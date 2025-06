Los conciertos del finde: Leiva, 8º Music Legends Festival, Electric Eel Shock, Jorge Pardo, Joshua Edelman...

Óscar Cubillo Jueves, 12 de junio 2025, 21:32 Compartir

1 8º Music Legends Fest: viernes con Blue Öyster Cult

El octavo BBK Bilbao Music Legends Fest se celebrará este finde, durará dos días, y el primero de elllos habrá siete conciertos, tres fuera, en el tinglado pequeño (19.35 h Colajets, 21.25 h Sonic Trash y 23.45 h Head Holes), y cuatro en el escenario principal, el de dentro, donde sin pantalla se sucederán Samantha Fish (18.30 h, por edad poco legendaria, pues es una treintañera guitarrista de blues-rock soulero de Kansas City, Misuri), Lita Ford (20.20 h, ex de las Runaways, ahora a sus 66 años hacedora de hard rock con aires glam), los cabezas de cartel yanquis Blue Öyster Cult (22.10 h), y cerrando la plancha Sex Museum (00.30 h, hard rock y garaje madrileño desde hace 40 años).

Cabezas de cartel son Blue Öyster Cult (Long Island, Nueva York, 1967; primero funcionaron con el nombre de Cows, luego con el de Soft White Underbelly, y desde 1971 como BÖC). Practican una suerte de hard rock progresivo con vaharadas psicodélicas, y su último disco es un directo titulado '50th Anniversary-Third night (Live)' (24). En su alineación quedan dos de los viejos tiempos, el guitarrista y fundador Buck Dharma, y el vocalista principal Eric Bloom, que está desde 1969, cuando aún no se llamaban BÖC.

Así los presenta el Music Legends Fest: «Ha sido una de las bandas más influyentes del hard rock, fusionando rock progresivo, letras enigmáticas y provocadoras. Su música ha trascendido generaciones, consolidándose como un referente del género gracias a su creatividad y sonido inconfundible. Con más de 25 millones de discos vendidos en todo el mundo, han dejado un legado imborrable en la historia del rock, con poderosos álbumes cargados de canciones clásicas. (…) Su debut discográfico homónimo llegó en 1972, seguido de álbumes icónicos como 'Tyranny and Mutation' (1973) y 'Secret Treaties' (1974). Sin embargo, fue en 1976, con 'Agents of Fortune', cuando alcanzaron el éxito masivo gracias a '(Don't Fear) The Reaper', una canción que se convirtió en un himno del rock y ha sido incluida en innumerables películas y series».

EL CONCIERTO: Viernes 13, Bilbao, Pabellón de Miribilla, puertas 18 h, 80 € (bono 125 €).

2 Electric Eel Shock, chuletas nipones en Portugalete y Vitoria

Son tan abrasivos y enfáticos como solo lo puede ser un genuino kamikaze del rock and roll. Se lo montan como el canadiense Danko Jones, o los neozelandeses The D4, o los también nipones Thee Michelle Gunn Elephant, o los masters de la chulería y la pose Guitar Wolf (otros amarillos, sí). Se llaman Electric Eel Shock, y vienen de gira española de su último álbum, 'Cinturón negro en heavy metal'. Son siete bolos en seis días, de martes a domingo, pues el sábado hacen doblete: Barcelona, San Sebastián, Zaragoza, Portugalete, el sábado por la mañana en Vitoria y por la tarde en Avilés, y Madrid.Así los anuncia el Hell Dorado: «Formados el año 1994 en Tokyo por Akihito Morimoto (voz y guitarra), Kazuto Maekawa (bajo) y Tomoharu Ito (batería exhibicionista donde los haya, que aprovecha cualquier situación en el directo para desvestirse irreverentemente), cuando aún iban al instituto y unidos por su pasión por bandas legendarias como Black Sabbath, Iron Maiden o AC/DC, su rock descarado captó rápidamente la atención del público rockero gracias a sus explosivos directos, su poderosa y personal mezcla de Heavy Metal, Garage y Punk, y sus absurdas y divertidas letras que no dejan a ningún espectador indiferente. 'Heavy Metal Black Belt' es su décimo álbum y probablemente el mejor de su carrera. Temas como 'Scum Vader', 'Lost In Sweden' o 'Quit Your Day Job' no dejan lugar a dudas».

EL CONCIERTO: Viernes 13, Portugalete, Groove, 20.30 h, 18-22 € (más Batura). Sábado 14, Vitoria, Hell Dorado, 13.30 h, 15 €.

3 Jorge Pardo en gira mundial de medio siglo de músico profesional

Se aplazó en la primera convocatoria, pero ya tenemos aquí delante este concierto del músico de flamenco y jazz Jorge Pardo (Madrid, 1956), Premio Nacional de las Músicas Actuales en 2015 (el último, el de 2024, lo recibió la vasca Miren Iza, alias Tulsa), Premio del Festival de Jazz de San Sebastián en 2020, Grammy en 2020 por el álbum 'Antidote' de Chick Corea (Pardo participaba en The Spanish Heart Band, que lo grabó con el pianista yanqui), y antaño acompañante de Paco de Lucía, espigamos de su largo currículo.

Había una nota de promoción que anunciaba en primera instancia: «El flautista y saxofonista madrileño Jorge Pardo actuará el 21 de marzo en la Sala Santana 27 de Bilbao (esa es la fecha aplazada, claro), dentro de una gira que conmemora medio siglo de trayectoria profesional sobre los escenarios. Estrecho colaborador de auténticas leyendas de la música como Paco de Lucía, Camarón de la Isla o Chick Corea, ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos un Grammy, el Premio Nacional de Músicas Actuales o el galardón al mejor músico europeo por la Academia Francesa del Jazz. Asiduo de los escenarios vascos desde que debutara, con apenas 15 años, en el Jazzaldia de Donostia, llega a Bilbao en el marco de una gira que ha incluido actuaciones en Brasil, EE UU y Europa».

Actuará en trío, acompañado por un guitarrista y un percusionista. El viernes estará en la Sala Santana 27 de Bilbao y el sábado en Le Coup de Vitoria.

EL CONCIERTO: Viernes 13, Bolueta / Bilbao, Santana 27 (Sala Blue), 21.15 h, 25 €.

4 XX Markina Shots, tres días, siete bolos

El siempre molón festival de rocanrol Markina Shots llega a su vigésima edición ofreciendo un cartel de siete bolos, todos con entrada libre: el jueves a las 19 abren fuego Los Retumbes, el matrimonio cavernícola y cáustico de Barakaldo; el viernes a partir de las 20 h se sucederán Señor No, donostiarras de alta energía; Cujo, supervivientes del Getxo Sound; y los locales Aterkings con su rocanrol indómito; y el sábado desde las 20 h rematarán el festi los navarros Kaskezur, de Elizondo, los más indies del lote, aunque suenan abrasivos, el atildado mod francés afincado en Barcelona Ian Kay, y, cerrando, los portugueses de Oporto TT Syndicate, los siete apuestos y amontonados hombres de la foto, con su ritmo y blues sinuoso, con sus vientos generosos, y con sus ritmos latinos como los afrontaría nuestro favorito Ray Gelato.

EL CONCIERTO: De jueves 12 a sábado 14, Markina, Uhagon, entrada libre.

5 8º Music Legends Fest: sábado con Alan Parsons Project

Notificábamos en la primera recomendación que el octavo BBK Bilbao Music Legends Fest se celebrará este finde y que durará dos días. El segundo también propondrá siete conciertos, tres fuera, en el tinglado pequeño (19.05 h Ziraun, 20.55 h The Cherry Boppers con Patricia Reckless, y 23.15 h Los Retros), y cuatro en el escenario principal, el de dentro, donde sin pantalla de fondo este es el programa de la jornada: a las 18 h el cálido blusero neotradicionalista Eric Bibb, un neoyorquino de 73 años que desde los 19 vive en Europa, actualmente en Suecia; a las 19.50 h Errobi, pioneros del rock en euskera reunidos por la gira de su 50º aniversario y ahí siguen, pilotados por los colíderes Anje Duhalde y Mixel Ducau; a las 21.45 h. el cabeza de cartel Alan Parsons Live Project; y a la medianoche The Dead Daisies, según la Wikipedia un supergrupo australiano de hard rock fundado en 2013 en Sídney por David Lowy, y cuyos cinco componentes actuales han militado en bandas de leyenda como Mötley Crüe, Black Sabbath, y dos de ellos en Whitesnake.

Dice Wikipedia sobre los cabezas de cartel sabatinos: «The Alan Parsons Project fue un grupo inglés de rock progresivo formado en 1975 en Londres y activo hasta 1990. La banda estuvo liderada por el productor, ingeniero y compositor Alan Parsons y el productor ejecutivo, compositor y vocalista Eric Woolfson. En él participaron varios músicos de estudio y un grupo amplio de cantantes. En conjunto grabaron un total de once discos, acreditándose la gran mayoría de las canciones como Woolfson/Parsons, quienes lograron vender más de cincuenta millones de copias. Su disco más popular fue 'Eye in the sky' (1982) con el que alcanzaron el puesto 27 en listas británicas y el puesto 7 en el Billboard estadounidense».

Y añade. «Desde 1993 existe una nueva versión de la banda, en la que Alan Parsons ejerce de músico y cantante, rescatando el nombre original -con permiso de Woolfson- denominándose Alan Parsons Symphonic Project o Alan Parsons Live Project (…) Woolfson falleció el 2 de diciembre de 2009, a los 64 años de edad, tras una larga lucha contra el cáncer».

Alan Parsons tiene 76 años, el de Londres, y la Wikipedia lo presenta como «un ingeniero de sonido, productor musical, compositor, cantante y músico británico. Participó en la producción de discos significativos de la historia de la música popular del siglo XX como 'Abbey Road' y 'Let It Be' de The Beatles, o 'The Dark Side of the Moon' de Pink Floyd».

EL CONCIERTO: Sábado 14, Bilbao, Pabellón de Miribilla, puertas 17.30 h, 80 € (bono 125 €).

6 Joshua Edelman Latin Trio en el JazzOn Aretoa

Tres conciertos programa esta semana el club de jazz: el jueves (20 h, 23-25 €) uno de jazz-rock con el argentino Díaz-Malosetti Trio, estructurado alrededor del pianista Mariano Díaz y el bajista eléctrico Javier Malosetti (ocho años con Spinetta); el viernes (de 19 a 23 h, tres pases por el mismo precio: 10-12 €), la sesión mensual del Velasquartet nominado por el saxofonista tenor navarro Miguel Velasco; y el sábado (20 h, 23-25 €) el tipo tan elegante de la foto, el pianista neoyorquino que trabaja en Bilbao Joshua Edelman, que actuará con su Latin Trio completado por Loisel Machín al contrabajo y Fabián Reyes a la percusión. Anuncia el JazzOn sobre la cita sabatina: «El multicultural y multigeneracional Latin Trio del veterano pianista, compositor y productor neoyorkino Joshua Edelman, afincado en Bilbao, consigue revivir el espíritu del Latin Jazz del Nueva York de antaño con la energía, la pasión y la magia que caracterizaban la música de aquella época. Un encuentro a partes iguales entre la tradición del jazz y la tradición afrolatina. Un mestizaje cultural que aprovecha lo mejor de ambos mundos y que genera en el público un estado de alegría y conexión desbordante».

EL CONCIERTO: Sábado 14, Bilbao, JazzOn Aretoa, 20 h, 23-25 €.

7 Aeroscreamer + Rave in Fire + Sinner Rage, heavy con chicas

Tridente metalero en Bolueta con dos bandas vascas y una madrileña, las tres con vocalistas femeninas, a saber: los de la foto, Aeroscreamer, cuatro de Vitoria presentando su disco 'Countess of the night' (25) y autodefinidos o autodescritos como 'Heavy Metal – Voz femenina- Sintes & Guitarras'; Rave In Fire, de Madrid, dos chicos y dos chicas que debutaron con 'Sons Of A Lie' (22), de hard rock muy americanista y épico; más Sinner Rage, de Vitoria, que son cinco, con una chica a los coros destacados (las otras dos bandas tienen chicas como cantantes principales), presentando el disco 'Powerstrike', que ellos ubican en la era o época de Judas Priest, Saxon, Queensrÿche y Crimson Glory.

EL CONCIERTO: Sábado 14, Bolueta / Bilbao, Santana 27 (Sala Azul), 20 h, 10-15 €.

8 Leiva congregará a más de 10.000 almas en el BEC

Hace dos semanas, con dos conciertos en la plaza de toros de Toledo, Leiva arrancó su 'Tour Gigante 2025', por el disco 'Gigante' (abril de 2025), que sigue a 'Cuando te muerdes el labio' (2021). 'Gigante' se grabó entre Madrid y Texas, se masterizó en Nashville, lo ha producido Carlos Raya (mano derecha de Fito), presenta a Leiva tocando casi todos los instrumentos, y trae un único invitado entre las catorce canciones: Robe Iniesta. El disco alcanzó el número 1 nada más salir, también en la lista de ventas de vinilos. Se publicó en formatos digitales y en dos ediciones físicas: caja CD deluxe, ¡en madera!, y doble LP gatefold.

Tras Toledo Leiva ha actuado en Sevilla, el viernes lo hace en Burgos, y el sábado en el BEC de Barakaldo, su única fecha vasca. Anuncia su agencia: «El Tour Gigante 2025 constará de 30 citas únicas en España, y se completará con algunos shows por Latinoamérica, de los que por el momento sólo se han dado a conocer Buenos Aires (Estadio Obras / 29 noviembre) y Ciudad de México (Auditorio Nacional / 16 enero 2026)».

Y rememora: «Leiva se despedía 'de la carretera por un tiempito' a finales de diciembre de 2023, tras casi dos años de gira con un espectáculo escenográfico y audiovisual muy cuidado, que más de medio millón de asistentes pudieron atestiguar. El abrumador éxito del 'Tour Cuando te mueres el labio' llevó a Leiva a ganar el premio de Mejor Gira en la primera edición de los Premios de la Academia de la Música de España». En la segunda edición de estos premios, celebrada este mes, Leiva ha recibido los premios a la Mejor Canción Rock y al Mejor Videoclip.

Esa gira anterior la empezó en Bilbao. Y de esta gira ya hay algunas fechas con entradas agotadas: Madrid el 21 y 23 de junio, y Zaragoza 12 de octubre.

EL CONCIERTO: Sábado 14, Barakaldo, BEC, pista 45€; grado de 39 a 42 €. Horario: 20 h Puertas; 21 h Conociendo Rusia; 22h Leiva.

9 Markos Untzeta presenta sus versiones dylanitas

Cuidado, que si hace calor a esta hora del mediodía se puede pillar una insolación (no exageramos) y si estás mucho tiempo mirando al cielo te pueda entrar tortícolis. Es que estos conciertos del ciclo 'Quiosco de Cristal', presentado por el Ayuntamiento de Getxo en el Muxikebarri al aire libre, en la plaza, se celebran con el público mirando al balcón de la escuela de música. Se ve mal a los músicos, y generalmente el baterista permanece oculto en segunda fila. Pero bueno, este domingo estará el cantautor euskaldun Markos Untzeta (Eibar, Gipuzkoa, 1970) divulgando dos discos: 'Ekilibrista' (Gaztelupeko Hotsak, 2022), su sexto álbum editado en 25 años de trayectoria, influido por Bob Dylan, Neil Young, Bruce Springsteen o Van Morrison, como enumera el Aula de Cultura de Getxo, y el EP de cuatro cortes con versiones dylanitas, 'Ibili naiz sei bide zartatutan 1962-1964' (Gaztelupeko Hotsak, 2024), que inevitablemente nos evoca al LP de versiones de los guerniqueses Audience 'Bob Dylan berrikusia' (Bide Huts, 2023).

EL CONCIERTO: Domingo 15, Algorta / Getxo, Muxikebarri, 13.30 h, acceso libre.

