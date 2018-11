Los conciertos del finde: Niña Pastori, Carlos Núñez, Óscar D'León, The Pretty Things, Pendejo!, Supersuckers… Óscar D'León. Una selección de conciertos flamenquitos, metaleros, bluseros, celtas, vaqueros… ¡Desde El Canijo de Jerez hasta el Faraón de la Salsa! ÓSCAR CUBILLO Jueves, 22 noviembre 2018, 18:11

Tres conciertos diferentes monta el club Hell Dorado agrupados bajo un apelativo común, el de 'Midnight Boogie Weekend / Fin de semana de boogie a medianoche', aunque uno de ellos es un bolo de mediodía, el que el sábado protagonizará a solas el pianista inglés Mike Sánchez en una sesión vermú que seguro trufa con numerosas versiones puristas de rock and roll clásico y del blues purista, desde John Lee Hooker y Howlin' Wolf hasta Chuck Berry y Bo Diddley. Por cierto, Mike Sánchez, acompañado por The Limboos, firmará la tercera referencia del sello de singles Hot 45's Records, gestionado por el televisivo Iñaki López.

Hoy viernes oficiará el afroguitarrista zurdo de blues-rock Eric Gales (Memphis, Tennessee, 1974), que irrumpió en la escena cual supernova, como el sucesor de Jimi Hendrix, pero su carácter mercurial evitó que apurara el blues boom mundial de los 90. Tanto es así que en 2009 acabó en la cárcel por delitos relacionados con drogas. Ya limpio y con las ideas claras, nos visita con su decimoquinto álbum en estudio, 'Middle Of The Road' (Provogue, 17), donde colaboran Gary Clark Jr., Lauryn Hill, su hermano Eugene Gales, su madre LaDonna Gales, etc. Nos gustaba mucho su hermano, Emmanuel Lynn Gales, alias Little Jimmy King, otro héroe de la guitarra zurdo, sucesor en su caso de Albert King, y que falleció en 2002, a los 38 años.

Y en la medianoche de mañana sábado estarán tocando unas leyendas surgidas en el primer gran boom blues global, el British Boom de los 60. Nos referimos a The Pretty Things (Londres, 1963), que se hayan en su gira de despedida. En sus filas resisten dos fundadores: el cantante Phil May (74 años) y el guitarrista Dick Taylor (74 años; éste se ocupó del bajo en los primeros Rolling Stones pero los abandonó por 'blandos'). Hace un año, en noviembre de 2017, les vimos en el Satélite T de Deusto y dejaron el pabellón bien alto con su show de 21 temas (agrupando un popurrí) en 100 minutos, donde colaron versiones del 'I Can't Be Satisfied' de Muddy Waters, el 'Come On In My Kitchen' de Robert Johnson y el 'Little Red Rooster' de Howlin' Wolf, las tres con Dick Taylor a la guitarra acústica con slide, y más: 'Big Boss Man' de Jimmy Reed, el 'I Wish You Would' de Billy Boy Arnold, ¡y cuatro de su admirado Bo Diddley, pues no olvidemos que se bautizaron por su canción 'Pretty Thing / Cosa bonita'! Y lo mejor de todo fueron sus originales, caso de 'S.F. Sorrow Is Born', 'Don't Bring Me Down'…

Eric Gales + The Pretty Things: Boogie de medianoche en Vitoria Erica Gales: Viernes 23, Vitoria, Hell Dorado, puertas 22 h, 22-25 € (socios 20 €). Mike Sánchez: Sábado 24, Vitoria, Hell Dorado, puertas 13 h, 5-8 €. The Pretty Things: Sábado 24, Vitoria, Hell Dorado, puertas 22 h, 21-23 € (socios 19 €).

Niña Pastori: Seis años después

Tres conciertos aflamencados coinciden a la misma hora del viernes en Bilbao. El más importante, al menos por aforo, es el de Niña Pastori (María Rosa García García, San Fernando, Cádiz, 1978), que regresa a la capital vizcaína seis años después de su actuación en un Teatro Campos donde dejó una impresión mejorable. 'Una mala tarde', titulamos la reseña de esa velada.

Pero está pasando una muy buena racha y le va muy bien: este año ha recibido la Medalla de Andalucía y ahora anda inmersa en la ambiciosa gira de divulgación de su disco 'Bajo tus alas' (Sony), editado en abril, dos semanas número 1 en ventas en España, producido por su esposo Chaboli (percusionista que se pasa a la guitarra), mezclado en Los Ángeles por el vasco internacional Rafa Sardina, y adornado con invitados como Manuel Carrasco, Guaco, Vanesa Martín y Pablo Alborán, los cuales dan una idea del estilo flamenco-pop de Pastora, donde prima la luminosa y cadenciosa intención comercial sobre el pellizco racial (su madre es cantaora gitana, y su padre un militar payo).

Además, el 9 de noviembre ha lanzado un DVD de esta misma gira, titulado 'Realmente volando', registrado en el Teatro Real de Madrid y reforzado con invitados como India Martínez, Pastora Soler, Miguel Poveda, Antonio Orozco, Malú, Manuel Carrasco y Rosalía.

Niña Pastori: Seis años después Viernes 23 Bilbao, Palacio Euskalduna, 20.30 h, entradas de 27 a 68 €.

El Canijo de Jerez: 'Manual de jaleo'El segundo de los tres conciertos aflamencados del viernes en Birbao lo protagoniza un ex Delinqüente (1998-2002), El Canijo de Jerez, alias de Marcos del Ojo Barroso, jerezano de 36 años, que estrena entre nosotros su tercer opus en solitario, 'Manual de jaleo' (El Volcán), otro catálogo de rumba garrapatera tan influida por la cotidianeidad surrealista, luminosa y kikovenenosa. El Canijo, en el fondo un culo inquieto (ahí están sus participaciones en La Pandilla Voladora, supergrupo con Albert Pla, Muchachito Bombo Infierno, Tomasito más Lichis, o Estricnina, dúo con Juanito Makandé), , como reza la promoción, y lo hará al frente de La Banda Magnética, un septeto completado por Pedro Pimentel, Pakito Castro, Marcos Munné (guitarras), Manuel Cabrales (batería), Pepe Frías (bajo) y Álex Fernández (percusión). Ah, El Canijo está muy orgulloso de las guitarras flamencas que para esta gira ha fabricado para Pakito y él mismo el luthier valenciano Prudencio Sanz.

El Canijo de Jerez: 'Manual de jaleo' Viernes 23 Bilbao, Stage Live, 15-20 €; horarios: 19.30 h puertas, 20.00 h Calambres, 21.00 h El Canijo

Arco: «La familia crece poco a poco»

Antonio Arco (Loja, Granada, 1976) se mantuvo quince años y seis discos al frente del grupo granadino de mestizaje aflamencado El Puchero del Hortelano. Ahora, usando su apellido como nombre artístico, mantiene una carrera en solitario arrancada con 'Uno' (Warner, 15), debut que presentó en Perú, Chile, Argentina y USA, y continuada con 'Abril', reválida producida por Tato Latorre (David Otero, Efecto Pasillo, Maldita Nerea, Marwan, Despistaos, Orozco…) y donde el influjo flamenco se diluye casi por completo, aunque seguro que en su concierto, el tercero en esta onda en la noche de Bilbao, éste emergerá, palpitará y excitará hasta mover al baile. Las canciones nuevas nos evocan a El Arrebato, a Manolo García en pop, el pop de Café Quijano, el folk de La MODA…

Vaya, si tenemos a tiro a Arco. Preguntémosle unas cositas.

-¿Dónde andas? ¿Igual andas de gira, fuera de casa?

-¡Hola! Estoy en Málaga. Es la ciudad donde resido y donde intento volver siempre tras un concierto.

-Di unas palabras sobre el disco nuevo para que quien no te conozca al menos lo busque en redes para oírlo.

-'Abril' es mi segundo álbum en solitario. Está compuesto por unas luminosas canciones que narran emociones y sentimientos y que hacen posible que la primavera llegue siempre al escucharlo. O eso me dicen.

-¿Cómo va a ser el concierto, con qué banda vienes y que sensaciones habrá debajo?

-Voy con mi banda al completo: batería, bajo, teclados y guitarras. Cantaremos casi dos horas repasando canciones de mis dos álbumes como solista y también recuperando algunas de mi época en El Puchero Del Hortelano. Será un concierto muy variado y emotivo.

-¿Qué tal reacciona el público vasco con tu palo aflamencado?

-Muy bien. Por eso intento volver cada año. Es una alegría ver cómo la familia crece poco a poco y reafirmarnos periódicamente en el cariño mutuo que nos tenemos.

Arco Viernes 23 Bilbao, Sala Azkena, puertas 21.30 h, show 22.00 h, 15 €.

Supersuckers: Treinta años de licor, drogas, mujeres y asesinatos

En Bilbao abren hoy su gira española de ocho conciertos, con solo un día libre, Los Supersuckers (Tucson, Arizona, 1988; desde sus pinitos afincados en Seattle, la capital del grunge), que andan conmemorando su trigésimo aniversario bajo el lema de 'celebrando tres décadas de licor, drogas, mujeres y asesinatos'. Además, la promotora de la gira, la vizcaína Noise On Tour, anuncia que se acercan a la piel de toro conmemorando el vigésimo aniversario (sic) de su disco más famoso, el quinto, 'The Evil Powers Of Rock And Roll', en realidad editado en octubre de 1999, ¿no?

El caso es que se anuncia que tocarán entero ese álbum (con canciones como la que lo titula y o la más conocida: 'I Want The Drugs') y en trío eléctrico completado por el líder Eddie Spaghetti (bajo, voz y fundador; felizmente recuperado del cáncer y ya formal padre de familia que vive en una autocaravana), 'Metal' Marty Chandler (guitarra y coros desde 2009) y Christopher 'Chango' Von Streiche (batería desde 2012). Hummm… entre las versiones quizá caigan también 'Beer Drinkers & Hell Raisers' de ZZ Top y 'Cowboy Song' de Thin Lizzy. Y, por supuesto, no faltarán otros éxitos como el 'Rock-n-Roll Records (Ain't Selling This Year)' que precede esta entradilla en formato videoclip.

Supersuckers Viernes 23 Bilbao, Kafe Antzokia, 17-20 €; horario: 21.30 h puertas, 22.00 h Negralavera, 23 h, Supersuckers

Pendejo!: ¡Desde Ámsterdam!

Este combo holandés liderado por El Pastuso, un tipo que ha vivido en Hispanoamérica y parla el castellano, encantó a la mayoría de la parroquia cuando teloneó a unos grandiosos Monster Magnet el pasado mayo en la Santana 27. Ahora regresa en una gira española de seis conciertos consecutivos (Cáceres, Sevilla, Madrid, Barakaldo, Orense y Santander) divulgando su próximo disco, 'Sin vergüenza', que se editará el 30 de noviembre. Pendejo! (lo escriben con exclamación final) facturan una suerte de stoner atmosférico empantanado en marasmos doom, todo cantado con agresividad teatral y a veces arreglado por una trompeta. Mientras tecleamos estas líneas estamos oyendo en un link privado canciones de su novedad, todas con títulos vernáculos: 'Don Gernán', 'La Cagada No Termina' (ejem), 'Hacia La Luz', 'La Mala De La Tele', 'Bulla' o 'Llanto'.

Pendejo! Viernes 23 Barakaldo, Mendigo, 10-13 €; puertas 20 h, más Cordura y Craneón.

Refuge: El cancionero clásico de Rage

Rage (Herne, 1984), la acreditada banda de speed y power metal teutón, la componen ahora mismo Peter 'Peavy' Wagner (voz y bajo), Marcos Rodríguez (guitarra) y Vassilios 'Lucky' Maniatopoulos (batería). El caso es que su líder, Peavy, ha reunido a la 'formación original', la que ruló entre 1988-1993 y que editó cinco álbumes, la completada a la base rítmica por Manni Schmidt (guitarra, ex-Grave Digger) y Christos Ephthimiadis (batería; Tri State Corner).

La ha bautizado Refuge (como una canción del séptimo LP de Rage, 'The Missing Link', de 1993) y ha lanzado el disco 'Solitary Men', que aprieta en el speed. Peavy asegura que Refuge no es una banda profesional, en el sentido en que sus componentes mantienen sus empleos normales, y que coexistirá con Rage, poniéndose en marcha sólo para eventos especiales. No en vano ya ha actuado en Tokio, Nagoya y Osaka, y en festivales como el Rock Hard Festival. Su repertorio se basa en el disco nuevo y las canciones de Rage en el lustro 88-93.

Refuge Viernes 23 Bilbao, RockStar, 15-18 €; horario: 19.30 h puertas; Prima Nocte, de Cambados, 20.30 h; Refuge 21.30 h.

Carlos Núñez: 'La hermandad de los celtas'

El locuaz e internacional gaitero gallego Carlos Núñez (Vigo, Pontevedra, 1971) anda de gira dando conciertos en los que promueve no un disco, sino el libro 'La hermandad de los celtas' (Espasa, 552 páginas, 21.90 €), del que asegura su sinopsis: «El libro analiza la música celta desde múltiples perspectivas: histórica, musicológica, cultural, etc., y aborda aspectos muy diversos: su relación con otras músicas y estilos, sus formas, los instrumentos característicos de su interpretación, su ámbito territorial de expansión e influencia, etc. Al tiempo, narra numerosas experiencias personales relacionadas con su actividad como intérprete de dicha materia y con sus contactos con gran número de expertos en el tema desde distintas disciplinas: músicos, historiadores, antropólogos, cronistas, etc.».

A tenor del vídeo promocional que encabeza esta entradilla, Carlos Núñez mantiene el quinteto base con el que le vimos en el Teatro Campos de Bilbao en diciembre de 2016, donde destacan la trikitilari de Etxalar Itsaso Elizagoien y el violinista canadiense Jon Pilatzke, que toca con los Chieftains y se marca un tap dancing o baile zapateado espectacular. El gallego tiene un montón de conciertos a la vista, sólo en diciembre 18.

Carlos Núñez Sábado 24 Bilbao, Sala BBK, 20 h, 25 €.

La Granja: 30 años soñando en tres colores

La Granja (Mallorca, 1986), para celebrar el 30º aniversario de su segundo LP 'Soñando en tres colores', que contenía canciones redondas del pop español como 'Los chicos quieren diversión', lo han reeditado en vinilo de 180 gramos, más resistente que el original, y han incluido en su interior un CD con pistas extras, sobre todo canciones en directo. Los baleares no van salir de gira para promoverlo, pero sí actuarán en Bilbao, donde ya dejaron buen sabor de boca en sus visitas a la Sala Azkena en 2004 y al Satélite T en 2015. Ahora regresan como quien dice con gastos pagados y poco más. Como curiosidad, podemos decir que los cuatro granjeros no guardan fotos ni mucho menos videos de esas sesiones de grabación en Madrid.

La Granja Sábado 24 Bilbao, Hika Ateneo, 20.30 h, 15-18 €.

Baskery: Las hermanas Bondesson

La cuarta de las catorce sesiones dominicales del 26º Musiketan, el ciclo de conciertos en pequeño formato patrocinado por EL CORREO, lo protagonizarán este finde las tres hermanas Bondesson, de Estocolmo, Suecia: Greta (voz, banjo de seis cuerdas, percusión y armónica), Sunniva (contrabajo y voz) y Stella (guitarra y voz), que rulan desde 2006 elaborando un country-rock global, sensual y percusivo, con destellos hillbilly, empuje rockabilly y una actitud modernista encomiable. Quizá algunos recuerden su actuación en el Azkena Rock Festival de 2010.

Baskery Domingo 25 ,Bilbao, Sala BBK, 26º Musiketan, Sala BBK, 20.00 h, 12 €.

Óscar D'León: El Faraón de la Salsa

Esto preconiza el primer párrafo que le dedica la Wikipedia en castellano: «Óscar Emilio León Simosa (Caracas, Venezuela; 11 de julio de 1943), más conocido por su nombre artístico de Óscar D'León, es un cantante venezolano del género de la salsa. Es considerado uno de los máximos exponentes de la salsa de toda la historia, y es mundialmente conocido como El Sonero del Mundo, El Bajo Danzante, El León de la Salsa y El Faraón de la Salsa, pero también conocido como El Diablo de la Salsa, apodo que le fue dado en Panamá».

La primera vez que le vimos fue en la Plaza de Toros, en julio de 2004. Su concierto se alargó tanto que se encendieron los focos del coso para obligarle a acabar. «Je, je, je... Me acuerdo, cómo no –nos decía en 2006-. Yo nunca estoy pendiente del reloj ni del dinero que se cobra en el local. Nosotros le damos al público lo que espera, necesita y quiere. Esa es nuestra ilusión».

Pues a medianoche del domingo debería salir a la tarima este sonero venezolano al frente de su orquesta influida por La Sonora Matancera, Benny Moré, Celia Cruz e incluso el reguetón, género tropical que él nunca ha rechazado. El venezolano se halla en gira europea con sus músicos paisanos. Hoy viernes la abre en Frankfurt, mañana sábado recala en La Coruña, y el domingo llega a Bilbao, para luego seguir por Roma, Milán, París o Londres, donde acabará el 10 de diciembre.

Por doquier el muy parrandero soltará su muletilla artística: '¡cómo! ¡sabroso!'. «Sí, sí. ¡Sabroooooso... cómo! Son expresiones del momento y lo de sabroso lo tomé de un tío mío ya fallecido que, cuando se echaba los traguitos, siempre decía 'sabrooooooso'. Lo recordé, lo dije en las grabaciones y se ha quedado como un agradable grito de guerra».