Los conciertos del finde: Pastora Soler, Zahara, Ilegales, Los Chunguitos, Jesse Dayton, Gatomojado… La actividad en directo es tanta estos días que espigamos 15 conciertos rechulos y se nos quedan algunos más fuera de la lista. Nos entran nobles flamencos, instrumentalistas rocanroleros, guitarristas texanos, ídolos tóxicos, bluseros vallecanos, rumberos solidarios, una mujer orquesta finlandesa, otra de Eurovisión 2012 y otra más de La Vuelta Ciclista 2009. No entrevistamos a nadie, pero hablamos con varios ÓSCAR CUBILLO Jueves, 7 febrero 2019, 17:31

Teatro Campos Eliseos: la calma tras el vértigo… y las entradas agotadas

Pastora Soler, alias de María del Pilar Sánchez Luque, nacida en Coria del Río, Sevilla, hace 40 años, canta con voz de soprano cual híbrido entre una neofolklórica y una vocalista de pop melódico algo a lo Malú. Participó en Eurovisión 2012, en Bakú, Azerbaiyán, con la canción 'Quédate conmigo': fue la décima del concurso y la vio por televisión uno de cada cinco españoles. Tras un retiro durante tres años para paliar su sobrevenido vértigo escénico (periodo en el que ha aprovechado para dar a luz a una niña llamada Estrella), Pastora regresa a la palestra con el disco 'La calma' (Warner, 18), con títulos como 'Vuelves a la vida' o 'Invencible'. Además, dado su éxito, el pasado octubre lanzó 'La calma directo', un triple CD+DVD capturado en el Auditorio Rocío Jurado de Sevilla, con colaboraciones de Niña Pastori, Vanesa Martín y Antonio Carmona.

El domingo pasado actuó en el Riojaforum de Logroño y según un setlist que circula en redes interpretó títulos tipo 'Desnudando el alma', el popurrí con 'Dámelo ya / Corazón congelado / Bendita locura / Guerra Fría / Flor de Romero', 'Si tú me abrazas', 'Vive', 'La tormenta', 'Que no daría yo'…

Concierto Viernes 8, Bilbao: Teatro Campos, 21 h, entradas a 48 €, 38€ y 32€; entradas agotadas.

Paco Cepero: al toque desde Barakaldo hasta Vitoria

Doblete vasco del benemérito guitarrista flamenco Paco Cepero, que oficiará en trío con Paco León a la segunda guitarra y Samuel Serrano al cante. Nacido Francisco López-Cepero García en el barrio de San Miguel de Jerez de la Frontera hace 76 años, Paco Cepero es profesional desde los 16 y a los veinte se trasladó a Madrid, al tablao Los Canasteros de Manolo Caracol. Ha ganado numerosos premios y ahora continúa conmemorando sus 60 años de carrera, en los que ha respaldado a Caracol, Camarón, Tío Borrico, Terremoto, El Turronero, La Pantoja, Julio Iglesias, Lolita o el difunto Chiquetete. Cepero asegura que necesita tocar la guitara cada día, al menos «media horita».

Conciertos Viernes 8, Barakaldo: 23º Viernes Flamencos, Teatro Barakaldo, 20.30 h, 18 €. Sábado 9, Vitoria: Teatro Jesús Ibáñez de Matauco, 20.30 h, 15 €.

Los Chunguitos: en un festival rumbero y benéfico

Tres conciertos de corte aflamencado hay el viernes en el Gran Bilbao: Pastora Soler en el Campos, Paco Cepero en el Teatro Barakaldo y, más tarde, Los Chunguitos en la Sala Santana 27, éstos en un festival benéfico para recaudar dinero en favor de la niña de Urduliz y de sólo dos añitos Araitz Murillo Nieto, que sufre parálisis cerebral debido a una meningitis. Para ella y sus padres se derivarán los ingresos del festival tras descontar los gastos de producción.

El cartel solidario y calé lo encabezarán Los Chunguitos (Madrid, 1983), o sea los hermanos Salazar, Juan y José, reivindicados en la gala de los Goya por la estrella mundial Rosalía. Y completarán el plantel el bailaor Caramelo de Francia (alias de Francky García, un vasco de Bayona y de solo 13 años), el dúo albaceteño Son De Barrio (compuesto por los hermanos gemelos Christian y David Mínguez Martínez), más el cuarteto bilbaíno Norte Flamenco (integrado por Laura alias 'Laurita Flamenkita', Juankar alias 'Titi', Iván y Gorka).

Concierto Viernes 8, Bolueta / Bilbao: Santana 27, puertas 22 h, shows 23 h, 13-16 €.

Dr. Maha's Miracle Tonic: estrenando EP en Vitoria y Bilbao con O Sister!

El combo bilbaíno de música americana antañona (ragtime, boogie woogie, blues, folk…) pellizca su actividad con el EP de cuatro cortes 'Boogie Mama', que pueden disfrutar en Bandcamp. Nerea Alberdi, su violinista, cuya música suena en muchas películas (por ejemplo en la comedia 'Bajo el mismo techo'), lo comenta para nosotros: «'Boogie Mama' es nuestro disco más purista hasta el momento. Son cuatro bailables de boogie-woogie, western swing y rhythm & blues. ¡Es ideal para mover vuestros cuerpos serranos! 'Who's Crying Sweet Papa Now?' es una versión de los Modern Mountaineers que poca gente conoce y nosotros queríamos homenajear, 'Cindy' es una canción popular americana que saca nuestra vena más western, y además hay dos temas propios, 'Boogie Mama' y 'China Doll'. Este EP sirve de anticipo a nuestro próximo larga duración, que verá la luz a finales de este año».

Conciertos Viernes 8, Vitoria, Urban Rock Concept: 12-15 €; puertas 21.30 h, Dr. Maha 22 h, O Sister! 23.45 h. Sábado 9, Bilbao, Kafe Antzokia: 12-15 €; puertas 21.30 h, O Sister! 22 h, Dr. Maha 23.30 h.

Le pedimos que anime a los lectores a verles en vivo, y dice Alberdi: «Llevamos cerca de dos años tocando a lo largo y ancho de la península pero sin pisar Bilbao, reservándonos para esta ocasión. Así que este fin de semana vamos a poner toda la carne en el asador. Habrá sorpresas en el escenario, invitados de lujo y unos compañeros de cartel que admiramos profundamente. Te aseguro que estos dos bolos van a ser irrepetibles».

Los invitados son O Sister!, sevillanos mixtos que le dan más al jazz vocal y que cerrarán el doblete en Vitoria pero lo abrirán en Bilbao. Recomienda Nerea: «Recuerdo perfectamente la primera que vimos a O Sister! en el Kultur Leioa hará tres o cuatro años. Volvimos a casa fascinados. Deslumbrados. Van en la onda de los grandes crooners de los años 30: Bing Crosby, Fred Astaire, Boswell Sisters... Su música tiene elegancia, precisión, identidad, nivel técnico y mucho cachondeo. Si tuviese que destacar los treinta mejores conciertos de mi vida como espectadora, uno sería seguro aquel de Leioa. Compartir cartel con ellos es un verdadero honor». Hum… ¡nos ha convencido!

Jesse Dayton: un guitar slinger en Vitoria

«Tras deslumbrar en sus conciertos en la península, destapándose como un animal escénico arrollador, el que fuera guitarrista de una larga lista de leyendas del country regresa con su banda para presentar nuevo disco en directo, que le muestra tan ardiente como siempre sobre las tablas». Así reza la promoción. Las hojas de promoción de los conciertos son más ditirámbicas que las de las ediciones de discos.

Jesse nació en Beaumont, Texas, en fecha ignota. Es actor, escritor, cantante con voz de barítono y, sobre todo, guitarrista. Como guitar slinger ha escoltado a mitos tipo Johnny Cash, Waylon Jennings, Kris Kristofferson, Merle Haggard y Willie Nelson, aparte de a los Supersuckers, Mike Ness y John Doe. Anteriormente, de muy joven, tocó y giró con dos combos rockabilly: The Road Kings y The Alamo Jets. Desde 1982 su nombre suena a escala internacional porque le fichó Clifford Antone, dueño del club y sello discográfico Antone's, de Austin, Texas. Ahora Jese Dayton regresa en gira española de cinco días seguidos, de miércoles a domingo sin descanso, divulgando su directo 'On Fire In Nashville', editado este mismo mes: el 1 de febrero. Todo febrero girará por Europa: llega desde Holanda y continuará por Alemania, Italia, Escandinavia… hasta volver a USA también vía Holanda, donde dará el último bolo.

Concierto Viernes 8, Vitoria: Hell Dorado, puertas 22 h, show 23 h, 14-16 € (socios 12 €).

Ilegales: entradas agotadas para 'Rebelión'

Jorge Martínez, el líder de Ilegales, se imaginaba muerto a los 63 años, y no exageraba a tenor de su propensión al alcohol, las drogas (eso sí: nunca ha fumado, dicen sus músicos ante su vitalidad y resistencia) y las peleas. El caso es que el inoxidable ídolo tóxico hasta ha resucitado a su grupo Ilegales, el cual ha vivido dos etapas: 1982-2011, y la actual, de 2014 en adelante. Además, Ilegales han lanzado su undécimo disco oficial, el segundo en esta reencarnación, titulado 'Rebelión', que sigue a 'La vida es fuego' (La casa del Misterio, 2015) y que contiene temazos como 'Mi amigo Omar'.

Concierto Viernes 8, Bilbao: Kafe Antzokia, show 22 h, 20-22 €.

Con la salida de 'Rebelión', en entrevista a Europa Press Martínez avisó de que «se nos ha convencido de que la mansedumbre es un bien y la mansedumbre no es un bien. Todas las especies vivas son especies luchadoras. A nosotros se nos ha extirpado la capacidad de lucha». Explicó que este disco «se ha generado en la desesperanza» y de que «llega en un momento histórico de total desesperanza». Sin embargo, a modo de medicina, de revulsivo, pretende que escucharlo sea «como una descarga eléctrica en el frenopático que te haga volver a la realidad».

Zahara: entradas agotadas para 'Astronauta'

No quedan entradas para ver a Zahara (María Zahara Gordillo Campos, Úbeda, Jaén, 35 años) presentando con grupo en Bilbao su sexto disco, el doble 'Astronauta', grabado en Gales en julio por Matthew Twaites. El artefacto nos resuena entre Rosalía y Love Of lesbian (colabora Santi Balmes), entre Dorian y Vetusta Morla, entre WAS, La Casa Azul y Lana del Rey. Ya la pudimos ver afónica en el FNAC interpretando a solas algunas de sus canciones, pero ahora viene con banda completa, en quinteto contándola a ella, quien declara sobre 'Astronauta': «Este disco habla de un viaje, de un cambio. Un decir adiós a la vida que se conoce y buscar otra más allá de nuestro sistema solar. Quizá pasada Próxima Centauri haya planetas que a día de hoy no sabemos ni que existen. Es un viaje solitario y, por supuesto, un viaje de ida. Volver a ser quien una vez se fue ya no es una opción, pero no importa. Tal vez Flares de Hierro sea un buen lugar donde quedarse. La astronauta solo lo sabrá una vez llegue allí. Si quieres saber si lo consigue tendrás que escucharme y leerme».

Ah, ¿quién se acuerda, o sabe, que Zahara puso la sintonía a la Vuelta Ciclista 2009 con su canción 'Merezco'?

Concierto Viernes 8, Bilbao: Stage Live, puertas 20.30 h, show 21 h, 18-22 €.

Gatomojado: blues vallecano como cantaría Rosendo

Organizado por 'Producciones Que Te veo' y 'Malagüero Records' se monta el esperanzador bolo del cuarteto vallecano Gatomojado, escrito todo seguido y personificado por Gato Mojado (guitarra y voz), Rata Limpia (guitarra), Gamba Roja (batería y coros) más Mapache Nihilista (bajo y coros). Los vallecanos visitan el solar vascongado divulgando su segundo opus, 'Espinas', «once espinas afiladas en lenguaje blues y rock urbano» (no se lo pierdan en Bandcamp y alucinen). Ah, el primer disco de los felinos se tituló 'La moral del perdedor' y lo produjo Santi Campillo, ex M-Clan.

Concierto Viernes 8, Bilbao: Club, 20 h, 5 €; más Detractors.

Les describe así de bien este textito del Bandcamp: «Con influencias dispares como Leño, Muddy Waters o Johnny Cash, el gato mojado sale del agua calao de ideas para mantenerse empapao por mucho tiempo. Un grito que pretende unir la dignidad flamenca y su figura más humilde (El Cabrero) con el desgarro del corazón negro (Howlin' Wolf)». Canciones como 'El blues de la nevera', 'La croqueta subversiva' o 'A blues y birras' podría tocarlas Rosendo en 1979, que lo sepan.

The Niftys: desde Albacete y con chica al micro

Llegan desde Albacete y posan en plan grupo indie, pero reivindican el rock, como aseguran en este texto que nos remiten vía correo electrónico: «The Niftys lanzamos el segundo álbum, 'Sweet Bloody Trip' el viernes 25 de enero y el día 1 de febrero arrancó la gira de presentación. Somos una banda de rock con toques stoner, garage, rock'n'roll o punk y con voz femenina. En apenas tres años estamos consiguiendo numerosos reconocimientos y muy buena aceptación del público, funcionando muy bien tanto en sectores muy rockeros como en circuitos más indies. Hemos tocado en distintos festivales muy dispares entre sí, como el Festival de Blues de Cazorla, Sonorama Ribera o Festival de los Sentidos entre otros. Con este nuevo disco creo que hemos conseguido llegar a un sonido más personal y evolucionado, con temas mucho más trabajados y mejor producidos. Puede recordar tanto Jack White o Queens of The Stone Age como a Led Zeppelin o Jimi Hendrix». Dicho queda.

Concierto Viernes 8, Santutxu / Bilbao: la Nube, 21 h, 5-7 €.

Juanjo Navas y Sonic Trash: adaptando el 'Omega' de Morente

El sábado en Bilbao y este jueves 14 en San Sebastián, el ciclo Izar & Star, ese en el que músicos vascos adaptan a sus influencias, se atreve con 'Omega' (96), el álbum que el cantaor granadino Enrique Morente grabó junto a sus vecinos roqueros Lagartija Nick. Se enfrentarán al gran reto el cantaor bilbaíno Juanjo Navas reforzado por el grupo Sonic Trash, también vecino del barrio. Informa Juanjo: «'Omega' es un disco que he escuchado mucho. Y más estos últimos meses. Y lo increíble es que cada vez descubro algún detalle nuevo. De melodías, de compases... Esto es algo que me ocurre desde la primera vez que lo escuché».

Sin embargo, confiesa: «'Omega' llegó a mis manos siete u ocho años después de su lanzamiento. Es curioso, porque en ese momento no me gustó mucho. Incluso lo dejé casi olvidado en la estantería de los CDs. Hasta que un par de años después lo volví a escuchar y entonces creo que lo entendí». Y es que Juanjo es un cantaor jondo que explica el busilis así: «'Omega' no es un disco referencial para mí, pero sí lo es el propio Morente, con ese universo libre a la hora de acometer el cante sin ataduras. Haciendo lo que siente en cada momento, sin importarle lo que piensen demás, con lo que eso conlleva en el flamenco. En mi opinión, 'Omega' es un disco más referencial para la gente de fuera del flamenco. A mí me parecen más interesantes 'Despegando' (77) y 'Sacromonte' (82), donde ya empiezan a verse cosas que plasmará en 'Omega'».

Concierto Viernes 9, Bilbao: Palacio Euskalduna, 20 h, 15-18 €.

Juanjo y Sonic Trash son del mismo barrio. «David y Juanjo son de Otxarkoaga, como yo. De hecho David y yo nos conocemos desde críos. La verdad es que hacen una música muy cañera. Cuando surgió la idea de versionar el disco me pareció interesante salir un poco de mi zona de confort y asumir el riesgo. Lo bueno ha sido que nos hemos entendido muy bien y ahora que me he acercado un poco más a su forma de tocar, he de decir que me gusta mucho lo que trasmiten».

Su concierto en el Euskalduna será doble: «Habrá una primera parte más flamenca en la que me acompañarán Curro Bermejo y Marco Borge a las guitarras, la percusión de Darío Campos, el bajo de Kike Mora y las palmas y coros de Lidia de Lorenzo y Marta Pampa. Y habrá alguna sorpresa. En la segunda parte estarán los Sonic Trash haciendo algún tema ellos solos y luego nos uniremos todos para tributar al 'Omega'. Así que allí os esperamos a todos los que os apetezca conocer el universo 'Morente'».

Ismael Serrano: el ensayo general del concierto en Vitoria

Ismael el pasado domingo en el Teatro Arriaga. / Moreno Esquibel

El cantautor madrileño de 44 años Ismael Serrano Morón está prolongando la gira de celebración de sus veinte años de carrera: en 1997 editó su primer disco, 'Atrapados en azul', con su gran éxito 'Papá, cuéntame otra vez', y en octubre de octubre de 2017 lanzó el doble CD + DVD en directo '20 años – Hoy es siempre' (Sony), que presentó con banda por España y América a lo largo de 2018. El 11 de noviembre lanzó otro directo, esta vez el intimista y en solitario 'Todavía' (Sony), grabado en Argentina frente a sus amigos y con un tema inédito, 'Crucé un océano'.

Pues el caso es que Ismael anda divulgando este repertorio en un recital teatralizado que se presenta al público como un ensayo general previo al concierto en sí. Así, el cantautor charla con un regidor, le sugieren por distintas fuentes que toque algunas versiones (deberían caer de Paco Ibáñez y de Silvio Rodríguez, y ya estamos desvelando demasiado), echa de menos a una chica, se deja acompañar por un reguetón que suena por la radio (que será la sima de la cita) y hollará varias cimas con los temas más románticos ('Recuerdo', 'Vértigo'…) y con los más recargados de la tristura que abriga al poeta ('Sin ti a mi lado', 'Ahora que te encuentro'…). Ah, a ver por dónde sale al escenario Ismael, quien seguro se pierde por el camino (o eso alegará). El jueves a la 1 pm quedaban 73 butacas libres, que no les pille el toro.

Concierto Sábado 9, Vitoria: Teatro Principal, 20.30 h, entradas a 18, 25 y 30 €.

Ellas: estrenando un EP

La banda balmasedana Ellas, que en realidad la componen cuatro chicos, estrena EP este sábado. Tiene tres cortes, se titula 'Yūgen' , y es de pop que puede recordar a Shinova. Nos dicen Ellas: «'Yūgen' nace de la necesidad de explorar y de añadir sangre fresca al directo. Son tres canciones sencillas pero con presencia. Tienen un sonido quizás más sintético y hemos disfrutado mucho creando los temas partiendo desde teclados y pedales varios. Queríamos experimentar y dar vida a algo desde un prisma distinto. Hay influencia del pop-rock ochentero y las letras quizá tiendan más hacia la crítica que hacia la melancolía».

Ellas darán el primer concierto con este nuevo repertorio en una sala sólida, grande y céntrica. «Empezaremos a las 20.30 h y, tras una hora de bolo aproximadamente, Debajo Del Paraguas tocarán otra hora para cerrar la noche. Tenemos muchas ganas de ver cómo se defienden en directo. Se están moviendo mucho y esa energía juvenil es una maravilla. Queremos disfrutar de la sala y del público. Estamos deseando salir y morder el escenario. ¡Tenemos mono de buena vibra!». Añadamos que los paragüeros son como La Oreja de Van Gogh de Bilbao y se supone que dos chicas y cuatro chicos subirán a escena, aunque su alineación suele variar.

Concierto Sábado 9, Bilbao: Stage Live, show 20.30 h, 12-15 €; luego tocarán Debajo Del Paraguas.

Los Mambo Jambo: la gira de los 10 años

Andan de celebración de su décimo aniversario Los Mambo Jambo barceloneses, cuatro instrumentalistas siempre capitaneados por el pelirrojo Dani Nel.lo, ex Los rebeldes. Con motivo de su década de actividad han grabado su cuarto disco, bautizado 'Los Mambo Jambo Arkestra', y en el que capturan su 'sonido jambofónico' en formato big band: cinco saxos, tres trompetas, tres trombones, una guitarra, bajo y batería. No obstante, vendrán en cuarteto esencial, formado por Dani Nel.lo (saxo), Dani Baraldes (guitarra, sustituto de Mario Cobo desde que éste fichó por Loquillo), el serbio Ivan Kovacevic (contrabajo) y el sueco Anton Jarl (batería de jazz). Los cuatro se bastarán para disparar bandas sonoras imaginarias de rhythm and blues honky tonk, surf salado y rock and roll negroide, entre otras malas yerbas.

Concierto Domingo 10, Bilbao: Kafe Antzokia, sala superior, puertas 18.30 h, show 19 h, 12-15 €.

Ah, contaba hace poco Dani Nel.lo antes de un bolo en Santander: «Nosotros cuando tocamos en directo no nos guardamos nada para la mañana siguiente. Es literal. A veces nuestro manager nos dice, 'oye que mañana tocáis'. ¿Y si la palmas hoy? Cada vez tiene que ser como la última y la gente no es tonta. Cuando ven esa energía y que solo te importa la música, se percibe. A mí al menos me gusta cuando veo a alguien un poco suicida. Esto te hace ser cómplice de quien lo está dando todo».

A propósito, Dani acaba de lanzar su nuevo disco en solitario, 'Los saxofonistas salvajes. Volumen II', pletórico de swing, cuya portada ha corrido a cargo de la empresa bilbaína Vudumedia.

Doug Collins: desde Minesota con amor

Resulta encomiable la labor de esos bares que organizan conciertos con entrada libre. No solo por el favor que nos hacen a los aficionados, sino también por lo que facilitan la vida a los músicos (y a los promotores de giras). El Coppola es un restaurante italiano que podría vivir perfectamente sin montar conciertos, pero gracias a la afición melómana de sus rectores los llevan adelante. «Por aquí han pasado músicos acojonantes. Casi 300 artistas en seis años. Además, así ayudamos a que Bilbao sea una ciudad más cultural, más atractiva, y más divertida», se enorgullece Ignacio, el jefe del Coppola.

Concierto Domingo 10, Bilbao: Coppola, 18.30 h, gratis.

En el Coppola a menudo programan a artistas extranjeros, como este finde, cuando actuará en dúo (batería más guitarra) el bueno de Doug Collins, un songwriter de Minesota con un pie en el country deluxe y otro en la new wave más familiar. Oyendo ahora mismo su nuevo CD, 'Good Sad News', evocamos a Nick Lowe, Dave Edmunds, Nick Waterhouse, Daniel Romano, John Paul Keith, Jason Ringenberg, Hacienda Brothers o Roy Orbison, ¡a éste hasta por la estética!

Maija Kauhanen: una mujer orquesta en el Musiketan

La 26ª edición del Musiketan, la serie de catorce conciertos en pequeño formato patrocinada por EL CORREO y albergada en la Sala BBK, recibirá este domingo a su octava protagonista, la finlandesa de 32 años Maija Kauhanen, una folklorista y multiinstrumentista. En realidad es una 'mujer orquesta' que debutó en 2017 con el celebrado disco 'Raivopyörä'. Maija canta atávica y toca el kantele (un instrumento tradicional finés: un cordófono con aires de arpa), además de piano, saxo, etc. Pero lo que la caracteriza es su capacidad para simultanear el mágico kantele con percusiones no estridentes y una voz que puede retar al viento más agudo. Pinta muy bien el Musiketan de este finde, vive Dios.