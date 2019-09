Los conciertos del finde: Koko Jean, Linda Guilala, Hamlet, Mad Max, Dellafuente… Quince citas entre grandes pabellones deportivos mesetarios y bares de moda junto a la ría que albergarán desde orquestas sinfónicas hasta grupos brutales y marginales. Y no, no nos ha ido la mano con el metal post-estival ÓSCAR CUBILLO Jueves, 12 septiembre 2019, 17:43

Mad Max: Metal germánico ochentero

La Urban es la sala más activa durante el mes de septiembre en Vitoria y para este finde ha programado un bolo cada día. El del viernes corre a cargo de un cuarteto de heavy metal ochentero germánico, de Mad Max (Münster, 1982), en cuya alineación resisten tres miembros originales, entre ellos su líder, el guitarrista, cantante y productor Michael Voss.

Mad Max, que viven una más larga segunda etapa desde que resucitaran en 2005, divulgan su último disco oficial, '35' (SPV, 18), el cual presentarán de jueves a domingo en Barcelona (Sala Monasterio), Vitoria (Urban Rock Concept), Ciudad Real (Sala Nana) y Madrid (Sala Silikona).

Concierto Viernes 13: Vitoria, Urban Rock Concept, puertas 21 h, 15-18 €.

Hamlet + Escuela de Odio: En fiestas de Rontegi

En fiestas del barrio baracaldés de Rontegi, o sea el próximo al puente, se reúne el viernes una dupla iracunda, raudamente punk, filometálica y con clase. Abrirán fuego, en todos los sentidos, los asturianos Escuela de Odio, preconizadores de la guerra de clases mediante un hardcore plagado de eslóganes pero espetados con atractivo cuasi transversal. Su último opus es 'XXV' (Maldito, 18), un recopilatorio con 24 temas propios regrabados y una versión a modo de bonus para conmemorar sus 25 años de andadura revolucionaria, de resistencia obrera.

Y 32 años, desde 1987, llevan en la brecha los numetaleros madrileños Hamlet, o sea el vocalista J. Molly y el guitarrista Luis Tárraga (ambos son los únicos miembros fundadores aún en la alineación), el baterista Paco Sánchez (en Hamlet desde 1993), el bajista Álvaro Tenorio (desde 2004) y el guitarrista Ken HC (desde 2014). Los cinco posan en la foto en una gélida carretera.

Su último álbum oficial es 'Berlín' (Maldito, 18), del que describe el quinteto capitalino: «Un disco donde viajamos de la agresividad a pasajes más melódicos, donde hemos jugado con modulaciones electrónicas, distorsiones por todas partes y también momentos muy limpios». La furia eléctrica y la calma del alma, esa siempre ha sido la fórmula de Hamlet.

Concierto Viernes 13: Rontegi, Barakaldo, Plaza San Luis, 22.30 h, entrada libre.

Colgate Total: Minifesti brutal

Minifesti cuádruple, bajo techo y underground de metal brutal. Cabezas de cartel con Colgate Total, de Castellón de la Plana, que dicen hacer 'Tekno Crust Punk Post Patada Zapatilla Puñetazo Dale YA', y mayúsculas que no falten.

Les antecederá una triada regional completada por Mutilated Judge (goregrind de Arratia), Obliterated Swarm (death grind de Vitoria) más Sub Rats (grind crust de Portugalete). Las etiquetas de las tres patrullas vascas las pone la organización del evento, Brutal Arratia Records, sello discográfico y agencia de conciertos marginal e insobornable.

Concierto Viernes 13: Bilbao, Shake!, de 19 a 23 h, 5 €.

Walking Dead On Broadway: Muertos vivientes

Nils, Michael, Max, Kevin y Stephan son cinco tipos de Leipzig, Sajonia, Germania, a los que, según presumen en su Facebook, les encanta «la música, dar conciertos y montar juerga». Bautizados 'Muerto Viviente en Broadway', estos teutones facturan un deathcore espectacular, como de película de miedo en las escenas más climáticas y chilladas.

Darán cuatro bolos por Madrid, Portugalete, Zaragoza y Barcelona, y en todos ellos les telonearán los cuatro metalcoretas tarraconenses Devorate The Universe, de Reus. Además, en Portugalete se sumará con su hardcore melódico el también cuarteto Uckaia, de Areatza.

Walking Dead On Broadway llegan presentando su último disco, titulado 'Dead Era', tan aparatoso y escandaloso como una montaña rusa y «con el que están recibiendo fabulosas críticas y donde todo el mundo es unánime ante la consolidación del sonido de una banda en constante ascenso», preconiza la promotora, que remata así su panegírico: «Walking Dead On Broadway nos proporcionará una nueva visión de la música deathcore, cargada de riffs técnicos y rápidos, baterías frenéticas y mucha intensidad sobre el escenario».

Concierto Viernes 13: Portugalete, Groove, puertas 20 h, 12-15 €; más Devorate The Universe y Uckaia.

Videoiid: Estallidos de amor

Gira franco-ibérica, puesto que también recalará en Lisboa, del trío mixto de Copenhague compuesto por dos vikingos y un gabacho: Sheik Anorak (batería, voces), Mikael Gustaffson (guitarra, voces) y Sara Jansson (guitarra, voces), que se dicen influidos por el noise, la no wave y el jazz, lo cual es ya mucho aspirar.

Oímos en Bandcamp su último artilugio (igual hasta es el primero), titulado 'EP' y contenedor de 6 cortes que el grupo etiqueta así: Melt Banana, Nowave Punk, Arab On Radar, Noise Rock y… buf, nos hemos hartado de copiar chorradas, que no nos pagan por líneas.

Con estas palabras anuncia su evento el pub de moda sito en Ripa: «El próximo 13 de septiembre tenemos sarao machacón en Muelle. Desde Suecia nos viene a visitar la banda de noise-punk-banana Videoiid, con un sonido muy ácido y muy fino que hará las delicias del más purista y del más patatero. Junto a ellas estará la nueva sensación del punk barraquero Aihotz, con componentes de Motorastola, Fiambre o Serpiente, y con un sonido que puede hacer que te estalle el corazón en amor». ¡Pumba!

Concierto Viernes 13: Bilbao, Muelle, 20 h, 6 €; más Aihotz.

Sinfonía 'Humanity At Music': Mil personas en escena

La organización de la definida como sinfonía cooperativa 'Humanity at Music', propulsada por el Grupo Mondragón, avanza que subirá casi un millar de participantes al escenario del Buesa Arena alavés: el director Fernando Velázquez y el compositor Jon Sarasua, la Orquesta Sinfónica de Euskadi, el grupo de danza Kukai, además bertsolaris, los payasos Pirritx,Porrotx y Marimotots, y unas 500 personas más de diferentes asociaciones y escuelas de canto y baile, caso del Conservatorio Municipal de Vitoria-Gasteiz.

Será un macroconcierto que aspira a reunir a 15.000 espectadores y que se representará en 360 grados. Su propósito es narrar, «a través de la música, los 60 años de experiencias del cooperativismo vasco».

Concierto Sábado 14: Vitoria, Buesa Arena, 18 horas, entradas de 19 a 49 €.

Código Habana: Con entrada libre

Con un repertorio que promete repasar son cubano, salsa, trova, guaracha, latin-jazz, cumbia, bolero y bachata, estrena su primer disco, titulado 'Repartiendo cubanía', esta gran banda con base alavesa e integrada por músicos vasco-caribeños, a saber: el líder Danilo Carrillo (cantautor, compositor, guitarra, voz y jefe de una formación en realidad llamada Dani&Ch y Su Código Habana), Juan Karlos Vicente (guitarra eléctrica), Gerandy Hidalgo (bajo), Osvaldo Perigot (pianista, arreglista y director musical), Say Chalichon (pianista, teclista, arreglista y productor musical), Emilio Taquechel (percusión), Eduardo Lazaga (batería y timbal), Yarian Yake (trombón y coros), Damián Ferrer (trombón), Alayn González (trompeta) y Lázaro El Yuma (trompeta).

Concierto Sábado 14: Vitoria, Urban Rock Concept, puertas 20.30 h, gratis.

Inkestas Rock Festibal: Para la juventud

Promociona la organización de este modesto y auténtico festival de una sola jornada y enfocado al metal marginal, desde el post rock hasta el sludge, desde el noise hasta la lisergia: «El Inkestas Rock Festibal surge ante la necesidad de brindar a la juventud de Sopelana y la zona de Uribe Kosta una oferta musical rockera inexistente, aparte de dar la posibilidad a grupos de la zona de darse a conocer. Lo que, en un principio, comenzó siendo un miniconcierto entre amigos, se está convirtiendo con el paso de los años en un proyecto cada vez más consolidado y con más fuerza».

Las actividades principales son los conciertos. Uno se celebra al mediodía, el de los versioneros Holy Rippers (13 h). Y un porrón de ellos habrá por la tarde noche con este horario: Crucifucked (16.30 h), Kabbalah, con las ex Culebras Marga y Carmen en sus filas (17.20 h; es el trío de la foto que ilustra esta nota), los stoners portugalujos Chivo (18.20 h), el cuarteto femenino madrileño Bones of Minerva (19.15 h), los litúrgicos jienenses Santo Rostro (20.15 h), los relacionados con la organización del festival Melmak (21.20 h), Syberia (22.15 h), los doom franchutes Monarch! (23.25 h), Ballard (00.30 h) y Keziah (1.20 h).

Concierto Sábado 14: Sopela, Plaza del Ayuntamiento, desde las 13 h y las 16.30 h, entrada libre.

'Arena y Jazmín': 'Una ría con duende'

Con un cartel más modesto que los de las propuestas flamencas del Teatro Barakaldo o el Ciclo BBK, el festival 'Una ría con duende', patrocinado por el Ayuntamiento de Bilbao y localizado en el distrito de Ibaiondo, llega a su 14ª edición y esparcirá durante los cuatro sábados de septiembre otros tantos espectáculos principales en los Tinglados del Arenal, la Biblioteca de Bidebarrieta, la Iglesia de la Encarnación y el Bilborock.

Este sábado se incidirá en el flamenco local con el espectáculo itinerante 'Arena y jazmín', dirigido por el guitarrista de Tolosa David Colomo, alias Pajarillo, que mezclará flamenco, copla y baile con jazz, tango, bossa, etc. El plantel lo completan David Colomo (guitarra), Sensi Martos (voz), Violeta Ruiz (baile), Eloy Heredia (flauta travesera) y Manuel Vílchez (percusión).

Apunta el líder: «Nuestra cantaora tiene una personalidad con mucha fuerza y su voz tiene el arrojo de los corazones valientes, el tesón del artista que se busca y se encuentra, con el flamenco como raíz pero capaz de caminar por otros paisajes».

Concierto Sábado 14: Bilbao, Biblioteca de Bidebarrieta, 20 h, entrada con invitación que se recoge una hora antes del show.

Carmela Riqueni: Bailaora de tablaos

Aprovechando que está impartiendo unos talleres de baile en Bilbao dentro de la programación del ciclo flamenco 'Una ría con duende'(jueves y viernes de 19 a 21 h, sábado por la mañana de 11.30 a 13.30 h; 25 € cuesta inscribirse), la bailaora sevillana Carmela Riqueni se acercará el sábado por la tarde a la Taberna Falerina vitoriana para cumplir dos compromisos: a las 18 h un cursillo (también a 25 €) y a las 19.30 h un espectáculo en cuarteto completado por Aitor Escobar al toque, Ángel del Toro al cante más El Ratón al cajón.

Sobrina del guitarrista y compositor Rafael Riqueni, Carmela nació en 1989 en Sevilla. Desde los 10 años baila en serio y se ha pateado no pocos tablaos: La Carbonería y Los Gallos en Sevilla, Los Tarantos en Granada…

Concierto Sábado 14: Vitoria, Falerina Taberna, 19.30 h, entrada libre.

Craig Brown Band: Guiris gratis en prime time

El Kafe Antzokia tiene a bien convidar a la afición al concierto de la banda de Craig Brown, un sexteto mixto de Detroit que presenta su disco debut, 'The Lucky Ones Forget', o sea los suertudos olvidan. Es de country tan desvencijado y escuálido que muchos lo adscriben al indie, y además esa voz entre Green On Red y Violent Femmes ayuda a estabularlos ahí.

Son tan cercanos que dicen en Facebook: «El más querido camarero, cocinero y campeón de ping pong se lo monta en solitario». Y son tan humildes que abrirán la velada sabatina para Los Paniks bermeano-baracaldeses, más ruidosos estos.

Concierto Sábado 14: Bilbao, Kafe Antzokia, 22 h, entrada libre; después actuarán Los Paniks.

Dellafuente: Autotune a tope

El granadino de 27 años y de madre brasileña, Pablo Enoc Bayo, alias El Chino (El Choni casi nos cambia el corrector, en serio), gusta de etiquetarse como 'música folklórica atemporal', pero lo suyo es música urbana, moderna y actual, que abusa del autotune, cursa lánguida y sintética aplastando plausibles influencias (hip-hop, trap, reguetón, flamenco…), se expone en YouTube y en otras redes, y se comercializa mediante colaboraciones diversas: La Mala, C. Tangana… ¡Pablo incluso ha colaborado con Novedades Carminha!

Dellafuente, que llegó a currar vendiendo y comprando coches de segunda mano, tiene una línea de ropa deportiva: Dellafuente FC. Y no es barata: gorras a 30, camisetas rosas a 26, polo de paseo a 36…

Concierto Sábado 14: Bilbao, Fever, puertas 21.30 h, 16-20 €.

Mike Tramp: La gira de los dos amigos

La Urban cierra su fin de semana completo de bolos con un encuentro íntimo con el cantante danés de hard rock melódico y filosófico Mike Tramp, ex vocalista de los glamurosos White Lion, éstos basados en Nueva York y aún en danza. Tramp anda divulgando su álbum 'Stay From The Flock', y oficiará en dúo completado por Marcus Nand, guitarrista y productor británico afincado en Los Ángeles que también tiene carrera solista. Juntos darán once conciertos por España (con solo un día libre), en una gira llamada 'Dos amigos tour'.

Concierto Domingo 15: Vitoria, Urban Rock Concept, puertas 19.30 h, 17-20 €.

Koko Jean & The Tonics: Rabba Rabba Girl

Lo malo es que hay que madrugar pero lo bueno es que si llueve se trasladará todo el sarao al mismo auditorio del Museo Marítimo. Dentro del ciclo de conciertos Rabba Rabba Girl, subvencionado por el 'Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación de Bizkaia' para dar cancha a grupos musicales compuestos o liderados por mujeres, este mes es el turno de la dinámica mozambiqueña Koko Jean Davis, ex vocalista y frontwoman de los souleros puristas catalanes The Excitements.

Koko Jean ahora funciona al frente de una formación más reducida, The Tonics, un cuarteto barcelonés completado por el guitarrista Dani 'Patillas' Baraldés (el de Los Mambo Jambo; también ha acompañado a figuras de la música española comercial actual como Macaco, Jarabe de Palo y Rulo y la Contrabanda), el baterista de jazz Anton Jarl (Los Mambo Jambo) y el hombre del Hammond Víctor Puertas (toca con la cantante de blues catalana Big Mama, por ejemplo).

Concierto Domingo 15: Bilbao, Explanada del Museo Marítimo, 12.30 h, entrada libre; telonean Rock & Choir.

Linda Guilala: Exportando singles

En ruta de salida hacia Europa, donde girarán por Francia, Alemania, Holanda y de vuelta a España otra vez por Las Galias, el domingo por la tarde actuará por vez primera en Bilbao el trío gallego Linda Guilala, que promociona su single 'Agosto', editado en vinilo amarillo y tirada limitada por el sello alemán Dreams Never End.

El trío shoegazer vigués compuesto por Eva, Iván y Mari, perteneciente a la escudería indie madrileña Elefant, acostumbra a lanzar singles comercializados en el extranjero: lo ha hecho en el sello inglés Sonic Cathedral –y lo apoyó en otra gira-, ahora saca este 'Agosto' para una marca germana, y pronto publicará otra rodaja con dos canciones en la discográfica americana Test Pattern Records.