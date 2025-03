Los conciertos del finde: La Húngara, La Raíz, Chimo Bayo, Hamlet, Marta Soto, José Carlos Gómez, Israel B…

Óscar Cubillo Jueves, 6 de marzo 2025, 17:57 Compartir

1 El master etéreo Mikkel Ploug cierra el 25º Distrito Jazz

El guitarrista danés Mikkel Ploug, graduado como Master of Jazz Guitar en el Royal Conservatory de La Haya (Países Bajos), cierra este viernes el 25º Bilbao Distrito Jazz, un ciclo organizado por el Ayuntamiento de Bilbao con la colaboración del Bilbaína Jazz Club que ha ofertado seis conciertos en seis locales municipales distintos entre el 31 de enero y el 7 de marzo. Se han agotado todas las entradas hasta ahora, y también sucederá este viernes con el 20 % del aforo que se saque a taquilla una hora antes del concierto en el Instituto Bertendona. Si alguien tiene muchas ganas de verlo, el jueves a las 8 de la tarde el mismo guitarrista con el mismo acompañamiento estará actuando en el Bilbaína Jazz Club (JazzOn Aretoa, 23-25 €).

Mikkel Ploug (Hillerød, Dinamarca, 1978) viene en trío completado por el contrabajista Jeppe Skovbakke y el baterista Martin Andersen. Su estilo es etéreo a lo Kurt Rosenwinkel, y en su biografía se destaca que «ha actuado por toda Europa, Brasil y Estados Unidos con sus bandas Mikkel Ploug Group, Mikkel Ploug Trio y Equilibrium. Ha grabado 12 álbumes para sellos de renombre internacional como Sunnyside Records (USA), Whirlwind (Reino Unido), Fresh Sounds New Talent (España –Barcelona-) y Songlines Recordings (Canadá). Mikkel ha actuado como solista con el Royal Ballet de Copenhague y trabaja con el coreógrafo y bailarín estadounidense Tilman O'Donnell». El 21 de febrero vio la luz su nuevo álbum, titulado 'Hope', esperanza.

EL CONCIERTO: Viernes 7, Bilbao, Instituto Bertendona, 19 h, 5 €.

2 La Húngara, la canastera de C. Tangana

Este martes más de 439 millones de escuchas en Spotify acumulaba 'Tú me dejaste de querer', su colaboración con el estelar C. Tangana, que también se la llevó de gira espectacular y apoteósica. Hablamos de La Húngara (Sonia María Priego Bárbara, nacida en Écija, Sevilla, en enero de 1980, o sea 45 años), que entre los temas más escuchados en la misma plataforma tiene flamenco lolailo y tecnotrónico, con incursiones latinas y morunas ('Habibi'), ráfagas de rumba barraquera ('Mala, malita, mala') y versiones varias (de Triana). No obstante, su actuación será orgánica, como avanza el promotor: «Trae su banda de siempre para hacer su rollito flamenco. Vamos, nada de techno, ni nada por el estilo».

Parece ser que La Húngara se hizo artista de cara al público tal como cuenta Wikipedia: «Sonia Priego es descubierta por el músico El Kaly en el año 2001, cuando en la despedida de soltera de una amiga interpreta el tema 'Ese hombre' de Rocío Jurado en un karaoke. El Kaly la pone en contacto con el productor Francisco Carmona, graban una maqueta y la presentan a distintas discográficas. En noviembre de 2001 publicó su primer disco, 'A Camarón', respaldada por la empresa JJ Records. Temas musicales como 'Yo soy canastera', 'Me duele el corazón' y 'Dame tus besos' fueron sus primeras canciones populares». Hay que explicar que canastera significa que es gitana de larga estirpe (como ocho apellidos vascos o de Santander de toca la vida, como canta Hendrik Röver).

Su último single es de octubre de 2024, el moruno 'Mi León', grabado en colaboración con su hija Laury, alias La Hungarilla, y dedicado a su segundo nieto: «Mi León, el más chico de mi casa / El que me alegra el corazón / Cómo se canta y se baila / El más gitano de tó / Con mi León no hay quien pueda / No hay quien pueda con mi León». Cuando La Hungarilla tuvo su primer retoño, en 2019, su madre y su abuela ya le dedicaron su canción correspondiente: 'Mi niño Manuel'.

EL CONCIERTO: Viernes 7, Bolueta / Bilbao, Santana 27, 21 h, 23-27 € (VIP 50 €).

3 Linaje, con Aarón Romero, el hijo de Kutxi

Aarón Romero es el hijo de Kutxi Romero, de profesión bandolero y jefazo de Marea. Aarón también escribe letrillas de esparto y las canta con ronco énfasis roquero, muy guapamente. Y su primer larga duración, que además de subido a las redes se halla disponible en CD y LP, se llama 'Desataron a los perros' (El Dromedario Records). Está grabado, mezclado y producido en los estudios R-5 de Orikain (Navarra) por Kolibrí Díaz (guitarra de Marea, ya saben), se ha masterizado en Nueva York, y vio la luz la semana pasada, el viernes 28 de febrero. Tras Madrid (sold out) y Zaragoza, esta de Bilbao es la tercera fecha de la gira.

Linaje son Aarón Romero (voz y composición), Asier Cuiral y Aimar Goikoa (guitarras), Alain García (bajo) y Asier González (batería). Y brujulea la hoja de promoción sobre 'Desataron a los perros': «Las canciones se erigen sobre un rock urbano tintado de rumba, concebido y plasmado sin complejos; con el descaro y la frescura propios de la juventud (…) La jauría está suelta, desatada, marcando territorio con su rock fresco, desafiante y aguerrido. Echado para adelante: no cabe duda de que han tenido buenos maestros… Ni de que han sido excelentes alumnos: los mejores que la vieja escuela podía tener. Hijo y sobrino de artistas, depositario de lo mejor de su linaje, he aquí a Aarón Romero al frente de su banda cogiendo desde ya el testigo, el relevo en la carrera de fondo que es el rocanrol».

EL CONCIERTO: Viernes 7, Bilbao, Stage Live, show 21.30 h, 14 €.

4 Israel B. es su peor enemigo

Hora y cuarto de actuación se anuncia que dará el rapero madrileño Israel B (Orcasitas, 1990; antes conocido como Márkes o El Nieto la Pili, y con experiencia en los proyectos Corredores del Bloque, Takers y Los Alemanes) en la gira de su quinto y último larga duración, 'Mi propio peor enemigo', que salió en noviembre, que tiene dejes del trap, cuyo autotune no vuelve loco al oyente desavisado, y en cuyas letras se dice puta y se fuma, se cita al dinero y a Instagram, salen armas… O sea real como la vida misma.

Según el propio autor, este quinto opus «trata sobre la dualidad de la luz y la oscuridad, sobre esas circunstancias en que te sientes invencible y al momento, o incluso en el mismo instante, te sientes inseguro y perdido. Habla sobre esas guerras mentales y esos días en los que tienes ganas de todo y luego pierdes la ilusión sin motivo». Son catorce cortes y participan varios colaboradores, claro: Ébano, Dano, Ergo Pro, Ill Pekeño, La Pardo y Atomic Otro Way, además del productor y mano derecha de Israel, LOWLIGHT, mayúsculas que no falten.

EL CONCIERTO: Viernes 7, Bolueta / Bilbao, Santana 27 (Sala Blue), 21.30 h, 18-23 €.

5 Chimo Bayo en los Carnavales de Sestao

El DJ Chimo Bayo (Joaquín Isidoro Bayo Gómez, Valencia, 1961), un rey de la ruta del bakalao (además de actor, colaborador en prensa…), ya ha trabajado cerca de Sestao, en el BEC de Barakaldo, en macro espectáculos colectivos como 'Love the 90s', donde su intervención es breve, fugaz. Esta vez, en los Carnavales de Sestao se supone que pilotará una sesión larga y personal en la que no faltarán temas suyos como 'Suicídate' (roquista a lo Def Con Dos), 'Bombas', su último single 'Así baila mi gente', o, claro, 'Así me gusta a mí' (el hit de éxtasi, éxtano…).

Además, en el puesto de venta de merchandising no faltarán sus gorras con diversos motivos (al menos hay cuatro diseños: Bayo, Hu-Ha, sus iniciales en distintos colores…), y quizá también tengan su libro de 2016 'No iba a salir y me lie', una novela sobre la ruta del bakalao escrita a cuatro manos con la periodista Emma Zafón.

Ah, y el mismo viernes, a medianoche, en la Sala Mytho (cercana al metro de Bolueta, en la misma calle que la Santana 27), habrá otra sesión pinchadiscos de distinto cariz, la bautizada 'Jah Youth Roots Ambassador', que funciona desde 1975 y que en esta ocasión la encarnarán los veteranos rastafaris Prince Livijah, Rim Bim y Tau Lion, quienes seguro rezarán en memoria de su fundador Jah Youth, fallecido en octubre de 2023.

EL CONCIERTO: Viernes 7, Sestao, Plaza del Kasko, 22 h, entrada libre.

6 La Raíz arrancan gira en Miribilla con dos fechas agotadas

Daniel Claudín

El grupo de mestizaje declaradamente politizado La Raíz, fundado en Gandía, Valencia, tuvo una primera etapa que duró de 2006 a 2018. Lo dejaron y su líder, Pablo Sánchez, a todo pasado declaró a TVE (en el programa itinerante de Ariel Rot) que llegó a estar agobiado de tanta proclama izquierdista. Cuando lo reconoció en ese programa, tenía otro grupo más tranquilo, Ciudad Jara, uno de los proyectos surgidos tras la disolución de La Raíz. Otro con mucho éxito surgido de la misma fuente es el de Valira, con el guitarrista Juan Zanza.

Cuando lo dejaron, La Raíz se despidieron durante 2017 mediante una larga gira llamada 'Nos volveremos a ver'. Y cumplieron esa sutil promesa el 7 de febrero de 2024, cuando anunciaron su regreso. Y tras dar dos conciertos en Madrid (Wizink Zenter), ahora arrancan en Bilbao, en el Pabellón de Miribilla, con dos llenazos en la venta anticipada, una nueva gira con una baja inesperada e indeseada, la del propio Pablo Sánchez, en tratamiento de un mieloma múltiple que le diagnosticaron en febrero. «Lo único que pienso es en curarme y estar con mi familia», ha dicho Pablo, que ha animado a sus compañeros a continuar con el tour sin él: «Me dará fuerza porque es un chute. (...) Os deseo que disfrutéis de La Raíz este año, yo lo haré desde la distancia».

La Raíz anuncian que el macro concierto, «con dos horas de música y show audiovisual, repasará la trayectoria de la banda por completo». Habrá dos invitados que no es posible anunciar hasta el sábado, que ya se conocerán porque el público lo habrá aireado en sus redes. Y en Madrid en diciembre tocaron una veintena de canciones, que en modo mestizaje (La Pegatina, Vetusta Morla, Mano Negra, ska, folk montaraz…) disparan mensajes republicanos, bolivarianos, anticlericales…

EL CONCIERTO: Viernes 7 y sábado 8, Bilbao, Pabellón de Miribilla, xx h, 35 € (sold out ambas fechas). Horario: puertas 20 h; Süne 20.25 h, La Raíz 21.30 h.

7 Iñaki Salvador en el ciclo Lithium

Tres bolos acoge esta semana el JazzOn Aretoa: el jueves una sesión de la 34ª temporada del Bilbaína Jazz Club con el guitarrista danés Mikkel Ploug (ver la primera recomendación de esta lista), el viernes una sesión continua con la baterista cántabra Adela Green en su intervención mensual en el ciclo Impulso, y el sábado otra del pianista donostiarra, además de profesor del Musikene, Iñaki Salvador, en la serie Lithium, esa que junta a un músico de renombre con instrumentistas habituales del club para tocar con libertad, y generalmente tras un único ensayo esa misma tarde, un repertorio que suele armarse alrededor de standards.

Iñaki Salvador actuará con Fran Serrano al contrabajo y Eneko Arbea a la batería. Avala el club: «El programa Lithium recibe a uno de los grandes maestros vascos, Iñaki Salvador, pianista, compositor, arreglista y docente. De formación clásica en sus inicios, se formó de manera básicamente autodidacta en lo referido a la música moderna y el jazz, habiendo recibido clases magistrales y orientación de la mano de artistas internacionales como Richie Beirach, Lluis Vidal y Jean-Luc Vallet».

Y añade que «ha recibido importantes galardones como el I Premio Tete Montoliú» y que «fue el pianista del cantautor vasco Mikel Laboa durante 25 años ininterrumpidos, desde 1983 hasta su muerte en 2008».

EL CONCIERTO: Sábado 8, Bilbao, JazzOn Aretoa, 20 h, 23-25 €.

8 Hamlet presentan 'Inmortal'

Este concierto estaba anunciado para el sábado 1 de marzo en la más céntrica Sala Stage Live, pero se aplazó hasta este sábado, una semana después. El propósito es el mismo: estrenar en Bilbao 'Inmortal' (Maldito Records), el último álbum de los madrileños Hamlet, una apisonadora despiadada y agónica marca de la casa y editada el 7 de febrero en vinilo gatefold, digipack, casete y en todas las plataformas digitales.

Copiamos de la nota promocional: «Desde el lanzamiento de 'Berlin', su último disco de estudio, han pasado más de 6 años, primero con la gira de presentación de ese álbum y luego inmersos en la gira de aniversario 'Revoluinferno' que nos llevó a rememorar estos grandes discos en directo». No lo explicita, pero se refiere a los álbumes 'Revolución 12.111' (1996) y 'El inferno' (2000).

Y sigue la nota: «'Inmortal', un nuevo álbum de diez canciones en las que el grupo se adentra entre sus sonidos más personales y que pueden evocar a algunos de sus álbumes más emblemáticos de su carrera, como 'Insomnio' o 'El inferno'».

EL CONCIERTO: Sábado 8, Zorroza / Bilbao, Gaztetxe, 21 h, 22 €.

9 The Magnetics, a la mañana en Vitoria y a la noche en Bilbao

Los italianos The Magnetics amasan soul melódico, ska pionero y melaza reggae, y a veces ahúman la mezcla con aires góticos y exóticos. Se juntaron en 2017 en Milán, catalizados por su líder, el guitarrista y cantante Olly Riva, ex Shandon y The Soulrockets. Y se cuenta que en cinco años han dado más de 350 conciertos desde México hasta Polonia. Su último álbum se titula 'Skangre latino' (24), es bilingüe (español e italiano), y se abre con una versión en castellano del 'Dos gardenias'.

Ahora andan de gira europea y, tras pasar por Alemania (cinco fechas), Países Bajos (una) y Bélgica (una), el viernes arrancan el largo tramo español (¡13 fechas!) en Logroño (Stereo). El sábado hacen doblete vasco (a las 12.30 de la mañana en el Hell Dorado de Vitoria y a las 21.30 de la noche en la Nave 9 de Bilbao, según anuncias los milaneses en el cartel de la gira), el domingo se atreven con otro doblete castellano (14 h Soria, 21.30 h Valladolid), el lunes estarán en el Rock Beer The New de Santander (21 h, 12 €), y seguirán por Madrid, Toledo, Valencia, Teruel, Tomelloso, Cáceres, tendrán un único día libre, y acabarán en Castellón de la Plana (el martes 18 de marzo), antes de rematar el eurotour con dos fechas en Suiza (21 y 22 de marzo).

EL CONCIERTO: Sábado 8, Bilbao, Nave 9, Gaztetxe, 21.30 h, 12,50 €.

10 Marta Soto abraza a la nostalgia

Muy influida por Vanesa Martín parece la cantautora pop Marta Soto (Punta Umbría, Huelva, 1996). Y sigue sirviendo lo que dijimos en su día: dotada de vibrato vocal, luminosidad andalusí y deje a lo Vanesa Martín, con cierta cadencia grandilocuente en la onda de una Amaia más honda y segura de sí, y dejando ver atisbos del soul en plan Pablo López.

Marta trabaja con empresas influyentes: la multinacional discográfica Warner y la agencia de conciertos donostiarra Get In. Su primer larga duración, 'Míranos' (2018), fue número 1 en ventas y disco de oro en España, y en la actualidad sigue girando con su reválida, 'Todo lo que tengo' (2022), que tiene ciertos dejes como los de su paisano onubense Manu Carrasco.

Y dijo Marta en la nota promocional de 'Todo lo que tengo': «Este álbum abraza a la nostalgia y mantiene abierta la puerta del presente». Y también: «Ha sido un proceso en el que he descubierto nuevas maneras de sentir, crecer, callar, aprender... Ambicionar, contar, cantar, tocar».

EL CONCIERTO: Sábado 8, Bilbao, Azkena, 22 h, 20-22 €.

11 The Ivers, rock americano grabado por Hendrik Röver

Este concierto, de puertas abiertas, se monta gracias a los contactos de Iñaki Gallardo, rector del sello discográfico independiente Decadencia Corporal. Iñaki ya organizó un bolo triple para promocionar su sello en Santander, en el local señero de la capital cántabra Rock Beer The New, donde actuaron los vizcaínos Arana (de Getxo) y Dorre (de Elorrio), más estos The Ivers como representación local.

The Ivers tienen un álbum de debut recién salido del horno, 'The road may lead somewhere', de country pop melódico muy noventero, y su nota promocional informa: «El disco que ahora presentan en directo ha sido grabado en los estudios Guitar Town con el líder de Los Deltonos, Hendrik Röver, a los controles y la coproducción. El enfoque primordial de la banda son las canciones con letras en inglés y hacia ellas vuelcan los miembros The Ivers (Óscar Duque, voz y guitarra rítmica; David Castanedo 'Casta', guitarra solista; Gonzalo Valencia, bajo y voces; y Jaime Gutiérrez, batería) sus diversas influencias, que encuentran un lugar común en nombres como Neil Young, Tom Petty, The Jayhawks, Wilco y The Hellacopters, entre otros. Rock americano con aportes de otros estilos que cada oyente puede percibir».

EL CONCIERTO: Domingo 9, Bilbao, Coppola, 18 h, entrada libre.

12 José Carlos Gómez, Paco de Lucía y el invitado Rafael de Utrera

En la tarde del sábado 31 de agosto vimos en Pamplona, en el XI Festival Flamenco On Fire, en las distancias cortas del Civivox Condestable, donde hacía mucho calor como suele ser habitual en tal reciento medieval («esto es una sauna», se quejó el artista), un recital del guitarrista algecireño José Carlos Gómez, que interpretó 6 instrumentales en 46 minutos: seguiriya, soleá ('A Ramón de Algeciras'), colombiana, bulerías, granaína y de nuevo bulerías ('Calle Ilustración'), todo presentado por él y extraído de dos de sus discos, 'Origen', respetuoso con la tradición, y 'Las huellas de Dios', un homenaje que hace a la vida de su admirado Paco de Lucía.

Y ahora podremos ver el domingo en Bilbao (y el sábado en Santander, donde en el Cine Los Ángeles ofrecerá dos funciones: a las 18 y a las 20.15 h; dura unos 100 minutos) al serio José Carlos Gómez presentar su sexto disco y último disco 'Las huellas de Dios' (2023), el dedicado a la vida de Paco de Lucía, y lo hará en formato completo, en ochote con el siguiente plantel: José Carlos Gómez (guitarra flamenca y voz), Rafael de Utrera (cantaor, invitado especial), Francisco Roca (flauta y armónica), Manuel Peralta (segunda guitarra, palmas y voz), Dani Bonilla (palmas y coros), Abel Harana (baile, palmas y coros), más Marote y Alejandro Fernández (ambos a la percusión).

El modo de elaborar 'Las huellas de Dios' está inspirado en el disco 'Tauromagia' de Manolo Sanlúcar, ha reconocido José Carlos: «pensé por qué no hacer un disco conceptual, un disco que fuera una historia, eso me inspiraría y seguro que podría salirme algo diferente, o por lo menos algo basado en diferentes sentimientos que es lo que a mí me motiva a componer».

EL CONCIERTO: Domingo 9, Bilbao, Teatro Campos, 19.30 h, 32-37 €.

