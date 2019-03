Los conciertos del finde: 'Girls On Fire', Los Deltonos, Novedades Carminha, Xoel López, Mäbu… 10 espectáculos de lo más granado de la agenda, entre el flamenco jondo y el punk feminista, desde la verbena del autotune al góspel festivalero. Además entrevistamos a Mäbu, Los Deltones y Ele ÓSCAR CUBILLO Jueves, 7 marzo 2019, 18:06

De Jerez y Los Puertos: De Barakaldo a Vitoria

En Barakaldo en el seno de la 23ª edición de los Viernes Flamencos, en esta ocasión albergados en la sala grande, y en Vitoria dentro del ciclo Flamenco del Siglo XXI, se representará el espectáculo bautizado 'De Jerez y Los Puertos', coliderado por dos cantaores gitanos pujantes como Antonio Reyes (43 años) y Jesús Méndez (34), completados por el guitarrista Manuel Parrilla. Reyes y Méndez no anduvieron muy finos hace tres años en la Sala BBK con el programa 'Como el agua y el aceite', dedicado a los cantaores sevillanos Antonio Mairena y Manolo Caracol, pero esta nueva propuesta los acerca a los palos de su tierra gaditana. Y es que Antonio Reyes Montoya, ganador del Giraldillo al cante en la Bienal de 2014, es de Chiclana de la Frontera y recreará los aires de Cádiz y los Puertos, mientras que Jesús Méndez, nacido Jesús Ruiz Cabello pero perteneciente a la estirpe de Los Méndez –es sobrino de La Paquera-, representará el compás de Jerez, en cuya Plazuela del Barrio de San Miguel nació.

Conciertos Viernes 8, Barakaldo: Teatro Barakaldo, 20.30 h, 25 €, 22 € en el anfiteatro. Sábado 9, Vitoria: Teatro Jesús Ibáñez de Matauco, 20.30 h, 15 €.

Egon Soda: Supergrupo indie en Vitoria y Bilbao

Copiamos del texto promocional, que compara a este proyecto con Barry White, Sly Stone, George Clinton, los Who o Carlos Santana pero que no cita a su presunto líder, al bajista y productor Ricky Falkner, que acompaña a Love Of Lesbian y que esta banda hasta canta: «Egon Soda son de Barcelona y practican rock alternativo con toques de blues, funk y soul. Sus componentes son viejos conocidos de la escena catalana formando parte de grupos como Standstill, The New Raemon o Mi Capitán entre otros. Presentan su cuarto disco, 'El rojo y el negro', dónde se aúnan dos conceptos complejos. Por un lado el rojo político de la mirada crítica, presente en unas letras más explícitas y con cierta voluntad de crónica personal. Por el otro el negro que quiere ser un homenaje a la música de raíz afroamericana en sus distintas vertientes (el funk, el blues, el jazz, el latin) y a la vez una reivindicación de la noche, de lo rapaz y conspirativo». La noche… ay, qué sueño.

Conciertos Viernes 8, Vitoria: Hell Dorado, puertas 22 h, 15-18 € (socios 13 €); aquí más Pájaro 1, Pájaro 2. Sábado 9, Bilbao: Museo Marítimo, 22 h, 12-15€.

Novedades Carminha: Se pasan al autotune

Afortunadamente nunca le habíamos pillado la gracia al combo garajero gallego Novedades Carminha (Madrid, 2007), con lo cual no nos provoca ni disgusto, ni decepción ni siquiera desilusión la mutación, traición para muchos, que sufren (bueno, que asumen de buen grado) en su quinto y nuevo disco, 'Ultraligero' (Ernie, 19), influido según leemos por ahí por la cumbia, el dance-hall, el autotune, la música urbana, el reggae, el dub, el hip-hop, el funk, la rumba y el bolero. Buf, si el single 'Ya no te veo' suena melancólico como unos Love Of Lesbian con pretensiones bailongas. Aunque está mejor 'Verbena', que suena discotequero y setentero.

Algunos aficionados ya se olieron la tostada cuando los carmiños compostelanos instalados en la capital comenzaron a cambiar y a ampliar el foco del mercado en su anterior disco, 'Campeones del mundo', pero es que ya lo explicitan ellos: aseguran que el cambio es descarado, provocado y disfrutón y que aspiran a colocarse en la plancha de los festivales y de asentarse como grupo de salas de 2000 personas.

Concierto Viernes 8, Bilbao: Kafe Antzokia, puertas 24 h, show 24.30 h, 15-18 €; más O.R.T.I.G.A..

Ele: Su segundo concierto en Euskadi

Nos gustó tanto el debut en directo en Euskadi de la pianista y vocalista madrileña de abuelo vasco Ele, alias de Elena Iturrieta, celebrado el sábado 16 de febrero en el Teatro Social de Basauri, que esa misma tarde-noche deseamos repetir la experiencia este sábado en Sopelana, en la que será su segunda actuación vasca. Iturrieta repite divulgando su reválida, 'What Night Hides', grabada en Londres, en los estudios Abbey Road. Antes de su segundo bolo vasco, que barruntamos digno de gran festival como el BBK Live, volvemos a preguntar unas cositas a la cantante pop, pluriempleada como profesora de inglés.

- ¿Qué tal recuerdo guardas de tu primer concierto en Euskadi, en Basauri?

- No podemos estar más contentos y agradecidos del recibimiento que obtuvimos en Basauri. Contamos con un público cariñoso que espero disfrutara de nuestra música. Así lo notamos nosotros. No dudó en cantar y en formar parte del show, y eso es algo que nos llena de ilusión.

- Y al acabar vaya fila más larga se creó delante del puesto de discos. ¿Cuántas personas viajaréis esta vez? ¿Siete músicos y dos técnicos?

- Eso es. En la banda somos siete e iremos con nuestro equipo técnico para luces y sonido. Este sábado saldremos temprano de Madrid para que nuestros técnicos puedan prepararlo todo para el show tranquilamente. Haremos noche en Sopelana y una vez terminado el concierto conoceremos un poquito de sus alrededores con una cena rica, je, je…

- ¿Y cómo será la actuación?

- Es cierto que cada concierto es diferente, no tanto por los temas que toquemos sino por lo que sucede en el escenario junto al público. Este teatro es algo más recogido, lo que hará que tenga al público más cerca. Será una sensación diferente. Y haremos cantar al público, por supuesto. Confío en que los que vengan quieran participar y disfrutar de la música tanto como nosotros la disfrutaremos. Algunos títulos cambiarán respecto a Basauri, pero continuamos con la presentación de 'What Night Hides'.

- En el Social brotó mucha influencia góspel bien traída. ¿Por qué te atrae tanto el góspel?

- Me gustan su energía, sus armonías… La musicalidad de este estilo es algo que te cautiva. Desde pequeña he sido más de armonizar la música que escuchaba que de cantar la voz principal. Y a la hora de componer es verdad que siempre tengo coros en mi cabeza. Disfruto mucho con el sonido que se crea, y con Loralí y Harry Bloom, los coristas de la banda, todo suena increíble para mí.

Concierto Sábado 9, Sopelana: Kurtzio, 20 h, 8 €.

Los Deltonos: «Existe la grasa saludable»

Los Deltonos (Muriedas, 1986), el combo cántabro conducido por el guitarrista Hendrik Röver, tienen nuevo disco y lo presenta este sábado en Vitoria (y el viernes 12 de abril estarán en Bilbao, en el Kafe Antzokia). El artefacto se titula 'Fuego', lo han grabado en el estudio Guitar Town propiedad de Röver. Röver, Macaya, Zeta y Arias siguen con su estela actual de medios tiempos en la onda americana, y aprovechamos la circunstancia del concierto mesetario para interrogar al líder.

- Hendrik, mantienes numerosas facetas artísticas: en solitario, con los Míticos GTs, con Los Deltonos… ¿Cómo ordenas tu agenda?

- No todas las facetas tienen el mismo peso. Los Deltonos tienen prioridad y anulan a las demás en caso de coincidencia.

- ¿Y cómo repartes el repertorio? ¿A qué faceta diriges cada nueva composición?

- Las canciones eligen su destino ellas mismas. Deben decidirse entre pertenecer al colectivo LDT o al HRMGT, pero ninguna decisión es irreversible, ja, ja...

- ¿Cuántas canciones te sabes?

- Las necesarias para el espectáculo del que estemos hablando, que suele ser una lista de 30-35. Cuando cambio de chip, cambio de repertorio. Con el tiempo que ha trascurrido, ya son demasiadas canciones como para sabérmelas todas a la vez.

- Además eres productor en tu estudio Guitar Town, técnico de sonido en Los Picos… ¿Hay que pluriemplearse para vivir del rock en España?

- Salvo que consigas ese esquivo e indefinible estatus elevado, para nosotros los obreros es necesario combinar tareas. Pero mientras pueda mantenerme en el mismo sector, esto no me supone ningún problema.

- Los Deltonos tienen nuevo disco, 'Fuego'. ¿Cómo es?

- Es un retrato fiel del energético estado de forma de Los Deltonos. Un disco de canciones mayoritariamente pensadas para el directo. Otra demostración de que el rock tiene un rol y de que existe la grasa saludable.

- ¿Cuántas guitarras tienes y cuál es tu favorita?

- Tengo nueve eléctricas pero el grueso del curro lo hacen cuatro. Ahora mismo mi favorita es una Epiphone Casino del 91 que conseguí el año pasado. Casi todo 'Fuego' está grabado con esa guitarra.

- ¿Y cómo será el concierto de Vitoria? ¡En un ambiente tan noctívago como el de Hell Dorado!

- Calculo que una cuarta parte serán canciones del disco nuevo, que deben empezar a acostumbrarse a la vida en la carretera. El resto será un surtido de clásicos de nuestra discografía, canciones que la gente ha decidido que sean esos clásicos. Será un set adecuado para esa hora. ¡Nadie va a dormirse, os lo aseguro!

Concierto Sábado 9, Vitoria: Hell Dorado, puertas 22 h, 15-18 € (socios 13 €); más La Reverso.

'Girls On Fire': Feminismo en clave metal

'Girls on fire', también denominado 'Neskak sutan', es un encuentro de una jornada subtitulado 'Feminismo en clave metal'. Estará rematado por cuatro conciertos y no se limitará a la música. Como reza el programa: «Una muestra de lo más potente y cañero del rock-metal-punk femenino. Cuatro bandas de distintos puntos del Estado y, además, un sorprendente espectáculo de metal dance, un concierto acústico, proyecciones, talleres, stands, exposiciones, charlas… La sala Bilborock acogerá, en plena resaca del 8M, un festival a medio camino entre la reivindicación y la fiesta, un evento arrollador que promete sacudir al personal y dar mucho que hablar». Ah, la cosa durará «desde las 11 de la mañana hasta que el cuerpo aguante».

Los cuatro grupos principales descargarán a partir de las 7.30 de la tarde y así los describe el programa: «… el plato fuerte de la jornada. Un mini-festival punk-metalero que encadenará la actuación en directo de cuatro bandas tan diferentes como representativas: El punk más gamberro e irreverente de las bilbaínas Tu Padre en Bolas (19.30 horas), un metalcore espeso y gutural de la mano de Hiranya (Madrid; 21 horas), el sonido industrial de Eternal Psycho (Madrid; 22 horas) y, para cerrar a lo grande, una descarga de metal sinfónico con Against Myself (Ciudad Real; 23.15 horas)».

Concierto Sábado 9, Bilbao: Bilborock, 19.30 h, 10-12 €.

Willis Drummond: El último concierto del invierno

Lleva un año funcionando como power-trío el combo hoy día repartido entre Bayona y Bera de Bidasoa. Ahora mismo anda divulgando su séptimo álbum, 'Willis Drummond Live', un directo, como su nombre indica, capturado en la Kultur Etxea de Intxaurrondo y de sonido parangonable a Berri Txarrak.

Una vez superada con éxito esta etapa en formación comprimida, asegura el power-trio en un comunicado: «¡Hola! El próximo sábado, 9 de marzo, Willis Drummond regresamos al Kafe Antzokia de Bilbao, un lugar que amamos. Desde el lanzamiento de 'Willis Drummond Live' hemos tocado en muchos lugares y queríamos dar el último concierto del invierno en casa, en el Kafe Antzokia. Para nosotros es una sala especial, que siempre nos ha acompañado y en la que hemos vivido momentos muy importantes desde que hace doce años tocamos por primera vez con Sexty Sexers, o como el año pasado, cuando nos despedimos de Joseba (B Lenoir, el último cuarto hombre) frente a una sala llena. Siempre intentamos romper los límites entre la banda y el público cuando tocamos, y el Kafe Antzokia nos ayuda a conseguir eso cuando vemos a la gente bailando y cantando a pie de escenario y en las escaleras. Otra buena noticia es que nuestros amigos de Sorotan Babies abrirán la noche. Un grupo excelente, oscuro, violento y conmovedor».

Concierto Sábado 9, Bilbao: Kafe Antzokia, puertas 21.30 h, shows 22 h, 10-12 €; más Sorotan Babies.

Mäbu: La hija de Sergio y Estíbaliz

María Blanco Uranga, la hija de Sergio y Estíbaliz, vive en Madrid, donde lidera un trío llamado Mäbu. Lo pilota mano a mano con su pareja, Txarlie Solano, ex PiLT, otro vasco emigrado a la capital. En 2018 celebraron los diez años de andadura de Mäbu con el disco 'Décimo - Directo en Estudio Uno', un recopilatorio grabado en vivo en estudio con colaboraciones de Marlango, Izal, Mikel Erentxun, Rozalén, Rayden o su madre, Estíbaliz Uranga, de El Consorcio.

Este cancionero pop de autor nos resuena a Depedro, Jorge Drexler, Bambikina, India Martínez, los propios Marlango, Vainica Doble, Mumford & Sons... Ahora que regresan a su casa, y encima a un aforo más grande, pedimos a Mäbu que nos actualicen su situación.

- ¿Qué tal el bebé? La última vez que os vimos en directo, María estaba en estado.

- ¡Es cierto! La última vez que nos viste estábamos en un momento muy creativo en todos los sentidos, cosa que nos ha ayudado mucho a seguir adelante con este proyecto y a no dejar de hacer lo que nos gusta. Ahora, la mayoría de las veces que salimos a tocar viajamos unos más. Es grandioso.

- ¿La maternidad ha frenado la actividad del grupo de algún modo?

- Tenemos una gira de 30 conciertos, tanto en España como en México. Estamos muy contentos de poder acabar la celebración de estos diez años del grupo por todo lo alto.

- Volvéis con el mismo disco, el directo con colaboradores.

- Vamos con una reedición de 'Décimo (Directo en Estudio Uno)'. Nos ha ido tan bien con el recopilatorio de canciones en directo que hemos tenido que volver a editarlo. Esta vez con dos colaboraciones nuevas, de Morgan y de La Oreja de Van Gogh. Esta reedición incluye también un DVD con los vídeos de la grabación. Pero ya tenemos planes de sacar lo nuevo para 2020.

- ¿Y cómo será el concierto de la Stage Live?

- Pues será con nuestro habitual formato a trío que pone los pelos de punta. Muy orquestal en algunos momentos. En otros muy íntimo. Va a estar muy guay.

- ¿Os dará tiempo a visitar a la familia?

- La familia ya ha comprado las entradas para vernos, así que en la sala ya les haremos saber todo lo que les hemos echado de menos.

Concierto Sábado 9, Bilbao: Stage Live, 21.30 h, 15-17 €.

Xoel López: En el festival 'Bilbao poesía'

Cantautor pop contemporáneo parece ser ahora Xoel López (La Coruña, 1977), ex Elephant Band y Deluxe, quien repite visita a Bizkaia pregonando su decimocuarto álbum, el titulado 'Sueños y Pan' (Esmerarte-Altafonte), que cierra la trilogía comenzada con los discos 'Atlántico' (12) y 'Paramales' (15).

Intenta explicar la hoja de promoción: «Sueños y pan. Palabras que pretenden abarcar mucho con muy poco. Para Xoel los sueños engloban lo que uno trata de ser. Ideales, aventuras, arte y misterio. Umm… empezamos a volar. El pan, por su parte, representa lo terrenal. Los alimentos, el hogar, lo cotidiano y el trabajo. Necesidades que obligan a aterrizar. Iniciado el descenso. La madurez muchas veces consiste en alcanzar lo segundo, dejando a un lado todo lo primero sin darnos cuenta del todo. Pero en 'Sueños y pan' Xoel canta a todo lo contrario. Reivindica el pan para poder soñar y construir ese otro espacio. Él y todos los demás. Siempre teniendo claro dónde empieza todo».

El coruñés participará el sábado en el festival lírico XX Bilbao Poesía, que se extiende entre el 7 y el 15 de marzo. No es un mero paracaidista, pues Xoel ha publicado libros de poemas como 'El asaltante de estaciones' o 'Bailarás cometas bajo el mar'.

Concierto Sábado 9, Bilbao: Biblioteca de Bidebarrieta, 20 h, 10 €.

Baby Shakes: Tres chicas y un batería

De sábado a sábado, o sea ocho noches sin descanso, estarán de gira española las neoyorquinas Baby Shakes, tres chicas respaldadas por un baterista. Este domingo recalarán en Bilbao y el viernes próximo en Vitoria (Hell Dorado). Ellas son Mary Blount (guitarra y voz), Judy Lindsay (guitarra solista y coros) y Claudia González (bajo y coros), que se juntaron en 2005. Luego se sumó al combo el tamborero Ryan McHale.

Las Baby Shakes agitan power-pop rock and roll del bueno, ubicado entre los Ramones y Nikki and the Corvettes. En su Facebook enumeran entre sus influencias a Nick Lowe, Slade, CCR, Rubettes, Boys, Records, Undertones, Nerves, Stiv Bators, Radio Birdman, Sweet, Flamin' Groovies, Heartbreakers, Small Faces, Barracudas, Weezer, Rockpile, Gary US Bonds... ¿A que deberían molar? Están trabajando en un cuarto álbum, y el tercero es 'Turn It Up', coeditado por Lil' Chewy Records, Burger Records y Base Records.