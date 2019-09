Los conciertos del finde: Fangoria, Electropical, Fuzztones, Achtung Babies, Saurom… Quince shows entre festivales y salas, con gaitas y bailarines, con flamencos y tributos, con swing y electrónica. Lo mejor de la agenda. ÓSCAR CUBILLO Viernes, 20 septiembre 2019, 07:53

Viernes 20 y sábado 21, Vitoria, Hell Dorado, puertas 21.30 h, show 22.30 h, 21-24 € (socios 19 €). Ray Collins' Hot-Club: Dos días de inauguración

El Hell Dorado vitoriano comienza el curso 2019-2020 con dos veladas protagonizadas por una minibig band teutona de rock and roll retro, ritmo y blues de gran tonelaje, boogie woogie con tesón y swing movedor. La banda se llama Ray Collins Hot Club y viaja solo para estos dos conciertos. La foto que publicamos, la de las pajaritas, se la hicieron en julio de 2018 en Las Palmas de Gran Canaria. Por cierto, su líder, el vocalista, vibrafonista y guitarrista Ray Collins, es el que viste con distinto traje.

Cuando la foto andaban girando con su según nuestras cuentas noveno disco oficial, '1 to 5 Jive', el cual les vimos representándolo en Bilbao en marzo de 2018, en el Kafe Antzokia, donde los teutones tocaron 26 canciones en 108 minutos con dos bises en los que nos hicieron pensar en Bill Haley & The Comets, Imelda May, Hillbilly Moon Explosion, Louis Jordan, la Roomful Of Blues, James Hunter, la Royal Crown Revue, Ray Gelato…

Viernes 20 y sábado 21, Bilbao La Vieja, Plaza Corazón de María, 20 h, entrada libre. 4º Festival Electropical: Vayan afilando los bigotes

Lo de 'Vayan afilando los bigotes' es el eslogan de la cuarta edición del Festival Electropical, que antes se celebraba en plenas fiestas de Bilbao pero esta vez ha preferido salirse del bullicio y el desparrame de la Semana Grande. Se celebrará en la plaza Corazón de María y durante dos días la animarán «músicos y DJs de países como Ecuador, Argentina, México y Chile. Una representación de los sonidos y ritmos electropicales de vanguardia, como la cumbia digital, el latin bass, el dancehall o el reggaeton entre otros», describe la organización, que subraya que este es su cartel más internacional.

Centrándonos en los conciertos, el viernes actuarán el ecuatoriano veinteañero Mateo Kingman con su folk electrónico y el músico y productor argentino San Ignacio. El sábado capitalizará el cartel la electrocumbia de los mejicanos Astros De Mendoza (los dos de la foto), y también habrá bolo del Cumbiamuffin Soundsystem, con cuatro miembros de tres nacionalidades.

El Electropical, organizado por el restaurante Dando La Brasa, aparte de bolos y DJs, amenizará el entorno con chill out, tatus efímeros, food trucks (Brasaneta y Kalmachicha), mojitos…

Viernes 20, Bilbao, Kafe Antzokia, sala superior, puertas 20.30 h, show 21 h, 12-15 €. Santi Campos & Herederos: El mejor del pop español

Quizá el mejor autor del pop español sea el segoviano alto y barbado Santi Campos, ex de los castellonenses Malconsejo (en los 90) y ex líder de los madrileños Amigos Imaginarios (en la primera década de los 2000), ex músico a sueldo de Abraham Boba (cantante de León Benavente) y de Tulsa (la getxotarra Miren Iza), entre otras labores.

Santi, que ha vivido en Segovia, Murcia, Pamplona, Castellón, Alicantey Madrid, reside desde hace siete años en Barcelona. Aquí, en la Ciudad Condal, capitanea a Los Herederos, un quinteto estable formado por David Martínez, Juan Carlos Luque (ex Maika Makovski, Mery Lemon), JJ Extremera (ex Cosmopolitants, Petit Cabroin) y el superguitarrista Joe Traveller (Midnight Travellers, ex Freeewelling Tornados; Joe está sentado a la derecha en el sofá de la foto de Guillem Pacheco).

Con ellos Santi presentó su trabajo anterior, titulado 'Cojones' (así normal que el bueno de Campos no abandone el underground), y con ellos ahora defiende en vivo su último opus, editado el 7, bautizado 'La Alegría'. Copiamos: «son dos discos complementarios, 'La Alegría vol.1' y 'La Alegría vol.2', con cuatro capítulos temáticos de cinco canciones cada uno».

Viernes 20, Bilbao, Cotton Club, puertas 20 h, show 20.30 h, 8 €. Michelutti: Genuino rock argentino

Programación interesante tiene este finde el Cotton Club de Indautxu: el sábado con Daniel Higiénico en solitario y el viernes con el argentino de Córdoba residente en Alicante Michelutti, quien en su canción 'Ganas de verte' entona como Alejo en los primeros Tequila y que ha compuesto no pocos temas bajo el influjo de Calamaro.

Michelutti debutó en solitario hace justo un año con un álbum producido por Candy Caramelo, el bajista de Andrés Calamaro, Fito&fitipaldis, Dani Martin... Según la promoción, son «diez canciones que van desde el reggae al country pasando por la new wave y el punk rock, con letras que hablan de la vida y actitud rock and roll».

Michelutti se llama Manu y su grupo Los Defenestrados. Dice el líder en su Facebook: «Nos gusta fusionar estilos, jugar y buscar nuevas formas. Apoyar las letras con los géneros musicales para darles un mayor sentido y coherencia. La música, como los textos y la lírica, está impregnada de sátira, ironía y absurdos. Imágenes urbanas rodeadas de mística». Sí, no hay duda de que es argentino.

Viernes 20, Bilbao, Muelle, 21 h, 8 €; más Helena Malvido. Penny Necklace: Proyecto esférico audiovisual

Como una Tulsa sintética, una Lana del Rey ibérica y una La Bien Querida dotada de voz y dinamismo suena la madrileña Penny Necklace, alias de la chica Odette SP, quien describe así su propuesta: «Penny Necklace es un proyecto unipersonal vivo, una planta en movimiento y una constelación orbitando alrededor de Odette SP desde 2009. Es la exploración y el aprendizaje a través de la música que se revela de una forma genuina y transparente como el agua».

Y en su Facebook añade: «Proyecto esférico audiovisual de Odette SP desde 2009. Diseño, arte, composición, aprendizaje, color, textura, experimentación, psicodelia, electrónica y synthpop desde Madrid con amor».

Penny / Odette anda divulgando su nuevo EP, 'Sólidos', compuesto por tres canciones: 'Piedra', 'Metal' y 'Madera'. Este artefacto sigue a 'La Luz', «una sinfonía indietrónica en tres movimientos audiocromáticos de 13 minutos cada uno, 'Cálidos', 'fríos' y 'Neutros', uniendo 9 colores con 9 sentimientos». Ambos dos los ha producido Víctor Cabezuelo, de Rufus T. Firefly.

Viernes 20, Bilbao, Kafe Antzokia, 22.30 h, 16-20 €. Achtung Babies: Dos horas de U2

El jueves en Vitoria y el viernes en Bilbao recalará este grupo tributo italiano a U2, gestado en 1993 y tan conocido por estos lares que ya le hemos calibrado en Santander, en la inauguración de la Sala BBK, en la propia Gran Vía bilbaína otro día…

Informa la promotora amiga Muskerra: «Achtung Babies es sin duda alguna la recreación más fiel, visual y técnica de lo que es la banda liderada por Bono. Su nuevo directo 'Zootiful' se basa en los últimos espectáculos de U2 'Inocence + Experience' y 'The Joshua Tree 30th Anniversary', a los que se añaden también momentos de todas sus giras míticas. Un concierto que supera las dos horas de duración y que incluye todos los clásicos de los irlandeses».

Viernes 20 y sábado 21, Sopela, Plaza del Ayuntamiento, 20 h, entrada libre. Sopela Kosta Fest: Dos días de bolos

Si el sábado pasado la plaza del Ayuntamiento de Sopela (antes Sopelana) albergó el festival de metal underground Inkestas, este finde, de juernes a domingo, acogerá el Sopela Kosta Fest, que entre actividades variadas anejas (surf a tope, parapente, concurso de fotografía…) propone como plato fuerte dos jornadas de conciertos con intención más transversal que el Inkestas. Tanto, que el Sopela Fest anuncia como cabezas de cartel a los euskaldunes de la Sakana Hesian (viernes 24.45 h) y al rumbero El Canijo de Jerez (sábado 24.45 h).

Pero menos mal que estamos nosotros aquí para señalar cosas más guapas de la plancha. El viernes son muy interesantes los notables y veteranos indies zaragozanos Tachenko (23.15) y los bluseros vizcaínos con cantante soulera Mississippi Queen & The Wet Dogs (20 h) en lo que ellos anuncian como su último concierto programado para 2019. Y el sábado se puede hincar el diente a Lukiek, el grupo paralelo de Josu Belako estrenando el primer disco (20 h), y al mod español por excelencia, al leonés y ex Flechazos Cooper en lo que se anuncia como su gira de despedida (23.15 h).

Sábado 21, Vitoria, Jimmy Jazz, 18-22 € (entrada VIP 30 €). Horario: 19 h puertas, 19.45 h Survael, 21 h Saurom. Saurom: Juglares metálicos gaditanos

Folk metal con ensoñaciones célticas es lo que elabora Saurom, sexteto de San Fernando, Cádiz, que celebró su vigésimo aniversario publicando el DVD más doble CD '20... al mundo de los sueños' (2016), grabado en vivo en el Real Teatro de Las Cortes de San Fernando, su ciudad.

Los andaluces arriban a Vitoria con su repertorio 'Un viaje único', que ya han representado por ejemplo en Santiago de Chile. En él se alternan pasajes acústicos y eléctricos y promete la promoción: «'Un viaje mágico' es un espectáculo de luces y sonido, acompañado de pantallas led y la música de juglares gaditanos, que te traslada a paisajes oníricos y a atmósferas musicales que solo Saurom son capaces de crear».

Telonean los madrileños Survael, que hacen metal pagano épico y divulgan su debut 'Savage tales'.

Sábado 21, Vitoria, Jardines de Falerina, a partir de las 18 h, gratis. Gasteiz Xperimental Fest 2019: Hamburguesas psicodélicas

Así anuncian sus responsables este guapo plan sabatino: «Festival de música gratuito y al aire libre centrado en la psicodelia. Abre las puertas a las vibraciones desconocidas», recomiendan. Al mediodía, a partir de las 13.30, habrá pinchas, vermuts y papeo con psicoburgers (a siete euros cada una), y a la tarde-noche cuatro actuaciones de las siguientes bandas: Kabbalah (18 h; trío femenino navarro de rock y ocultismo), Entropía (19.20 h; cuarteto vitoriano de space rock), Acid Mess (20.40 h; trío ovetense de heavy retro y psycho rock), más Astrodome (22 h; cuarteto de Oporto que emite psicodelia instrumental; son los de la foto).

Sábado 21, Vitoria, Urban Rock Concept, puertas 21 h, 10-12 €; telonean Black Street. The Sharpeez: Retoques centelleantes

Este veterano cuarteto londinense factura pub-rock en la estela de los Dr. Feelgood primigenios pero, perdón por la contradicción, les sale tan aperturista que hasta remiten a los Cars sin teclados. En su primera gira española The Sharpeez están divulgando su disco 'Wild One' (18), y la promotora asegura que sus bolos blues-rock remiten a Rory Gallagher, Dr Feelgood, Tom Petty, los Stones, George Thorogood, Paul Rodgers, etc. «En definitiva, un crossover blues con influencia de rock que supera los límites a través de canciones fuertes, grandes ganchos y algunos retoques centelleantes».

Sábado 21, Bilbao, Kafe Antzokia, 22 h puertas, 22.30 h shows, 17-20 € (incluye una cerveza). Magical Mystery Fuzz Fest: Con una cerveza gratis

Escribimos en serio cuando revelamos que parte de la roquería local está durmiendo mal por las noches por culpa de las hormigas que le corren por el estómago ante esta triple cita de sábado noche. Y es que el cartel internacional presentado bajo el nombre de 'Magical Mystery Fuzz Fest' (el vocablo fest o festival tiene tirón extra) reúne a tres bandas capaces de animar al más reticente.

A ojo la movida durará cuatro horas y debería cumplirse este horario:

22.30 h: The Peewees (La Spezia, 1995). Que nadie se pierda al cuarteto italiano con dos apuestos guitarristas: muy rockers el líder Hervé Peroncini (también en Nikki Corvette and The Romeos) y Carlo Landini, que lideran a un combo rocanrolero que remite a, por ejemplo, New York Dolls, Nomads, Jim Jones Revue, Radio Birdman o los Clash.

23.50 h: The Cynics (Pittsburgh, Pensilvania, 1983). Leyenda del revival de garaje de los 80 coliderada por los de la foto, el guitarrista Gregg Kostelich y el vocalista Michael Kastelic, quien nos recuerda a un bailón Bunbury: flaco, melenas, rizado, disoluto y alocado. Los Cínicos resuenan a los Rolling Stones, los Sonics, los Doors, etc., y regresan a la piel de toro en la gira de 30 aniversario de su tercer disco, 'Rock'n'Roll'', el más famoso. La alineación la completan dos españoles (Angel Kaplan al bajo y Pablo González a la batería) y el domingo estarán actuando en el bar Stereo de Logroño.

24.15 h: The Fuzztones (Nueva York, 1980). Otra leyenda del revival garajero de los 80, esa moda que recreaba sonidos salvajes de los 1960s. Por los 66 años andará su líder, Rudi Protrudi, de melena ramoniana y ojos claros, quien nos debería hacer volar con canciones como '1-2-5' de The Haunted, su original 'Bad News Travels Fast' o estas dos de los Sonics: 'Cinderella' y 'Estricnina'.

Sábado 21, Bilbao, Iglesia de La Encarnación en Atxuri, 20.15 h, entrada libre. Alfredo Tejada: Lámpara Minera 2017

Con un cartel más modesto que los de las propuestas flamencas del Teatro Barakaldo o el Ciclo BBK, el festival 'Una ría con duende', patrocinado por el Ayuntamiento de Bilbao y localizado en el distrito de Ibaiondo, celebra este finde su tercera sesión de las cuatro principales. Todo apunta a que será de las cimas del ciclo.

Oficiará el cantaor de 40 años Alfredo Tejada, ganador en 2017 de la Lámpara Minera del prestigioso Festival del Cante de las Minas de la Unión. Tejada, malagueño de nacimiento y granadino de adopción, actuará en Atxuri mano a mano con el tocaor José Antonio Conejo Vida, alias Chaparro de Málaga, donde nació en 1981.

Flamenco de padre payo y de madre gitana y cantaora profesional, Alfredo Tejada Zurita, nacido el cumplió el 17 de mayo de 1979 (reproducimos como imagen una tarjeta de felicitación), afirma que canta desde la cuna y él mismo dirige su carrera: se autoedita los discos y es su propio manager.

Tiene dos CDs, el último titulado 'Sentidos del alma', donde colaboran Miguel Poveda, Antonio Rey o José Luis Montón, y donde Alfredo le canta a su amigo Enrique Morente, a su hija, a su esposa o a Aylan Kurdi, el niño sirio ahogado en una playa turca intentando llegar a Europa.

Sábado 21, Bilbao, Kafe Antzokia, sala superior, show 21 h, 15 €. The Wedding Present: 30 años de 'Bizarro'

Como se van cumpliendo los aniversarios de sus sucesivos álbumes, los indies veteranos y pelín ruidistas The Wedding Present (Leeds, 1985), con 18 canciones dentro del Top 40 británico y bajo el liderazgo indiscutible del único resistente en la alineación, el cantante y guitarrista David Gedge, salen ahora de gira a representar su segundo disco 'Bizarro', que sucedió a su debut 'Pete Best', con el que también giraron con la excusa de conmemorar su publicación.

Sábado 21, Galdakao, Parque Lehendakari Ardanza, 23.30 h, entrada libre. Fangoria: Pónganse delante

Dentro de las fiestas de Galdakao, de los santacruces, refulge en su programa el show audiovisual de Fangoria, el dúo compuesto por Alaska y Nacho Canut, que ya ha recalado este verano en las jaiak de Vitoria y Portugalete cuando menos. Queridos lectores, les aconsejamos que si acuden se pongan delante del escenario, centrados, para dejarse absorber por las pantallas visuales y poder incrementar la pegada de su soniquete sintético pero variado y resultón.

En Portugalete Fangoria dieron un concierto de 101 minutos para 19 piezas, algunas dobles y varias versioneras, pues andan girando con su último disco, 'Extrapolaciones y dos preguntas 1989 – 2000', con el que celebran sus 30 años de andadura adaptando a su estilo electro a grupos españoles que les han gustado ('Historias de amor' de OBK, 'Llorando por ti' de Ku Minerva…).

La formación de directo es esta: Alaska a la voz, Nacho detrás a los aparatos, dos guitarristas con poca presencia sónica también al fondo del tablado (el de pinta rockabilly toca con Baby Horror), más cuatro bailarines (dos morenos y dos agitanados; estos con sorpresa, ya verán).

Sábado 21, Bilbao, Kafe Antzokia (sala superior), 20 h, 12-15€. Briganthya: Estreno céltico

David Fernández (acordeón y didgeridoo), Dani Conde (gaita y whistles), Eneko de la Fuente (bodhran, percusiones, acordeón, didgeridoo y voz) y Edu Andérez (guitarras) forman desde 2017 este cuarteto vasco de folk celta gestado en el año 2000 en Beasain, cuando sólo eran ocho estudiantes.

Los componentes actuales reconocen que les gustan Luar Na Lubre, Carlos Núñez, Capercaillie, Wolfstone, Lùnasa, La Musgaña, Kila, Berrogüetto, Phil Cunningham o Solas, y por tal enumeración se puede inferir el tono tradicionalista de las espirales de Brighantya.

Su agencia de contratación es la influyente y gallega Mirmidón y los cuatro folcloristas andan ahora estrenando su nuevo disco, 'Samhain', bautizado con el nombre de una fiesta pagana celta. Las tres primeras fechas de la gira son Madrid (Sala Galileo Galilei, el miércoles pasado), Barcelona (Centre Artesà Tradicionàrius, el jueves) y Bilbao (Antxiki, el domingo).