Los conciertos del finde: 'Generación Tocata', Ruslana, Hija de la Luna, Ainara Ortega, Midas Alonso, Puño Dragón, Hendrik Röver…

Óscar Cubillo Jueves, 27 de febrero 2025, 22:17

1 Adele Sauros en el 25º Distrito Jazz

La saxofonista finlandesa Adele Sauros protagoniza este viernes la quinta cita de las seis que componen el 25º Bilbao Distrito Jazz, un ciclo patrocinado y organizado por el Ayuntamiento de Bilbao con la colaboración del Bilbaína Jazz Club. El ciclo se celebra en seis locales municipales distintos entre el 31 de enero y el 7 de marzo, siempre a las 7 de la tarde, siempre en viernes y siempre a 5 euros la entrada. Y de momento todos con las entradas agotadas: por internet están agotadas las de los dos próximos bolos, aunque el 20 % del aforo se pondrá a la venta físicamente en taquilla una hora antes en cada local.

La finlandesa Adele Sauros es la primera participante del extranjero de esta 25ª edición (el ciclo lo cerrará la semana que viene el otro foráneo del lote séxtuple: el guitarrista danés Mikkel Ploug, que actuará en el instituto de Bertendona). La saxofonista Sauros, nacida en Helsinki en 1990, de técnica más melódica que pulmonar, se muestra orgullosa de su Master en Música por la Academia Sibelius de la Universidad de las Artes de Helsinki, y asegura que su estilo recoge la esencia nórdica.

Actuará en cuarteto: ella a los saxos tenor y soprano, Toomas Keski-Säntti a los teclados, Vesa Ojaniemi al contrabajo y Tuomas Timone a la batería. Importante: ésta es su segunda gira española de 2025, en la que de miércoles a sábado pasará por Santander (Rvbicón), Bilbao (el jueves en el JazzOn Aretoa, a las 20 h y por 23-25 €), Bilbao de nuevo (el viernes en el Centro Municipal Otxarkoaga, 19 h, 5 €) y Gijón.

Adele Sauros: Viernes 28, Otxarkoaga / Bilbao, Centro Municipal Otxarkoaga, 19 h, 5 €.

2 La guipuzcoana Ainara Ortega, la Banda Municipal de Barakaldo y el Gran Repertorio Americano

Respaldada por la Banda Municipal de Barakaldo dirigida por Alberto García Espina, la vocalista guipuzcoana Ainara Ortega (Hernani, 1981) rendirá sentido homenaje al Gran Cancionero Americano en una velada especial que se presenta así: «'Ainara Ortega sings American Songbook', un repertorio que abarca clásicos del jazz, melodías de Broadway y tesoros musicales olvidados por el tiempo. Ainara Ortega es posiblemente la vocalista de jazz con más proyección en el País Vasco y fuera de nuestro territorio. Se graduó a los dieciocho años como violinista y posteriormente fue la primera mujer licenciada en Jazz del Centro Superior de Música Musikene, culminando sus estudios con Honores». Tiene una trayectoria profesional de 25 años como cantante y actriz, y aquí va el repertorio que encarará este viernes: 'Girl Crazy' y 'Embraceable You' (de los Gershwin), 'Garota de Ipanema' (de Jobim), 'On the Sunny Side of the Street', 'Bésame mucho' (de Consuelo Velázquez), 'Maybe This Time', 'A Tisket – A Tasket' (de Ella Fitzgerald), 'April in Paris', 'Mañana de Carnaval', 'Over the Rainbow', 'Mais que nada', 'The Man I Love', y 'Can't take my eyes off you' (el tema soul que suena en la película 'El cazador', en la escena del billar).

Ainara Ortega: Viernes 28, Barakaldo, Teatro Barakaldo, 20 h, con invitación a pedir en taquilla.

3 Puño Dragón estrenan 'Juegos violentos'

El 21 de enero salió el segundo disco de los asturianos Puño Dragón, titulado 'Juegos violentos'. Sigue a su debut homónimo, lanzado en 2023 y donde al micrófono figuraba Jano, el líder de Drugos (ese primer disco molaba más porque Jano cantando se sale de la tabla, pero los dragones todavía molan, ¿eh?). En su Facebook destacan: «Hacemos canciones tristes para cantarlas contentos :) ».

Leemos por ahí que sus miembros han militado en otras bandas como Tigra, Mingote y The Parrots, y su rollo roquero con un tumbao bastante chuleta les sale ronco como La MODA ('Bailén'), soulero también ('Juegos violentos'), argentinizado, crápula y emparentable con sus paisanos Drugos ('Emilia', 'Fantasmas'), y grande a lo Leiva lisérgico ('No es un barranco'), una lisergia que desciende como la niebla en la parte final del álbum.

Les mandamos un mensaje a Facebook y nos cuenta Rafa, voz y guitarra: «El ambiente del concierto pinta que será la hostia. ¡Porque ya está sold out! Y tocaremos en un formato un poco más acústico de lo habitual». Felicidades a todos los grupos que agotan los aforos en la venta anticipada.

Puño Dragón: Viernes 28, Bilbao, Cotton Club, 20.30 h, 16.50 € (sold out).

4 Ruslana, ex OT 2023, vuelve con 'Génesis Tour'

El jueves 5 de diciembre agotó en la venta anticipada el estrecho aforo de la sala Crystal. Y ahora, tres meses después, regresa a Bilbao, a un recinto mayor, con la misma gira, 'Génesis Tour', llamada así por el título de su primer álbum en solitario: 'Génesis'. Nos referimos a Ruslana Panchyshyna, una hispano-bielorrusa, nacida en Ucrania, que de niña fue a vivir a Adeje, en las Canarias. Quedó tercera en la 12ª edición de Operación Triunfo, la de 2023, y antes, en 2019, lo intentó en Eurovision Junior, concursando por Bielorrusia, y en La Voz Kids. Entre sus canciones más oídas en Spotify están 'Inmortal', en plan La Oreja de Van Gogh; 'Estrella de rock', bastante a lo Aitana; 'Lokademás', muy hipersexual; 'La balada', algo Ana Mena sin elementos sintéticos; y nuestra favorita, 'Me he colgado de mi ex', un punk pop muy La La Love You.

Ruslana: Viernes 28, Bolueta / Bilbao, Santana 27,show 21 h, 22 € (hay tickets especiales a 60 y 100 €, con foto grupal etc.)

5 Alice & The Wonders en septeto soul

Una suerte de Amy Winehouse es la cantante y compositora catalana Alejandra Rueda, la lideresa de Alice & The Wonders, que tienen dos discos de larga duración: 'I am' (23, más estilizado y natural) y 'At my door' (16, donde cantaba de modo más rotundo pero menos personal; o sea el último álbum es mejor). Actuará en septeto y airea la sala en su página web: «Podemos hablar de poderío en todas su acepciones porque la cantante catalana ya ha demostrado que su voz es un regalo divino, pero el poderío también aparece en la forma de exponerse y la fuerza de las composiciones que interpreta con una sensibilidad como si le fuera la vida en ello».

Alice & The Wonders: Viernes 28, Bilbao, Azkena, 21.30 h, 12-15 €.

6 Hija de la Luna y otros tributos

El viernes 17 de noviembre de 2023 salimos del Palacio Euskalduna encantados tras las dos horas del concierto homenaje que los sevillanos 'Hija de la Luna' rindieron a Mecano centrándose en su quinto LP, 'Descanso dominical', el más vendido en España en 1988, el primero en despachar un millón de copias legales. El grupo de la sevillana Robin Torres, ex La Voz 2015, alegró a los 1.400 asistentes de ese viernes, que se emocionaron con sentidas y verosímiles revisiones de éxitos como 'Mujer contra mujer', 'Cruz de navajas', 'Un año más', 'Aire' y la lúdica 'Me colé en una fiesta', unos hitos de su show, de su 'conciertazo' como lo calificamos en su día, de 20 temas (incluyendo un popurrí) en 118 minutos en los que Robin Torres mostró querencias de presentadora televisiva.

Robin Torres, bajo el nombre de 'Hija de la Luna – El mejor homenaje a Mecano del mundo', vuelve con el mismo repertorio, el del LP 'Descanso dominical', el penúltimo álbum del trío madrileño. Aunque avisa la promoción: «El montaje regresa al Palacio de Congresos y de la Música de Bilbao con coreografía y vestuario renovados, brillante escenografía, espectacular puesta en escena. Después de 7 años de gira, ha revalidado su éxito intergeneracional en cada uno de sus más de 300 conciertos».

Reflexionábamos en 2023: Existe un modo infalible de detectar a los grupos tributo, y es que van a menos velocidad que los originales, ya sean ZZ Top, AC/DC o Dire Straits. Y estos Hija de la Luna van a la velocidad correcta e incluso en los números más acelerados aguantan el tirón, por ejemplo en el dinámico 'Maquillaje': no me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, déjalo ya…

Y tomen nota de otros tributos de este finde en Bilbao: el sábado estarán los cántabros Green River Tribute (a la Creedence Clearwater Revival; Crazy Horse, 20.30 h, 12-15€) y la caravana llamada 'The 80's Show by Neon Collective' (revisando a The Cure, U2 y Depeche Mode en el Kafe Antzokia, 21,30 h, 15-20 €), y el domingo vendrán Voy A Pasármelo Bien (Tributo a Hombres G, en la Stage Live, 21 h, 15-20 €).

Citas con los tributos: Sábado 1 de marzo, Bilbao, Palacio Euskalduna, 21 h, de 39 a 49 €.

7 'Generación Tocata', nostalgia de los 80

Una larga ristra de breves actuaciones a cargo de degustables personajes comerciales de éxito en la década de los 80 se sucederán este sábado noche en Miribilla, en el cartel llamado 'Generación Tocata', por el programa televisivo sabatino que sucedió a 'Aplauso' y que se mantuvo en la parrilla de Televisión Española entre 1983 y 1987. Fueron 163 programas presentados entre otros por el locutor José Antonio Abellán y la cantante Vicky Larraz. Entonces TVE era la única que existía en España (las privadas arrancaron en 1990), y aparecer en ese espacio te hacía popular en un chas.

Este show 'Generación Tocata' (tocata por tocadiscos, claro) estaba anunciado para el pasado 13 de diciembre, pero se retrasó hasta este sábado. Tendrá un formato de gala televisiva, estará presentado por Tony Miranda (para diciembre se anunció a Rafa Torres), de DJ ejercerá Javier Ussia, y según el programa de la organización en diciembre actuarían «estrellas nacionales e internacionales de la música pop para que los más nostálgicos disfruten de canciones atemporales como Samantha Fox ('Nothing's Gonna Stop Me Now' -la rubia de la foto-), Boney M ('Rasputin') y Vicky Larraz ('No controles'), Francesco Napoli ('Balla Balla'; que, lástima, se ha caído del cartel de marzo), Katrina de And The Waves ('Walking on Sunshine'), P. Lion ('Happy Children'), Kaoma ('Lambada'), Iván ('Fotonovela'), Fancy ('Dolce Vita'), Azul y Negro ('Me estoy volviendo loco'), La Guardia ('Mil calles llevan hacia ti'), Javier Andreu de La Frontera ('El límite') y Javier Ojeda de Danza Invisible ('Sin aliento')».

Y se añadía en otro párrafo: «También actuará el dúo Baccara, autoras del conocido tema 'Yes Sir, I Can Boogie'. Tras el fallecimiento de María Mendiola en septiembre de 2021, Cristina Sevilla se unió en enero del 2022 a su amiga, la cantante Helen de Quiroga, con la que llegará al Bilbao Arena con «una ilusión de niñas»».

Y en el nuevo cartel también figuran estos nombres: Gibson Brothers ('Qué será mi vida'), Fiordaliso ('Yo no te pido la luna'), y Gonzalo ('Quién piensa en ti').

'Generación Tocata': Sábado 1 de marzo, Bilbao, Pabellón de Miribilla, show 21 h, pista 65 € (grada 55 €).

8 Midas Alonso deja a los roqueros a la altura del betún

Lumpen y delicuencial es Álvaro Aparicio, al que apelan por el apócope 'Apa'. Nació en Madrid en 1992 y como rapero usa el apelativo de Midas Alonso, por la leyenda el Rey Midas, quien todo lo que tocaba lo convertía en oro, y por don Quijote, o sea Alonso Quijano.

Midas rapea sobre fútbol (se hizo famosete o viralillo con el tema 'Brixton', donde se preguntaba dónde estaba el jugador británico Daniel Sturridge, y aparte su tema más oído en Spotify es 'FIFA Street', donde salen siete cromos repetidos de Aitor Ocio), pero también sobre drogas (en una letra amenaza a su camello con quitarle los papeles), sexo, apuestas, armas y de malear en general (bueno ese verso de que solo se acuerdan de Dios cuando están en UCI que suelta en 'McAfee').

Apa tiene un disco titulado 'Mastercaster' (24), en su portada posa con batín imitando al gran mafioso de televisión Soprano (le comparan con James Gandolfini y a él le hace gracia), y en el corte 'Extrarradio' presume rapeando perezoso o narcótico: «dejo a los roqueros a la altura del betún».

Midas Alonso: Sábado 1 de marzo, Bolueta / Bilbao, Sala Mytho, 21 h, 17-18 €.

9 Karavana, los efervescentes del BBK Live

Uno de los momentos más efervescentes del pasado Bilbao BBK Live nos lo propiciaron estos madrileños llamados Karavana tocando a la luz de la tarde, disparando power pop con Sonido Muchacho («montamos este grupo para poder tocar aquí», dijo su cantante y portavoz), con el bajo a lo Venturi, con el desparpajo y la onda de unos Arctic Monkeys españoles, y con una conexión inmediata y especial con el público joven y con una pinta de madrileño que para confirmarlo no había que pedirles la tarjeta de la ORA, o como llamen ahí a las zonas de aparcamiento. Al teclear esta recomendación los pinchamos en Spotify y nos siguen sonando a Venturi, a los Strokes (¡tienen un tema así titulado!), y hasta a los Planetas óptimos y a la Velvet U. no aburrida. Este lunes Karavana subían el siguiente mensaje a su Facebook, de donde tomamos su foto jugando al billar: «Muchas gracias, Murcia y Alicante, por los dos llenazos. Buen finde de carreta, arroz, marineras, pinchazos, más pinchazos, gastroenteritis, kebabs, ibis budgets, y canto jondo. De verdad sois mejor que el lado fresquito de la cama, osk! Nos vemos en Cascante, Huesca, Bilbao, Valencia, Barna y festis. Recordad, a falta de pan buenas son galletas».

Karavana: Sábado 1 de marzo, Bilbao, Sala Azkena, 21.30 h, 18-21 €.

10 Hendrik Röver y sus Míticos GTs en la noria

El guitarrista, cantante, productor y más cosas relacionadas con el show business musical Hendrik Röver, líder de Los Deltonos, se ha juntado con sus GTs, o sea con Goyo Chiquito al contrabajo y Toño López-Baños a la batería, para elaborar 'En la noria' (noviembre de 2024), álbum en el que demuestra que es posible hacer rock americano en castellano (en plan Drive-By Truckers, Little Feat…, ¿a lo Los Ronaldos en 'La conspiración'?). Informa la nota promocional que 'En la noria' es el primer disco con los Gts en un lustro, tras 'Vamos a morir' (2019), y que trae «once nuevas canciones, incluyendo los ya éxitos en su parroquia 'Vuelvo a Cantabria' y 'La fiebre'. Diez de las canciones son de la casa, incluyendo los dos instrumentales 'No hay torreznos' y 'Los metros', mientras que 'Vuelvo a Cantabria' es una adaptación del clásico 'Back to Memphis' de Chuck Berry». Y la nota indicativa acaba utilizando etiquetas como rock and roll, pub-rock, blues-rock y americana.

Hendrik Röver y compañía: Domingo 2 de marzo, Bilbao, Crazy Horse, 13 h, 12-15 €.

11 Homenaje a Morricone de la Fundación Excelentia

Apenas quedan entradas para ver este homenaje orquestal a Ennio Morricone (Roma, Italia, 1928-2020) afrontado por la Royal Film Concert Orchestra, sinfónica que ensaya en el Auditorio Nacional de Música, en Madrid. La foto que usamos muestra un detalle de su actuación en Las Noches Mágicas de La Granja, el pasado agosto.

Así anuncia el Euskalduna este evento a priori ilusionante: «'Morricone y 100 años de cine' es un concierto homenaje de la Royal Film Concert Orchestra, con Fernando Furones a la batuta, al autor de la banda sonora de más de 500 películas y series de televisión, Óscar honorífico en 2006, ganador del Óscar por la música del film de Quentin Tarantino 'Los odiosos ocho' y Premio Princesa de Asturias de las Artes en 2020. Ennio Morricone escribió composiciones creadas ex profeso para películas y consideradas verdaderas obras maestras: 'La misión', 'Cinema Paradiso', 'El bueno, el feo y el malo', 'Novecento'… Todos sus más reconocidos hits forman parte del programa de este concierto promovido por la Fundación Excelentia, volcada en la promoción del patrimonio lírico-musical».

Y añade: «También podremos escuchar una selección de las mejores bandas sonoras de la historia del cine, compuestas por otros autores, como 'Casablanca' y 'Lo que el viento se llevó'».

Homenaje a Morricone: Domingo 2 de marzo, Bilbao, Euskalduna, 19 h, de 37 a 63 €.

12 Joxan Goikoetxea evoca al maestro Xabier Lete

El acordeonista guipuzcoano Joxan Goikoetxea (Hernani, 1967), el mismo que hace un par de sábados colaboró en el concierto del cantautor Paco Ibáñez en el Teatro Campos, ha compuesto 'Hesia urraturik', un oratorio sinfónico-coral en memoria del cantautor euskaldun Xabier Lete (Oiarzun, 1944 - San Sebastián, 2010), construido a partir de textos y melodías del propio poeta Lete.

Goikoetxea, amigo de Lete además de colaborador suyo durante años, se subirá al escenario liderando a una formación con seis músicos: él al acordeón, Xabier de Felipe y Mikel Ibáñez a los violines, Elur Arrieta y Gorka Catediano a las percusiones, más Jon Larraz al violonchelo. Además habrá dos cantantes, el tenor Beñat Egiarte y la soprano Klara Mendizabal, a los que acompañará el coro Landarbaso Abesbatza dirigido por Iñaki Tolaretxipi.

Aclara la nota del teatro: «Hay que recordar que hace un par de años el Teatro Arriaga ya ofreció una versión de cámara de esta pieza en el foyer, pero en esta ocasión se presenta la composición con todo su esplendor instrumental y vocal en el escenario principal. 'Hesia urraturik' fue concebida por Goikoetxea en el marco del décimo aniversario de la muerte de Xabier Lete. (…) Así, el Oratorio consta de 13 partes y nos invita a revivir y ahondar en distintos aspectos y etapas del pensamiento e imaginario filosófico-estético de un artista que supo plasmar como pocos sus inquietudes y dudas existencialistas: pasión, fe, desesperación, patria, nostalgia, amor, solidaridad, reconciliación, redención, esperanza...».

Joxan Goikoetxea: Domingo 2 de marzo, Bilbao, Teatro Arriaga, 19 h, de 10 a 18 €.