Los conciertos del finde: Ismael Serrano, Medina Azahara, Auritz, Grave Digger, The Morlocks… Burning Witches, posando las cinco chicas. Un octeto de conciertos entre la casa ocupada y el teatro municipal, del club de rock noctívago a la discoteca polivalente. Caben desde cantautores progres hasta brujas metaleras, desde expresidiarios hasta solidarios de pro. Y mini interrogamos a Medina Azahara, Arizona Baby y Auritz ÓSCAR CUBILLO Jueves, 31 enero 2019, 20:18

Medina Azahara: 'Trece Rosas' en Bilbao y Vitoria

Leyendas del rock andaluz, Medina Azahara (Córdoba, 1979), en la gira de su 40 aniversario, propalan su último disco oficial, 'Trece Rosas', editado en octubre pasado, cuando alcanzó el nº4 en las listas de ventas. Se dice que es su álbum más reivindicativo y parece muy feminista: 'Ana y Raquel' trata del amor entre dos mujeres, 'Trece Rosas' se inspira en unos fusilamientos de la posguerra civil… Además, no faltan las baladas marca de la casa, caso de 'Tú' o 'Mi pequeño Corazón', que el cantante de la melena rubia Manuel Martínez dedica a su hija. El teclista Manuel Ibáñez nos responde a unas cuestiones desde la capital del califato.

-¿Se puede decir que hacéis rock andaluz? ¿En qué sentido?

En el sentido del origen de esa misma palabra: rock hecho desde nuestra tierra, Córdoba, en la mismísima Andalucía, y conducido por una voz inconfundible que hace que Medina Azahara posea ese sello de rock andaluz. Hemos editado discos más metidos en el movimiento denominado rock andaluz, otros más cercanos a la música étnica marroquí u otros más hard roqueros, aunque siempre el denominador común es nuestra música hecha con raíces.

-Sois conocidos por las baladas.

Las baladas siempre han sido un plato fuerte de Medina Azahara. Ahí tenemos grandes canciones como 'Solo y sin ti', 'Otoño', 'La luz de mi camino' o 'Córdoba', galardonada con un premio de la música. El baladista es un género en el que nos sentimos cómodos cantando al amor, al desamor y a cosas cotidianas que nos rodean en nuestra vida.

-¿Cómo es el público vasco de Medina Azahara?

Medina Azahara ha tocado infinidad de veces en el País Vasco, ante un público fiel y conocedor de nuestras canciones. Disfrutaremos de su gastronomía y de sus gentes, ya que tenemos grandes amigos allí.

Concierto Viernes 1 Bilbao, Stage Live, puertas 20.30 h, show 21 h, 17-20 €. Sábado 2 Vitoria, Jimmy Jazz, puertas 21.30 h, show 22 h, 17-20 €.

Grave Digger + Burning Witches: Metal melenudo centroeuropeo

Los alemanes Chris 'Reaper' Boltendahl (voz y fundador en 1980), Marcus Kniep (batería), Jens Becker (bajo) y Axel 'Ironfinger' Ritt (guitarra) aseguran que esta será su última gira por España, que por cierto se llama 'Tour Of The Living Dead' y también recalará en Madrid y Barcelona. La banda se gestó en Gladbeck, una ciudad renana de unos 75.000 habitantes, debutó con el álbum 'Heavy Metal Breakdown' (84) y se despide con su 19º álbum, 'The Living Dead' (Nuclear Blast, 18). Mirando las fotos de su Facebook no podemos discernir si vienen con teclista.

Pero sí sabemos que abrirán la dupla las suizas Burning Witches (Brujas Ardiendo), o sea las también melenudas Seraina (voz), Romana y Sonia (guitarras), Jay (bajo) y Lala (batería), que salen de Brugg, una localidad alpina con 11.000 almas. Las chicas telonean toda la gira europea de los Grave Digger, y están divulgando 'Hexenhammer' (Nuclear Blast, 18), su segundo álbum en solo tres años de andadura.

Concierto Viernes 1 Bilbao, Santana 27, 25,90 € (gastos incluidos), horario: 20 h puertas, 20.30 h Burning Witches, 21.50 h Grave Digger.

Auritz: Una ópera rock en favor de las personas con autismo

El quinteto vizcaíno Auritz, con exmiembros de los grupos metaleros OST y los importantes Idi Bihotz en sus filas, editó para la Azoka de Durango el librodisco 'Esa maravillosa niebla – Laino eder hori', publicado por el sello valenciano Maldito y que aúna literatura en castellano durante 150 páginas y rock en euskera en el CD. Tal opus es su debut tras tres años de trayectoria en el local de ensayo y narra «la historia de Auritz, un chico al que a los siete años le diagnostican trastorno del espectro autista», apunta Mikel Bizar, ex líder de Idi Bihotz, Flying Freak y Jare. Mikel trabaja con personas autistas en la asociación Apnabi, al igual que su hermano Gorka, uno de los dos guitarristas de Auritz.

'Esa maravillosa niebla – Laino eder hori' es un álbum de metal clásico contemporáneo, de power metal euskaldun con orquestaciones al que el propio grupo se atreve a colgar la etiqueta de 'ópera rock'. Apunta Bizar: «Es un disco conceptual con mensaje, buen rollo y esperanza». Algunos lo comparan con Avantasia y Halloween y en lo estuvieron vendiendo en la Feria de Durango, ya se ha dicho: «En Durango nos fue muy bien. Entre la Azoka y las tres semanas siguientes agotamos la primera edición de 750 ejemplares. Nos quedan escasos 30 para pulir la segunda edición en menos de dos semanas. Esperamos tener la tercera edición en la calle antes de acabar la gira por salas», desea Mikel.

Ya ha habido presentaciones en directo de 'Esa maravillosa niebla – Laino eder hori' en la Santana 27 (aquí teloneando a SuTaGar) y en la Jimmy Jazz. «Los concis también están yendo muy bien», se complace Mikel. «Ha sido una sorpresa que la gente venga con las canciones aprendidas y con camisetas de Auritz. Hemos puesto la entrada libre en los cuatro bolos organizados por nosotros (Jimmy Jazz, Kafe Antzokia, Doka y Zentral, o sea Vitoria, Bilbao, San Sebastián y Pamplona) porque queremos difundir el mensaje y que la gente se pueda comprar el disco libro, que vale 20 euros».

Auritz no se quieren dormir en los laureles: «Tenemos muy buenas críticas de momento, o sea que nos toca seguir currando igual que hasta ahora o más si cabe». También están divulgando el mismo proyecto solidario en conciertos acústicos, donde explican los videos, las canciones, el disco, etc. Así ya han pasado por Bermeo y por Burguete, y esperan cerrar más fechas de estas unplugged.

Concierto Viernes 1 Bilbao, Kafe Antzokia, 22 h, gratis.

Los Platillos Volantes: El repertorio de Los Salvajes

Sam, el batería ruso del Kurt Baker Combo, también se ocupa de los tambores en este cuarteto leonés llamado Los Platillos Volantes y formado en 2005 como banda tributo a Los Salvajes y a otros yeyés españoles de los sesenta. En 2011 alcanzaron su cielo al actuar como backing band de Gaby Alegret, el cantante fundador de Los Salvajes, en una actuación del festival Purple Weekend. Con el tiempo los leoneses han configurado un repertorio con canciones originales y versiones en castellano de Easybeats, Kinks, John Mayall, etc.

Para el bolo bilbaíno prometen un repaso al legado de Los Salvajes (1962-1970, Y 2013 en adelante, pero ya sin Gaby) de Barcelona, apodados los Rolling Stones españoles. Su mayor éxito fue el clásico 'Soy así', tenían otra canción muy desarrollista titulada –claro- 'Los platillos volantes', y estaban especializados en adaptaciones stonianas como el 'Paint It Black' ('Todo negro') o '19th Nervous Breakdown' ('La neurastenia').

Concierto Viernes 1 Bilbao, Shake!, puertas 21 h, show 21.30 h, 7-10 €.

The Morlocks: 10 años en la cárcel por secuestro

Este jueves arranca en Bilbao (Azkena, telonean Los Retumbes) la gira española del grupo garajero germano-americano The Morlocks, que hasta el domingo 10 de febrero, con sólo un día libre (el martes 5), dará 10 bolos, varios por tablados cercanos como los de Pamplona (este viernes), Vitoria (este sábado), Liérganes (este lunes en Los Picos) y Logroño (la última fecha, una matinal en el Stereo).

The Morlocks arrancaron en San Diego, California, en 1984, y durante el revival garajero de los 80 se codearon con otros proyectos yanquis contemporáneos como los Fuzztones, los Chesterfield Kings o los Cynics. Su trayectoria ha sido accidentada (constantes cambios de alineación, y además en 1999 la revista Spin informó de la muerte del líder, el cantante Leighton Koizumi, quien en realidad se tiró la década de los 90 en la cárcel: fue condenado a 10 años por secuestrar a un traficante en la frontera con México), guadiana (largas temporadas sin actividad) y exiliada (ahora el grupo mantiene su base en Düsseldorf, Alemania).

Nos visitan con el novedoso 'Bring On The Mesmeric Condition' (2018), su primer álbum en ocho años, grabado en Friburgo, Düseldorf, Colonia y Berlín. Lo defenderán en quinteto: Leighton Koizumi (voz; ex The Gravedigger V también), Rob Louwers (batería; The Fuzztones, Q-65, Link Wray), Oliver Pilsner (bajo; The Fuzztones, The Cheeks, The Montesas, The Magnificient Brotherhood), Bernadette (guitarra; The Gee Strings, Sonny Vincent, The Humpers) y Marcello Salis (guitarra; The Gravedigger V, The Hangee V).

Concierto Sábado 2 Vitoria, Hell Dorado, puertas 22 h, 15-18 € (socios 13 €); más The Dealers.

Arizona Baby: Batiendo records

Hace tres semanas los vallisoletanos Arizona Baby actuaron en Vitoria y mañana darán en Bilbao el duodécimo concierto de la gira de su quinto y último disco, 'Sonora' (Subterfuge, 18), un álbum un poco ácido, con influjo de Corizonas (la asociación entre Los Coronas y Arizona Baby) y ritmos bailables. Con tal excusa volvemos a departir con su líder, Javier Vielba, cantante y guitarrista.

-¿Qué tal fue el concierto de Vitoria?

Sí, hace poco estuvimos presentando 'Sonora' en Hell Dorado. Batimos nuestro record de asistencia en esa sala. Cada vez que vamos, notamos que el público crece. Sin duda fue una gran noche de rock. Siempre es un placer tocar en una sala de conciertos especializada como Hell Dorado.

-¿Qué canciones del nuevo disco crees que van a funcionar o están funcionando ya?

Ya estamos tocando en directo diez de las doce canciones de 'Sonora'. Todas funcionan tremendamente bien y se acomodan de forma natural dentro de nuestro repertorio. 'Make Believe', 'UpDownAroundGo', 'Devilish Minds', 'Walking Contradiction' o 'Videotapes' son canciones con madera de single y se nota. Aunque es maravilloso comprobar que algunas sorpresas del disco, como 'What You Are', cantada por Guille, nuestro batería, 'Just Say it's So', que dura 14 minutos, o 'Erase all the Lines', claramente deudora de nuestra primera época, aportan variedad al show y la gente se deja llevar por ellas con entusiasmo.

-¿Cuántas personas vendréis a Bilbao entre músicos y técnicos?

El día antes estaremos tocando en la sala Hangar de Burgos. En la furgoneta arizónica viajamos normalmente los tres integrantes del grupo y nuestro técnico de sonido, de Dobro Producciones. Y en esta ocasión nos acompañará también un fotógrafo de confianza.

-O sea cinco personas. ¿Qué haréis después del concierto del Antzoki, que es sábado noche?

Cuando tocamos en el Kafe Antzokia, y ya hemos perdido la cuenta de las veces que hemos tocado allí a lo largo de los años y de los grupos, tras el concierto solemos quedarnos en la propia sala, escuchando música y tomando unas cervezas. Tenemos amigos muy cercanos en Bilbao y aprovechamos para ponernos al día de nuestras vidas.

-¿Y cómo será la vuelta a Valladolid? ¿Durmiendo en carretera?

Al día siguiente, el domingo, volveremos a casa en nuestra furgoneta. Normalmente no se duerme mucho, ya que preferimos charlar sobre lo divino y lo humano y yo (dice Vielba) voy pinchando música todo el camino.

Concierto Sábado 2 Bilbao, Kafe Antzokia, 22 h, 15-18 €.

Earth Crust Displacement + 3: En chancletas no hay revolución

A partir de las ocho de la tarde arrancará en la casa ocupada alavesa Orbeko un mini-festi cuádruple montaraz e internacional, hispano-germano más concretamente. Participarán estas patrullas se supone que en el siguiente orden: los vizcaínos Erruki Jauna (hacen hardcore old school, o como dirían ellos, ikastola zaharra, y en Bandcamp oímos su último opus, titulado 'En chancletas no se puede hacer la revolución'), los berlineses Svart Up (versiones punk cuesta abajo y sin frenos), los barceloneses Avslag (punk, hardcore y alta energía catalanoparlante) más los también berlineses Earth Crust Displacement (D-Beat enloquecido). Quien tenga dudas, que acuda a sus respectivos Bandcamp, pues los cuatro combos los mantienen.

Concierto Sábado 2 Llodio, Orbeko Etxea, 20 h, no consta el precio.

Ismael Serrano: 20 años todavía

El cantautor progre madrileño Ismael Serrano Morón (Madrid, 9 de marzo de 1974) está prolongando la gira de celebración de sus veinte años de carrera. Reza la promoción del Arriaga: «Ismael Serrano vuelve con 'Todavía', una gira en acústico (guitarra y voz) que lleva el nombre de su nuevo disco y que vio la luz el 11 de noviembre. Tras el éxito de la gira 'Hoy es siempre', con la que celebró sus 20 años de carrera, el cantautor madrileño emprende un nuevo proyecto. Esta vez, guitarra al hombro, en un formato muy íntimo y con una cuidadísima escenografía. Grabado en directo en Argentina y con la presencia de un reducido grupo de amigos del artista, Serrano recopila en este disco versiones de sus temas de siempre y un tema inédito», que se llama 'Crucé un océano'.

Y preconiza en la promoción el propio Serrano: «Tras editar 'Hoy es siempre', un concierto con una gran banda y con una gran puesta en escena, necesitaba volver a la raíz. Nunca había tenido la oportunidad de grabar un recital guitarra y voz, la esencia del oficio, la manera más honesta de defender las canciones, la más difícil. Convoqué a algunos amigos en una casa cerca de Tigre, provincia de Buenos Aires, junto al delta del Paraná. La idea era compartir una guitarreada en la que hacer repaso de esas canciones que no siempre están en mi repertorio pero que son retazos de mí que aún tienen vigencia, de los que me cuesta desprenderme, aunque no siempre les demos el espacio que merecen en los conciertos».

En 1997 Ismael editó su primer disco, 'Atrapados en azul', contenedor de su gran éxito 'Papá, cuéntame otra vez', y en octubre de octubre de 2017 lanzó el doble CD + DVD en directo '20 años – Hoy es siempre' (Sony), que presentó por España y América a lo largo de 2018. Ya estuvo en el Euskalduna en mayo, donde metió unas 1800 personas que disfrutaron de las 26 canciones en dos horas y 47 minutos, en un show multidisciplinar donde el madrileño dialogaba con una rosa parlante. Ahora regresa este domingo al Arriaga (entradas agotadas) para ofrecer un recital en solitario, valga la redundancia, que ahondará en el vibrato vocal, en el sentimentalismo romántico y en el repertorio más oculto de este nuevo directo titulado 'Todavía' (Sony).