de octubre 1992) es un músico, compositor y cantautor español. Empezó su carrera en solitario en 2008, con tan solo 15 años, tocando versiones de otros artistas por distintos bares. Desde entonces, ha grabado decenas de 'covers' de artistas españoles. En ellas, han colaborado artistas como Rosana, La Pegatina, Txarango o Ramon Mirabet. En sus versiones, Nil Moliner destaca por su vitalidad, buen humor y optimismo».

Moliner es autor de la canción 'Que nos sigan las luces', cantada en Operación Triunfo 2017 por Alfred García, aspirante a Eurovisión y Disco de Oro en España. En 2019 Nil intentó otra vez el asalto a Eurovisión con 'Nadie se salva', en la voz de los triunfitos Natalia y Miki.

El caso es que Nil Moliner aún no ha editado ningún larga duración (sólo tiene un EP lanzado en 2017), empero ya ha podido cerrar una larga gira de conciertos a su nombre que acostumbran a agotar el aforo, como el de este viernes en Bilbao. El mes pasado Moliner actuó en las fiestas de La Mercé de Barcelona y cantó estas canciones que resuenan a Jarabe de Palo rejuvenecido y agilizado: 'Sale el sol', 'Sin tu piel', 'Esperando', 'Que nos sigan las luces', 'Hijos de la tierra', 'Tal vez', 'Déjame escapar', 'Se nos escapa', 'Mi religión', 'Soldadito de hierro' y en el bis el tema que titula la gira: 'El despertar'.

Viernes 18, Bilbao, Kafe Antzokia, 22.30 h, 20 €; entradas agotadas.

Danza Invisible: En los sanfaustos de Basauri

Este finde acaban las jaiak de San Fausto y se ofrecen dos conciertos principales: el sábado el de Boikot y el viernes el más recomendable de Danza Invisible, proyecto formado en Torremolinos, Málaga, en 1981, responsable de imperecederos éxitos del pop comercial ochentero como 'Sabor de amor' o su atinadísima versión de Van Morrison 'A este lado de la carretera', y siempre personificado por su ultradinámico cantante, el saltarín hombre de goma Javier Ojeda, quien la montó parda durante su correosa y breve intervención en marzo de este año en Miribilla, en el show 'Yo fui a EGB', de donde es la foto que ilustra estas líneas. Ese sábado, espetó el desaforado y saltimbanqui andaluz de 55 años: «Bilbao es una ciudad energética. Ni Red Bull ni pollas». Pues Basauri, más.

Viernes 18, Basauri, Plaza Arizgoiti, 22.30 h, entrada libre.

Ramoncín: Gratis en Noja

José Ramón Julio Márquez Martínez (Madrid, 63 años y en buena forma) continúa prolongando la gira bautizada '40 años de rock and roll', contados a partir de la edición en 1978 de su primer álbum, 'Ramoncín y W.C.', contenedor de canciones entonces escandalosas (¡y hoy más!) como 'Marica de terciopelo', 'El rey del pollo frito', 'Cómete una paraguaya', 'Rock & Roll dudua'…

Se supone que Ramoncín, al frente de su banda actual, Los Eléctricos del Diablo, dará un largo concierto donde repasará sus hits variopintos ('Putney Bridge', 'Tú rompes mi corazón', 'Reina de la noche', 'Como un susurro', 'El límite' o 'Litros de alcohol' -en realidad titulado 'Hormigón, mujeres y alcohol'-) y debería adelantar nuevas canciones de su próximo álbum, que se titulará 'Descalzo entre ascuas' y que ya tarda en salir.

Por cierto, en Noja el sábado y el domingo se celebra el 8º Festival de la Nécora, en la misma Plaza de la Villa, que tiene carpa por si llueve. Nécora y pollo frito: buen menú.

Sábado 19, Noja, Carpa Plaza de la Villa, 21.30 h, entrada libre.

Diana Navarro: Folktrónica y neocoplera

'Inesperado', el nuevo álbum de la neocoplera morena de ojos pícaros Diana Navarro (Málaga, 1978), verá la luz en noviembre en la multinacional Warner, pero antes este viernes se preestrenará en Barakaldo durante un concierto mano a mano con el pianista Iñaki García. Un encuentro que, anuncian, amalgamará copla, flamenco, zarzuela, pop sinfónico o electrónica. Diana debería cantar la versión trap del 'Encrucijada' de Marifé de Triana, que se incluye en el disco aún inédito.

'Inesperado' sigue a 'Resiliencia' (16), álbum que la Navarro también presentó en el Teatro Barakaldo, que fue cuando nos dijo en entrevista: «Yo me denomino a mí misma como 'folktrónica'. Hago 'neocopla sinfoelectrónica'. Bebo de la copla, de la saeta, del flamenco, del cuplé. De la música tradicional en general, y la fusiono con otros estilos. Me gusta jugar sin prejuicios».

Sábado 19, Barakaldo, Teatro Barakaldo, 20.30 h, entradas a 30 y 32 €.

Los Brazos: Fin de gira

Este sábado Los Brazos, el power-trio vizcaíno de blues-rock que más que hostelero parece de estadio, dará en casa el concierto de despedida de la gira de su cuarto disco, 'Live', editado el 11 de mayo de 2018. «Resumía las más de cien noches y los miles de kilómetros que recorrimos durante los años 2015 y 2017 con nuestro 'Gas Tour'», informaba la banda, que añadía: «18 canciones grabadas en 18 escenarios distintos de península e islas».

Ante la ocasión especial, preguntamos varias cositas a su líder, William Gutiérrez, al que pillamos el miércoles currando a tope en Francia.

¿Cuántos bolos habéis dado en la gira 'Live Tour' que rematáis el sábado? ¿Alguno de especial recuerdo?

Han sido 53 conciertos y es difícil decir el más destacado de todos. Lo que más nos gusta de todo esto es disfrutar de la gente, y esa ha sido una nota destacable durante toda la gira. Quizás tocar en casa tenga un encanto extra, pero vamos, es difícil decidirse por algún concierto concreto.

Estuvo muy bien el que disteis en fiestas de Bilbao de 2018, por la tarde, en la explanada del Museo Marítimo, cuando donasteis el caché a la banda yanqui anunciada que no pudo llegar, Ruby The Hatchet, y a la que sustituisteis a todo correr. Tú, William, ya casi das más bolos en acústico en solitario que con Los Brazos en eléctrico, ¿no?

Últimamente tengo una agenda apretada, sí. Los Brazos hemos despejado un poco las fechas y aligerado la gira para poder trabajar en otras cosas y a mí me han salido muchos conciertos de éstos. Estos bolos en solitario por un lado tienen el propósito de comunicar que rock y el blues son más universales de lo que parecen, y por otro lado me ayudan a mejorar día a día como músico mientras doy a conocer a la banda a un público que de otra forma difícilmente nos íbamos a encontrar en una sala.

¿Cuál será el próximo paso de Los Brazos? Grabar, componer, descansar...

Pues descansar parece que no va a ser. El siguiente disco está en el horno y la carretera nos espera.

¿Y cómo será el bolo del sábado noche, el de despedida del 'Live Tour'?

Vamos a soltar una descarga con lo mejor de nuestro repertorio y a pasar un gran rato con todas nuestras amistades. ¿Qué puede fallar?

Sábado 19, Bilbao, Kafe Antzokia, puertas 21.30 h, show 22 h, 10-13 €.

Zenobia: Épica ibérica

Los riojanos Zenobia, aterrizados de su gira hispanoamericana de septiembre llamada 'Malefic Tour Latinoamérica 2019', seguirán en la carretera con el tour nominado 'No music... No life!', apoyado en el vídeo de su último single: 'Malefic Circus'.

La agencia promete un show con montaje muy cuidado y quizá suenen canciones como 'La tormenta', 'Armageddon', 'La fiebre del oro', 'Al pie del cañón', 'Brindemos por una canción', 'Ícaro', 'Alma de fuego', 'Corazón de hielo', 'El sueño de un loco', 'Ángel negro', 'Una de piratas' o 'Lo llevo en la sangre', las cuales tocaron en Ciudad de Guatemala el 14 de septiembre.

Zenobia se juntaron en Lardero, cerca de Logroño, en 2002, y forjan un hard rock épico ibérico con afán modernista pero apegado al terruño. Ahora componen su alineación quíntuple Jorge Berceo (voz), Víctor De Andrés (guitarra), Héctor Hernáez (bajo), Ernesto Arranz (teclados) y Javi Herrero (batería).

Sábado 19, Bilbao, Stage Live, 15-20 € (entrada VIP 20 €). Horario: Puertas 19.30 h; Regresión 20 h; Zenobia 21 h.

Arnau Griso: Buen rollo y entradas agotadas

Pop pijo que ve una oportunidad en la dificultad (como diría Churchill de los optimistas) y que refleja influjos de Taburete, Vampire Weekend, Jorge Drexler, Jarabe de Palo, Ismael Serrano, Bongo Botrako, Macaco o de los anuncios de cerveza veraniegos con fiestas en la playa. Sí, así es el pop doméstico que facturan los catalanes Arnau Griso.

Y juramos que habíamos escrito este párrafo previo del tirón porque ya les hemos visto en directo y porque estábamos oyendo canciones suyas antes de abrir un dosier suyo cuyo primer párrafo reza: «Arnau Griso parece el nombre de un solo tío pero es una banda formada por Arnau Blanch y Eric Griso. Nos gusta decir que somos una banda porque es tan optimista como llamar orgía al sexo en pareja. Y nosotros somos muy optimistas».

Sí, tan optimistas como sugieren títulos de canciones suyas tipo 'One euro, one party'. Vienen presentando su primer disco, 'Revolución bananera' (Sony), y nos preguntamos: ¿versionarán en su bolo getxotarra a Efecto Pasillo, Calle 13 y a George Michael?

Sábado 19, Algorta / Getxo, Muxikebarri, 21 h, 20 €, entradas agotadas.

Blues Whale: Estética, ritmo y actitud

La Ballena Blues es un cuarteto botado en 2012 en Zaragoza y compuesto por estos venerables caballeros: Pepe Vázquez (voz, guitarra eléctrica, acústica y resonadora), Roberto Artigas alias Gran Bob (armónicas, banjo y ukelele), Apolo Ruiz de la Hermosa (bajo, ukebass y violonchelo) y Juan Millán (batería y tabla de lavar).

Debutaron con 'Double side mojo' (2015), CD autoeditado y grabado en directo en su propio estudio, y ahora van a Ermua a presentar su reválida, 'Four Birds' (o sea Cuatro Pájaros), editada por el sello de Soraluze Gaztelupeko Hotsak y contenedora de blues añejo, ora montañés, ora con swing, ora ragtime, pero también modernizado mediante las dosis justas de rock, ora sureño, ora crepuscular.

Los maños describen así su estilo en Facebook: «La esencia del blues a ambos lados del océano, desde los clásicos de Robert Johnson hasta el blues 'de ida y vuelta' de John Mayall y Eric Clapton. Tanto en eléctrico como en acústico, su paleta sonora navega con elegancia e intensidad convergiendo en un mismo punto, entender la raíz del blues rural para llevarlo a un terreno personal, cuidando estética, ritmo y actitud».

Sábado 19, Ermua, Lobiano, 20 h, 10 €.

Lutxana Punk Rock: La competencia de La Polla

El sábado, segundo día de conciertos de La Polla Records en el BEC, a cinco minutos del recinto a pie (según la publicidad, ¿eh?), se ha montado el 'Lutxana Punk Rock' con intención de paliar el desencanto de quienes se han quedado sin entrada para la resurrección de los alaveses y de aumentar el disfrute de quienes vayan a poder acceder al gran pabellón y dispongan de aguante y energía suficientes para gastarlos en un recinto de aforo para 1500 personas.

La organización se tira el pingüi aseverando: «El territorio de Bizkaia, y más concretamente su margen izquierda, fue una de las zonas más castigadas por la desindustrialización ocurrida a mediados y finales de los años 80 en todo el Estado. En ese ambiente de desencanto, muchas fueron las bandas que, utilizando la música como mecanismo de protesta, mostraban su rebeldía en canciones que hablaban sobre el hartazgo general que se vivía en aquella época. Fueron los años de grupos como Yo soy Julio Cesar, Eskorbuto, Distorsión, Putakaska, Parabellum, MCD y tantos otros que surgieron en esa época y que dejaron un poso que aún hoy se mantiene vivo…».

Y aprovechando el tirón del macroconcierto doble de La Polla Records, que el sábado atraerá a 17.000 almas (las mismas que la víspera, el viernes), se celebrará el primer Lutxana Punk Rock (LPR, el mismo acrónimo que el combo de Salvatierra, ¿lo pillan?), que «nace con la intención de convertirse en una cita anual necesaria para todos los amantes de la música, y necesaria también para dar visibilidad a Lutxana, un barrio con un importante pasado industrial y obrero, que representa perfectamente los valores del punk rock». Jo, como se nota la literatura institucional escrita en politiqués, esa farfolla que sirve por igual para reivindicar cualquier cosa, desde el lindane hasta el punk, las vueltas que da la vida.

El Área de Cultura del Ayuntamiento de Barakaldo ha cedido al Lutxana Punk Rock el Museo de la Técnica de Euskadi, cuyo aforo ronda las 1500 personas, ya se ha dicho. Los actos sabatinos paralelos al macroconcierto de La Polla arrancarán a las 13 h con una Elektrotxaranga por los bares de Lutxana, y desde las 15.30 se sucederán estos conciertos con el siguiente horario: 15.30 h Desorden; 16.30 h Los Flipaos (primer pase); 18 h Distorsión (si ese sábado estuviéramos en Euskal Herria, no nos los perderíamos); 20 h Putakaska; 21.30 h Radio Guerrilla; 24.30 h Los Flipaos (segundo pase); 01.30 h Piztipunk.

Hum... Es curioso que ninguno de los grupos muerda con sus letras al partido político que concede la subvención, pero sí a otros, je, je…

Sábado 19, Barakaldo, Museo de la Técnica de Lutxana, desde las 13 h, 5 €.

Sugar Daddy & The Cereal Killers: Vitoria, Bilbao y Logroño en menos de 24 horas

Sábado 19, Vitoria, Hell Dorado, puertas 21.30 h, show 22.30 h, 16-19 € (socios 14 €).

Domingo 20, Bilbao, Crazy Horse, 13 h.

Domingo 20, Logroño, Stereo, 20 h, 10-12 €

Son italianos, facturan ritmo y blues negroide con influjos swing y boogie, y se les puede comparar por su apostura estética trajeada con mini big bands retros del ramo, caso de la alemana Ray Collins Hot Club, la británica Ray Gelato Giants o las americanas Royal Crown Revue y RoadRunners.

Los Cereal Killers andan de gira española de 12 conciertos y los tres últimos los darán en menos de 24 horas. Además, sábado y domingo harán doblete, con sendos bolos al mediodía. Los itálicos presumen de haber dado más de 300 conciertos en 10 años, y también han sido contratados para animar saraos de marcas comerciales como Giorgio Armani, Vanity Fair Italy o la Expo de Milán.

En julio de 2018 les vimos en Bilbao, debajo del puente Euskalduna, y apuntamos todas estas versiones en nuestro folio reciclado: 'Mambo italiano' de Dean Martin, el blues 'Got My Mojo Workin'' de Muddy Waters, el 'Minnie The Moocher' de Cab Calloway, dos de Louis Jordan que fueron 'Is You Is Or Is You Ain't (My Baby)' y 'Ain't Nobody Here But Us Chickens', y tres más de Louis Prima, lo óptimo de su repertorio, a saber: 'Up A Lazy River', 'Oh Marie' y 'Jump Jive An' Wail', ésta con saltos de los músicos.

Ladies Ballbreaker: AC/DC en femenino en Sodupe y Vitoria

Se juntaron hace siete años en Montepellier, se definen sencilla y directamente como 'Female AC/DC Show', y son Céline (voz), Anaïs (hacha solista), Laëza (batería), Blandine (bajo) y Cerise (hacha rítmica). Es un quinteto tributo al grupo de Angus Young, y las cinco chicas añaden a su espectáculo saltitos y coreografías que no hacen los australianos. Ah, ladies Ballbreaker han dado más de 200 conciertos desde 2015 y llegan a estos lares en minigira norteña: Sabiñánigo, Sodupe y Vitoria.

Sábado 19, Sodupe, Concentración Harley Davidson, 20 h, entrada libre. Domingo 20, Vitoria, Urban Rock Concept, 21 h, 10 €.

Beri Txarrak: ¡Otra gira por salas medianas!

La gira de despedida, o más bien de hasta luego, de los vasconavarros Berri Txarrak no deja de añadir fechas y de acrecentar aforos, como ha sucedido con su show del Wizink Center madrileño del 9 de noviembre, el único que dispone de entradas a la venta de todos los que les quedan por dar, por cierto.

Antes de cerrar la persiana definitivamente con sus dos conciertos en Pamplona, el 22 y 23 de noviembre en el Navarra Arena, BTX han sumado una nueva tanda de siete bolos por gaztetxes y salas pequeñas, alternando los locales alegales gaztetxeros con recintos institucionales municipales, para intentar contentar a todo el mundo.

Se trata del segundo tramo de la gira 'Beude', y tampoco tardó en agotar todos los aforos. El finde pasado recaló en Amurrio y Bayona, este domingo parará en Elorrio (con entradas agotadas, insistimos), el jueves pasará por Getxo (Muxikebarri, 21 h, 15 €, sold out) y el viernes por Bermeo (Kafe Antzokia, 21 h, 20 €, sold out), y acabará en Hernani y Larraga los días 26 y 27 de octubre.

Domingo 20, Elorrio, gaztetxe, 20 h, entradas agotadas.