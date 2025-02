Los conciertos del finde: Love of Lesbian, Califato ¾, Harry Allen, The Rumjacks, Muerdo, Samuel SLZR… Catorce recomendaciones de viernes a domingo en Bizkaia. Excepto metal, hay de todo: del trap al blues, pasando por el jazz y los hits discotequeros. O desde el jondo electrónico al folk-punk celta, pasando por el indie y la romería solidaria. Pasen y vean, damas y caballeros…

1 David Sancho en el 25º Distrito Jazz

El teclista progresivo David Sancho participa este viernes en el 25º Bilbao Distrito Jazz, un ciclo de seis conciertos que se albergarán en seis locales municipales distintos entre el 31 de enero y el 7 de marzo, siempre a las 7 de la tarde. El ciclo lo patrocina el Ayuntamiento de Bilbao y lo organiza el Bilbaína Jazz Club, que el jueves a las 8 de la tarde tendrá actuando en su sede, el JazzOn Aretoa, al mismo Sancho (20 h, 23-25 €).

David Sancho (Madrid, 1987), graduado en Piano y Pedagogía del Piano por el Conservatorio Superior de Música de Madrid, y titulado en Piano Jazz por el Conservatorio Superior de Rotterdam, viene en quinteto (con Marta Mansilla a la flauta, Amara Ríos al violín, Jesús Caparrós al bajo eléctrico y el getxotarra Borja Barrueta a la batería) para presentar su disco 'Mind in Progress', de portada rosa y repertorio entre lo atmosférico y lo progresivo, entre las baladas jazz y el rap.

Así lo describe la información del 25º Distrito Jazz: «En esta nueva obra se conjuga de manera armoniosa el jazz trío tradicional dentro de las corrientes contemporáneas: el jazz-rock, con influencias del rock sinfónico-progresivo de los años 70, el jazz más orquestado y sinfónico, así como jazz fusionado con referencias hip hop».

EL CONCIERTO: Viernes 7, Bilbao, Centro Municipal de Begoña, 19 h, 5 € (agotada la anticipada, se reserva el 20 % del aforo para la taquilla).

2 Soyla en gira por los Fnac

Los barceloneses Micky Laborde (el de la foto esperando a que le sirvan el cóctel) y Jordi Pegenaute, colíderes de la banda Soyla, andan divulgando por cinco Fnacs (Barcelona, Zaragoza, Valencia y este finde Bilbao el viernes y San Sebastián el sábado) su tercer álbum, 'Radar', que sigue a 'Stoy' (22; el título no tiene errata, ¿eh?) y 'Soyla' (20).

Vende la hoja de promoción: «12 canciones que se mueven entre el pop rock y que fusionan melodías infinitas con riffs de guitarra vibrantes, ofreciendo un viaje lleno de energía y emoción. Cada tema destaca por letras sinceras y ritmos cautivadores que combinan la intensidad del rock con la accesibilidad del pop. Las canciones exploran temas universales como el amor, la superación personal y los desafíos de la vida moderna, mientras mantienen un sonido fresco y contemporáneo. Ideal para quienes buscan una experiencia auditiva dinámica que invite a cantar y moverse al ritmo de cada canción».

EL CONCIERTO: Viernes 7, Bilbao, Fnac, 19 h, entrada libre.

3 Los Invaders, frikis en Frikilandia

Cuatro conciertos tiene programados este febrero el Cotton Club de Indautxu: Todos en viernes: Los Invaders (el 7), Gonzalo Tamborini (el 14), 84 (el 21) y Puño Dragón (el 26). Como es habitual, las puertas se abren a las 8 y el show arranca a las 8.30. Este viernes tocan Los Invaders, que en su Facebook anunciaban así su gira: «Venga, terrícolas, que empezamos 2025 subidos a los escenarios: 09.01 Madrid (Siroco), 10.01 Toledo (Sala Pícaro), 18.01 Castellón (Terra), 07.02 Bilbao (Cotton Club), 14.02 Palencia (Universonoro), 15.02 Zaragoza (La Lata de Bombillas) (…) Pd. Se viene en breves un EP de caras B de Los p**** Invaders».

Andan divulgando su primer larga duración, 'Otro freak más en Freaklandia', titulado así por una frase del libro narcótico 'Miedo y asco en Las Vegas', escrito por Hunter S. Thompson y publicado en 1971. Es un disco de baile y electrónica con ondulaciones muy Primal Scream, muy mancunianas, o sea muy del groove noventero exudado en Manchester.

Entre los 12 cortes del friki-disc hay títulos tipo 'Dinamita', 'Batman', 'Wolfwoman', 'Influencers', 'Say Oh Lala!', 'Espía del KGB', 'Re-directo al after', 'Gato psicótico' o 'Mis demonios'.

EL CONCIERTO: Viernes 7, Bilbao, Cotton Club, 20.30 h, 12 €.

4 Muerdo se aleja del buenrollismo

A Macaco y a Green Valley, a Depedro y a Zenet, y hasta El Kanka y Silvio Rodríguez recuerda Muerdo, alias del murciano treintañero Pascual Cantero, el de la chupa roja que en la foto posa con Iván Ferreiro. En septiembre lanzó su quinto álbum, 'Sinvergüenza', cuyo tema titular lleva una colaboración con el sonero cubano Eliades Ochoa, un músico campesino iluminado por la fama gracias a la película 'Buena Vista Social Club'.

Al murciano le ha quedado un álbum muy latino, y lo paseará en gira mundial por más de una decena de países de América y Europa. El propio Muerdo se nota más experimentado y asegura: «Hoy me veo mejor de lo que era, un hombre más maduro y con más matices. Un tipo que se ha quitado de encima esa pátina facilona del artista abonado al buenrollismo». ¿Se habrá caído del caballo, como San Pablo?

EL CONCIERTO: Viernes 7, Ermua, Ermua Antzokia, 20.30 h, 12 €.

5 Mississippi Queen & The Wet Dogs presentan 'Phoenix'

Ya está en la calle 'Phoenix', el segundo disco de Mississippi Queen & The Wet Dogs, quinteto liderado por la getxotarra Inés Goñi, flamante profesora de ruso de la UPV, además de corista de los bluseros de Leioa Travellin' Brothers y lideresa del grupo vizcaíno-guipuzcoano Samaria Gospel Singers. A Inés se la tiene por cantante de blues y góspel y hasta de funk, pero en esta segunda entrega parece que han blanqueado su estilo, con aires de rock sudista baladista y emociones adultas y contenidas de sustrato country como las de Elvis Presley en los 70.

La Reina de Mississippi Queen & Los Perros Mojados comenzaron en 2015 y este año cumplen los 10 con ambiciones. En la gira defenderán el repertorio en quinteto con el dúo nuclear formado por Inés a la voz y Malamute a la guitarra, y tres músicos cultivados en el jazz: Ander Alonso a la batería, Mikel Núñez a las teclas y Jon Ander Amigo al bajo. No obstante, el de este viernes es un show especial y habrá dos coristas, Noa y Lide, y tres invitados especiales: Gonzalo Portugal, Alain Sancho y Pablo Almaraz.

El sábado 22 de febrero estarán actuando en el Getxo Live Festival, en el Muxikebarri, pero Inés nos asegura que el concierto de esta semana en el Bilborock será muy especial: «Hemos ido calentando motores con conciertos en Gernika, Gasteiz y Donostia. El del este viernes 7 de febrero en Bilborock será muy especial e irrepetible porque iremos con coristas, habrá varios invitados especiales y tocaremos una canción del disco, la que le compuse a mi hija Silvia, que dudo que la repitamos en ningún otro directo. Así que desde aquí animo a todo el mundo a que venga a compartir una noche tan especial con nosotras».

EL CONCIERTO: Viernes 7, Bilbao, Bilborock, 21 h, 12-15 €.

6 Samuel SLZR, familiar de Los Chunguitos

El trapero gitano Samuel SLZR, nacido en Lloret de Mar, Gerona, es familia de Los Chunguitos y de Azúcar Moreno. Su estilo de urban aflamencado está calando, y 'Borratxo y drogao' (sic) es su canción más popular en Spotify, con más de siete millones de escuchas.

«Gracias a Dios la música es mi trabajo, pero pienso en hacer más arte que dinero», ha declarado a TVE, aunque con tanto autotune y bases sintéticas sencillas no se distingue de tantos cantantes de aquí hasta Argentina. Sobre su estilo formula el calé: «Mezclo flamenco con rap, con R&B, con dancehall, con reguetón... Más que nada porque de ahí viene un poco la raíz de tó». tal cual.

'Rosas de lunares' es su último álbum, donde hace house, banger, trap, rap, funky, rumba catalana y reguetón, leemos por ahí. En la introducción del álbum el bueno de Samuel cita a José Mercé y al Capullo de Jerez, cantaores gitanos, y en el corte titulado 'MPC' presume de músico. Ah, y en su merchandising, su mercadillo, hay disponibles mecheros, bufandas, camisetas blancas y negras, y sudaderas.

EL CONCIERTO: Viernes 7, Bolueta / Bilbao, Santana 27, 21 h, Anticipada 17,63 €, Meet & Greet 55,08 €.

7 Califato ¾ agotan el Kafe Antzokia

La programación del Kafe Antzokia de febrero, nada más empezar el mes ya tenía muchos conciertos con el aforo agotado en la venta anticipada: los de La Gripe y Tú, DManá y el tributo triple Hay Poco Rock And Roll, además de los de Ginebras, Tatxers + TOC, y el que nos ocupa, del grupo de flamenco bastante jondo y de electrónica con alma Califato ¾.

Se trata de un proyecto de origen andaluz gestado en Aznalcollar, auto-etiquetado como 'folklore futurista', y bautizado con el sufijo ¾, que se refiere al compás ternario básico común en muchos palos del flamenco. Su último lanzamiento es un EP titulado 'Romanze', de sólo dos cortes con la joven cantaora Dolores Toledano: 'Romanze' y 'La cigarra'. Ah, el concierto de Bilbao es el primero que darán estos andaluces en 2025.

EL CONCIERTO: Viernes 7, Bilbao, Kafe Antzokia, 22 h, 22 € (sold out).

8 Marco Mezquida inspirado por su hijo Milos

Aunque tiene dos álbumes editados posteriormente, 'Del alma' (24) y 'Tornado' (23), el fastuoso y carismático pianista balear Marco Mezquida (Menorca, 1987) se presentará en el Teatro Barakaldo con el repertorio anterior de 'Letter to Milos / Carta a Milos' (22), dedicado a su hijo del mismo nombre. Entre sus 16 cortes hay títulos como 'Nacimiento', 'El cielo en tus brazos', 'Sonajero', 'Corazón feliz', 'El beso', 'Pandero suite', 'Umbilical' o 'Milos smiles'.

Marco, elegido cuatro veces Músico del Año por la Asociación de Músicos de Jazz y Moderna de Cataluña (es que vive en Barcelona), vendrá en trío completado por Aleix Tobías a la percusión y Martín Meléndez al chelo, el mismo trío de los discos 'Ravel's Dreams' (17) y 'Talismán' (19). Y apunta la convocatoria del teatro municipal: «En él explora nuevos caminos y sonoridades con piezas que van desde el free jazz hasta la música circense y el groove. La propuesta profundiza en el espíritu lúdico que desde un inicio ha guiado a este trío. Marco afirma que este trabajo es un testimonio muy sincero de su identidad artística, a la par que es una carta de amor a su hijo en su primer año de vida». Bueno, Milos ya andará por los cuatro añitos o así.

EL CONCIERTO: Sábado 8, Barakaldo, Teatro Barakaldo, 20 h, 20 € (17 € en el antiteatro)

9 Gala benéfica de La Cuadri del Hospi con Akerbeltz

Concierto benéfico especial de la banda de romería y verbena moderna Akerbeltz, formada hace 17 años. Los ingresos de la gala sabatina se destinarán a La Cuadri del Hospi, e informa la convocatoria: «Las entradas cuestan 8 euros y todo lo recaudado se entregará a la 'Asociación de aitas y amas para la humanización, socialización e investigación del cáncer infantil y la divulgación de la donación de médula ósea'», que es el nombre completo de La Cuadri.

Este es el programa de la gala: «Arrancará con el directo de Ingot (la banda de rock de la conocida actriz Itziar Ituño), tras el que llegará la actuación de Akerbeltz con una docena de artistas invitados. Junto a este grupo vizcaíno que lleva más de 15 años recorriendo las verbenas de todo Euskadi, tocarán y cantarán personalidades como Pasión Vega (en la foto), Yogurinha Borova o la propia Ituño, así como artistas de nuevas generaciones (Kai Nakai, Zuriñe Hidalgo y La Txama) y una nutrida representación del panorama musical vasco de las últimas décadas: Mikel Urdangarin, Agustin Barandiaran (de Korrontzi), Aitor Gorosabel (de Su Ta Gar), Jony (de Kaotico) e Iñaki Ortiz de Villalba (de Betagarri)».

Y se insiste: «Todo lo recaudado, también lo que se saque de la venta de camisetas, merchandising y bebida ese día, irá destinado a La Cuadri del Hospi, para que el día a día de los pacientes oncológicos y sus familias del Hospital de Cruces sea algo más llevadero».

EL CONCIERTO: Sábado 8, Bilbao, Sala BBK, 20 h, 8 € (sold out).

10 Harry Allen, fiel a la tradición

Esta semana el JazzOn Aretoa tiene tres citas: el jueves, en el 34º curso del Bilbaína Jazz Club, actuará el teclista progresivo madrileño David Sancho en quinteto con el getxotarra Borja Barrueta a la batería (Sancho es el protagonista de nuestro breve número 1, porque el viernes además toca en el CM Begoña, en el cartel del 25º Distrito Jazz); el viernes, la baterista cántabra Adela Green cumplirá su residencia mensual en trío; y el sábado, en sustitución del previsto Scott Hamilton, de baja y descanso por problemas cardíacos, desde el otro lado del charco vendrá otro saxofonista tenor blanco de sonido tradicional, Harry Allen.

Harry Allen (Washington D. C., 1966) aterrizará en cuarteto completado por Ignasi González al contrabajo, Gerard Nieto al piano y Xavi Hinojosa a la batería. La información del club dice que este tenorista se inspira «en leyendas como Coleman Hawkins y Ben Webster», que se mantiene «alejado de los estilos vanguardistas y modernos que han cautivado a muchos contemporáneos», que es artista de la multinacional BMG, y que «tiene dieciocho grabaciones como líder, destacando en su discografía los trabajos realizados junto a Scott Hamilton».

Le vimos el verano pasado en el V Festival de Jazz de Santander, actuando como líder de la New York All Star Saxophone Band. El festival presentaba así a Harry Allen y a ese grupo, un septeto: «Fascinado por el swing relajado y la sonoridad cool de la sección de saxofones de la orquesta de Woody Herman de finales de los años cuarenta (Stan Getz, Zoot Sims, Herbie Steward y Serge Chaloff, conocidos como The Four Brothers –Los Cuatro Hermanos-), Harry organizó un nuevo grupo para el que escribió composiciones y arreglos originales basados en la misma instrumentación (tres saxos tenor, un saxo barítono y una sección rítmica)».

EL CONCIERTO: Sábado 8, Bilbao, JazzOn Aretoa, 20 h, 30-33 €.

11 Love Of Lesbian agotan en 'La hermandad tour'

El 11 de octubre de 2024 vio la luz 'Ejército de salvación', el disco oficial número 10 de los barceloneses Love Of Lesbian, que ha salido luz tres años después de 'VEHN-Viaje épico hacia la nada' (21), con el que dieron un bolazo en el BBK Live de 2023. La novedad entró directa al número 1 de la lista de ventas (¡también en la de vinilos!), y entre sus once cortes hay cuatro colaboraciones: de Amaral, Rigoberta Bandini, Zahara y Leiva. Ah, la foto que usamos es la misma de la portada.

El disco hará las delicias de los fanáticos de LOL, pues es lo siempre pero destilado con sumo gusto. El cancionero trata sobre la amistad, y reza la nota promocional: «Todo el mundo tiene algo de lo que salvarse. Pero encontrar la fuerza para hacerlo no siempre es fácil. Es en esos momentos cuando un gesto, un abrazo o una simple palabra se convierten en impulso y refugio. A veces, el núcleo de la amistad y la hermandad es lo suficientemente sólido para seguir avanzando. Un núcleo que a partir de ahora será nuestro».

La gira se ha venido en llamar 'La hermandad' (como la cuarta canción, que apunta a himno), y los barceloneses han agotado todas sus fechas, que son doce en total, a saber: Barcelona (dos días: 10 y 11 de enero), Sevilla, Granada, Málaga, Bilbao (1.500 es el aforo de la Santana 27), Murcia (¡dos fechas!), Madrid (otras dos), y para acabar Santiago (dos más: el 28 de febrero y el 1 de marzo). Por cierto, LOL anunciaron que estaba todo agotado el 28 de octubre. Felicidades.

EL CONCIERTO: Sábado 8, Bolueta / Bilbao, Santana 27, show 21 h, 40 € (entradas agotadas).

12 Carmen 113 hacen música triste para bailar

Este finde el Azkena alberga dos conciertos dobles: el viernes uno de rock con La Desbandada (son como oír a Marea) y Baja California, y el sábado uno de pop encabezado por Carmen 113 y teloneado por Modelo. Carmen 113 vienen de Gerona, pero a pesar de su bautismo femenino son seis tíos cuyo eslogan proclama «hacemos canciones tristes para bailar». En Bilbao acabarán su 'Diva tour', «su nueva gira de salas, un viaje musical que te invita a bailar llorando sin miedo a expresar tus emociones». Una hoja de ruta que comenzó el 26 de octubre en Madrid y que este finde ofrece sus dos últimas fechas, en Pamplona el viernes y en Bilbao el sábado.

'DIVA' (es que lo escriben en mayúsculas, qué manía) tiene nueve cortes, y en una entrevista los gerundenses tristones pero bailongos reconocieron que estas canciones tienen influencias de Jamiroquai, Purple Disco Machine, Dua Lipa, Daft Punk, Parcels, The Killers y Coldplay. Aunque suena simplista afirmamos que suenan como un híbrido entre Love Of Lesbian y Dorian, y que molan mucho más que estos y un poco menos que aquellos.

EL CONCIERTO: Sábado 8, Bilbao, Azkena, 21.30 h, 14-17 € (más Modelo).

13 Ghalia Volt, doblete en sabadete

Este sábado la guitarrista belga de blues-rock Ghalia Volt hace doblete en Euskadi: a la 1.30 del medio día descargará en el Hell Dorado vitoriano, y a las 10 de la noche en la Mytho de Bilbao (a un paso del metro Bolueta). El HellDo la presenta así en Facebook: «Ghalia Volt es una guitarrista de origen belga, que transita por los USA, y es una recuperadora de los profundos sonidos del Delta Blues, que suele tamizar con psicodelia y rock. Llega al frente de un power trío de guitarra teclas y batería que promete un gran baile vermut». Sí, es muy roquera y el toque de las teclas la confiere una onda muy mod, incluso.

En realidad se llama Ghalia Vauthier. Canta, toca la guitarra (frota mucho la slide), la batería y los teclados, y viene de gira con su quinto álbum, 'Shout Sister Shout', que salió el octubre de 2023. O sea meses después de su actuación en el Bilbao Blues Festival, y meses antes de su actuación en la calurosa carpa del Trashville del Azkena Rock Fest de 2024.

EL CONCIERTO: Sábado 8, Bolueta / Bilbao, Sala Mytho, 22 h, 15 €.

14 The Rumjacks, celtas australianos

Gira europea de los punks célticos antípodas The Rumjacks (Sidney, Australia, 2008), que suenan entre los Pogues y los Dropkick Murphys. Del 31 de enero al 17 de marzo, o sea en mes y medio, afrontarán un eurotour que recorrerá Italia, España (del martes 4 de febrero al domingo 9 pasarán por Barcelona, Valencia, Madrid, Santiago de Compostela, Oviedo y Bilbao), Inglaterra, Escocia, Alemania, Bélgica, Francia, Suiza, Austria, Chequia, Polonia y Países Bajos.

En 2015 comenzaron con las giras europeas, en 2017 visitaron USA por vez primera, y en 2019 asaltaron el sudeste asiático y Japón. Ellos dicen que viajan con equipo humano reducido y que ellos mismos ayudan a cargar y descargar el equipo. Su último disco es 'Live in Amsterdam' (2023). Y el último de estudio fue 'Brass for gold' (22).

EL CONCIERTO: Domingo 9, Zorroza / Bilbao, Gaztetxe, 20 h, 23-28 € (más Grade 2).