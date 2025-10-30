Los conciertos del finde: Gorka Urbizu, 13º BIME Live, Nine Pound Hammer, Depedro, Ostalinda Suárez, Leo Sidran… Once citas de viernes a domingo, entre el flamenco orquestal y el rap ora galo-jamaiquino ora bilbaíno-roquero, pasando por una heroína de la guitarra, cinco cow-punks de Kentucky, el hijo modernuqui de Ben Sidran, el líder de Berri Txarrak agotando por doquier, o la trans Villano Antillano cerrando el 13º BIME

1 Villano Antillano y Delaporte en el cierre del 13º BIME Live

Una setentena de bolos con entrada libre ofrece el 13º congreso profesional musical BIME en distintas salas bilbaínas (hasta nueve distintas por jornada) y con muchos nombres molones solapándose en el horario, pero no nos vamos a quejar. Serán cuatro días de conciertos, de martes a viernes, y en la tarde-noche del viernes, sobre dos escenarios montados en el Paseo Uribitarte, en la orilla de enfrente del ayuntamiento, se sucederán cinco shows dispares en la estética…

… que la organización etiqueta así: «…pasarán artistas de gran proyección internacional y nacional, como Delaporte (ES), dúo madrileño que fusiona electrónica y pop con un directo único que le ha consolidado como uno de los proyectos más sólidos de la escena española; Villano Antillano (PR), una de las voces más poderosas del nuevo movimiento urbano latino y referente de la diversidad y la libertad creativa; Silitia (ES), revelación del pop alternativo en Euskadi con estilo fresco y contemporáneo; Flaca (ES/AR), DJ y productora argentina reconocida por su versatilidad en la electrónica y el reguetón underground, que regresa a la escena tras dos años de retirada de la música; y Ruptura (ES), colectivo que explora nuevas formas de percusión y ritmos globales con un enfoque innovador y rompedor».

Ponemos en la foto, posando en Santurce, Mayagüez, Puerto Rico, a Villano Antillano (Villana Santiago Pacheco, Bayamón, Puerto Rico, 1995), rapera y cantante de la que informa la Wikipedia: «La artista se autoproclama transfemme, queer, trans y no-binaria. En castellano utiliza tanto el pronombre personal neutro elle como el tradicionalmente femenino ella».

EL CONCIERTO: Viernes 31, Bilbao, Paseo de Uribitarte, 17 h, entrada libre.

2 Ostalinda Suárez, Personalidad de 2025

Octava cita (esta no es de abono: se accede con invitación a solicitar en taquilla) del 29º ciclo Viernes Flamencos del Teatro Barakaldo, que propondrá diez espectáculos hasta el 14 de noviembre, cuatro de ellos de baile. Esta semana se coaligará la Banda Municipal de Barakaldo con la flautista calé Ostalinda Suárez (Zafra, Badajoz, 1980), primera gitana licenciada en flauta travesera de Europa, profesora y directora de la Escuela de Música de Zafra, solista de la European Romani Symphonic Orchestra (la orquesta sinfónica gitana europea), y este octubre elegida la Personalidad del Año 2025 en Zafra (la foto que usamos es con el premio).

Además de la Banda de Barakaldo, dirigida por Alberto García Espina, a Ostalinda la respaldarán Juan Manuel Moreno a la voz y la guitarra y Pakito Suárez 'El aspirina' a la percusión. A estos dos ella les llama 'mis dos pilares flamencos'.

Y aquí va el programa: Pequeña Soleá; La Paz (soleá); El nombre de mis padres; Bailando solo (farruca); Fantasía de fandangos; Camarón Suite (homenaje a Camarón); Flautasía flamenca; y Acaná (tangos flamencos)

EL CONCIERTO: Viernes 31, Barakaldo, Teatro Barakaldo, 20 h, con invitación a pedir en taquilla.

3 MikhMakh, suecos alternativos

El power-trio sueco de metal alternativo MikhMakh propalará de miércoles a domingo por España (Madrid, Vallecas, Bilbao, Alcalá de Henares y Zaragoza) su tercer álbum, 'Flash Sale' (24), «una combinación perfecta de sus característicos riffs groovy con melodías contagiosas y letras cautivadoras. De principio a fin, 'Flash Sale' está repleto de coros épicos, guitarras potentes y una energía innegable que engancha a los oyentes», anuncia la sala zaragozana, la Creedence.

MikhMakh (Gotemburgo, 2018) están liderados y bautizados por el guitarrista y vocalista Antoine Mikhtarian.

EL CONCIERTO: Viernes 31, Bilbao, Cotton Club, 20.30 h, 10 €.

4 Gorka Urbizu cierra gira en Bilbao, Pamplona y San Sebastián

Tras tirarse un verano actuando en fiestas con entrada libre gracias al tirón de su melancólico debut en solitario titulado 'Hasiera bat' (24), que según él es un repertorio minoritario que iba a gustar a poca gente, el navarro Gorka Urbizu, el líder de los en dique seco Berri Txarrak, encara el final de esa gira, llamada 'Tour Bat', con estas diez fechas, todas con el aforo agotado en la anticipada: cuatro en Bilbao (dos este finde en la Santana 27, cuyo aforo es de 1.500, y dos más anunciadas esta semana: la del lunes 10, que se agotará antes del show si no lo ha hecho cuando leas estas líneas, y la del martes 11 de noviembre, ya agotada y ambas para celebrar el 30º aniversario del Kafe Antzokia), dos en Pamplona (Auditorio Baluarte, 1.568 butacas) y cuatro en San Sebastián (Teatro Victoria Eugenia, 888 butacas).

Urbizu acaba de lanzar 'Bakan (II)', un single en vinilo con dos cortes pop ('Diamantea' y 'Zilarra') grabados en el beatleniano Studio 2 de Abbey Road, sito en Londres (¡hasta usaron el mismo piano que Paul McCartney!). Tal lanzamiento coincide con los últimos coletazos de esta gira 'Tour Bat', «que ha llevado a Urbizu, junto a su imponente banda con dos baterías, por toda la península e incluso México, Colombia, Argentina y Chile. El tour arrancó en su día en Donosti y terminará en esa misma ciudad 21 meses más tarde. Serán cuatro noches seguidas en el Teatro Victoria Eugenia con todas las entradas vendidas en cuestión de minutos», anuncia su agencia de prensa.

La banda ha cambiado desde sus primeros bolos. Siguen Gorka, claro, la guitarrista de Leioa Amaia Miranda, y se suman Karlos Arancegui y Felix Buff a las baterías, más Lutxo Neira al bajo (estos tres sustituyen a las baterías de Joan Pons y la basauritarra Mariana Pérez –ahora con Leiva-, y al bajo de Jordi Matas).

EL CONCIERTO: Viernes 31 y sábado 1, Bolueta / Bilbao, Santana 27, 21.30 h, 27-30 € (sold out).

5 Nine Pound Hammer y Porco Bravo en el festival Txiberri Sutan!

Este sábado se monta el festival Txiberri Sutan! en el bar y sala de conciertos de Urduliz Txiberri Old School, que tiene un frontón para bolos gordos. Dice la organización: «El festival nace con un objetivo claro: unir a tres generaciones de Rock and Roll y mantener viva la llama del género en el País Vasco».

A la 1 del mediodía hay un bolo con entrada libre del trío femenino bilbaíno Swamp, y a la tarde-noche se desplegará una plancha cuádruple de abono con The Clayton, alaveses de Aramaio que con actitud encomiable se lo montan en euskera; los cow-punks genuinos Nine Pound Hammer, los de la foto, de Owensboro, Kentucky (1985-1997, 1998-hasta hoy), capitaneados por el colíder de los Nashville Pussy, el mostachudo Blaine Cartwright; los roqueros euskaldunes del duranguesado Nevadah; más los turbonegros baracaldeses Porco Bravo.

Hum…, que destacar que Nine Pound Hammer se hallan en un eurotour franco-español de doce bolos (sólo uno en Francia) entre el martes 28 de octubre y el domingo 9 de noviembre. Este es el itinerario: Barcelona, Montpellier (la fecha gala), Cox, Vitoria (viernes), Urduliz, Oviedo, día libre el lunes 2, La Coruña, Santander (el miércoles, hum...), San Sebastián (jueves), Arnedo, Burgos y Madrid.

Los cimarrones roqueros sudistas vienen divulgando su último álbum, el versionero 'Rock'n'roll radio' (23), con covers de Ramones, Thin Lizzy (muy voraz les ha quedado su 'Are you ready?'), Sex Pistols, los Rolling Stones, Cheap Trick, Judas Priest... Y además incluyen una revisión de su tema original 'Run Fat Boy Run', ¡y su visión del 'Down Down' de los Status Quo! ¡Solo por esto de los Status hay que ir!

EL CONCIERTO: Sábado 1, Urduliz, Txiberri Old School, puertas 16.30 h, 25 €.

6 Bulego cierran gira con tres bolos en el Euskalduna

Otros que se han pasado el verano dando bolos en fiestas, ¡hasta en los sanfermines!, han sido los guipuzcoanos de Bulego, liderados por Tom Lizarazu, que cerrarán la larga gira de su segundo disco oficial, 'Aldatu aurretik' (23), dando tres fechas en el Euskalduna (una este finde, dos más el que viene), antes de parar durante todo 2026 para preparar nuevo material, quién sabe si distinto.

Pone en la web del Euskalduna: «Bulego ha vivido una aventura inolvidable en los últimos cinco años. Gracias a la energía y el cariño de su público, cada paso ha sido dado con ilusión, convirtiendo sueños en realidad. Ahora, mirando al futuro, el grupo siente la necesidad de detenerse para renovar fuerzas y continuar este proyecto con el mimo que merece. Este descanso les permitirá tomar perspectiva y volver con una visión más fresca para afrontar los pasos más emocionantes de su carrera. Bulego agradece de corazón todo el apoyo recibido durante este tiempo y confía en que este adiós temporal sea solo el inicio de una etapa aún más brillante».

EL CONCIERTO: Sábado 1, sábado 8, domingo 9, Bilbao, Euskalduna, 19.30 h, de 25 a 29 €.

7 La heroína Carolyn Wonderland agota el ciclo Music Legends

Ha agotado las entradas (quedaba una en la última fila del anfiteatro el miércoles por la tarde, pero el jueves a la mañana ya había desaparecido) para su intervención en el ciclo Music Legends de la Sala BBK (del que brotó el festival Music Legends, primero celebrado en Sondika, al aire libre, y ahora en Bilbao, bajo techo en Miribilla) la cantante y guitarrista de blues eléctrico Carolyn Wonderland (nacida Carolyn Bradford en Houston, Texas, en 1972), una heroína de la guitarra, conocida por ser la única guitarrista femenina que acompañó a John Mayall en sus más de 60 años de carrera, pues le escoltó desde 2018 hasta su muerte en 2024. De hecho, la vimos con Mayall el lunes 1 de octubre de 2019 en la misma Sala BBK, en el 9º Ciclo Music Legends, y fue de lo más destacado de esa velada.

El último álbum de Carolina País de las Maravillas se titula 'Truth is', lo lanzó en mayo el sello Alligator, el más importante del blues contemporáneo, y es un disco muy variado y para todos los públicos, pues abarca desde el góspel hasta el pop comercial, pasando por el blues a lo Bonnie Raitt o el de Eric Sardinas más flamígero.

EL CONCIERTO: Sábado 1, Bilbao, Sala BBK, 20 h, 20 € (sold out).

8 Leo Sidran & The Groovy French Band en el club

EL CONCIERTO: Sábado 1, Bilbao, JazzOn Aretoa, 20 h, 25-27 €.

9 Bihotza, con el batería de Ska-P y el rapero bilbaíno Calero LDN

El rapero bilbaíno Calero LDN (ahora vive en Barcelona), el batería Iván Pozuelo alias 'Guevo' (Ska-P), la guitarrista Elena Castelló y el bajista argentino Chara Corrado (estos tres viven en Madrid) forman Bihotza y este otoño buscan el calor de las salas cerradas y climatizadas en su 'Corona de Espinas Tour', tramo bajo techo que comenzó en Valladolid y Salamanca (el fin de semana del Pilar), que este finde pasa por Euskadi (viernes Vitoria y sábado Bilbao, Urban Rock y Azkena respectivamente), y que seguirá por León, Coruña, Gijón, Zaragoza, Barcelona, Madrid, Alicante, Valencia y Segovia el 14 de febrero, día de los enamorados.

El disco 'Corona de espinas' vio la luz en julio del 24, sus canciones raspan y ceden espacio a los coros, y nos recuerda a Desacato, Extremoduro, Marea, Evaristo enfadado… O a Rienda Suelta, con quien los vincula Spotify.

EL CONCIERTO: Sábado 1, Bilbao, Azkena, 21.30 h, 18 €.

10 Depedro vuelve con 'Un mundo perfecto'

Depedro, alias de Jairo Zavala, vuelve a Bilbao con su séptimo disco en solitario, 'Un lugar perfecto', esta vez en el fin de gira del mismo repertorio, «un viaje por una carretera secundaria, un camino que evidencia nuestro tránsito entre la ansiedad y la esperanza. El festejo, la emoción y la decepción, que hacen de la vida un sendero tan confuso como poético».

Las 600 entradas del Antzoki se han agotado en la venta anticipada. Hace un año, el 26 de octubre de 2024, lo presentó en la Santana 27, con aforo de 1.500, pero solamente unas 444 almas, menos de las esperadas, se reunieron ese sábado, a la hora del Real Madrid 0-Barcelona 4 (¿el fútbol tiene tanto tirón también entre los seguidores de Depedro?), y el madrileño de hoy 52 años arribó en presto quinteto (con el guitarrista bilbaíno Kike Fuentes) para dar un concierto muy bueno, tanto como era de esperar.

Duró 107 minutos para 20 piezas, de ellas ocho del álbum 'Un mundo perfecto', que contiene 10 cortes. Y Depedro arbitró un repertorio de rock panamericano empapado de raíces folclóricas de Norte a Sur, desde el rock cumbiero hasta la psicodelia folk, pasando por el soul reposado, el rock fronterizo trompetero, y hasta el afrobeat.

EL CONCIERTO: Sábado 1, Bilbao, Kafe Antzokia, 22 h, 25-30 € (entradas agotadas).

11 L´Entourloop y su universo extraño

Informa la Wikipedia en francés que L'Entourloop es un grupo francés de reggae y hip-hop creado en 2013 en Saint-Étienne. Lo co-lideran King James y Sir Johnny, y en vivo les acompañan el trompetista N'Zeng (ex Le Peuple de l'Herbe) y Troy Berkley (vocalista de Bermudas). En 2022 se unió al grupo el rapero Blabbermouf, de los Países Bajos y reconocido en la escena del hip-hop europeo. No hace falta el traductor para entender este párrafo.Tienen tres discos, los tres audibles en Spotify, 'Chickens in Your Town' (15), 'Le Savoir Faire' (17) y 'Clarity in confusion' (22). Y estamos de acuerdo con la descripción estilística de la Wiki franchute: L'Entourloop fusionan reggae y hip-hop, hacen hip-hop a la jamaicana. Dice la RFI (Radio Francia Internacional) que lo suyo es una «mezcla ingeniosa heredada de la cultura de las mixtapes y los sound systems jamaicanos, aderezada con referencias cinematográficas en un universo extraño».

EL CONCIERTO: Domingo 2, Bolueta / Bilbao, Santana 27, show 19.30 h, 26 €.