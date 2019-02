Los conciertos del finde: Ara Malikian, Ilegales, Joana Serrat, Pedro Guerra, Sham 69, The Mani-Las… Esta vez destacamos 11 espectáculos que oscilan entre la clásica popular de Ara Malikian y el punk proletario de Sham 69, de lo cantautor hasta el metal y el folk metal. Además entrevistamos a Joana Serrat, J. Teixi y Korpiklaani ÓSCAR CUBILLO Jueves, 28 febrero 2019, 19:05

Ara Malikian: entradas agotadas en el principal

El violinista de estética Sandokán, capacidad técnica virtuosa e intención divulgadora de la música clásica Ara Malikian (Beirut, 1968) ya estuvo en marzo pasado en el Buesa Arena vitoriano y en diciembre en el BEC baracaldés con su multitudinario 'The Incredible World Tour of Violin', esa gira internacional, monologuista y hasta roquista en octeto con la que pretendía trasladar al respetable «al siglo XVII español con una cuidada escenografía basada en los corrales de comedias característicos del Siglo de Oro».

Ahora regresa a Euskadi para actuar al frente de la Gasteizko Ganbara Orkestra. Bajo la batuta del director Iker Sánchez repasarán piezas de Vivaldi, Paganini, Tchaikovsky, etc. La sinfónica alavesa, compuesta por 40 profesionales, acompañó en el reciente Festival de Jazz de Vitoria al cuarteto del saxofonista valenciano Perico Sambeat.

Concierto Viernes 1, Vitoria. 20.30 h, butacas a 21, 28 y 38 €; entradas agotadas.

The Mani-Las: del festival universitario al garito noctívato

El trío de chicas The Mani-Las, gestado en Manila, Filipinas, en 2017, está liderado a la voz y el bajo por la televisiva catalana Maika Makovski y lo completan la ingeniera vizcaína Mariana, ex Sonic Trash, a la batería, y la navarra Olaia ex Las Culebras a la guitarra. Encabezará el viernes la primera de las dos jornadas del Indie Festival celebrado en Bilbao y patrocinado por la Universidad del País Vasco y el sábado noche el 'fiestón de Carnaval' (sic) de la sala Hell Dorado de Vitoria. The Mani-Las son indudablemente roqueras, a veces muy veloces, y suelen tirar de segundas voces pizpiretas. De momento tienen un solo EP pero apuntan a numerosos festivales.

Conciertos Viernes 1, Bilbao Bizkaia Aretoa, 20 h, entrada libre; abren Dekot, siguen Lukiek y cierran Mani-Las. Sábado 2, Vitoria Hell Dorado, 22 h, 15-18 € (socios 13 €); más Rockers Go To Hell.

La Habitación Roja: ¿la mejor banda del pop español?

La Habitación Roja (La Eliana, Valencia, 1994) quizá sea el mejor grupo de pop español. No se le suele tener demasiado en cuenta y cada vez que se oye una canción suya resulta que se disfruta de un movedor e incluso conmovedor compendio de melodías bien modeladas, guitarras bien trabadas y letras evocadoras, inteligentes y directas. Quizá LHR no está tan arriba porque la música es secundaria para sus miembros, caso de su líder Jorge Martí, que curra de enfermero especializado en alzhéimer en Noruega y, además, cuida de sus dos hijas y de su esposa, Ingrid, diagnosticada en 2012 con el síndrome de fatiga crónica.

El caso es que nos visitan con su nuevo disco, 'Memoria' (Mushroom Pillow, 2018), y copiamos este preciso párrafo de promoción: «Un álbum producido por Paco Loco (Nacho Vegas, Australian Blonde, Mikel Erentxun, etc.), mezclado por John Agnello (Sonic Youth, Dinosaur Jr, Kurt Vile, etc.), masterizado por Greg Calbi (Lennon, Bowie, Reed, Ramones…) y con arreglos de cuerda de Chris Carmichael (Josh Rouse, Steve Earle, Taylor Swift). 'Memoria' ha sido finalista al premio Ruido que concede cada año la Asociación de Periodistas Musicales de España, y candidato a 7 Premios de la Música Independiente». Dicho queda.

Concierto Viernes 1, Bilbao Stage Live, puertas 21 h, show 21.30 h, 15-20 €.

Ilegales: ¡gratis en carnavales de Laredo!

CARLOS Gª AZPIAZU

Jorge Martínez, que es muy cuco, no anunció hasta el miércoles al mediodía este evento cántabro, popular y gratuito. De hecho, hasta dos días antes del show que nos ocupa, en su Facebook oficial lo ignoraba y consignaba como próximos bolos de Ilegales los del 8 de marzo en Cuenca, Ecuador, el 9 en Quito, la capital, y el 17 en México DF. Pero nosotros ya sabíamos que los resucitados Ilegales actuarían en Laredo, pues lo habíamos visto en el programa oficial de carnavales: «Su actuación estará precedida por la banda de rock local Mature, que comenzará a caldear el ambiente a las 21 h», completa la información municipal.

El viernes 8 de febrero ya pudimos ver a los Ilegales (1982-2011, luego desde 2014 en adelante) en la gira de su último disco, el undécimo de estudio, 'Rebelión'. Fue en un Kafe Antzokia que había agotado las entradas con antelación. Los asturianos, en cuarteto, durante una hora y tres cuartos tocaron 34 canciones sólidas y cromadas según las cuentas de su líder, un Jorge Martínez alto y espigado, del todo calvo, con pinta de Mortadelo. Pleno de facultades, el incombustible Jorge, sin usar teleprompter ni atriles para la treintena de letras y esgrimiendo una Stratocaster blanca, alternó los rocks movidos ('Eres una puta' con su filo de rockabilly asesino, el psychobilly 'Soy un macarra', un 'Dextro-anfetamina' como su propio nombre indica, el surreal 'Problema sexual'…) con ataques de melancolía que podían poner la piel de gallina: 'Enamorados de Varsovia', 'Yo soy quien espía los juegos de los niños', 'Me gusta cómo hueles', 'La casa del misterio', 'Tiempos nuevos, tiempos salvajes'...

Concierto Viernes 1, Laredo Carpa de los Juzgados, 22 h, entrada libre.

Joana Serrat: autoanálisis de la hija del maestro

Joana Serrat (Vich, 1983), hija del gran Joan Manuel, canta en inglés una suerte de folk lisérgico contemporáneo, ora etéreo ora apabullante. Joana tiene cuatro álbumes y sus dos últimos los ha producido Howard Bilerman, ex Arcade Fire, ingeniero y productor en más de 400 discos (de Leonard Cohen –con Grammy-, British Sea Power, Tricky Woo, Thalia Zedek, Arcade Fire, Godspeed You! Black Emperor..).

Joana es muy cosmopolita y ha actuado en Portugal, Inglaterra, Holanda, Luxemburgo, Bélgica, Canadá, Sudáfrica… Nos atendía el martes a la mañana, recién llegada del extranjero.

- ¿Dónde andas?

- Estoy en mi casa, en Vic. Ayer (lunes) por la noche llegué de Noruega, donde di un concierto el fin de semana. Me he levantado y he empezado a hacer trabajo de oficina. Hoy (martes) debo dejarlo todo listo antes de mañana miércoles por la tarde, porque tengo ensayos y luego ya subo hacia San Sebastián, donde tengo un concierto el jueves 28.

- ¿Cómo te ha dado por cantar en inglés? ¿Quizá por distanciarte de tu padre? ¿O quizá para intentar llegar más allá geográficamente? Ya sabemos que acabas de estar en Noruega.

- Canto en inglés porque es así como siento la música que hago. Mi padre pone siempre música en casa y, cuando nosotros éramos pequeños, crecimos escuchando los discos que a él le apetecía escuchar. A excepción de su catálogo de clásica, bandas sonoras y otros, creo que mayoritariamente su discoteca está formada por bandas y artistas anglosajones, a excepción de un par de autores italianos.

- Vaya… ¿unas palabras de tu último disco, el cuarto, 'Dripping Springs'? A veces suena americano y grandioso pero también sensible, otras más indie y flotante, otras más campero…

- 'Dripping Springs' representa una puerta hacia nuevos horizontes, hacia nuevos paisajes, hacia nuevos estados emocionales. Nunca me he sentido tan libre en mi vida como cuando estuve grabando este trabajo. Creo que es un álbum cálido que, en mi opinión, transporta al oyente a otro plano vivencial.

- ¿Y de qué van las letras? ¿Sobre qué sueles escribir?

- Cada disco es una radiografía de un momento y detrás de cada trabajo hay una necesidad distinta. Pero todos responden al impulso de dejar plasmadas mis experiencias. A menudo pienso que los discos y las canciones no dejan de ser ejercicios de comprensión y de análisis sobre mí misma.

- ¿Cómo será el concierto del Muelle? A la misma hora del Indie Festival donde actuaste el año pasado, en la UPV.

- Voy con mi guitarra acústica y mis pedales. En mis 'solo shows' me gusta ofrecer conciertos íntimos y emocionales. Me gustaría que todos los asistentes salieran con un bonito y especial recuerdo de la velada.

Concierto Viernes 1, Bilbao Muelle, 20.30 h, 8 €.

Bullet: el ritmo de AC/DC

Hard rock clasicote con voz rasgada a lo Udo es el que practican los suecos Bullet (Växjö, 2001), que andan de gira española de siete conciertos con esta hoja de ruta: viernes 22 Salamanca, Vigo, Madrid, lunes día libre, Ciudad Real, Almería, Sevilla, sábado Vitoria y domingo Irún. Bullet, que mantienen el ritmo con tensión acedecesca, arriban divulgando su sexto disco, 'Dush to Gold' (Steamhammer, 2018), comparado por los que saben también con Judas Priest y con Saxon, además de con los que citamos nosotros.

Y destaca la promoción sobre el quinteto vikingo: «Ha recorrido la mayoría de los países europeos varias veces, abrió para AC/DC frente a 55.000 personas en 2009 y ha tocado en algunos de los festivales más prestigiosos de Europa, como Rock Am Ring, Graspop Metal Meeting, Sweden Rock Festival, Rock Hard, Keep It True, Headbangers Open Air y Wacken (¡dos veces!)».

Concierto Viernes 1, Vitoria Urban Rock Concept, 15-18 €; 21 h, más Wild Crash.

Pedro Guerra: 'Golosinas' un cuarto de siglo después

El cantautor canario Pedro Guerra (Pedro Manuel Guerra Mansito, Güímar, Tenerife, 52 años) se mudó a Madrid en 1993, se pateó el circuito cantautor capitalino (el local emblemático Libertad 8), y en 1995 debutó con el álbum grabado en directo en el estudio 'Golosinas', todo un éxito. En 2018, para conmemorar los 25 años de estancia en Madrid, lo reeditó bajo el sencillo título 'Golosinas 2018'. El repertorio clásico se ha remasterizado y se cuelan cuatro bonus tracks a modo de dúos con famosos contemporáneos: con Rozalén en 'Las gafas de Lennon', Juanes en 'Peter Pan', Pablo López en 'Deseo' y Vanesa Martín en 'Contamíname'.

Sobre el show en vivo nos adelanta el propio Pedro: «Hay un primer bloque que hago solo a la guitarra y luego un segundo bloque donde me acompañan el bajista Toni Gil y el batería Guille Molina. Tocamos el disco 'Golosinas' entero y luego repasamos canciones de casi todos los discos posteriores».

Concierto Viernes 1, Bilbao Teatro Campos, 20.30 h, entradas a 21.50 €, 25,50 €, 29,50 € y 31,50 €.

Korpiklaani: beben en gira y la fiesta se les va de las manos

El sexteto finlandés de folk metal Korpiklaani (Lahti, 2003) trae su fiesta gamberra sin miedo al ridículo. Salvando las barreras idiomáticas, pues siguen cantando en finés, los muy paganos nos visitan con su último álbum, 'Kulkija', opus conceptual que narra la historia de un trotamundos: la añoranza de la novia, el bosque, el camino, el cuervo de mal agüero… Cane, uno de los guitarristas de Korpiklaani, nos respondía hace varias semanas en carretera, camino a un concierto en Jyväskylä.

- Tocáis folk metal, pero también parecéis influidos por el folk celta, ¿no?

- Nuestra música está influida por la música tradicional finlandesa, el heavy metal de la vieja escuela y la vida misma. A pesar de que nuestras melodías folk tienen algunas similitudes con lo celta, no tenemos ninguna conexión directa con eso.

- ¿Se pueden bailar vuestras canciones?

- La de Korpiklaani es una música tan bailable como cualquier otra. La cuestión es qué tipo de baile.

- Venga, cítanos tus tres bandas de metal favoritas y las dos de folk.

- W.A.S.P., Motörhead, que es una banda de blues, solo que lo toca más rápido y más alto, y Black Sabbath. Estas me gustan porque son lo bastante rocanroleras y estaban allí cuando empecé a escuchar música. Las bandas de folk serían Värttinä y Frigg, ambas muy tradicionales y de sonido finlandés.

- A Värttinä ya les hemos visto por aquí. Korpiklaani tenéis canciones tituladas 'Vodka', 'Tequila', 'Cerveza, cerveza'... ¿Cuándo fue la última vez que te emborrachaste?

- Hoy.

- ¿Soléis beber en las giras?

- Me gusta mucho beber. Y sí, también bebo en las giras. Es divertido, relajante y te salen las mejores ideas cuando estás borracho.

- ¿Qué haces cuando viajáis en el autobús de concierto a concierto?

- Procuro dormir todo lo que pueda y beber el resto del tiempo.

- ¿Qué nos cuentas sobre vuestro último álbum, 'Kulkija' (2018), cantado en finés?

- Sí, cantamos sólo finlandés en los cuatro últimos álbumes. El nuevo es otro paso adelante más para nosotros en todos los sentidos. Pillamos al nuevo productor Janne Saksa, que nos ayudó a crear un novedoso sonido, más natural. Los arreglos folk también han estado a alto nivel gracias a nuestro acordeonista, Sami Perttula.

- ¿Cómo va a ser el show de Bilbao? Os vimos hace muchos años, pero en una pequeña sala de la misma discoteca. Ahora tocaréis en la gran sala, para 1500 personas.

- ¡Va a ser genial! Todos amamos a España y cada fiesta ahí se nos va de las manos. El show será igual en la sala más grande que en el cuarto más pequeño. Más gente significa más locura. ¡Eso es lo que nos gusta!

Concierto Viernes 1, Bilbao Santana 27, 29-34 €. Horarios: 18 h puertas; 18.30 h Trollfest; 19.45 h Turisas; 21.45 h Korpiklaani

Sham 69: en el Pim Pam Punk Festival

Festival punk abierto por los rocanroleros encorbatados de Móstoles Activos Tóxicos, continuado por los navarros The Guilty Brigade, prendido por los vizcaínos Radiocrimen, y rematado por Sham 69, patrulla de punk urbana gestada en Londres en 1975 y vinculada al movimiento oi! En sus pinitos fue una de las bandas punks más populares, pues coló cinco canciones en el Top 20 británico.

En sus filas resisten tres miembros de la época dorada: Jimmy Pursey (el cantante y fundador en 1975), Dave Parsons (el guitarra desde el 77) y Dave Tregunna (el bajo desde el 77). Avisan en su Facebook: «Los auténticos Sham 69. Al loro con las copias y las falsificaciones, pasa de las calumnias amargas, escucha las letras y el mensaje, goza con el verdadero sonido Sham, y brinda por la lealtad».

En sus bolos suelen tocar canciones como 'Ulster Boy', 'George Davis Is Innocent', el 'White Riot' de los Clash, y hits propios tipo 'If the Kids Are United', 'Hersham Boys' o 'Hurry Up Harry'.

Concierto Sábado 2, Bilbao Zorroza, Gaztetxe, 10 €; horario: 19.30 h puertas; 20-20.40 h Activos Tóxicos; 20.50-21.30 h The Guilty Brigade; 21.40-22.30 h Radiocrimen; 22.45-24 h Sham 69.

J. Teixi Band: arranca la gira en Bilbao

El madrileño Javier Teixidor es un guitarrista veterano e importante de la escena española desde que explotara la aventura de Mermelada en su esencial elepé 'Coge el tren' (Chapa, 1979; el 15 de mayo de 2015 se reeditó en vinilo remasterizado), una ráfaga de ritmo y blues desatado y acelerado que dejaría para el arrastre a los mismísimos Doctor Feelgood.

Luego Javier ha continuado con la J. Teixi Band, cuarteto con miembros de Mermelada y Los Elegante que bate un cóctel grasiento y en castellano de blues, soul y rock and roll. Y el sábado la Teixi divulgará sendos recopilatorios de ambos grupos sobre los que nos informaba la noche del martes. «Estoy en mi estudio en el barrio de Chamberí. Hoy hemos ensayado el show de la nueva gira que iniciamos en Bilbao este sábado».

- Vienes presentando dos recopilatorios. 'Letra y música', de la J. Teixi Band, y un doble vinilo que incluye un CD en directo de Mermelada, 'Memorias de un tren'.

- Bueno, este año está siendo muy interesante para mí. Por un lado, se ha editado un doble vinilo con un cedé que agrupa la colección más completa hecha hasta ahora de la historia de Mermelada, mi primer grupo. Sin duda, la aparición de la canción 'Coge el tren' en la banda sonora de la película 'Campeones' de Javier Fesser ha supuesto un impulso para editar un proyecto en el que he estado trabajando varios años.

- Oh, vaya, felicidades.

- Y por otro lado está el nuevo disco de la J. Teixi Band, 'Letra y música', un recopilatorio de toda nuestra carrera, con cinco nuevas canciones y muchas sorpresas. Está recibiendo unas críticas fantásticas. Este disco es una perfecta foto fija de lo que el grupo hace ahora mismo. Es perfecto para los que nos conocen y para aquellos que quieran conocer a la banda.

- En la Teixi tocais música negra y cantáis en castellano. ¿Qué os parecen esos que cantan en inglés escudándose en que es música americana y en otro idioma se perdería el feeling, con perdón?

- Que eso no es cierto. Creo que el lenguaje nada tiene que ver con el feeling. Este es solo un detalle geográfico si sientes la música. ¿Acaso los afroamericanos que hacen zydeco y cantan en francés no tienen el mismo feeling que sus hermanos que cantan blues en inglés? Por otro lado, los mexicanos y argentinos nos han demostrado cientos de veces que el castellano tiene la misma capacidad de emocionar. Eso sí, hay que trabajarse más las letras, con un esfuerzo añadido. Con el inglés, usando menos palabras se dicen más cosas, pero en castellano hay que trabajar arduamente con el lápiz y el papel. Esta tarea cuesta más de lo previsto a algunos.

- ¿El vinilo de Mermelada estará a la venta en el bolo del Azkena?

- Sí, llevaremos algunos. Lo ha editado nuestra compañía de los últimos años, Warner Music, así que es fácil de encontrar en las tiendas de discos o pedirlo en cualquier tienda online. Este proyecto lo he supervisado personalmente, tanto la masterización como la selección del repertorio. He querido hacer un recorrido cronológico de las mejores canciones de Mermelada a través de toda su carrera.

- ¿Y cómo será el concierto? Es a la misma hora del Madrid-Barça, que el futbol siempre quita público.

- Bueno, la liga ya está decidida, je, je, je… Si he de ser sincero, te diré que la liga puso la hora de este partido mucho después de elegir nosotros la fecha de Bilbao, pero qué vamos a hacer. Lo que te aseguro es que vamos a por todas y con ganas. Tenemos equipo para ganar y la Teixi siempre lo da todo.

Concierto Sábado 2, Bilbao Sala Azkena, puertas 21.30 h, 10-12 €.

Warrior Soul: el estrellato les esquivó

El cuarteto de metal alternativo Warrior Soul, liderado por el cantante y productor Kory Clarke (que había tocado la batería con Raging Slab y con Kim Fowley), se juntó en Nueva York en 1987 y pronto fichó por la multinacional Geffen. El grupo coqueteó con el éxito y las grandes giras, pero fue despedido en 1994 porque Kory estaba rabioso, creía que el sello no le hacía caso, que por eso no triunfaba, y lo soltaba por todas partes. O sea, lo de siempre. Tras caerse del cielo multinacional, la alineación sufrió numerosos cambios y la banda se disolvió allá por 1996. Tras varias reuniones, en 2007 Clarke rehizo la marca de modo definitivo y desde entonces no ha parado.

Y ahora Kory Clarke, que también es pintor y mantiene una carrera en solitario, reactiva a Warrior Soul con el disco 'Back On The Lash' (17), de hard rock ronco y glamuroso a lo Backyard Babies. Lo divulgará en una gira española de diez conciertos que acabará en Bizkaia; empezó el jueves 21-F en Madrid, debe continuar por Castellón, Orihuela, Valencia, descanso, Puertollano, Estepona, Plasencia, La Coruña y León, y cerrarse en Barakaldo.