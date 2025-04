Los conciertos del finde: Luis Alfonso, Morgan, Los Coronas, Ángela Cervantes, Cris MJ, Recycled J…

Óscar Cubillo Viernes, 25 de abril 2025, 11:37 Compartir

1 Alejo no sólo se asemeja a Leiva

Ampliar

En junio del año pasado, enmarcado en el mini-festival Herrian de Sondika, asociado al BBK Live, atestiguamos el primer concierto en el País Vasco del roquero navarro Alejo, muy influido por Leiva, según se oye en su segundo disco, 'Diamantes' (2024). Comenzó ese show con 24 minutos de retraso debido a un problema técnico (los músicos no se oían por monitores), y al final dio un bolo amable y agradable de 10 canciones en 46 minutos en cuarteto con buen guitarrista solista (el zarauztarra Andoni García), buen bajista a los coros muy bien metidos, y cercanía de Alejo hacia la escasa cuarentena de aficionados congregados a una hora muy mala, la 1 del mediodía.

La hoja de promoción compara las canciones de 'Diamantes' con los Wallflowers de Jakob Dylan, Tom Petty, Traveling Wilburys, Josh Rouse, Ryan Adams, Roy Orbison… Pero bueno, nos sonó muy similar a Leiva por el ternurismo ('Gatopardo'), la dicción (al cantar y también al hablar al respetable), la lírica (buena y sincera también en su caso), el foco puesto sin miedo en el público femenino ('Rambo'), y canciones como 'Diamantes', 'Autoayudas', 'Paso firme'… Nos quedamos con ganas de verle en una sala, y en una se presenta este viernes, con la banda al completo.

EL CONCIERTO: Viernes 25, Bilbao, Cotton Club, 20.30 h, 10 €.

2 Cris MJ, 14 fechas en Europa

Ampliar

«Christopher Andrés Álvarez García (La Serena, Coquimbo; 16 de septiembre de 2001), conocido artísticamente como Cris MJ, es un cantante y compositor chileno. Consiguió reconocimiento internacional en 2022 tras el éxito de su canción 'Una noche en Medellín' y en 2024 por la canción 'Gata Only' junto a FloyyMenor, la cual se hizo popular internacionalmente gracias a plataformas como TikTok».

Este es el primer párrafo en Wikipedia de este personaje chileno de urban y reguetón al que no se le entiende al cantar, aunque sus canciones en Spotify arrastran la 'E' de letras explícitas o malsonantes. Nos visita con la gira 'Apocalipsis Tour', por el título de su tercer álbum. Son catorce fechas en Europa y parece que se va a estar cómodo en su concierto en Bilbao, donde sólo se ha puesto a la venta la grada inferior (con asientos) y la pista (en pie, con los VIPS delante).

EL CONCIERTO: Viernes 25, Bilbao, Pabellón de Miribilla, 21 h, de 40 a 50 €.

3 Recycled J. estrena 'San Jorge'

Ampliar

El joven Ramoncín de la foto es «Jorge Escorial Moreno (Carabanchel, Madrid, 17 de julio de 1993), popularmente conocido por su nombre artístico Recycled J, es un artista y rapero español que se nutre tanto del reguetón, el R&B y el trap como de la electrónica. Es conocido por ser un referente dentro de la escena del rap madrileño, género del que bebe su esencia, ya que sus inicios en la música fueron a través del freestyle en distintos parques de su ciudad. De ahí, pasó a la música con el seudónimo de Cool y formó parte del grupo Prefijo 91. Tras retirarse por un tiempo de la escena musical, volvió con un nuevo seudónimo».

Así presenta la Wikipedia a Jorge, cuyo último álbum es el ambicioso 'San Jorge', un doble con 31 cortes y colaboraciones varias (Maikel de la Calle, GOMZ, KHEA, Soge Culebra, Israel B, Ramos…) que vio la luz este miércoles, justo el día de San Jorge.

EL CONCIERTO: Viernes 25, Bolueta / Bilbao, Santana 27, 21.30 h, 30 €.

4 Talleres Molina, ex Urtain

Ampliar

A Sidonie, a Leon Benavente, a unos Love Of Lesbian con toques cibernéticos, a La Élite de una generación anterior, a la JSBX, e incluso a Lenny Kravitz en una canción homónima y a Franco Battiato en su versión de 'Yo quiero verte danzar' suenan los baleares Talleres Molina, a los que presenta así su agencia de prensa:

«El trio mallorquín Talleres Molina aterriza en Bilbao para presentar su disco debut 'Allegro Ma Non Troppo', composiciones de tres minutos llenas de adrenalina y mucha ironía que mezclan electro rock y power pop a partes iguales. El nuevo proyecto del líder de los míticos Urtain promete y mucho». Se refiere a Julio Molina, voz y guitarra, nacido en Burgos en 1975.

EL CONCIERTO: Viernes 25, Bilbao, Azkena, 21.30 h, 10-12 € (más Los Retros).

5 Los Coronas encabezan el Galipa Fest

Ampliar

«Rock, vynils, arcades, perkusio tailerra, talo, sagardo, food truck». Esto tan bilingüe es lo que promete el ayuntamiento de Zierbena sobre un festival con cinco grupos, entrada libre y al aire libre de este sábado. El ambientillo de txosna, talo y Djs tendrá lugar desde las 12 del mediodía, y los bolos arrancan a las 5 de la tarde, con el siguiente orden: Sut & Hil (17 h), The Ribbons (18.45), Splinter (19.30 h), Cherry Boppers con Patricia Reckless (20.45 h), más los madrileños Los Coronas (22 h), los cabezas de cartel, los pluriempleados en Sex Museum, los que refrescarán la noche a base de surf instrumental guitarrero y peliculero.

EL CONCIERTO: Sábado 26, Zierbena, Parking de la Cuesta, 17 h, entrada libre.

6 Ángela Cervantes, drexleriana en el homenaje a Pío Lindegaard

Ampliar

Atención, que al principio se anunció el concierto de la cantante estadounidense Sheila Jordan a dúo con el bajista Cameron Brown. Pero se cayeron del cartel y al final el homenaje anual que el Ayuntamiento de Getxo organiza en memoria del vasco-danés Pío Lindegaard (Per Erik Lindegaard Gredsted-Larsen, Amorebieta, 1920 – Getxo, 1999), divulgador del jazz en Euskadi (por ejemplo, él comenzó el Bilbaína Jazz Club, que ya lleva 34 temporadas, y el Festival Internacional de Jazz de Getxo, que entre el 2 y el 8 de julio celebrará su 48º edición) lo hará realidad la cantante ibicenca Ángela Cervantes, la señora esposa del saxofonista cubano Ariel Brínguez.

Anuncia el Aula de Cultura de Getxo: «'Drexleriana' es un homenaje exquisito de la talentosa cantante ibicenca Ángela Cervantes a la obra de Jorge Drexler, fusionando su poesía con el jazz de una manera única y emocionante. Ángela Cervantes vendrá acompañada de tres músicos vascos, Daniel Oyarzabal, Pablo Martín Caminero y Borja Barrueta, con la incorporación del cantautor brasileño Gladston Galliza como invitado especial».

A ver, el vitoriano Oyarzabal es el organista principal de la Orquesta Nacional de España, el también vitoriano Caminero es un reputado contrabajista de jazz y flamenco, y el getxotarra Barrueta es percusionista de la banda de Drexler. ¿Qué puede fallar?

EL CONCIERTO: Sábado 26, Algorta / Getxo, Muxikebarri, 20 h, 10 €.

7 Morgan descansan en el 'Hotel Morgan'

Ampliar

El 31 de enero salió el relajado, estático, bastante castellanoparlante y hasta vertical 'Hotel Morgan', el cuarto álbum de los madrileños Morgan (Madrid, 2012), liderados por la vocalista y cantante Nina, alias de Carolina de Juan, y donde toca la batería Ekain Elorza, euskaldunzaharra de Berriz (Hyssopus, Sei Urte, Cobra…). Y menos de 90 días después de su edición lo presentarán en Bilbao, en el Euskalduna, que ha vendido las mejores entradas, las de abajo.

Explican Morgan en la hoja promocional: «Es un disco para venir a visitarnos un rato. La próxima parada del viaje. Hemos querido crear un lugar temporal para estas nuevas canciones, en el que cada una tenga su sitio, cuente su historia y sea libre en su propio espacio pero cerca de las demás. Un lugar más de los muchos (ojalá) que formen parte de este camino y que nos representa ahora. Es el hotel desde el que saldremos a tocar. El lugar en el que viviremos, trasnocharemos, descansaremos y soñaremos con lo siguiente. Esperamos que os sintáis cómodos en alguna de nuestras habitaciones y que disfrutéis de la estancia. Bienvenidos».

EL CONCIERTO: Sábado 26, Bilbao, Euskalduna, 20.30 h, de 27 a 39 €.

8 Miranda And The Beat, desde Nueva York

Ampliar

Asegura la promotora: «Miranda And The Beat son una banda de NYC de rock and roll en mayúsculas influenciada por bandas clásicas como The Dirt Bombs, The B-52's o MC5, y también actuales como sus amigos The Mystery Lights y The Yeah Yeah Yeahs. Liderados por la joven vocalista y guitarrista Miranda Ziepse, sus directos rebosan rock, garage, soul y punk». También nos recuerdan a Jon Spencer cruzados con los suizos Hillbilly Moon Explosion, a Iggy en femenino, a The Yardbirs puestos al día y con Beth Hart al micrófono…

EL CONCIERTO: Sábado 26, Bilbao, Nave 9, 21 h, 12-15 € (más Time and Punishment).

9 J. Abecia, el misterio del flamenco trap

Ampliar

Aunque le etiquetan como 'flamenco trap', entre la cumbia orgánica y el reguetón sintético y urban oscila este sujeto, el extremeño J Abecia, que tiene dos discos con mucho autotune narcótico, 'La verdad' (22) y 'Desvelos' (25). Abecia se encuentra en su tercera gira. Bueno, extremeño informa la sala que es, pues otros lo llaman andaluz.

EL CONCIERTO: Sábado 26, Bilbao, Stage Live, 21 h, 22 €.

10 'A Dylan Tribute - A Complete Unkown', un homenaje eléctrico y local

Ampliar

Vimos hace días en Facebook esta notificación y la apuntamos: «El 26 de abril, más de 30 músicos de la escena local se suben al escenario del Kafe Antzokia para invocar el espíritu eléctrico de Bob Dylan. Esto no es un tributo. Es una revuelta poética. Es un fogonazo colectivo. Es una noche donde el verso y el riff se funden en un solo latido». Las palabras son de Saúl Santolaria.

Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, subrayemos el el viernes en el mismo Kafe Antzokia habrá otro bolo tributo, uno llamado Masters of Rock XL, con cuatro propuestas: 666 (tributo a Iron Maiden), Thunderstruck (tributo a AC/DC), Black Horsemen (tributo a Metallica) y Nice Boys (tributo a Guns N' Roses). Arranca a las 21.30 h y cuesta 15-18 €.

EL CONCIERTO: Sábado 26, Bilbao, Kafe Antzokia, 22 h, 15-18 €.

11 Hendrik Röver inaugura el 'City Tour'

Ampliar

Este domingo, el líder de Los Deltonos (y de Los Míticos GTs) inaugurará el primer 'City Tour', un ciclo de nueve conciertos gratuitos en cuatro bares de Bilbao patrocinado por la bebida alcohólica 'Aperol Spritz', sponsor también del Festival de Coachella y cuya marca aparecía al principio en el nombre del ciclo.

Los cuatro locales hosteleros son el Crazy Horse, la Nave 9, el Shelter y el Txukrut, que albergarán bolos de Fernando Alfaro, Ricardo Lezón, Marban, Superalfa!, Mourn, etc. El honor de inaugurar el ciclo 'City Tour', ya se ha dicho, recae en Hendrik Röver, que ejercerá de cantautor folk en castellano, pero con raíz americana.

EL CONCIERTO: Domingo 27, Bilbao, Shelter, 13 h, entrada libre.

12 Luis Alfonso, alias El Señorazo

Ampliar

El colombiano Luis Alfonso (Luis Alfonso Rendón, Popayán, Cauca, 8 de noviembre de 1993), alias El Señorazo, autor de hits amorosos latinos como 'Chismofilia' y 'Contentoso', se dice influido por Pedro Infante, Jorge Negrete y Miguel Aceves Mejía. Comenzó en la música «en su ciudad natal, donde daba serenatas en eventos diversos, incluyendo velorios y cumpleaños. En ese entonces, también cantaba en el coro de la iglesia». Pero se mudó a Medellín, «teniendo incluso que racionar la comida porque no alcanzaba el dinero», y ahí grabó sus primeras canciones y empezó a dar más conciertos, hasta que se hizo famosete en el concurso 'A Otro Nivel', del canal colombiano Caracol Televisión.

Está casado con Luisa Fernanda Pulgarin Velasquez, que le ha dado «dos príncipes y una princesa». El año pasado se decía que un concierto suyo rondaba los 120.000 pesos. Y las cuentas salen, a tenor de los precios de las entradas en Bilbao. Y la hora que se indica es la de puertas, o sea que el concierto empezará mucho despúes.

EL CONCIERTO: Domingo 27, Bolueta / Bilbao, Santana 27, puertas 19 h, entrada general 60 € (VIP 90 €, Front Stage 140 €, Super Front Stage 160 €).

Temas

Música