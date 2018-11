Los conciertos del finde: Muse en San Mamés, Christopher Cross, The Godfathers, Soledad Vélez… Muse, durante su actuación en el BBK Live de 2015. / Borja Agudo Muse en los fastos de la MTV, Christopher Cross en el ciclo Music Legends, The Godfathers y Joel Sarakula en la sala Azkena, la chilena Soledad Vélez en dúo electrónico girando por Bizkaia y una dupla de metal luso extremo en el Bar Mendigo se barruntan como los mejores conciertos del fin de semana ÓSCAR CUBILLO Viernes, 2 noviembre 2018, 11:32

Muse en San Mamés: Instrucciones de uso

Atención, que no es un chiste lo de 'instrucciones de uso' para el tercer concierto de Muse en Bizkaia (buf, el primero, en el BEC en 2006, fue un batacazo económico para el promotor). Más bien deberíamos escribir 'restricciones de uso', pues la dirección del macroconcierto para la MTV avisa: «Las puertas abren a las 17.00 (sic). El organizador podrá denegar la entrada a aquéllos que lleguen más tarde de las 20.30. El organizador se reserva el derecho de admisión». Hay que señalar que el mismo documento oficial indica dos horas distintas de apertura de puertas: a las cinco y a la cinco y media.

Y, ejem, nos genera incertidumbre esta admonición: «El organizador comprobará su identidad con los datos de sus entradas (DNI, pasaporte o permiso de conducir) y su nombre deberá coincidir con el de la entrada o de lo contrario, tanto a usted como a sus acompañantes podrá denegársele la entrada»

La entrada (ya tenemos las nuestras guardadas en la cartera) avisa que «no se permitirán en la pista a los menores de 14 años. No se permitirá el acceso al recinto a los menores de 5 años» y añade un párrafo completo para los 'Artículos prohibidos': «Los siguientes artículos están estrictamente prohibidos y se negará la entrada a quienes los lleven: bolsos de tamaño superior a un A4 (210 × 297 milímetros), mochilas, maletas o cualquier artículo similar que sea grande y voluminoso, iPads (o dispositivos electrónicos de tamaño y naturaleza similar), palos selfies, banderas o astas de banderas, paraguas pequeños o grandes, bolígrafos láser, recipientes de bebidas, vidrio, alcohol, drogas, armas o cualquier otro objeto peligroso, cámaras y cualquier equipo de grabación de audio/vídeo, drones o fuegos artificiales».

Además, hay limitaciones habituales en los festivales musicales, como la de «no será posible introducir alimentos o bebidas al estadio de San Mamés. Se podrán adquirir en el evento», o esta tan recurrente de «No podrá volver a entrar si decide abandonar el recinto». Vaya por Dios: en los toros te permiten entrar con comida y bebida, fumar es libre, puedes grabar y fotografiar lo que te dé la gana, entrar y salir del coso (siempre que no sea durante la lidia), y a los niños los dejan acceder gratis si van acompañados por algún adulto.

La única advertencia que hace la MTV en consideración con el espectador es esta: «Iluminación estroboscópica, pirotecnia, láser y otros efectos de humo podrán ser utilizados como parte del evento». Lo pasaremos bien. Vaya, si podemos entrar…

Sábado 3, Bilbao, Estadio de San Mamés, 5 €, entradas agotadas.

Horarios: 17.30 h, apertura de puertas; 19.30-20.00 h, Berri Txarrak; 20.30-21.00 h, Crystal Fighters; 21.00-22.00 h, Muse

Christopher Cross: Entradas agotadas

Entradas agotadas hace tiempo para ver al guitarrista y cantante de 'soft rock' Christopher Cross (nacido Christopher Charles Geppert en San Antonio, Texas, en 1951), ganador de un Oscar, un Globo de Oro y cinco Grammys, el mismo bagaje principal que tenía cuando, el sábado 26 de noviembre 2011, en la misma Sala BBK y entonces a 25 € la butaca, agotó también el aforo. Hace seis años, en sexteto, encadenó 20 piezas en 110 menguantes minutos de ambiente arropador, aterciopelado y concomitante con Kenny G en los momentos del saxo soprano. Cross picó en el smooth jazz y en el AOR para todos los públicos a lo Steely Dan o Toto, y reservó sus hits de los 70-80 para el final: el peliculero y oscarizado en 1981 'Arthur's Theme (Best That You Can Do)' (o sea el de la película 'Arthur-El soltero de oro'), 'Ride Like The Wind' (de 1979, que le quedó algo Dire Straits) y 'Say You'll Be Mine' (1979, en el bis, muy comercial).

Domingo 4, Bilbao, Ciclo Music Legends, Sala BBK, 20 horas, 30 €.

Soledad Vélez: De la escudería Subterfuge

Doblete por el solar vizcaíno de la chilena Soledad, nacida hace 30 años en la ciudad de Concepción (fundada en 1550 por Pedro de Valdivia, que la llamó Concepción de María Purísima del Nuevo Extremo). En 2016 ya actuó en el BBK Live, y ahora regresa en dúo con Jordi Sapena, con ambos tocando sintetizadores y teclados. Divulgará su cuarto álbum, 'Nuevas épocas' (Subterfuge, 17), el primero en castellano, y dilucida Soledad: «El arte del disco es súper simbólico. La pantera negra como tótem tiene muchísimos significados. Dicen que cuando la encuentras es porque la pantera ha querido encontrarte, y así me ha pasado. Es muy mística, es la luz de la noche. La pantera negra es mi 'Nuevas épocas'. Las piedras y el brillar son también un componente importante tanto en las letras como en el arte del disco y su significado. Para ello hay que escuchar las canciones».

Viernes 2, Elorrio, Ateneo, puertas 22.00 horas, 6 €.

Sábado 3, Bilbao, Bar Muelle, puertas 23.00 horas, 6,65 €.

The Godfathers: Todavía pateando culos

Los Padrinos surgieron en Londres en 1985 y por estos lares se les etiquetaba como 'el mejor grupo de rock de la galaxia gracias a su hit eterno: 'Birth, School, Work, Death', es decir 'Nacimiento, escuela, curro, muerte'. Siempre liderados por su iracundo y trajeado vocalista Peter Coyne (su cara de asco y desdén no es impostada), siguen en la brecha, más apegados a la tierra, y nos visitan en el seno de su enésima gira española, de cinco días seguidos: Valencia, Pamplona, Zaragoza, Bilbao y León, divulgando aún el disco que lanzaron el años pasado, 'A Big Bad Beautiful Noise', el primero en cuatro años, del que asevera el chulo Coyne: «Es muy importante para mí y el resto de la banda hacer un disco que patee vuestros culos y expanda el legado de los grandes hits de The Godfathers». Nos visitan en quinteto (Peter Coyne a la voz, Steve Crittall y Alex McBain a las guitarras, Tim James a la batería y Darren Birch al bajo; todos hacen coros) y pronto lanzarán un disco en directo y otro grandes éxitos. Y, para alegría de todos los fans, han retrasado su concierto para que se pueda llegar después del de Muse.

Sábado 3, Bilbao, Azkena, show 22.30 horas, 12-15 €.

Clip original de 'Birth, School, Work, Death':

Joel Sarakula: Apoyado por la Fundación Tony Manero

Superdotado fan del northern soul y del funk danzón suave, retro y estroboscópico, el australiano de Sidney afincado en Londres Joel Sarakula presentará su disco 'Love Club' en su tercer tour por España desde junio, o sea en menos de medio año. Girará por Logroño (Stereo), Bilbao (Azkena) y La Coruña (10 años de Son Estrella Galicia, Sede Afundación; este es el gran presupuesto que permite celebrar el resto de fechas) en formato cuarteto completado por nuestro admirado Lalo López y Marc Benaiges de la Fundación Tony Manero, más Leo Guateque de Los Retrovisores. El gafapasta antípoda de 36 años se lo guisa él solo (compone, escribe, produce) y lo comparan, entre otros, con Elvis Costello y con la Unknown Mortal Orchestra (aunque esto no nos lo tomaríamos como un halago tras ver a la orquesta en el BIME Live).

Viernes 2, Bilbao, Azkena, 21.30 horas, 10-13 €.

Gaerea + Oak: Black y doom metal desde Portugal

Metal extremo batido por dos combos lusos. Cabezas de cartel son Gaerea (Oporto, 2016), cinco druidas del black metal que propalan su primer larga duración oficial, 'Unsettling Whispers' (está en Bandcamp), en el que dan rienda suelta a sus argumentos favoritos: el narcisismo, la autodestrucción o la misantropía, según enumera una enciclopedia digital del rollo. Abrirá plaza Oak, un dúo de Oporto abarcador del doom, desde el atmospheric post doom al drone funeral doom según ubican los propios interesados.

Viernes 2, Barakaldo, bar Mendigo, 20.00 horas, 12-13 €.

Vídeo preciosista y en blanco y negro de la canción 'Catharsis' de Gaerea