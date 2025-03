Los conciertos del finde: ETS, The Baboon Show, El Niño de la Hipoteca, Jorge Glem, Panda Bear, Grupos Tributo…

Óscar Cubillo Jueves, 20 de marzo 2025, 16:47 Compartir

1 Lolo Herrero & Los Equilibristas

Ampliar

Aprovechamos esta ventana para anticipar que la semana entrante el Cotton Club tiene dos citas especiales, una el miércoles con el madrileño David Otero (ex El Canto del Loco) y otra el jueves con el gallego Luis Fercán (que suena a Dani Fernández como si fuese cantautor), antes de entrar en harina para destacar que este viernes están los madrileños Lolo Herrero y Los Equilibristas presentando su tercer álbum, 'EGO' (2024). Los etiquetan de indies aunque lo suyo más bien es pop rock accesible y guitarrero, algo en plan los baracaldeses Lorreine cruzados con Dani Flaco en su versión roquera pero sin ripios. Los Equilibristas con Mikel Taibo (guitarra eléctrica), Manolo Laporta (bajo), Manu Bermúdez (batería) y Teresa Lecanda (percusión y coros), y en su canal de YouTube se presentan así: «Su música se define por la honestidad, estando adaptada a los tiempos, con letras que sorprenden por su trasfondo y cercanía, ofreciendo una visión muy personal y alegre de vivir la música. Quien escuche sus canciones puede sentirse fácilmente identificado con las historias. El líder de la banda tiene a sus espaldas un buen número de discos editados, actuaciones en salas de renombre y canciones que se han colado en la radio y la televisión».

EL CONCIERTO: Viernes 21, Bilbao, Cotton Club, 20.30 h, 11 €.

2 Enol idealiza Santorini

Ampliar

«En la parte atrás de un Mini o en playas de Santorini / Viendo como to's se giran, cuando pasas tú en bikini / Esta es la vida que elegimos vivir / Y si me muero joven, que sea junto a ti». Así es el estribillo de 'Santorini', la canción de 'nuevo pop' (autotúnico él) más conocida del gijonés veinteañero Enol, la cual descuella sobremanera en su ranking de Spotify, tanto que va en dos versiones, una colaborando con Marmi. Cuatro discos largos tiene Enol en Spotify, el último el titulado 'Una casa con jardín', del que promete la hoja de promo: «Un álbum de doce canciones en las que el propio artista confiesa haber querido proyectar todos los deseos y aspiraciones que lleva dentro: el esfuerzo diario para el día de mañana poder mudarse a su tierra y hacerse su ansiada casa con jardín. Un disco feliz, bonito y costumbrista. Letras que invitan a sonreír y a valorar las pequeñas cosas del día a día, las que nos hacen la vida más amable y sencilla. Canciones que hablan de amor y amistad, y te hacen viajar hacia aquello que años. Canciones que incluso, de recuerdos tristes, consiguen buscar lo bueno y realzar lo positivo».

EL CONCIERTO: Viernes 21, Bilbao, Stage Live, 21.30 h, 21 €.

3 El Gobierno + Amantes Automáticos + Negracalavera en random

Ampliar

La agencia de conciertos independiente bilbaína Undercover está detrás de este cartel triple y molón con dos bandas madrileñas y una local. La cita se anuncia como una «Fiesta presentación de los nuevos artefactos sonoros» de las tres bandas en un «cocktail de Punk-rock, Power-pop, New Wave, R´n´R, Garage, Stoner» en un texto en el que sobran las comillas y las mayúsculas, y que vamos a fusilar, a extraer.

«¿Te gustan Los Malditos? ¿Te gustan Los Vibradores? ¿Eres fan de Slaughter & The Dogs? Si la respuesta es sí, entonces te encantarán Automatic Lovers». Han debutado con el álbum 'Boston Brats', con «un ritmo implacable, líneas de bajo contundentes, riffs de guitarra afilados como cuchillas de afeitar y voces gruñonas. Es un sonido espectacular que rinde homenaje a todo lo bueno de la actitud rock 'n roll del punk del 77». Son los de la foto, un selfie en el avión de camino a Ámsterdam.

Y sigue la propaganda: «El Gobierno es un proyecto que lleva ya 16 años facturando High Energy R'N'R de difícil clasificación. Lo componen tres rojos: Guillermo (bajista de Los Chicos), David (Jíbaros) y Guti (Call Me Idiot, Terrier) (…) Mezclan soul, ritmanblús, garage y proto-punk rollo Australia-Detroit con ochentadas post-hardcore en plan Minutemen o Meat Puppets». Hum…, esta última frase la podríamos haber escrito nosotros… «(El Gobierno) Vienen presentando 'Flipe VI' (sic), su mejor trabajo hasta la fecha, en el que viajan desde Big Star hasta Hot Snakes pasando por Al Green, todo ello en castellano».

Y abrirán plaza los 'negracas', como se llaman tirando de apócope Negracalavera, de los que anuncia la agencia Undercover: «'Impredecible' es el nuevo trabajo de la banda bizkaiana de High Punk Rock Energy Negracalavera. Tras unos meses de parón de su anterior trabajo, el cual les llevo de gira durante dos años por gran parte de la península, podemos ir avanzando que el nuevo trabajo se encuentra a punto de salir a la calle».

No hay horarios ni orden establecidos. Lo decidirán los grupos antes de arrancar. Mala decisión, sí.

EL CONCIERTO: Viernes 21, Bilbao, Crazy Horse, espectáculos 21.30 h, 13-16 €.

4 El Niño de la Hipoteca divulga su segundo recopilatorio

Ampliar

El cantautor titiritero Guiu Cortés (Barcelona, 1982), alias El Niño de la Hipoteca, editó en 2019 su primer recopilatorio, titulado 'Esto no es un disco Vol.1', y este febrero vio la luz 'Esto no es un disco Vol.2', otro recopilatorio de canciones lanzadas en los últimos años, con títulos tipo 'Profeta sin fe', 'La cárcel de los presos sin fe', 'Tu Frankenstein', 'Sexy de estar por casa', 'Libro mal cerrado', 'Mi último romance'...

Oyéndolas nos evocan a Extremoduro, Enemigos, Macaco, Bob Dylan, Albert Pla, Manel en castellano, Juanito Makandé, Benito Kamelas (por los lololós de 'El cantante'), Mundo Chillón, Morricone ('El Oeste de la ley')…

La banda es de fuste, un quinteto con dos cantantes con nombre propio, Guiu Cortés y Ferrán Exceso, más Miguel Pino a la guitarra, Dani Tejedor a la batería y Jordi Vericat al bajo. Andan de gira española: este jueves tocan en Logroño (Sala Fundición), el viernes dan el cuarto bolo del tour en Bilbao (Sala Azkena) y el sábado paran en Zaragoza (Sala López).

EL CONCIERTO: Viernes 21, Bilbao, Azkena, 22 h, 18-21 €.

5 ETS en vivo, en directo y por la televisión

Ampliar Jordi Alemany

Decíamos la semana pasada que tres días con las entradas agotadas con una antelación extraordinaria estarán los riojano-alaveses En Tol Sarmiento / ETS despidiéndose (¡sólo un año de descanso se tomarán!, pues volverán con una iniciativa llamada 'Bihotzen konkista', de la que darán más detalles en unos días) en el BEC, donde también celebrarán su vigésimo aniversario (los macroconciertos se han llamado '20 urte zure eskutik', 20 años de tu mano).15.000 almas habrá por día y se verán muchos niños, pues la chavalería menor de 12 años tenía descuento en el precio. Lo comprobamos el viernes en el primero de los tres asaltos, de dos horas y media: 145 minutos y 39 temas contabilizamos el pasado primer sábado. Hay gran importancia visual en escena (250 metros cuadrados de pantallas y 12 cámaras, tal despliegue que en muchos momentos nos acordamos de la espectacular gira de C. Tangana 'Sin cantar ni afinar tour'), invitados que funcionaron (Joselu Anayak se salieron de la tabla, Iñaki Betagarri esprintó, Huntza resucitaron, Dupla se apuntaron al fiestón, el navarro Zetak trató de tú a tú al líder alavés…), y un foco absoluto puesto sobre el activo cantante y guitarrista Iñigo Etxezarreta, humanizado en los vídeos junto a su abuela Isidra, ¡que le pidió que se casara por la Iglesia! ¡Hazle caso, Iñigo!

EL CONCIERTO: Sábado 22, Barakaldo, BEC, 22-31€ (agotado). Horarios: 18.15 h Olloki; 19.15 h Gozategi; viernes 21 h ETS y sábado a las 21.30 h).

6 The Baboon Show encabezan un minifesti con seis bandas

Ampliar

De tocar en El Mendigo de Barakaldo (donde tienen los mayores fans de todo el mundo) hasta colarse en los festivales y llenar en la venta anticipada la Santana 27 (aforo 1.500), este es de momento el ascenso de los rabiosos suecos mixtos The Baboon Show (2003, Estocolmo, Suecia), que también tocaron en el BEC en el macro-concierto de despedida de Berri Txarrak, por si alguien no los vio. Hace más de dos años que salió su último álbum, 'God bless you all / Dios os bendiga a todos' (23), y este sábado en Bolueta montarán un minifestival encabezado por ellos y con el siguiente horario: 18 h apertura de puertas; 18.15-18.45 h. Pubic Enemy (cuatro chicas madrileñas); 19-19.30 h Sua (joven cuarteto vizcaíno y euskaldun más bien de indie pop y rock alternativo que giró recientemente por Alemania teloneando a los Baboon Show); 19.50-20.30 h Svetlanas (punk moscovita liderado por la vocalista Olga, casada con el baterista); 20.50-21.30 h Bad Cop / Bad Cop (cuatro chicas punkies de San Pedro, California), 22-23.30 h The Baboon Show (con su cantante Cecilia Boström).

EL CONCIERTO: Sábado 22, Bolueta / Bilbao, puertas 18 h, 35-40€ (agotado).

7 Los Winnies, maestros del jazz

Ampliar

Esta semana el club de jazz propone tres conciertos: jueves una cita de la 34ª temporada del Bilbaína Jazz Club con la vocalista hebrea Naama, que vive y trabaja en Nueva York y que regresa al club en trío con el pianista gallego Abe Rábade! (20 h, 23-25 €); el viernes una sesión continua del ciclo Impulso con el Pablo Maza Quartet, que tiene a Pablo al saxo tenor y Eneko Diéguez al alto y al soprano (19.30, 20.30 y 21.30 h, 10-11 €); y el sábado un concierto especial de la serie 'Berezia' con The Winnies, un grupo de licenciados en cualquier escuela superior, no necesariamente en el donostiarra Musikene, que los ha agrupado en este proyecto (20 h, 20-22 €).

Los Winnies son siete elementos: Xabier Arriola (trompeta), Adrián Buenaga (saxo tenor), Ander Caro (trombón), Mario Téllez (guitarra), Nicolás Alvear (guitarra), Beltrán del Álamo (bajo), y el habitual del club Eneko Arbea (batería).

Informa el club de jazz: «Musikene (Escuela Superior de Música del País Vasco) puso en marcha el máster en enseñanzas artísticas de interpretación-jazz en el curso 2019-2020. Debido a la importante colaboración entre Musikene y Jazzon Aretoa, este espacio bilbaíno se ha convertido en sede colaboradora desde su comienzo, proporcionando al público la oportunidad de disfrutar proyectos musicales surgidos en dicho master». Y subraya que los músicos son «todos ellos licenciados y con destacadas trayectorias profesionales y artísticas».

EL CONCIERTO: Sábado 22, Bilbao, JazzOn Aretoa, 20 h, 20-22 €.

8 Jorge Glem, figura del cuatro venezolano

Ampliar

El Festival de Jazz Internacional de Madrid lo presentó así en 2024, en su última edición: «Jorge Glem, cuatrista, mandolinista y productor musical, ganador del premio Grammy Latino y nominado al Grammy, es sin duda uno de los tesoros musicales de Venezuela. Criado en Cumaná, Venezuela, Glem, quien actualmente reside en los Estados Unidos, se ha propuesto presentar al cuatro venezolano como un instrumento universal. Su talento asombroso y su claro propósito le han permitido interpretar conciertos solistas para cuatro con el aclamado director Gustavo Dudamel y la prestigiosa Filarmónica de Los Ángeles, la SF Symphony, así como con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, con quien actuó recientemente en el Festival Internacional de Edimburgo».

Y después enumera: «Glem también ha compartido escenario con figuras de renombre mundial como Paquito D'Rivera, Jordan Rudess, Rubén Blades, Carlos Vives, Calle 13, Natalia Lafoucarde, Gaby Moreno, Guaco, Desorden Público, Ensamble Gurrufío, Gualberto Ibarreto, Sofia Rei, Etienne Charles y muchas otras importantes personalidades de la música, logrando fusionar los sonidos de este instrumento tradicional con géneros como el jazz, la salsa, el bluegrass, el rock y el pop».

Para conocer con qué formación viene a Bilbao, dentro de una gira española, preguntamos por correo electrónico a su agencia de representación y nos aclara: «Será un concierto a cuatro solo donde Jorge Glem nos narrará, con el virtuosismo y el carisma que le caracterizan, las historias que han dado origen a sus composiciones, y al mismo tiempo nos recreará los sentidos con una diversa gama de sonidos del mundo. El cuatro venezolano, conocido por su riqueza armónica y su capacidad para adaptarse a diversos géneros musicales, será el protagonista absoluto de la noche. Como invitados especiales estarán Yannick Corre en la guitarra flamenca y la cantaora Sara Holgado».

EL CONCIERTO: Sábado 22, Bilbao, Salón El Carmen, 20 h, 20 €.

9 Juancho Marqués en el ciclo BBK On Stage

Ampliar

Decíamos la semana pasada que la quinta edición del ciclo BBK On Stage!, gestionado por la agencia Dekker Events (la misma del ciclo y el festival Music Legends), programará cinco conciertos en la sala de la Gran Vía bilbaína entre marzo y mayo, según la organización dirigida al público joven. Abró el gallego Carlangas, ex Novedades Carminha, este sábado es el madrileño Juancho Marqués, y seguirán Besmaya, Maren y Paul Alone.

Así presenta la Sala BBK a Juancho, que en teoría debe tener más empuje entre los jóvenes: «… el artista de Aranjuez Juancho Marqués, referente en el panorama urbano en todo el Estado. Con más de 15 años de carrera, Marqués atesora un estilo musical inconfundible: tono cálido, temática sentimental y una clara apuesta por romper las barreras establecidas en el hip hop en castellano».

Su último álbum, de los seis que tiene subidos a Spotify, es 'Canciones sin videoclip. Volumen 1' (Taste The Floor, febrero de 2025), « un título que es una declaración de intenciones, indicando que va directo a la esencia: a la música y el mensaje». Cursa a tempo bastante narcótico y trae 12 cortes cerrados por 'Mamá (Luz del norte)', dedicado a su madre fallecida.

EL CONCIERTO: Sábado 22, Bilbao, Sala BBB, 20.30 h, 25 €.

10 Dulce Castigo, Los Suaves y otros tributos

Ampliar

Usando como estribo este concierto de Dulce Castigo, quinteto tributo de Trapagaran a Los Suaves gallegos que en su debut en el Kafe Antzokia van camino de agotar el aforo en la venta anticipada, repasamos un ramillete de bolos tributo rastreados por las agendas. Tomen nota.

El viernes Pedrá (Tributo a Extremoduro de Placencia, Cáceres; descargarán en Portugalete, Sala Groove, 20.30 h, 12-15 €) llega en la 'Gira XV', en referencia a sus tres lustros con esta historieta, que ya lleva más de 900 conciertos de rock transgresivo de segunda mano; en las fiestas de Deusto, el fan de Sodupe Ramón March interpretará a Joaquín Sabina (Café Artea, Lehendakari Aguirre, 13, 20.30 h, entrada libre); en el Teatro Campos ya no quedan entradas para ver la representación del álbum 'The Wall', con motivo de su 40º aniversario, a cargo de Pink Floyd Project, de Países Bajos ; y los sevillanos Extremopuro recrearán a Robe y compañía (Santana 27, Sala Blue, 21 h, 15 €; el día después están en Nájera, con el aforo agotado en la anticipada).

El sábado tenemos a los valencianos Mescalina (antes llamados Radiohéroes) con su triple tributo a Los Rodríguez, Jarabe de Palo y Maná enmarcado en un show llamado 'Carácter latino', según ellos «lleno de la energía que tuvieron esas bandas, en un tiempo tan fantástico para la música en habla hispana» (Bolueta, Sala Mytho, 20 h, 15 €), a los barceloneses Maggots imitando a los numetaleros yanquis Slipknot (gaztetxe de Zorroza, puertas 20.30 h, 15-20 €), un tributo local émulo de Ella Baila Sola en Las Arenas (bar El Comercio, 21.30 h, entrada libre), ya los citados vizcaínos Dulce Castigo / Los Suaves a las 10 en el Antzoki.

EL CONCIERTO: Sábado 22, Bilbao, Kafe Antzokia, 22 h, 15-20 €.

11 Move, con Alberto Arteta

Ampliar

El navarro Alberto Arteta, saxos tenor y soprano, actuará dos veces en Bilbao en cinco días: el jueves próximo en el JazzOn Aretoa con su proyecto The Tremendous Climatizer (un cuarteto con dos saxos, el suyo y el alto de Daniel Miguel) y antes, este domingo, en la Sala BBK con el cuarteto Move, que antes funcionaba con dos baterías y que ya solo tiene una, la del getxotarra Borja Barrueta (el más alto en la foto), en una alineación completada por el guipuzcoano Iñigo Ruíz de Gordejuela al piano y el oscense (¡viva Hueca!) Javier Callén al contrabajo (dice que no cogió un contrabajo hasta los 27 años, cuando ya había dejado la música, desilusionado). Move debutó en 2022 con un álbum homónimo, y ahora nos visitan con su reválida, 'Momentum' (2024), de la que sugiere la info el club de jazz bilbaíno: «Las composiciones que se incluyen en este nuevo trabajo son originales de los cuatro elementos que forman el cuarteto. Estos, tras un proceso creativo conjunto, comparten un sonido común que distingue la música de Move, influenciada por los ricos folclores de distintas tradiciones musicales y, por el gran legado del jazz y los grandes maestros de este género».

EL CONCIERTO: Domingo 23, Bilbao, Sala BBK, 19 h, 20 €.

12 Oso Panda, la estafa del Colectivo Animal

Ampliar

Oso Panda, en inglés Panda Bear, es el alias de Noah Lennox, componente del grupo Animal Collective, así iluminado por Wikipedia: «Animal Collective es una banda de música experimental y neo-psicodelia formada en 2003 en Baltimore, Maryland. Sus integrantes son los multiinstrumentistas Avey Tare (David Portner), Panda Bear (Noah Lennox), Deakin (Josh Dibb), y Geologist (Brian Weitz)».

Pues el caso es que El Oso Lennox también edita álbumes en solitario y el último se titula 'Sinister Grift' y no está mal (la psicodelia a veces es inasible, ya saben). Se publicó el 28 de febrero, a mitad de una gira española partida por la mitad y con esta hoja de ruta: en diciembre de 2024 Vigo y Valladolid, y este marzo Oviedo (sábado 22, Almacenes), Bilbao (23, Kafe Antzokia), Barcelona (martes 25, Paral·lel 62), Valencia (miércoles 26, 16 Toneladas) y Madrid (jueves 27 marzo, La Sala).

¿Es raro este tour? No tanto si se tiene en cuenta que el Oso Panda tiene estudio de grabación y casa en Lisboa, Portugal, donde vive desde 2004. De hecho ha grabado 'Sinister Grift' (estafa siniestra) en su propio estudio en Lisboa, Portugal, y lo ha coproducido su compañero del Colectivo Animal apodado Deakin.

EL CONCIERTO: Domingo 23, Bilbao, Kafe Antzokia, 19 h, 20-25 € (más Alien Tango).

Temas

Música