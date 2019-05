Los conciertos del finde: Morricone, Taburete, Víctor Manuel, Esne Beltza, Jaime Urrutia… La agenda engorda con el sol y nos caben 15 conciertos por el BEC, el Euskalduna, el aparcamiento de la playa de Ereaga… ÓSCAR CUBILLO Jueves, 2 mayo 2019, 17:56

Dave Smalley & The Bandoleros: Incursión en Vitoria

Dave Smalley es un cantante punk americano que lleva dando guerra desde 1983 y ha militado en bandas históricas como DYS, Dag Nasty, los originadores del punk-pop melódico All, y Down by Law. Master en Ciencias Políticas y periodista en Virginia, Dave montó una nueva banda en 2017, The Bandoleros, con tres españoles y un argentino. Su debut se titula 'Join The Outsiders' y son 11 pildorazos de punk auténtico que en el puesto de merchandising se venderán en chulas ediciones de vinilo.

Concierto Viernes 3, Vitoria: Jimmy Jazz, 12-15 €. Horario: puertas 21 h, XXL de Mungia 21.30 h, Bandoleros 22.30 h.

Jaime Urrutia: El ex Gabinete Caligari

Jaime Urrutia Valenzuela (Madrid, 21 de junio de 1958) es un icono de La Movida que al frente del trío Gabinete Caligari (Madrid, 1981-1999) medró desde el rock siniestro y torero hasta al éxito mainstream y los conciertos abonados por los ayuntamientos vía el LP 'Camino Soria' (1987), cuarto álbum de los Gabinete, un superventas cuya memoria Jaime anda estirando en una gira de 30 aniversario con su banda actual, Los Corsarios, en total un quinteto. Más de la mitad del repertorio es de Gabinete y no deberían faltar canciones tan conocidas como 'Cuatro rosas', 'Al calor del amor en un bar', 'Suite nupcial', 'Camino Soria' o 'La culpa fue del cha-cha-chá'.

Concierto Viernes 3 de mayo: Bilbao, Kafe Antzokia, 22 h, 18-22 €.

Taburete: Diversos precios y categorías

El exitoso grupo de pop-rock pijo (que nadie lo lea con desprecio, ¿eh?) liderado por Willy Bárcenas y comparable a Hombres G, Fórmula V o Café Quijano, actuará en la Sala Cubec, en la gira de presentación de su tercer álbum oficial, 'Madame Ayahuasca' (18), siete días después de que por ahí pasara el Nobel Bob Dylan.

La gira aspira a lo grande, dicen ellos que los visuales imponen, y pasará por 15 ciudades. Asegura también la organización: «Taburete ha dejado atrás su etapa anterior y ha dado un paso más allá. Atrás quedaron las giras que iban enfocadas a numerosos destinos con recintos mucho más pequeños, y se ha apostado por lugares más emblemáticos». Hum… les vimos en la Sala Santana 27 en marzo de 2017 y habría solo unas 400 personas, pero era carnaval, ¿eh?

El evento del Cubec es para todos los públicos, aunque los menores de 16 años han de acudir acompañados. Los precios son variables y cubren estos rangos que copiamos de la web del BEC:

Entrada general: 25 € (más 2,50 de gastos). Entrada general de pie, sin asiento, con acceso al recinto desde la apertura de puertas. Apto para todos los públicos.

Entrada Early Access: 55 € (más 5,50 de gastos). Entrada general con acceso al recinto de forma previa, antes que el resto de público. Asistencia a la prueba de sonido de Taburete. Se entregará un disco de 'Madame Ayahuasca' de regalo. A los portadores de esta entrada se les informará vía e-mail la semana previa al concierto del horario de acceso. Apto para todos los públicos.

Entrada Meet & Greet / Conoce a Taburete: 120 € (más 12,00 de gastos). Entrada general con acceso al recinto de forma previa, antes que el resto de público. Incluye staff de cortesía con atención personalizada y se entregará un regalo de merchandising. A los portadores de esta entrada se les informará vía mail la semana previa al concierto del horario de acceso al M&G.

Entrada VIP: 150 € (más 15 de gastos). Entrada general con acceso preferente y exclusivo al recinto y a la Zona VIP. Esta entrada incluye aperitivo de bienvenida, regalo exclusivo de merchandising de edición limitada de la Gira Ayahuasca Tour 2019 y lanyard conmemorativo de recuerdo.

Concierto Viernes 3 de mayo: Barakaldo, BEC, Sala Cubec, 22 h, entradas desde 25 hasta 150 € más gastos.

Adriana Bilbao: Estreno mundial de 'Burdina / Hierro'

La 23ª edición del ciclo flamenco decano en Euskadi, 'Los Viernes Flamencos del Teatro Barakaldo', se cierra este viernes con su séptima y última cita, la protagonizada por la nieta del mítico delantero del Athletic Telmo Zarra, la bailaora Adriana Bilbao, quien se asoma a la treintena, es discípula de La Lupi (se fue a estudiar a Málaga), licenciada en Comunicación Audiovisual y Máster Universitario en Artes Escénicas,

Inspirándose en poemas de Gabriel Aresti e Itxaro Borda, Adriana estrenará su coreografía 'Burdina / Hierro' al frente de un cuadro de relumbrón: Beñat Achiary a la voz (últimamente hemos visto por aquí al maestro de Iparralde asombrando mano a mano con Joseba Irazoki), Raúl Micó al cante, Guillermo Guillén al toque, Michel Queuille al piano, más Luis Mariano Casilla, Ander Eceiza y Koldo Plazas como barrenadores.

Según el programa, «Hierro (Burdina en euskera) es una reivindicación del papel del trabajador, del migrante, de los hombres y, sobre todo, las mujeres que llegaron del sur de la Península a las minas de Bizkaia. El paisaje industrial y el universo de la minería sirven a Adriana Bilbao y al cantante e improvisador vocal Beñat Achiary como hilo conductor de una innovadora propuesta que intenta articular un nuevo lenguaje a través del encuentro entre la tradición flamenca y los elementos identitarios de la cultura vasca».

Concierto Viernes 3 de mayo: Barakaldo, Teatro Barakaldo, 20.30 h, 18 €.

'Flamenco Jam': Con músicos de Paco de Lucía

A la misma hora que la bailaora Adriana Bilbao estrena 'Burdina / Hierro' en la séptima y última cita de los 23 Viernes Flamencos, el 14º Ciclo Flamenco BBK desplegará la segunda de sus cinco veladas, una jam flamenca donde participarán al menos cuatro antiguos colaboradores de Paco de Lucía, pues a sueldo del difunto maestro estuvieron el bajista barcelonés Carles Benavent más tres integrantes de su último sexteto: Antonio Serrano (armónica cromática), David de Jacoba (cante) y Bandolero (percusión).

Además, como invitados en la Sala BBK participarán el pianista neoyorkino de jazz Joshua Edelman, hoy vecino de Bilbao, y a última hora se ha apuntado el tocaor Josemi Carmona, que el martes actuó con Ketama en el Euskalduna y que también ha tocado con 'el maestro', como llaman él y tantos otros a Paco de Lucía.

Concierto Viernes 3 de mayo: Bilbao, Sala BBK, 20 h, 20 €.

Rubén Pozo & Lichis: El de Pereza y el de La Cabra Mecánica

Muchos roqueros andan muy excitados ante 'Mesa para dos', la gira conjunta encarada por el ex Pereza Rubén Pozo (1975) y el ex La Cabra Mecánica Lichis (1970). Ambos vivieron etapas de gloria y pabellones llenos, y ahora andan subsistiendo con orgullo y dignidad en la profesionalidad del rock. Ambos nacieron en Barcelona, pero se conocieron en Madrid a finales de los 90. Dicen que igual sale un disco conjunto de esta gira de 28 conciertos en otras tantas ciudades durante cinco meses.

No están tocando sus temas más famosos, sus éxitos del pasado, sino sus éxitos del futuro, como dice Rubén. Y apunta Lichis: «Si los conciertos van mal nos emborrachamos juntos y si van bien nos emborrachamos juntos también. Compartimos las alegrías, las frustraciones y el proceso creativo. Aunque no nos emborrachamos mucho, eh, es una forma de hablar, porque nos ha pillado esta unión en una época bastante limpia. Nos vamos cuidando un poco más».

Concierto Viernes 3 de mayo: Bilbao, Cotton Club, 20 h, 14 €.

Iseo & Dodosound: En el MAZ Basauri

Este finde se desarrolla la segunda y última tanda del octavo festival MAZ Basauri, ese que ofrece actividades para niños, cine, talleres diversos, bolos callejeros y cuatro veladas de abono en el teatro municipal. El viernes será el turno de Triángulo de Amor Bizarro y Viva Suecia como protagonistas de los conciertos principales, pero nos fijamos en la última sesión, la sabatina, la encabezada por Iseo & Dodosound with The Mousehunters, que ya agotaron durante dos días seguidos el Kafe Antzokia en lo que fue su fin de gira anterior. De nuevo en la ruta, se presume que el dúo navarro y sus músicos a sueldo montarán el fiestón danzón y luminotécnico que ya han paseado por festivales como el Viña Rock o el Rototom.

Concierto Sábado 4, Basauri: Social Antzokia, 21.30 h, 11-14 € (bono 30 €); telonea Hakima Flissi.

Ennio Morricone: Los últimos conciertos

Con motivo de sus 90 años de vida anda cumpliendo su última gira mundial el eterno Ennio Morricone (Roma, 10 de noviembre de 1928), prolífico compositor de bandas sonoras: los spaghetti westerns de Sergio Leone que estiraban las escenas para que encajara mejor su música, 'La misión', 'Cinema Paradiso', 'Los intocables de Eliott Ness', '¡Átame!' de Almodóvar, 'En la línea de fuego' de nuevo con Clint Eastwood como actor, 'Misión a Marte', 'Kill Bill'…

Al principio en España sólo iba a tocar en Madrid, pero tras agotar el WiZink Center después se sumó Bizkaia a esta gira llamada 'The Final Concerts World Tour'. En el BEC Morricone dirigirá a una orquesta y coro de más de 200 personas con una invitada especial, la cantante portuguesa Dulce Pontes. Los últimos conciertos definitivos tendrán lugar en junio en Italia.

Concierto Sábado 4, Barakaldo: BEC, puertas 19 h, show 20 h, entradas desde 75 hasta 120 € (Golden Ticket 200 €).

The Other Side: La experiencia de Pink Floyd

Los tributos a Pink Floyd, ya sean baleares, vasco-madrileños o australes, gozan de un gran tirón popular. El grupo de Menorca The Other Side giró hace dos temporadas con un show llamado 'Horizon Tour 2017', y ahora se mueve con 'Coming Back to Life Tour 2019', según la promoción «una sobredosis de rock sinfónico para seguir deleitando a sus fans que, concierto tras concierto, han podido disfrutar de esta banda tan sólida y potente que durante 2 horas y 30 minutos mezcla luces, proyecciones y una puesta en escena cuidadísima con una fuerza y potencia absolutamente contagiosa. El espectáculo permite al espectador viajar al pasado donde Pink Floyd era dueño y señor del panorama underground y psicodélico en los años 60 y 70».

Concierto Sábado 4, Vitoria: Jimmy Jazz, puertas 21 h, show 21.30 h, 20-25 €.

VA Rocks: Ida, Frida y Klara en Vitoria

Vigo, La Coruña, Maliaño, Vitoria (¡el sábado!) y Puertollano configuran las cinco fechas consecutivas españolas de la gira de VA Rocks, tres roqueras suecas de onda expansiva apreciable. Ida, Frida y Klara vienen divulgando su debut, 'Pull No Punches', de rock escandinavo con proyección glam, turbo hard y melodías cuidadas.

VA Rocks salen de Lund, llevan tocando desde los 12-13 años en diferentes grupos y confiesan que las principales influencias de este proyecto son AC/DC, The Runaways, Girlschool y The Donnas. El trío lo montaron en 2006 Ida Svensson Vollmer (guitarra y voz) y Frida Rosén (batería y voz), y luego se sumó Klara Wedding (bajo y coros).

Concierto Sábado 4, Vitoria: Urban Rock Concept, puertas 20 h, 10-13 €; más Delenda Est.

Afrika Bibang + Esne Beltza: En la playa de Ereaga

El Aula de Cultura de Getxo suele organizar cada año un concierto primaveral al aire libre junto a la playa de Ereaga, sobre el asfalto del aparcamiento. Ahí hemos visto a Smile, a Gatibu… Y para este finde el ayuntamiento de la margen derecha ha montado una dupla abierta por Afrika Bibang, getxotarra pionera del soul en euskera y apadrinada en sus pinitos por Fermín Muguruza, y rematada por Esne Beltza, los sucesores de Fermín en lo que se refiere a animar las fiestas, las jaiak.

Esne Beltza ya andan moviendo en vivo su séptimo álbum, el autoeditado para la feria de Durango 'Ni', un repertorio de mestizaje variopinto con trikitixa tradicional, sintetismos danzones influidos por Fermín Muguruza, cumbia punk, reggae y rock. El líder, el trikitilari Xabi Solano (que fue músico de Muguruza, con quien giró por el mundo), nos declaró sobre 'Ni': «Creo que el single ('Argitzeraino') es muy bailable, muy dancehall africano. Luego hay canciones muy estilo rock, estilo reggae, y también hay una trikitixa porque yo soy trikitilari y siempre me gusta que haya un tema final dedicado a ella. Creo que es un disco para escucharlo, porque las letras tienen mucho que decir. Hay un par de canciones muy bailables, por ejemplo una versión de RIP con la que nos hemos atrevido».

Concierto Sábado 4, Getxo: Aparcamiento de la Playa de Ereaga, 21 h, entrada libre.

Los Labios: El hijo natural y el guitar hero

Los Labios son cinco crápulas aposentados en Sevilla y apadrinados por Craig Ross, productor de Mick Jagger, The Black Crowes, Eric Clapton, etc., además de guitarrista y estrecho colaborador de Lenny Kravitz. Entre los cinco Labios destacan dos miembros: al micrófono Sammy Taylor, un hijo natural del gran Silvio (de bebé, su madre, una aristócrata, se lo llevó a Londres, y casi a los 30 años el cantante se enteró de quién era su padre) y el guitar hero Charly Cepeda a una de las dos hachas.

Los Labios, que son unos cabezas locas, casi disuelven el grupo, pero lo retomaron grabando su canción 'No Future'. Con este tema se han puesto las pilas y así también se titulará su próximo álbum, editado por Industrias Bala.

Concierto Sábado 4, Bilbao: Azkena, puertas 21.30 h, show 22 h, 10-13 €.

Víctor Manuel: De gira en Bilbao y Logroño

Que nadie se lleve a engaño, pues el marido de Ana Belén es muy bueno y solvente en directo, desde su forma de cantar hasta la puesta en escena. Víctor Manuel San José Sánchez (Mieres del Camino, Asturias, 71 años) anda de gira con su disco 'Casi nada está en su sitio' (2018), el primero oficial y original desde 'No hay nada mejor que escribir una canción' (2008). En la novedad destacan dos títulos: 'Ahí arriba en el norte' y 'Digo España'. El asturiano actuará en septeto, con su hijo David a los teclados, el bilbaíno Santi Ibarretxe al saxo, el tanguero Osvaldo Grecco a la guitarra...

Explica Víctor en la hoja de promoción: «Nunca había escrito tantas canciones seguidas. No sé qué aire me dio pero, ahora y siempre, lo que más feliz me hace es escribir canciones. Comencé pasadas las navidades (de 2017) y fueron saliendo como cerezas enganchadas de un cesto. Cada canción nueva le llegaba inmediatamente a David San José (productor, arreglista e hijo suyo y de Ana Belén) para que preparase una maqueta. Cuando iba por la dieciocho me preguntó si pensaba hacer un doble, le dije que no, y seguí componiendo unas cuantas más hasta que decidí parar. Y me costó trabajo. Durante días anduve sin saber qué hacer con mi vida. Todo esto que cuento me ocurrió entre el 10 de enero y el 23 de marzo del 2018».

Conciertos Sábado 4, Bilbao: Palacio Euskalduna, 20 h, desde 25 a 65 €. Domingo 5, Logroño: Rioja Forum, 20.30 h, desde 35 a 45 €.

Damien O'Kane Trio: Sustitución en el Musiketan

La decimotercera y penúltima sesión de las catorce que componen la 26ª edición del Musiketan, la serie de conciertos en pequeño formato patrocinada por EL CORREO, tiene un cambio este finde: en vez del anunciado neotrovador céltico escocés Ewan McLennan, vendrá un trío británico compuesto por el líder, productor solicitado, cantante suavito y banjista experto norirlandés Damien O'Kane, el guitarrista irlandés Steven Byrnes y el contrabajista escocés Duncan Lyall.

Los tres han tocado con la afamada Kate Rusby. De hecho, Damien y Duncan forman parte de su banda de gira y, ejem, Damien está casado con ella. El estilo del Damion O'Kane Trio es modernista, etéreo y transversal. Según el diario The Telegraph es «folk-pop, que es la música irlandesa del siglo XXI». Al Musiketan vendrán con un sintetizador moog, para que se hagan a la idea de su onda, queridos lectores.

Concierto Domingo 5, Bilbao: Sala BBK, 20 h, 12 €.

Samoaja: Folk alternativo finlandés gratis

Zaragoza, Murcia, Valencia y Vitoria son las cuatro fechas españolas de Samoaja, cuarteto formado en Kokkola, Finlandia, en 2014, y compuesto por Viktori Pesonen (voz y guitarras, líder y fundador), Arttu Mäkinen (batería), Pentti Salminen (guitarra) y Samppa Niemelä (bajo).

Se autoetiquetan como folk alternativo y su sonido es muy flotante, tanto que frisa el post-rock peliculero. Debutaron con el álbum 'Landscapes' (2017), que han divulgado por Estonia, Lituania, Polonia, Chequia, Escandinavia entera, Alemania… Ahora andan trabajando en su reválida, que ya tiene un single de adelanto, 'Svier'.