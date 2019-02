Los conciertos del finde: La Macanita, Rosana, Fredi Leis, Rayden, Hamlet, Sex-Phonics, Mercedes Ferrer… La cantante Rosana. / EFE Destacamos 12 conciertos que abarca desde el cante calé al metal brutal y desde el rap a lo cantautoril. Además entrevistamos a Fredi Leis y a Mercedes Ferrer ÓSCAR CUBILLO Jueves, 21 febrero 2019, 14:52

La Macanita: Gitanería desde Barakaldo a Vitoria

Chícharo de Jerez y La Macanita en el Teatro Barakaldo hace un lustro. / NURIA GARCÍA

Funcionan coordinadamente los ciclos flamencos municipales de Barakaldo y Vitoria. Así, este finde ambos albergan a la cantaora gitana La Macanita, sobre la cual reza la promoción del teatro alavés: «Cantaora larga y llena de jondura, temple y pellizco, La Macanita es heredera directa de La Paquera y La Perla. Artista de amplio repertorio, emociona su eco por soleá y brilla por bulerías». Ole.

Tomasa Guerrero Carrasco (Jerez de la Frontera, 1969) vendrá en cuarteto con el gran Manuel Valencia al toque más Chícharo de Jerez y su sobrino Macano a las palmas. La Macanita está en racha, pues en 2017 recibió el Galardón Bandera de Andalucía y además fue nominada al Grammy Latino al mejor álbum flamenco por 'Directo En El Círculo Flamenco De Madrid', CD + DVD que grabó con el mismo Manuel Valencia a la guitarra. Gitana jerezana de 49 años, de carácter mercurial y duende caprichoso, Macanita representa el cante jondo racial actual, heredero de La Paquera de Jerez. Ah, su apodo le viene de su padre, El Macano, un palmero.

Conciertos Viernes 22, Barakaldo, Teatro Barakaldo, sala 2, 20.30 h, 18 €. Sábado 23, Vitoria, Teatro Jesús Ibáñez de Matauco, 20.30 h, 15 €.

Fredi Leis: «La idea es que cada persona sala del concierto feliz»

Cantautor pop refrescante de 31 años es el compostelano Fredi Leis, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, pianista autodidacta, actor en ciernes y hoy día cantante perteneciente al roster de la poderosa agencia de management R.L.M. (Raphael, Rozalén, Ana Torroja, Pedro Guerra…), aunque empezó desde abajo: dando bolos en bares y subiendo canciones a las redes.

Fredi, cuyo estilo fresco hasta lo tropicalón, directo y electroacústico, es comercial quizá sin pretenderlo, parece un híbrido entre Rozalén y Ariel Rot. Antes de su concierto con banda en el Azkena, le hacemos unas preguntitas rápidas.

- ¿Quién eres?

- Un tío normal que es feliz haciendo canciones y cantándolas.

- Perdón, queríamos preguntarte dónde vives.

- En Santiago de Compostela. O en hoteles, según la época del año.

- ¿Qué haces cada día?

- Tomarme un café con leche caliente, meterme en el estudio a componer y hacer algo de deporte a última hora del día. Si estoy de gira, pasar mucho tiempo en la carretera, llegar a cada ciudad, probar sonido y subirme al escenario a disfrutar de todo lo que suceda.

- ¿Eres un cantautor o un cantante pop?

- Las dos cosas, pero no creo en las etiquetas. Creo en las canciones y en todo lo que sea capaz de emocionar.

- Tus letras apuntan siempre a lo positivo, ¿verdad?

- Depende del momento y del estado de ánimo en el que las haya escrito. A veces son una terapia para salir de un momento oscuro y otras veces son un reflejo de un buen momento con mucha luz.

- ¿Qué tipo de gente te escucha y te sigue?

- Creo que me escucha gente muy diferente y de edades distintas. A veces han venido a los conciertos tres generaciones juntas de la misma familia, y eso es de las cosas más bonitas que pueden pasar.

- Parecía que hubo más mujeres en el concierto con entrada libre que diste en la sala Stage Live de Bilbao, durante el BIME City. Te pudimos ver 20 minutos y todo ruló muy bien. Fue fresco y buenrollista en el buen sentido. O sea que tus canciones dejaban buen cuerpo.

- La idea siempre es que cada una de las personas que venga a un concierto salga de allí feliz. Que se implique, se emocione, cante y sea parte importante en cada canción.

- ¿Cómo será el concierto del Azkena?

- Voy en formato cuarteto con piano, guitarra, batería y bajo. Llevaremos varias canciones que tocaremos sí o sí, y siempre dejamos margen para lo que surja o lo que el público pida.

- 'Neón' es tu único disco largo. ¿Cómo está funcionando?

- Está funcionando muy bien. Hasta el momento me ha permitido girar con él durante todo el pasado 2018 y seguiré girando con él todo este 2019. Tenemos muchos conciertos por delante y es un sueño ver que en cada ciudad se saben las letras y las cantan conmigo. A lo largo de este año saldrán canciones nuevas en forma de single que iré incorporando al repertorio de la gira.

Conciertos Viernes 22, Bilbao, Sala Azkena, puertas 21.30 h, 15,50 €.

Rosana: 23 años 'Como en casa'

El ciclo 'EmakumeOK', que pretende «fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres», programa cinco conciertos protagonizados por féminas. Estos son: los ya celebrados por la pianista de jazz australiana Sarah McKenzie (viernes 25 de enero) y la vocalista de Pentangle, la folklorista Jacquie Mcshee (8 de febrero), más los tres aún pendientes, los de la famosa Rosana (este viernes 22 de febrero, con entradas agotadas desde hace un mes), Luz Casal (15 de marzo) y la vocalista de jazz Lizz Wright (23 de marzo).

Rosana Arbelo Gopar, nacida en Lanzarote hace 55 años, se subirá a un avión en Madrid el mismo viernes para actuar a la tarde en Bilbao ella sola en un show sin guión llamado 'Como en casa', del que nos apunta: «'Como en casa' siempre es igual pero nunca es lo mismo. El escenario se convierte en una sala de estar como la de cualquier hogar, con mi guitarra, todas mis canciones, el público y yo. Nunca sé qué voy a cantar, nunca sé cuánto va a durar… Es un encuentro en el que compartimos música y lo que el público desee compartir. Llevo ya 23 años con este formato». Sí, desde que explotó con su primer disco, el millonario en ventas 'Lunas rotas' (96).

Conciertos Viernes 22, Bilbao, Sala BBK, 20 h, 30 €; entradas agotadas.

Mercedes Ferrer: «Soy consciente del poder de la música»

Mercedes Ferrer (Mercedes Rodríguez Vázquez, Madrid, 55 años), cantautora pop conocida desde los tiempos de La Movida aunque no logró asentarse en la cima a pesar de su imagen, de su potencialidad comercial (padrinazgo de la multinacional CBS, disco de oro con el recopilatorio 'Generaciones', de 1997) y de su expuesto cosmopolitismo (estudió en La Sorbona, vivió en Nueva York…), ha editado su último disco, 'C+V', vía micropatrocinio gracias al entusiasmo de sus fans de Bilbao. Dice ella en la nota promocional que es un álbum «de influencias postrock, que pasea libre y conceptualmente entre el gothic y el punk, acariciando al mismo tiempo el oído del oyente con texturas casi oníricas que nos retrotraen a los sonidos del rock progresivo de los 70».

Gracias a estos contactos en Bilbao hay oportunidad de verla de nuevo en vivo por estos pagos y, además, de plantearle unas preguntas básicas.

- ¿Qué haces un día normal en Madrid?

- Sí, ahora mismo vivo en Madrid. ¿Y 'Un día normal' no es el título de una canción? Si nadie la ha escrito todavía, ya me pongo yo en ello. Para mi ningún día es exactamente normal. Cada día es un motivo de celebración por el solo hecho de estar vivos (esta conversación la mantuvimos el miércoles a la mañana y el miércoles a la tarde, viajando ella en un autobús, el chófer se desvaneció y sufrieron una accidente; no hubo heridos, aunque ella acabó en el hospital).

- Presenta a nuestros lectores 'C+V'. Quizá lo pueden buscar en la web. Jo, qué tiempos éstos en que los discos han perdido valor como objetos para tantos escuchantes...

- Bueno, yo creo que si han ganado en valor. Se han convertido en un artículo de lujo. Y el artista puede trabajar muchísimo más el producto que antes. Antes todo pasaba por las compañías. Ahora prácticamente todas las fases de un proyecto musical dependen del artista. Y a mí esto me parece bueno en muchos aspectos. A este disco mío le ha sentado muy bien esta nueva circunstancia.

- Ajá.

- Por lo demás, creo que 'C+V' es uno de los mejores discos que he publicado hasta la fecha. Es un trabajo poderoso del que me siento francamente orgullosa. Lo recomiendo sin pudor a toda persona que ame la música y que ame el rock.

- ¿'C+V' no lo has publicado con la ayuda del melómano y fan tuyo Iñaki Gallardo, o sea que es casi una producción bilbaína?

- Así es. Iñaki se involucró a tope en la primera edición del CD y se encargó de fabricar la primera tirada del digipack. Desde luego los seguidores de Bilbo son de lo que no hay. ¡Gente increíble! Muy grandes a la hora de apoyar este disco y de subirlo hasta lo más alto. ¡Les adoro!

- En el 'C+V' cantas que eres de 'Carne y verso'. ¿En qué sentido?

- 'Carne y verso' es una canción muy especial para mí. Por un lado es algo autobiográfica. Por otro lado habla de historias ajenas que nos pueden suceder a todos: la necesidad de huir de uno mismo, asumir el fracaso, aprender que no todo en la vida está diseñado por ti ni a tu medida, que hay circunstancias que no son las deseadas... Al final lo interesante de esta canción es que habla de caerse y levantarse. De aprender de los errores tanto propios como ajenos. Es una canción de supervivencia y de autoayuda.

- ¿Cómo será el concierto del Muelle?

- Voy con mis guitarras y mi voz. Yo soy una persona que necesita actuar en público. Siempre que tengo la oportunidad de actuar la exprimo al máximo porque es una oportunidad de mostrar al público una realidad con la que puede identificarse. Soy consciente del poder de la música porque desde muy pequeña a mí misma la música me transformó.

Conciertos Viernes 22, Bilbao, Bar Muelle, 20.30 h, 8 €.

Hamlet: Divulgando el aplastante 'Berlín'

El grupo madrileño de metal Hamlet. / JORDI ALEMANY

Cuando editaron su duodécimo y último disco, 'Berlín' (Maldito, 18), los metaleros aplastantes madrileños Hamlet lo promocionaron dando un bolillo promocional y acústico en el Fnac que los desvirtuó tanto que hasta se les podría etiquetar como grupo indie. Sin embargo, este finde los fundadores J. Molly (voz) y Luis Tárraga (guitarra; éste recuperado de una delicadísima operación medular), más Ken HC (guitarra), Álvaro Tenorio (bajo) y Paco Sánchez (batería), actuarán en el Antzoki como lo que son, un martillo pilón con la garganta rabiosa de Molly rasgando el éter y las almas en títulos tipo 'Persiste, insiste, repite', 'Eclipse', 'Libertad', 'Salvajes' o 'Vulgar'.

Hamlet describen así su brutal, variado y orgánico 'Berlín': «Es un disco donde viajamos de la agresividad a pasajes más melódicos, donde hemos jugado con modulaciones electrónicas, distorsiones por todas partes y también momentos muy limpios». Con su anterior álbum, 'La ira', editado hace tres años, Hamlet dieron cien bolos. Que les siga yendo bien.

Conciertos Viernes 22, Bilbao, Kafe Antzokia, 22 h, 15-18 €.

Thundermother: Del Kiss Kruise a la meseta alavesa

Son suecas y funcionan desde que se juntaron en 2010 en Växjö, aunque ahora están basadas en Estocolmo. Facturan hard rock variopinto y con gancho, bastante a lo Joan Jett, y por fin arriban a la meseta tras posponer su anterior visita porque se fueron de crucero, al Kiss Kruise (Kiss las influyen mucho, sí, y son quienes organizan ese festival marítimo). La sabatina será la séptima y última fecha de una gira española que las habrá paseado por La Coruña, Vigo, Valladolid, Ciudad Real, Valencia, Pamplona y Vitoria.

Thundermother regresan con nuevo disco, de título curiosamente homónimo y que según su nueva cantante guarda ecos de AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin e incluso los Who. Además la alineación también es nueva, pues en 2017, cuando eran quinteto, la jefa echó sus cuatro compañeras y fichó a tres sustitutas. Sí, la jefa sigue siendo la guitarrista Filippa Nässil, y la nueva cantante es Guernica Mancini, que habla castellano con acento argentino. Es probable que durante el concierto la lideresa Filippa se suba a hombros de algún hombretón y desde ahí arriba toque la guitarra entre el público, como si fuese Angus Young.

Por cierto, completan el cartel dos bandas españolas: Visitantes, trío de rock de Teruel, más los sevillanos de Utrera Pinball Wizard, que son cuatro, que tienen a la chica Memphis Jiménez al micrófono, y que andan divulgando el hard rock clásico de su disco 'Shout It Out and Break the Sound'.

Conciertos Sábado 23, Vitoria, Urban Rock Concept, 15-18 €. Puertas 21 h; Visitantes 21.30 h; Pinball Wizard 22.30 h; Thundermother 23.30 h.

Rayden: Número 1 en ventas y entradas agotadas

Rapero lírico con bastante fondo musical orgánico es Rayden, alias de David Martínez Álvarez (Alcalá de Henares, Madrid, 33 años). Acaba de lanzar su quinto álbum en solitario, el segundo en la multinacional Warner, 'Sinónimo' (19), que sigue a 'Antónimo' (17) y que ha logrado encaramarse al número 1 de las listas de ventas, o sea que normal que se haya agotado en la anticipada el aforo de su concierto sabatino en la Sala Stage Live.

Según la hoja de promoción, 'Sinónimo' «transcurre en un viaje, a través de un aforismo de Gloria Fuertes, donde el artista se encuentra consigo mismo y se enfrenta a la herida para dejar que supure antes de cerrarla». Caben catorce cortes y sigue la propaganda: «cuenta, además, con las mejores voces en cada estilo musical y juega con ellas para crear un único sonido que se diferencie y que prime por la exclusividad». Hum… ¿la exclusividad no se opone a la igualdad? El caso es que estas canciones tienen colaboradores vocales: 'Careo' la de Bely Basarte, 'Levedad' la de Iván Ferreiro, 'Un solo ser' la de Andrés Suárez, 'Mangata' la del grupo Rufus T Firefly, y 'Abrazos impares' la de Pablo López.

El vídeo de la canción 'Caza de pañuelos', una denuncia del maltrato a las mujeres, lleva ya más de 777.000 visualizaciones en YouTube.

Conciertos Sábado 23, Bilbao, Stage Live, puertas 20.30 h, show 21 h, 17-21 €, entradas agotadas.

Los Punsetes: No saben dónde está su techo

Lo dicen ellos mismos en tercera persona en su Facebook: Los Punsetes son cinco, viven en Madrid, aman al Punset. Se refieren al divulgador científico y filósofo doméstico de acento catalán Eduardo Punset. A Los Punsetes les va tan bien que afirma su guitarrista Jorge García: «Lo de la profesionalización, que es una palabra muy fea, es un tema que no entendemos por qué llama tanto la atención. Es innegable que nos va cada vez mejor, pero no estamos cerca de dedicarnos exclusivamente a esto. ¿No sabes cómo está el alquiler en Madrid?».

Jorge dice que Los Punsetes están creciendo disco a disco y que no sabe si han alcanzado ya su techo. Nos visitan divulgando su disco '¡Viva!' (Mushroom Pillow, 2017), una colección de canciones inspiradas en el «odio bien dirigido, que es extremadamente sano». Buf, enganchan esos destellos líricos tipo «un poquito más listo y podría ser un mono», o cada verso de su canción 'Tu puto grupo'. Jo, qué distante causticidad la dictada por su cantante Ariadna Paniagua cual entomóloga desalmada.

Conciertos Sábado 23, Bilbao, Santana 27, 21.30 h, 14-17 €; abren Los Paniks

Deke Dickerson & The Sex-Phonics: En contubernio con Sex Museum y los A-Phonics

El simpático guitarrista de rockabilly, surf y frat rock and roll Deke Dickersen, tras dos años sin actuar por la piel de toro, rematará este sábado noche entre nosotros su última gira española, que arrancó el jueves, día de San Valentín, y debería seguir este itinerario: Sevilla, Madrid, Valencia, Alicante, día libre, Granada, Castellón, Barcelona, Zaragoza y Vitoria. El muy truhán regresará liderando a The Sex-Phonics, una panda gestada entre miembros de los madrileños Sex Museum y de los valencianos The A-Phonics.

Ya pudimos calibrar semejante contubernio el domingo 23 de octubre de 2016 en Bilbao, en el Antxiki (Real Madrid-Athletic por la tele a la misma hora). En quinteto con sombreros vaqueros se montó un fiestón en el que Deke pareció adoptar como su mascota al baterista Loza, al que insistió en ponerle a bailar. Durante 86 minutos sonaron 27 piezas que atacaron el rock and roll entre Chuck Berry y los Pirates (¡a veces se disparaban en boogie!), el surf como unos Beach Boys brutales, el garaje escuela los Sonics juveniles y el rollo frat de los Untamed Youth, el viejo combo de Deke, de cuyo repertorio recuperó títulos como 'Go Go Ferrari', 'Girl & A Hot Rod', 'Vivo para los coches y las pibas', etc. En el capítulo versionero cayeron el instro 'Run Chicken Run' de Link Wray, 'Ain't Got A Thing' de Sonny Burgess, el tex-mex 'Woolly Bully' de Sam The Sham & The Pharaohs, el 'Surfin' Bird' de los Trashmen, etc.

La próxima vez que actúe el chicarrón de Misuri y vecino angelino Deke en Vitoria será en junio, en el Azkena Rock Festival, en la carpa Trashville, donde oficiará al frente de los tales Blind Rage And Violence, «banda enmascarada de hijos putativos de Link Wray», según la promoción. Ojalá le podemos echar el guante y no nos manden a cubrir al algún hippie que actúe a la misma hora en Mendizabala.

Conciertos Sábado 23, Vitoria, Hell Dorado, puertas 22 h, 17-20 € (socios 15 €).

Owen Campbell: Desde Miranda al Musiketan

Un simpatiquísimo bluesman australiano es Owen Campbell, quien protagonizará la novena actuación del 26º Musiketan, el ciclo de conciertos en pequeño formato patrocinado por EL CORREO, y aprovechando el viaje también parará en Miranda. Owen, que tiene 30 años, ya actuó el pasado marzo en el 25º Musiketan, en su primera gira española, y hasta cantó en castellano ('Hermosa visión', una canción que compuso en Australia con un amigo colombiano) durante su recital de 15 piezas en 84 minutos en los que demostró dos facetas con sendas guitarras acústicas: una sentado, frotando la slide sobre el instrumento apoyado sobre sus muslos, como Jeff Healey o Gaby Jogeix, postura en la que se reveló cual bluesman atemporal sobrado de recursos y con la que ofició mejor que en la otra faceta, en pie y colgando otra guitarra acústica, más normalita e irregular (no solo por las dos sobrantes versiones de Van Morrison).

Esa velada Owen Campbell también versionó el 'I'm On Fire' de Bruce Springsteen y nos confesó que no disfrutó nada cuando se tiró varios meses por Estados Unidos dando bolos y conduciendo. Ah, también marcó el ritmo con un bombo pregrabado que a veces se tornaba soniquete molesto, aunque nuestro plan es repetir con intención de disfrutar de este songwriter con don de gentes que comenzó a tocar la guitarra a los 9 años.

Dice Owen sobre su estilo: «Mi padre fue una gran influencia. Pero también lo fueron Bob Dylan, Van Morrison, The Band y The Rolling Stones. Siempre admiré la manera en la que The Band aportaban variedad y diversidad a su sonido. Así que mi sonido posee un poco de country, de soul, de música celta y de rock. Me encanta la variedad». Tiene tres discos, el último titulado 'Breathing Bullets', editado en 2016, grabado en Misuri y calificado con cinco estrellas por la fiable web All Music.

Conciertos Sábado 23, Miranda de Ebro, Espacio Bocca, 19.30 h, 10 €. Domingo 24, Bilbao, 26º Musiketan, Sala BBK, 20 h, 12 €.

Dare: 22 conciertos en 8 países europeos

Dare es un grupo de rock melódico, de AOR comercial y de música celta épica y peliculera formado en 1985 en Oldham, Inglaterra, por el teclista de Thin Lizzy y también vocalista Darren Wharton cuando Phil Lynott decidió disolver a Thin Lizzy.

Hasta el momento Dare han lanzado diez discos oficiales y uno en directo grabado en Munich en 2005, con DVD incluido. Debutaron en 1988 con el LP 'Out of the Silence' y treinta años después han comercializado 'Out of the Silence II' (2018), una regrabación íntegra de esa ópera prima con una alineación en la que solo se mantienen dos miembros originales: el mentado Darren y el guitarrista Vinny Burns.

En formato quinteto (en directo a Darren le apoya otro teclista, Marc Roberts), Dare andan de gira europea de 22 conciertos por Bélgica, Alemania, Holanda, Noruega, España (Barcelona, Madrid y Vitoria), Suecia, Suiza y Reino Unido. Además, tienen previsto lanzar un nuevo disco de estudio en este 2019.

Conciertos Domingo 24, Vitoria, Urban Rock Concept, puertas 19.30 h, show 20 h, 21-25 €.

Brioles & Blas Picón: Homenaje al 'Stupidity' de Dr. Feelgood

Los Brioles son un legendario, longevo y underground trío de psychobilly barcelonés que con el paso de las décadas han derivado hacia un estilo más vintage. Y ahora Los Brioles se han asociado con el armonicista, baterista y vocalista paisano Blas Picón, quien partiendo del rockabilly en el seno de los Nu Niles del guitarrista Mario Cobo (hoy día con Loquillo) ha evolucionado hacia el ritmo y blues más saltarín y genuino, para juntos los cuatro rendir homenaje al LP en directo 'Stupidity' (United Artists, 1976), el tercer álbum editado por los iconos del pub-rock Dr. Feelgood (Canvey Island, 1971), artefacto que alcanzó el número uno en las listas británicas. El vinilo incluía trece cortes, muchos de ellos covers (de Chuck Berry, el 'Stupidity' de Solomon Burke, de Bo Diddley, Rufus Thomas, Sonny Boy Williamson…), pues no en vano los doctores eran una banda de bar, de pub, o sea hostelera.

Ah, además de recrear el disco de los doctores, Los Brioles estrenarán su EP 'I Wanna Go Home', editado por El Toro Records.