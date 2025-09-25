Los conciertos del finde: Manuel Carrasco, Fangoria, Paloma San Basilio, Jag Panzer, Kevin Johansen… Desde Australia y Argentina hasta Estados Unidos e Italia, desde el baile flamenco hasta el power metal, desde el museo internacional hasta el pabellón deportivo… La escena ya está del todo en marcha en el primer fin de semana del otoño

Jueves, 25 de septiembre 2025

1 Jag Panzer, 44 años dando la batalla

«Jag Panzer no necesitan presentación... ¡Atenas fue testigo de otro gran espectáculo, dado por los maestros del power metal estadounidense!». Este mensaje subían los interesados el pasado finde a su Facebook. Y así los presenta la Wikipedia en español: «Jag Panzer comenzaron su andadura en 1981, en Colorado, inspirados en los grupos de NWOBHM populares por aquel entonces, como Iron Maiden o Judas Priest. Su alineación principal consistía en el vocalista Harry Conklin, el guitarrista Mark Briody, el bajista John Tetley y el batería Rick Hilyard». Pues 44 años después siguen todos, excepto el baterista, y ahora son cinco, sumando a Ken Rodarte (guitarra solista) y a Rikard Stjernquist (batería).Y sigue la Wiki: «Esta primera formación fue conocida en sus inicios por Tyrant, aunque acabaron cambiando su nombre a Jag Panzer porque había otra banda californiana con ese mismo nombre. 'Jag Panzer' proviene de un póster de un tanque alemán llamado Jagdpanzer (tanque cazador o cazacarros), aunque acortaron el nombre para facilitar su pronunciación». Su último álbum es el aún brioso y épico 'The hallowed' (2023), el cual desplegarán en tres fechas españolas: miércoles Murcia (de donde es la promotora, Madness Live, especializada en metal), jueves Madrid y viernes Portugalete.

EL CONCIERTO: Viernes 26, Portugalete, Sala Groove, 20-25 €. Horario: puertas 19.30 h, los vitorianos Sinner Rage 20 h, Jag Panzer 21.20 h, fin del show 23.30 h.

2 Olga Pericet y Daniel Abreu bailan en los Viernes Flamencos

Tercera cita (segunda de abono) del 29º ciclo Viernes del Teatro Barakaldo, que propone diez espectáculos hasta el 14 de noviembre. Este viernes habrá baile, la coreografía titulada 'La materia', «segundo capítulo de la trilogía que Olga Pericet inició con 'La leona' y que culminará con 'La invencible'. Un tríptico que se inspira en las guitarras del mítico luthier Antonio de Torres (Almería 1817-1892). Pericet transita este viaje a los orígenes del flamenco investigando sobre los admirados instrumentos alumbrados por el almeriense, considerado el padre de la guitarra española moderna. Si con 'La leona' Pericet miraba a la guitarra desde fuera, con 'La materia' lo hace desde dentro, evocando la madera, el olor, el sonido y el silencio».

Juntos los dos por primera vez en escena, Olga Pericet (Córdoba, 1975; Premio Nacional de Danza en 2018) se asocia con el bailarín y coreógrafo Daniel Abreu (La Matanza de Acentejo, Santa Cruz de Tenerife, 1976; Premio Nacional de Danza en 2014), con quien codirige, coreografía y ejecuta. Completan el plantel José Manuel León a la guitarra, Juanfe Pérez al bajo, y Javier Rabadán a la percusión.

EL CONCIERTO: Viernes 26, Barakaldo, Teatro Barakaldo, 20 h, 25 € (anfiteatro 22 €).

3 Xavier Rudd, un hombre orquesta australiano

El sereno y luminoso cantautor folk australiano Xabier Rudd, que remite a David Gray, Peter Gabriel, Bon Iver, Steve Earle, Sting, etc., arrancó el pasado sábado en Galicia su gira europea, que tendrá seis fechas españolas (La Coruña, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Bilbao) y también pisará el resto del continente (Italia, Francia, Suiza, Alemania…) y el Reino Unido, cumpliendo en total 33 bolos en 41 días, del 20 de septiembre al 30 de octubre. Ah, su último álbum es un directo bautizado 'Live in Belgium' (24).

Así lo presenta la agencia Last Tour, organizadora del bolo bilbaíno: «Xavier Rudd se erige como uno de los grandes de la escena musical australiana de todos los tiempos, con una notable carrera de más de 20 años. Su música única e inspiradora ha tocado vidas en todo el mundo. Desde su influyente álbum de 2002, 'To Let', Xavier cautivó rápidamente al público con su extraordinario talento como multiinstrumentista y su firme compromiso con el activismo social y ambiental. Con el paso de los años, sus dinámicas presentaciones en directo han evolucionado desde banda completa y trío hasta su actual formato de hombre orquesta, aclamado internacionalmente».

EL CONCIERTO: Viernes 26, Bolueta / Bilbao, Santana 27, puertas 19.30 h, shows 20 h, 30 € (más Filojet).

4 Fangoria + Nancy Rubias en paquete matrimonial

Las Nancy Rubias de Mario Vaquerizo (alias Nancy Anoréxica), a las que a cada temporada se les nota más el playback (lo hemos podido comprobar desde Santander hasta Huesca) y cuyo último álbum es el divertido y versionero 'Orquesta Nancy' (2023; caben covers de la Carrá, Tino Casal, Blondie, Loquillo, Luis Miguel, Los Romeos…), telonearán en Miribilla a los Fangoria de su esposa Alaska y del amigo y largo colaborador de ésta Nacho Canut (juntos en Los Pegamoides, Dinarama, Fangoria), cuyo último opus es 'ATP-ATL (A todo piano -A todo láser)' (24), un directo doble, con la primera rodaja minimal y trágica pasada en el piano del inglés Martin Watkins, y la segunda rodaja convertida en una discoteca rematada con el hit dinarámico 'Ni tú ni nadie'.

Asegura la promoción: «Cuando ambos grupos comparten escenario, el resultado es un show dinámico y lleno de sorpresas. La combinación de los estribillos pegajosos de Fangoria y la irreverencia de Las Nancys Rubias crea una atmósfera festiva y contagiosa. Los conciertos conjuntos suelen ser una celebración de la música pop y la cultura glam, donde la diversión y la energía son protagonistas».

EL CONCIERTO: Viernes 26, Bilbao, Pabellón de Miribilla, 21 h, de 41 a 77 €.

5 Arizona Baby arrancan en Bilbao su gira por salas

Los pucelanos Arizona Baby arrancan este viernes en la Sala Azkena de Bilbao su gira por garitos, que continuará con la siguiente hora de ruta: Jaén (Sala Garrison), Zaragoza (Sala López), Lérida (Sala Tocata), el viernes 14 de noviembre en Vitoria (Hell Dorado), Huesca (Sala El 21), Córdoba (Sala Hangar), Castellón de la Plana (Sala Beacause), Avilés (Santa Cecilia), Lugo (Sala Jagger), Sabiñánigo (Sala Corleone), Tafalla (Sala Informal), y de momento el sábado 14 de marzo en Ponferrada (Sala Tararí).

Así anuncia su sello, Subterfuge, el susodicho tour: «Arizona Baby, en su mejor momento, anuncian gira otoño-invierno (2025/26). Finaliza un verano feliz para Arizona Baby, en el que el power-trio ha estado celebrando los 15 años de su mítico 'Second To None' (su disco debut, contenedor de su éxito 'Shiralee', y reeditado con motivo de la efeméride), disfrutado de momentos históricos como la Fiesta Aniversario en su Valladolid natal (llenando la Plaza Mayor junto a Loquillo, Mikel Erentxun, Celtas Cortos, Ángel Stanich, Nat Simons y un largo etc.), noches realmente gloriosas como las Noches del Botánico con un arrebatadora conexión público-banda que llegó a tocar el cielo, o diversos festivales como Spring, Surfing the Lérez, Sonorama, etc. Ahora, tras este baño de aclamación y afecto de un verano triunfal, el grupo ha encontrado su mejor momento emocional y profesional y decide retomar la vuelta a las sufridas salas (donde se fraguan realmente trayectorias como la de Arizona Baby y mil grupos más)».

EL CONCIERTO: Viernes 26, Bilbao, Azkena, 21.30 h, 16-20 €.

6 Kevin Johansen + Liniers, canciones e historietas

En febrero de 2023 vimos en el mismo Kafe Antzokia a Kevin Andrew Johansen (Fairbanks, Alaska, 21 de junio de 1964) divulgando su álbum 'Tú ve' (22), del que sonaron sus once cortes en un recinto lleno por casi 600 almas (se quedaron sólo una quincena de entradas sin vender) deseosas de dejarse llevar por el son, la calidez y la ironía de Kevin Andrew Johansen, un 'argenguiri', como se calificó él, que rechazó el rol de 'cansautor'. Propuso «un recital (sic) tántrico, con picos y valles», y cantó 21 canciones en 100 minutos agilísimos y redondos (iban a ser 99 minutos capicúas, pero el trío actuante reapareció en escena para sacarse una foto con el público alborotado a sus espaldas).

Después, este cantautor drexleriano argentino-alaskeño ha sacado el disco de estudio 'Quiero mejor' (24) y el directo 'Desde que te Madrid' (25), este último un concierto con muchos monólogo o duólogos (con perdón) mano a mano con el dibujante Liniers (Ricardo Liniers Siri, Buenos Aires, 15 de noviembre de 1973), «historietista, ilustrador, pintor y editor argentino conocido por ser el autor de 'Macanudo', que es publicado desde 2002 en el diario La Nación, entre otras obras».

Apunta la promoción: «El reconocido artista argentino Kevin Johansen junto al dibujante Liniers regresan de gira a España con el álbum 'Desde que te Madrid' (Sony Music), un trabajo audiovisual grabado en vivo en el Teatro Albéniz de la capital española, en septiembre del año pasado, durante una gran gira mundial que pasó por 16 países y 37 ciudades. La edición física en vinilo y CD se publicó el pasado mes de mayo y cuenta con una serie de historietas que armó Liniers para cada tema».

Son catorce cortes, entre ellos 'No voy a ser yo' (en el que colabora Jorge Drexler), 'Quiero mejor' (con Las Migas), 'Cumbiera intelectual', 'Guacamole', 'Mc Guevara's o Che Donald's', y versiones de 'Modern love' (David Bowie) y 'La Chanson de Prévert' (Serge Gainsbourg). Lo presentarán en siete fechas españolas: Santiago de Compostela, Bilbao, Sevilla, Málaga, Barcelona, Alicante y Madrid.

EL CONCIERTO: Viernes 26, Bilbao, Kafe Antzokia, 22 h, 35-40 €.

7 Paloma San Basilio agradecida por 50 años de carrera

En la radio oímos a uno asegurar que ha visto a Paloma San Basilio (Madrid, 1950) en nueve giras de despedida, pero seguro que exageraba tanto como Julio Iglesias. El caso es que, para celebrar su medio siglo en la carrera musical, San Basilio se ha metido en una ambiciosa gira llamada 'Gracias Tour', en la que está cantando una treintena de temas, entre ellos estos: 'Gracias a la vida' de Violeta Parra, 'Bésame mucho' de Consuelo Velázquez, 'Caballo viejo', 'Ansiedad', 'El día que me quieras', 'La paloma', 'Yolanda' de Pablo Milanés, 'Hijo de la luna' de Mecano, 'Cuando nadie me ve' de Alejandro Sanz, 'Tacones rojos' de Sebastián Yatra, '¿Y cómo es él?' de Perales, 'La gota fría' de Carlos Vives, 'Al otro lado del río' de Jorge Drexler, 'Despacito' de Luis Fonsi, 'Luna de miel', 'La hiedra', 'Paloma infiel', 'No llores por mí, Argentina', y en el bis 'Libre' y 'Juntos'.Así es el primer párrafo que le dedica la Wikipedia: «Paloma Cecilia San Basilio Martínez (Madrid, 22 de noviembre de 1950) es una cantante, actriz, pintora y escritora española. Fue ganadora de un premio Grammy Latino y, además, fue representante de España en la trigésima edición del Festival de la Canción de Eurovisión, en 1985 (con la canción 'La fiesta terminó', añadimos). A lo largo de su carrera ha vendido 16 millones de discos con estilos que van desde la canción melódica al pop y la copla. También ha participado en numerosas obras teatrales musicales como 'Evita', 'El hombre de La Mancha', 'My Fair Lady', 'Victor/Victoria' o 'Sunset Boulevard'. En 2021 recibió una medalla de oro al mérito en las Bellas Artes».

EL CONCIERTO: Sábado 27, Bilbao, Palacio Euskalduna, 20.30 h, de 43 a 95 €.

8 Manuel Carrasco y su 'Tour salvaje'

El viernes en Pamplona y el sábado en Bilbao estará el onubense de 44 años Manuel Carrasco divulgando su noveno y último álbum oficial, 'Pueblo salvaje II' (Universal, 2025), que arranca más aflamencado que nunca y que deriva hacia un pop que a veces se asoma a lo latino, no solo por la colaboración de Camilo en la canción 'Salitre'.

Manifiesta Manu: «'Pueblo salvaje' son dos palabras con mucha fuerza. 'Pueblo' es origen, es sentimiento de pertenencia, es raíz, es comunidad y cercanía… 'Salvaje' porque no tiene riendas ni ataduras, porque es libre, nace en lo natural y se desboca ante las injusticias y la verdad. Para mí, esta conjunción da nombre a un lugar que reside en lo más profundo de todos nosotros al que yo llamo 'Pueblo salvaje'».

E informan sobre el tour subsiguiente: «'Tour salvaje' es la gira musical más importante de las más de dos décadas de carrera de Manuel Carrasco». Estará de gira entre mayo y octubre, y en el show Manu hasta sale volando del escenario, igual que Eva Amaral en su gira actual. «El show, además, cuenta con importantes novedades visuales, escénicas y ritmos más enérgicos», afirma su agencia.

EL CONCIERTO: Sábado 27, Bilbao, Pabellón de Miribilla, 21.30 h, de 43 a 95 €.

9 Rambalaya debutan en Bilbao

Rambalaya salen de Barcelona y los lidera el baterista de jazz y más Anton Jarl (el de Los Mambo Jambo). En total son siete hombres en escena: el vocalista vitoriano Jonathan Herrero (también en A Contra Blues), el guitarrista Héctor Martín, el bajista Matías Míguez, el saxofonista Pol Prats, el trompetista Álex López y el teclista Alberto Búrguez.Tras debutar en larga duración con el homónimo 'Rambalaya' (2020) y asentarse con 'Only In My Dreams' (2023), los catalanes de adopción actúan en Bilbao por primera vez con su tercer lanzamiento, 'Plays For The Brokenhearted' (2025), al que la hoja de promoción etiqueta como 'romanticismo kamikaze': «Pero el romanticismo de Rambalaya va más allá de la música y tiene que ver asimismo con la actitud. Es romántico a más no poder su compromiso con una idea del rock and roll que tiene mucho de mundo perdido. La banda está en este sentido emparentada con el Dion DiMucci y el Phil Spector de 'Born to be with you' y con el Willy DeVille de 'Le chat bleu'. Y con Richard Hawley en el plano contemporáneo. Es romántica de una manera kamikaze su decisión de mantenerse y de actuar como septeto, aunque ello signifique volver a casa con cuatro chavos en el bolsillo tras un concierto».

EL CONCIERTO: Sábado 27, Bilbao, Azkena, 21.30 h, 15-20 €.

10 Mezerg en el mensual y museístico Art & Music

El ciclo 'Art & Music', que permite ver las expos del Guggenheim de noche y con muy pocos visitantes en las salas, propone tres conciertos para este otoño que ha comenzado este lunes, una actuación por mes: el galo electrónico Mezerg en septiembre, la cantautora alavesa Idoia en octubre y el popero neoyorquino Marc Scibilia en noviembre.Avala el museo sobre Mezerg, alias de Marc Mezergue: «El artista francés se dio a conocer gracias a sus vídeos caseros en los que improvisa música techno utilizando manos y pies. A lo largo de su trayectoria, ha fusionado la electrónica con instrumentos que normalmente no se utilizan en este género musical, haciendo que sus actuaciones en directo sean únicas al crear música con elementos inesperados como, por ejemplo, un taladro. Ritmos que van del funk al acid techno, improvisación con teclados, pedales de efecto, e incluso, un completo dominio del theremin, instrumento que se ha convertido en el sello de identidad de su música. Con esa fusión entre la música house y la interpretación acústica, este one-man band es en el escenario donde despliega su magia con su energía absorbente y sus irresistibles sonidos». One man band significa hombre orquesta, ya saben.

EL CONCIERTO: Sábado 27, Bilbao, Guggenheim, 20.30 h exposiciones, 22 h show, 38,50 €.

11 Mick Harvey & Amanda Acevedo en el Antxiki

El sábado al mediodía en Vitoria (Hell Dorado), el domingo por la tarde en Bilbao (Antxiki, la sala de arriba del Kafe Antzokia) y el lunes en San Sebastián (Dabadaba) se presentará el selecto dúo de culto dúo australiano formado por Mick Harvey (músico de Nick Cave) y Amanda Acevedo, que actuarán apoyados por Georgio Valentino (estadounidense asentado en Atenas, guitarra y electrónica) más un grupo de cuerda.Se anuncia que repasarán los discos 'Phantasmagoria in Blue' (23), 'Five Ways to Say Goodbye' (24, de Harvey en solitario) y 'Golden Mirrors: The Uncovered Sessions Vol. 1' (25), «concebido como el primero de una serie de proyectos que investigan a compositores por los que Harvey y Acevedo sienten una especial predilección. En este caso, el homenajeado es Jackson C. Frank, un cantautor de folk de mediados de los años 60, casi olvidado durante años pero redescubierto recientemente. (…) el álbum de 15 temas transmite atmósferas intensas y sombrías, con el estilo característico de Harvey y las vocalizaciones flotantes y expresivas de Acevedo».

EL CONCIERTO: Domingo 28, Bilbao, Kafe Antzokia (sala superior), 19 h, 35 €.

12 Fabio Lione, la voz de Rhapsody

Catorce bolos por ocho países, la mayoría de ellos por España (¡seis fechas!: Barcelona, Valencia, Sevilla, Madrid, Burgos y Bilbao), afrontará el italiano Fabio Lione, quien fuera cantante de los power-metaleros épicos Rhapsody. Ahora el tipo ha montado un repertorio basado en esos viejos himnos, y los recreará con otros tres exmúsicos de Rhapsody (Alex Holzwarth a la batería, Patrice Guers al bajo, y Dominique Leurquin a la guitarra rítmica) más un joven talento, Justin Hombach, a la guitarra solista, a la que califican de virtuosa en sus manos.Abrirá plaza Alterium, otro quinteto italiano de power-metal liderado por Nicoletta Rosellini. Viene divulgando su espectacular y por momentos muy veloz debut 'Of war and flames' (2021).

EL CONCIERTO: Domingo 28, Zorroza / Bilbao, gaztetxe, 33-38 €. Puertas 20 h, Alterium 20.30-21.15 h. Fabio Lione 21.30-23.00 h.