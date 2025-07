Los conciertos del finde: Vascolombia, Los Zigarros, Los Bybys, Los Amigos Invisibles, Süne, La La Love You, Debares… Una decena de recomendaciones de viernes a domingo, pisando bastantes fiestas, recibiendo a metaleros y a marimberos de Colombia, a cumbieros de México y a funkeros de Venezuela, abrazando a figuras nacionales de la juventud y, atención, anunciando el horario del Txapel Reggae

1 Los Amigos Invisibles cierran su eurotour en Bilbao

De once conciertos en 18 días por siete países consta la gira europea de los venezolanos Los Amigos Invisibles (Caracas, 1991), que suenan como Novedades Carminha pero más cool, con más sentido global. Este es el itinerario, que va del 1 al 18 de julio por Valencia, Barcelona, Madrid (en el Festival Río Babel, de donde es la foto que usamos, tomada de su Facebook, que tiene 850.000 seguidores), Múnich, París, Londres, Dublín, Ámsterdam, Oporto, Lisboa y fin del eurotour este viernes en la Santana 27 de Bilbao (sin teloneros, y ellos salen a las 9 pm).

Lideran el grupo y la empresa Julio César Briceño (voz) y José Rafael Torres, alias 'Catire' (bajo). Tienen trece álbumes oficiales (el último es 'Cool Love', de 2022), dos Latin Grammys (a Mejor Canción Alternativa por 'Tócamela', de 2020, y a Mejor Álbum Alternativo por 'Commercial', de 2009), su último single es 'Wiki, Wiki', y asegura la promoción: «Con una trayectoria musical de más de 30 años, Los Amigos Invisibles han conquistado el corazón de casi 70 países con su inconfundible estilo: una mezcla de funk, acid jazz, disco y ritmos latinos».

EL CONCIERTO: Viernes 18, Bolueta / Bilbao, Santana 27. 20 h: Dania Díaz (show de magia). 21 h: Los amigos invisibles, 35 €.

2 Debares y otros tributos

Debares es un competente grupo tributo vizcaíno a AC/DC, y sus miembros no han podido ir a ver a los australianos a Madrid este pasado finde. Dice Txipi Esparta, el bajista (también de Sabotaje): «No hemos ido. Yo personalmente he tenido el placer de ayudar en su gran montaje escénico años atrás, en San Mamés, y ya estoy servido. He trabajado con los grupos más punteros: Judas, Maiden, Accept, Saxon, Kiss…».

Sobre el show de Debares de este viernes en el Golfo Norte, avanza que «será un bolo de 18 temas en hora y 45 minutos aproximadamente, con buen atrezo, luces y un gran espectáculo viendo cómo el sol se oculta en el mar». Sonarán jitazos y cañonazos como 'Kicked in the teeth', 'TNT', 'Shoot to thrill', 'Thunderstruck', 'Live wire'…

Y al preguntarle en qué se parecen más y en que se distancian más de los originales, Txipi reflexiona pragmático: «No creo que seamos un tributo a AC/DC, más bien hacemos las versiones a nuestro gusto y manera. Y nos distanciados en muchos kilómetros, ya que ellos son australianos y nosotros bilbaínos». Jajaja… ¡Nos ha pillado!

Y mirando la agenda, señalemos otras actuaciones de grupos tributo, con perdón: el viernes en las fiestas de Amorebieta (Plaza Zubiondo, 22.30 h) están La Otra Oreja (versiones de los guipuzcoanos La Oreja de Van Gogh); el sábado en las fiestas del barrio bilbaíno de Santutxu (Plaza Ricardo Bastida) estarán Tocan2 la Polla (trampantojo de los alaveses La Polla Records).

EL CONCIERTO: Viernes 18, Barrika, Golfo Norte, 20 h, entrada libre.

3 Primera gira europea de los metaleros Krakenl

Copiamos el comunicado, aunque parezca redundante: «Kraken celebra 40 años de rock con su primera gira por Europa. La banda más emblemática del rock colombiano llega a España en julio de 2025: Madrid, Valencia, Zaragoza, Portugalete y Barcelona. Kraken, leyenda viva del Rock Latinoamericano, aterriza por primera vez en Europa para conmemorar sus 40 años de historia. Con una energía renovada y el rugido intacto, la mítica banda colombiana ofrecerá cinco fechas únicas en España dentro de su gira 'Kraken Gira España 2025', un viaje musical, emocional y simbólico para fans de todas las generaciones». Antes ya han girado por Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, México y Estados Unidos. La foto que usamos es de su llegada al aeropuerto de Madrid.

Kraken comenzaron en Medellín en 1984 y han grabado nueve álbumes oficiales. El último se titula 'Kraken VII: Los Pasos del Titán' (2024). Su rock metalero es ampuloso y grandilocuente, y los lideraba el vocalista Elkin Ramírez, fallecido en enero de 2017. Luego, por iniciativa de su familia y sus músicos, ocupó el micrófono en su lugar la vocalista Roxana Restrepo.

Añade la nota de la promotora: «Esta gira rinde homenaje al legado de Elkin Ramírez, 'El Titán', fundador y alma de Kraken. Su voz, lejos de desaparecer, ha tomado un nuevo aliento de la mano de Roxana Restrepo, quien lidera la banda desde hace siete años con entrega, respeto y una fuerza que emociona. Junto a ella, los músicos que acompañaron a Elkin durante más de 15 años siguen haciendo vibrar los escenarios. «Tu voz no ha muerto, Elkin. Solo ha tomado un nuevo aliento». En estos conciertos el público europeo podrá reencontrarse (o descubrir por primera vez) himnos como 'Vestido de cristal', 'Lenguaje de mi piel', 'Frágil al viento', 'Muere libre' o 'Escudo y espada', auténticas joyas del rock colombiano que forman parte del ADN musical de toda una generación».

EL CONCIERTO: Viernes 18, Portugalete, Sala Groove, 20.30 h, 19-24 €.

4 Vascolombia, UTE entre Oreka TX y Phonoclórica

Interesante UTE (unión temporal de empresas) entre el grupo txalapartari guipuzcoano Oreta TX, coliderado por la pareja formada por Harkaitz Martínez de San Vicente e Igor Otxoa, y el proyecto marimbista colombiano Phonoclórica, conducido por Leonel Merchan. Ambos coincidieron en 2024 en una residencia artística, la cosa les sonó bien, y ahí siguen.

Oreka TX unen sus txalapartas (de madera, la habitual, y otras de piedra, tejas, bambú, e incluso de hielo) al sonido onírico de la marimba de Phonoclórica, que según la promoción «es el eco futurista de la tradición colombiana, que congrega las voces y la danza de las nuevas tribus cosmopolitas del mundo. Inspirados en la marimba de chonta del Pacífico y los tambores del Caribe, han creado un sonido que combina saberes y ritmos regionales con callejeros beats electrónicos».

En escena esta UTE será un septeto. Cuatro miembros de Oreka TX: Harkaitz Mtez. de San Vicente y Mikel Ugarte (txalapartas), el 'errobi' Mixel Ducau (alboka, clarinete de madera, saxo soprano) y Ángel Unzu (guitarra). Más tres de Phonoclórica: Leonel Merchán (voz y marimba de chonta, también llamada el piano de la selva), Leonardo Peña (percusión) e Isabel Reyes (voz, semillas).

EL CONCIERTO: Viernes 18, Elorrio, Plaza Elizpea, 22.30 h, entrada libre.

5 Süne en las fiestas de Santurtzi y de Arrigorriaga

Nombres que se repiten con asiduidad en los conciertos de las fiestas de los ayuntamientos de Bizkaia son los de Zea Mays /el viernes 25 en Amorebieta, el sábado 30 de agosto en Bakio), Gatibu (este martes en Santurtzi, este viernes en Ermua, también estarán en agosto en las jaiak de Portugalete y Bilbao) y también el de Süne, o sea la trikitilari Josune Arakistain, una de las dos vocalistas de los disueltos Huntza.

En su primer disco en solitario, 'Amaineman' (24), Süne oscila entre la tradición del fandango y los modernismos de los ritmos sintetizados y las voces autotúnicas. Tanto, que ha declarado: «Pocos han creído que la trikitixa pudiera relacionarse con la música contemporánea, y con este proyecto quiero transformar todo ese legado que mis 'hermanas' han dejado durante tantos años».

EL CONCIERTO: Viernes 18, Santurtzi, Puerto Pesquero, 22.30 h, entrada libre (más Oihan Vega).

Sábado 19, Arrigorriaga: Plaza del Ayuntamiento, 22 h, entrada libre (más Katilu y Dupla).

6 Txapel Reggae 2025, raíces y cultura rastafaris

Comunica el festival de reggae de Arminza: «El escenario Biobizz Portua Stage contará con un cartel de marcado carácter internacional con Raymond Wright, Lion D, Awa Fall, Piero Dread o Royal Sounds, los madrileños Awake y, representando a la escena de Euskal Herria, Trikoma Banda. El escenario Spanabiss Dub Corner, que este año amplía su horario, contará con una selección de cantantes de la escena reggae de Euskal Herria como Suaia, Lova Lois, Mad Muasel o Eira, y selectores como Morgana Souljah, Ital Storm y Pantx Records con el respaldo de Bomb Bass Hifi. A su vez habrá actividades paralelas como tres masterclases de danza, batucada, etc.».

Y hemos conseguido el horario. Desde la mañana, en el Spanabiss, se sucederá esto: los sound systems Pantx Records (12.00-13.30 h) más Ital Storm(13.45-15.15 ), los cantantes Lova Lois (15.30-16 h), Eira (16-16.30 h), Suaia (16.30-17 h), Mad Muasel (17-17.30 h) y Morgana Souljah (17.45-19 h), y luego el sound system Bomb Bass Hifi (19-21 h).

Y por la noche hasta avanzada la madrugada habrá esto en el escenario principal del puerto: Trikoma Banda (21-21.45 h), Awake (22-23 h), Piero Dread (23.15-23.45 h; es el rastafari italiano de la foto con la guitarra), Raymond Wright (23.45-00.45 h), Royal Sounds (01-01.45 h), Awa Fall (01.45-02.45 h), y Lion D (03.00-04.00 h).

EL CONCIERTO: Sábado 19, Arminza, desde las 12h en el Spanabiss Corner y desde las 21 h en el puerto, entrada libre.

7 Los Zigarros en los santiagos de Ermua

Los Zigarros valencianos, que el viernes paran en el cuarto Festival Rock Land de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) y en septiembre estarán en el Puerto Viejo de Algorta, Getxo, en el también cuarto Festival Dale Candela (del 18 al 21 de septiembre, con Coti como otro cabeza de cartel), paran este sábado a echar una calada en las fiestas de Ermua, donde segurán con la gira de su disco 'Acantilados' (23), el cuarto oficial, donde el piano ha adquirido mayor presencia.

No obstante, hemos localizado un setlist reciente de un bolo zigarrero y vemos que está lleno de temazos reconocibles: 'Dispárame', 'Resaca / Voy a bailar encima de ti', 'Rock rápido', 'A todo que sí', 'Malas decisiones', 'No Pain No Gain', 'Aullando en el desierto', 'Apaga la radio', la tequilona 'Hablar, hablar, hablar...', 'Dentro de la ley', y '¿Qué demonios hago yo aquí?'.

EL CONCIERTO: Sábado 19, Ermua, Plaza San Pelayo, 23 h, entrada libre.

8 La La Love You en los cármenes de Barakaldo

El viernes las fiestas de Barakaldo ofrecen un bolo molón, el de Iseo & Dodosound en la Herriko Plaza, y el sábado otros dos destacables, el de Su Ta Gar en las txosnas (vimos a los metaleros eibarreses el año pasado en las txosnas de Portugalete, y casi entran en la lista de lo mejor de ese año 2024) y el que aquí nos ocupa, el de los madrileños La La Love You en la Herriko Plaza, los mismos a los que vimos el año pasado en los sanmateos de Logroño y que este 2025 también actuarán en los sanlorenzos de Huesca, entre otras plazas y festivales.

La La Love You (Parla, Madrid, 2007) son Roberto Amor (voz y guitarra), David Merino (voz y guitarra), Lydia Carré (coros y bajo) y Oscar Hoyos (batería), hacen punk pop con una producción y unas melodías que pueden incluso remitir a Sebastián Yatra, y su cuarto y último álbum es 'Blockbuster', de 2023, el que se abre con una canción tan redonda como 'El principio de algo'. Ahora mismo la volvemos a pinchar en Spotify,

EL CONCIERTO: Sábado 19, Barakaldo, Herriko Plaza, 23.30 h, entrada libre.

9 Pez Mago en Getxo y en Barrika

Decíamos hace un año, antes de una actuación suya en el Golfo Norte de Barrika, que el noble, o sea aristócrata, Lucas Álvarez de Toledo, alias Pez Mago, es compositor de canciones cantadas por Raphael, Mónica Molina, Clara Montes, Sergio Dalma, Malú... Y que también ha formado parte de la banda de Depedro, cuyo manager, Javi Vacas, a veces toca el bajo para el Pez.

Lucas regresa con la misma gira llamada 'Sol de mediodía', igual que su último álbum. El disco salió en abril del año pasado, aunque está subido en Spotify desde marzo de este 2025. Así lo adelantaba el Mago en su Facebook: «'Sol de mediodía' es el disco número doce de Pez Mago (Lucas Álvarez de Toledo, Madrid 1971). Está compuesto por once canciones nuevas, todas producidas por Jairo Zavala (Depedro) entre enero y febrero de 2024. El disco trae una carta de un tarot imaginaria, el «sol de mediodía», en la que el conflicto y el amor entre los pares (la pareja, los dos amigos, los gemelos…) es la temática principal. El libro que acompaña a este disco cuenta el origen de las diferentes canciones y despliega una conversación paralela con las mismas. 'Cuerpecito mío' es una oda a nuestro cuerpo físico. 'Canción al cainismo' relata el odio entre hermanos…». Y seguía explicando las canciones.

Pues el Pez Mago vuelve a los caladeros del Norte en una gira que este finde pasará por Cantabria y Bizkaia, haciendo dobletes en una misma jornada y con este cuaderno de bitácora: viernes Getxo (Fangaloka, 20 h), sábado Cabezón de la Sal (13 h, El Reino- Ecobar) y Selaya (21 h, El sueño de Cocorotta), y el domingo Barrika (13 h, Golfo Norte) y la capital santanderina (20.30 h, Rvbicón).

EL CONCIERTO: Viernes 18, Getxo, Fangaloka, 20 h, entrada libre. Domingo 20, Barrika, Golfo Norte, 13 h, entrada libre.

10 Los Bybys, los románticos de América

'Los Románticos de América' se dicen ellos mismos en su Facebook, y 'Leyendas de México' pone en el cartel que anuncia el concierto en la Santana 27 de Los Bybys (Tequixquiac, 1991), unos cumbieros de libro a los que la Wikipedia presenta así: «Entre sus mayores éxitos se encuentran 'Llorar llorar, llorar', 'Corazón barato' y 'En tus manos'. Entre los miembros de la banda se encuentran Sergio Ramírez Prado, la voz principal. Además de sus temas propios han realizado covers de artistas pop latinos como Luis Miguel, Ricky Martin, Camilo Sesto, entre otros adaptados al ritmo de cumbia. Además de México y la comunidad latina de Estados Unidos, cuentan con amplia popularidad en Argentina, Bolivia y Paraguay, donde han realizado numerosas presentaciones».

EL CONCIERTO: Domingo 20, Bolueta / Bilbao, Santana 27, puertas 18 h, 45 € (VIP 60 €, escenario 80 €).