Los conciertos del finde: Hauser, Santiago Auserón, Leoni Torres, Mvrk, Cracker, Kiko Loureiro, 7º Blues Hotsak… Quince citas de viernes a domingo, con dos recomendaciones de australianos, un jotero y una jotera, dos de metal, una de jazz, una txistulari, dos de blues, una flamenca, una de rock americano, una psicotrónica, una de salsa cubana que no engorda, otra que revisita a Radio Futura y otra de violonchelo masivo

1 Iñaki Palacios, txistu con banda eléctrica y dantzaris

El txistulari Iñaki Palacios (Vitoria, 1988), profesor de txistu en la Escuela Municipal de Música de Basauri, txistulari oficial en actos del Gobierno Vasco y compositor de la canción del Parlamento Vasco 'Izaro', inspirada en la escultura de Nestor Basterretxea que preside la cámara parlamentaria, anda presentando el cuarto álbum a su nombre, 'Argizaiola (2024), editado, como los tres anteriores, por el sello de Mungia Baga-Biga.

Se trata de un disco de folk, oscilante entre lo arcano en plan la película 'Gaua' y el amable y costumbrista heredero de Oskorri. En él colaboran Mikel Urdangarin, Lide Hernando o los vocalistas vascofranceses Kalakan, y en vivo Palacios lo presenta con la siguiente alineación: Iñaki Palacios (txistu y guitarra), el jazzman Juan Sebastián Vázquez (piano), Errando López de Luzuriaga (trikitrixa), Javi Garay (guitarra y banjo), Iñaki Alarcia (batería y percusión), Xabi Martínez Otxagabia (violín), Eneko Espino (bajo), Udara Zubi laga (voz), y dos grupos de baile: el tradicional Amezti Dantza Taldea y el contemporáneo DAB Dantza Konpainia.

Se anuncia que dura 75 minuto. ¿Qué puede salir mal?

EL CONCIERTO: Viernes 21, Basauri, Social Antzokia, 20 h, 12 €.

2 Hauser y su violonchelo de película

Preguntando a la Inteligencia Artificial quién es Hauser, te puede contestar esto robado a una seguidora en Instagram, ¡quizá un robot!: «Este simpatiquísimo, carismático y talentoso cellista croata (39 años), a quien se lo conoce simplemente como 'Hauser', formó parte durante 13 años del dúo 2CELLOS junto a Luka Šulić (eslovaco-croata). Desde 2022, dando inicio a su carrera solista, se encuentra en una gira internacional llamada 'Rebel with a cello' (Rebelde con un cello). Tuve la suerte de asistir a su concierto en Madrid el pasado 11.10.2023 y la diversión es total! Clásico, pop, rock, tango y reggaeton, todo, en un solo espectáculo. Como Dimash, también acostumbra a bajar del escenario y mezclarse con su público. Hauser tiene 7,8 M de seguidores en Instagram y 3.6 M en su canal de YouTube». Las tres cifras las hemos actualizado esta misma semana, y añadimos que en Facebook tiene 7,7 millones de seguidores.

Dará dos shows en España, en Bilbao y Madrid, e informaba en enero su promotora: «Hauser llega con su gira mundial 'The Rebel Is Back Tour'. El genio del violonchelo ha revolucionado la música clásica con su estilo único que combina pop, rock y sonidos tradicionales. (…) Desde que conquistó al mundo con su icónica versión de 'Smooth Criminal' (de Michael Jackson, apostillamos) como miembro del dúo 2Cellos, Hauser no ha dejado de sorprender llevando el violonchelo a territorios nunca antes explorados. Su repertorio incluye desde Lady Gaga hasta Tchaikovsky pasando por Shakira y Shostakovich. Colaborador de leyendas como Elton John, Andrea Bocelli y los Red Hot Chili Peppers, y conocido por su innovadora serie de vídeos Alone Together, Hauser es mucho más que un músico; es un showman que combina técnica impecable, carisma y pasión desbordante en cada interpretación. Esta gira promete ser un espectáculo inolvidable, una fusión de belleza, elegancia y potencia que solo un artista de su calibre puede ofrecer».

Su último álbum en solitario es 'Cinema', lo editó en su propio sello el 12 de septiembre, lo grabó con la London Symphony Orchestra, y contiene adaptaciones de películas como 'Lo que el viento se llevó', 'Amélie', 'Barbie', 'En busca del arca perdida', 'El último mohicano', 'Spectre' de la serie James Bond, etc.

EL CONCIERTO: Viernes 21, Bilbao, Pabellón de Miribilla, 20.30 h, de 51 a 115 €.

3 Ben Salter, un australiano de vacaciones en Europa

Ben Salter, nacido el 23 de marzo de 1977 en Townsville, Queensland, la ciudad más importante de la mitad norte de Australia, con 200.000 habitantes, es un cantautor antípoda un tanto tristón pero vigoroso, algo así como lúgubre y nervudo, infectado por la melancolía del country crepuscular, cual hematófago con mono de sangre.

Ben cuenta con bagaje en bandas anteriores como Giants of Science, The Gin Club, The Wilson Pickers (de country-blues), Hownowmer (rock financiero, como se auto-etiqueta en Bandcamp) y The Young Liberals, nombres humorísticos o ingeniosos todos ellos.

Ben viaja mucho y en 2012 pasó cinco meses en Europa, tocando por España, Italia, Alemania e Islandia, y tras semejante aventura lanzó el EP 'European Vacation'. Parece que lanzó su último álbum en 2023 y que se titula 'Sublimation'.

EL CONCIERTO: Viernes 21, Gernika, Kult Parnasoa, 21.30 h, 8 €.

4 Mvrk agota la Santana 27

Mvrk es el alias del veinteañero vallecano Marcos Cervera, que empezó en la farándula en verano de 2022 y que para este viernes tiene colocado el cartel de entradas agotadas en la Santana 27, donde caben 1.500. Debutó en 2023 con el EP 'De fiesta solito', luego lanzó singles como 'Algo nos olíamos' o 'Niebla' (este se hizo vital en TikTok, cuentan), y en febrero de 2024 salió su primer largo, 'La fe que me tengas'.

Tras un par de EPs, 'Pitcheandddo' y 'La misma conversación', en mayo de 2025 vio la luz su reválida, 'PÓRTATE BIEN!' (escrito en mayúsculas, qué manía), donde colaboran D.Valentino, L'haine, B10 y AKRIILA (otros que se inventan la ortografía, pero sin ser juanramones).

¿Su música? Pues pop urban, al modo de una suerte de conversaciones narcóticas y soliloquios con autotune, todo sobre bases redundantes y con querencia digamos espacial u onírica (narcótica, insistimos, porque tanto porro influye en todo).

EL CONCIERTO: Viernes 21, Bolueta / Bilbao, Santana 27, show 21.30 h, 22 € (sold out).

5 Al-Blanco y El Peli traen 'Me la sopla el viento'

El viernes en Bilbao y el sábado en Pamplona presentarán su primer disco juntos, 'Me la sopla el viento (24), el cantaor Al-Blanco (Málaga, 1998) y el tocaor El Peli (Alicante, 1998), que destilan un arte que se aleja del jondo al uso y que mira a la raíz campera con una sensibilidad que une a Valderrama padre con Vicente Navarro, ahí es nada.

Los dos estuvieron la semana pasada en el mismo club flamenco de Zorrozaurre acompañando a la bailaora brasileira Lisi Sfair, rol en el que se han curtido como profesionales. Al-Blanco ha colaborado con los bailaores Alfonso Losa, Rafael Estévez, Jesús Carmona y Manuel Liñán, y tiene un disco previo a su nombre, 'El precio de la luna' (22), más místico, muy andaluz e incluso lisérgico. El Peli se abrió un hueco en los tablaos madrileños desde 2019 (Villa Rosa, Las Carboneras, El Corral de la Morería), y también ha acompañado al baile a Alfonso Losa, Jesús Carmona o José Maya.

Explica el dossier del dúo sobre el álbum 'Me la sopla el viento': «Al-Blanco muestra su talento tanto en la composición como en la interpretación. Grabado en directo en una casita de campo en Málaga, el disco apuesta por un sonido honesto y sin artificios. Refleja su amor por el flamenco tradicional, al tiempo que se abre a múltiples influencias musicales. Su arte emana fuerza, libertad y nostalgia. Le canta a la naturaleza y al campo que lo vio crecer».

EL CONCIERTO: Viernes 21, Zorrozaurre / Bilbao, La Hacería, 22 h, 18-20 €.

6 Cracker cierran el 13º ciclo Music Legends

Manuel Naranjo Martell

El grupo de rock americano correoso Cracker (Virginia, 1990), algo así como la continuación de Camper Van Beethoven (California, 1983), cierra este sábado el 13º ciclo Music Legends en la Sala BBK, con las entradas agotadas en la anticipada, al igual que ha logrado para el viernes la penúltima actuante de la serie, la soulwoman Gisele Jackson (que sustituye a la anunciada en primer lugar Joan Osborne, que no viene porque se ha retrasado la grabación de su disco, cuentan).

Cracker, coliderados por el cantante y guitarrista David Lowery (ex Camper Van Beethoven) y el guitarrista Johnny Hickman, lanzaron su noveno y último álbum oficial en 2014, el titulado 'Berkeley to Bakersfield'. Desde ese año 14 completan el cuarteto Bryan Howard (bajo) y Carlton 'Coco' Owens (batería). Y sus dos últimos lanzamientos audibles en Spotify son un recopilatorio, 'Alternative History: A Cracker Retrospective' (24), y el estupendo y crujiente directo 'Take you down' (25), en realidad grabado en 1994 y reflejo de la furia del momento.

Aunque acaban el 13º ciclo Music Legends, este mismo sábado Cracker empiezan en la Sala BBK una gira española de ocho bolos en nueve días, con el lunes libre y este itinerario: Bilbao, Vigo, descanso, Sevilla, Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y de nuevo Madrid en la misma Sala El Sol el domingo 30 de noviembre.

EL CONCIERTO: Sábado 22, Bilbao, Sala BBK, 20 h, 20 € (sold out).

7 Kiko Loureiro, de Angra y Megadeth, celebra 35º años en el rock

Barcelona, Madrid y Portugalete, de jueves a sábado, son las tres paradas en las que el guitarrista brasileiro Kiko Loureiro celebra entre nosotros sus 35 años en la música. Anuncia la organización: «el virtuoso de la guitarra Kiko Loureiro emprende una gira especial que encapsula la esencia de su ilustre carrera. Reconocido por su trabajo con Megadeth y Angra, así como por sus influyentes álbumes en solitario, Loureiro se ha convertido en un pilar del metal y la música instrumental, elevando el listón para guitarristas de todo el mundo. Este tour presenta un repertorio diverso, con momentos destacados de su nuevo lanzamiento, 'Theory of Mind', un trabajo que añade una nueva dimensión a su sonido con exploraciones en psicología y tecnología».

Viene en cuarteto, con el baterista Bruno Valverde (Angra, Richie Kotzen, Adrian Smith), el bajista Felipe Andreoli (Angra, Sons of Apollo) y el segundo guitarrista Luiz Rodrigues. En enero girará por Japón: Osaka, Nagoya y Tokyo. «Con potentes riffs, solos intrincados y delicados pasajes acústicos, ofrece una experiencia musical completa que atrapa tanto a los seguidores de siempre como a los nuevos oyentes», insiste la promo.

EL CONCIERTO: Sábado 22, Portugalete, Groove, 35 €. Horario: puertas 19.30 h; Andy Addams 20.00 h; Kiko Loureiro 20.55 h.

8 Drumless Trio, como su nombre indica

Octavo concierto semanal y sabatino de los diez que hasta el 6 de diciembre componen el tercer festival o ciclo JazzOn Fest. Lo protagoniza el Drumless Trio, o sea el Trío Sin Batería, pero con el pianista gallego Abe Rábade en sus filas. Copiamos la convocatoria del club de jazz: «Una buena dosis de talento y creatividad para ofrecer nuevas formas de expresión musical sin batería. Inspirado en fantásticos tríos jazzísticos, Drumless Trio apuesta por profundizar en este interesante terreno musical de carácter más acústico y orgánico. Concebido como un espacio de exploración musical sin batería, e inspirado en los históricos tríos jazzísticos de carácter camerístico —como los diferentes ensembles de Jimmy Giuffre—, el proyecto apuesta por un sonido más acústico y orgánico»

Y remata sobre sus componentes, gallegos los tres: «Abe Rábade, pianista de renombre y una de las figuras más importantes e internacionales del jazz español, aporta su virtuosismo y sensibilidad musical al grupo. Marcos Pin, guitarrista talentoso que añade un toque distintivo con melodías cautivadoras y armonías complejas. Por su parte, Alfonso Morán, bajista excepcional, completa el trío con su ritmo sólido y su capacidad para crear una base musical envolvente».

EL CONCIERTO: Sábado 22, Bilbao, JazzOn Aretoa, 20 h, 25-27 €.

9 Sylvania, enfáticos y recién aterrizados de México

Sylvania son seis madrileños que forjan power metal en castellano y que acaban de volver de una gira por México, dando siete shows entre el 17 y el 26 de octubre por Ciudad Obregón, Guadalajara, Mexicali, Monterrey, Querétaro, Moreila y D.F. Humm…, y antes, en agosto, giraron por Chile, Argentina, Colombia, Guatemala y Costa Rica (de donde es la foto turística que usamos).

Viajaron en la gira de su disco 'Purgatorium' (Art Gates Records, 23), con canciones enfáticas de estribillos enganchantes como los de Avalanch. Existe un álbum con el mismo título en versión instrumental, pero es mejor oír las composiciones al completo, para así entender mejor sus diez títulos: 'Entre la vida y la muerte', 'Purgatorium', 'El Río de los Lamentos', 'Tu calor será mi voz', 'Aunque mi alma se desgarre', 'Canto de Luna', 'Hechizo de Invierno', 'Mar de Agosto', 'Juicio de las Almas' y 'Hacia la Eternidad'.

EL CONCIERTO: Sábado 22, Bolueta / Bilbao, Sala Mytho, shows 20 h, 15-18 € (más las bandas bilbaínas Kernhell y Hoax Attack).

10 Magic Machine, un set psicotrónico distinto cada noche

«Este sábado, desde las playas de Sydney... Magia y psicodelia, todo batido en una máquina poderosa de ritmo y altos vuelos». Así anuncian desde el bar-restaurante La Atalaia este bolo de un cuarteto lisérgico que no aburre, que tiene nervio, y que anda girando por Europa con su cuarto álbum, 'Rainbow Road'. El disco mola, con ese sonido Farfisa, esas voces desde la caverna… A lo Love, The Box Tops, Roky Erickson, The Lords Of Altamont… Y con muchos instrumentales para película tarantiniana y loca. La etiqueta de psicotrónica les vendría al pelo.

«Consigue tu copia física en Bandcamp o escúchalo en cualquier plataforma de streaming. La gira europea empieza la semana que viene. ¡Un montón de temas nuevos y un montón de clásicos! ¡Un set diferente cada noche!», dicen los propios Magic Machine en redes. Y en menos de un mes darán 24 bolos, siete por España, empezando este sábado en Sope y cerrando el lunes 1 de diciembre en Santander (Rock The Beer New, hum...) y el martes 2 en San Sebastián (DabaDaba).

EL CONCIERTO: Sábado 22, Sopelana, La Atalaia del Gardoki, 21.30 h, 10-12 €.

11 Jimmy Reiter en el 36º Jazz Blues de Elorrio

De cuatro bolos durante tres fines de semana consta el 36º Jazz Blues Jaialdia de Elorrio. El sábado pasado pasó el armonicista Giles Robson, y este sábado se sirve el otro de los platos fuertes, o extranjeros si se prefiere, con el guitarrista y cantante alemán Jimmy Reiter, formado en la música clásica, que estará el viernes en Madrid y el sábado en Elorrio, en ambas fechas acompañado por el guitarrista madrileño Tony de la Peña, ese que en una entrevista nos dijo que le estrechó la mano a Muddy Waters y no se la limpió en dos semanas. ¡Pocas nos parecen!

EL CONCIERTO: Sábado 22, Elorrio, Arriola Antzokia, 22 h, 10 €.

12 Quinn DeVeaux cerrando el 7º Blues Hotsak

El soulman mulato Quinn DeVeaux cierra este domingo el 7º festival Blues Hotsak. Le vimos en el Antxiki, la sala superior del Kafe Antzokia, en junio de 2024, donde la gozamos y entramos en su onda con tanta intensidad que cantó 14 canciones en 69 minutos y no miramos el reloj nada más que para apuntar la hora de inicio y la de final. Quinn DeVeaux es un vocalista mulato de soul genuino nacido en Gary, Indiana, pero vecino hoy de Nashville, Tennessee, la Ciudad de la Música (country). De ahí también eran los cuatro músicos blancos que completaban su banda, una agrupación con actitud, habilidades y protagonismo al repasar varios estilos sin sonar retros, sin hacer de meras comparsas del cantante.

Y ahora Quinn vuelve a Euskadi, al festival Blues Hotsak, que de jueves a domingo plantea estos actos: jueves película 'Whiplash', la del baterista de jazz, la del director Damien Chazelle anterior a la genial 'La La Land'; viernes concierto de Ina Forsman; sábado bolos de la getxotarra Mississippi Queen & The Wet Dogs, la cantautora euskaldun Anari, la baturra jatorra y jotera Carmen París, y el guitarrista tolosarra Iker Piris & Dual Electras; y el domingo más bolos de Joan Pau Cumellas & Tófol Martínez, Susan Santos, Maria Carbonell Blues Mod, y el destacado aquí de Quinn DeVeaux.

Le preguntamos a Xarra, uno de los responsables del 7º Festival Blues Hotsak, si Anari hará blues con banda, y nos explica extensamente: «El cartel de Blues Hotsak nos ha salido chulo este año. Son cuatro conciertos de pago: Ina Forsman, Anari, Carmen París y Quinn DeVeaux. Y otros cinco gratis: Susan Santos, JP Cumellas & Tófol Martínez, Maria Carbonell Blues Mood, Iker Piris Dual Electras y Mississippi Queen & The Wet Dogs. El cine también es gratis, con 'Whiplash'. Habrá cursos de armónica con Joan Pau Cumellas y jam session. Habrá tertulia literaria, paseo montañero y repoblación de árboles. La asociación fotográfica hará rally, los del equipo de rugby prepararán comidas en sociedades, los taberneros pondrán pintxos gratis sábado y domingo, y la asociación de lambrettas de Eibar se dará una vuelta. Para un pueblo, ni tan mal».

Jo que sí, pero, Xarra, ¿y lo de Anari? «Anari básicamente hará su show habitual con la banda en sexteto. Mucha gente quería programarla y la metimos. Y siempre solemos incluir también algún artista castellanoparlante. El año pasado estuvo Santiago Auserón (que está este domingo en el Arriaga) y le teníamos ganas a Carmen París. Actuará con piano de media cola. La verdad es que se vale sola». Efectivamente, y además la gente se morirá de risa con ella, una jotera jazzera y más allá.

Y nos manda una posdata el amigo Xarra: «Estaría bien informar que en los conciertos bajo techo, los de pago, hay servicio de guardería, y que para los que son al aire libre, si llueve hay plan B: en la carpa de la plaza, el gaztetxe y el pórtico de la iglesia».

EL CONCIERTO: Domingo 23, Soraluze, Herriko Antzokia, 18 h, 15 €.

13 Juanjo Bona, ganador del Jotalent y finalista de OT

En marzo agotó, se dice que en dos horas, dos Teatros Campos Elíseos, y ahora vuelve a Bilbao, al Euskalduna, donde aún quedan entradas, en la segunda vuelta de su gira teatral nacional llamada 'Tan mayor y tan niño', que se estirará hasta enero de 2026.

Hablamos de Juan José Bona Arregui (Magallón, Zaragoza, 22 años recién cumplidos), alias Juanjo Bona, cantante, jotero y compositor ganador de la primera edición de Jotalent y finalista de Operación Triunfo 2023. En marzo editó también su primer álbum oficial, 'Recardelino', de folk pop con ecos de Vicente Navarro, Rodrigo Cuevas… Es probable que en su concierto versione a Miguel Bosé, Amaral y José José.

Asegura la promotora: «Se consagra como la nueva estrella del pop español. Con una vibrante fusión de raíces folclóricas autóctonas, su talento electrizante y su creciente impacto cultural y mediático lo convierten en un fenómeno imparable». Y hace balance: «Después de un rotundo éxito en su primera gira en solitario, donde recorrió más de 20 fechas en los principales teatros de España y alcanzó el sold out en la mayoría de las ciudades, Juanjo Bona regresa para cautivarnos una vez más con su talento y pasión por la música…».

EL CONCIERTO: Domingo 23, Bilbao, Palacio Euskalduna, 19 h, de 29 a 77 €.

14 Santiago Auserón & La Academia Nocturna en el Arriaga

Cosita sabrosa, según anuncia el Arriaga: «Rhythm & blues, jazz, rock y soul se funden con los sones caribeños y la tradición lírica española más brillante. En su nuevo proyecto, La Academia Nocturna, Santiago Auserón reelabora en directo algunas de las mejores canciones de su trayectoria (Radio Futura, Juan Perro) y estrena otras, acompañado por un grupo de músicos de altura que saben crear atmósferas de gran riqueza sonora y conectar con el público».

Esta es la banda: Santiago Auserón (voz y guitarra), el jazzman al que tantas veces hemos disfrutado en el club bilbaíno David Pastor (trompeta), Gabriel Amargant (saxo y clarinete), Vicenç Solsolna (guitarra), Isaac Coll (bajo) y Pere Fived (batería).

Es muy probable que en el bis caigan covers de Radio Futura como 'Luna de agosto', 'La negra flor', 'El puente azul' y 'Semilla negra'.

Y el jueves quedaban media centena de entradas de las de visión reducida.

EL CONCIERTO: Domingo 23, Bilbao, Teatro Arriaga, 19 h, de 23 a 44 €.

15 Leoni Torres afirma que la salsa no engorda

Millones de escuchas acumula en Spotify el cubano Leoni Torres (Leonardo Torres Álvarez, Santa Cruz del Sur, Camagüey, Cuba, 47 años; el lunes cumplirá uno más), al que la Wikipedia le presenta así: «Es un cantante, compositor y productor musical cubano. Ha grabado seis discos como parte de su carrera como solista y ha realizado colaboraciones con figuras de la música como Rosario Flores, Pablo Milanés, Willy Chirino, Gilberto Santa Rosa, Beatriz Luengo, Carlos Varela, Orlan Max, Cimafunk, Francisco Céspedes, entre otros. Es miembro de la Academia Latina de la Grabación y sus composiciones han sido reconocidas por la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP, por sus siglas en inglés)».

Leoni es profesional desde los 21 años, desde 1998. En 1999 se sumó a la Orquesta Maravillas de Florida (de Camagüey, no de Estados Unidos), desde ahí pasó a La Charanga Habanera de David Calzado (2001-2007), y desde 2007 funciona en solitario. Su último álbum se titula 'La salsa no engorda' (24), el penútimo es 'Alma cubana' (21), y en general Leoni Torres puede recordar tanto al bueno de Juan Luis Guerra, dominicano él, como a Marc Anthony, neoyorquino de sangre portorriqueña él.

EL CONCIERTO: Domingo 23, Bolueta / Bilbao, Santana 27, show 20 h, 40 € (VIP: 65 €).

