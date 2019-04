Los conciertos del finde: Estrella Morente, Revólver, Sweet California, Susan Santos, Avalanch… Una docena de citas con estrellas del heavy y del rock español, dementes garajeros, punks pre-77, cantautores del Ulster y muchas damas: copleras, bluseras, extrikitilaris... ÓSCAR CUBILLO Jueves, 11 abril 2019, 17:27

Revolver: 'Básico 4'

Conciertos Viernes 12, Bilbao, Teatro Campos: 21 h, entradas desde 21,50 hasta 29,50 €. Sábado 13, Santander: Teatro Casyc, 20.30 h, 30 €.

'Básico' (Warner, 1993) fue el tercer álbum y primero grabado en directo por Carlos Goñi con su grupo Revolver (nunca sabemos si acentuar o no el nombre). Se trataba de un acústico o 'unplugged' (desenchufado) que incluía doce canciones con colaboraciones de Sole Giménez (ex Presuntos Implicados), José Manuel Casañ (líder de Seguridad Social) y Rafa Sánchez (cantante de La Unión). Vendió más de 250 000 copias legales solo en España y alcanzó el disco de platino.

Después Warner también publicó un 'Básico 2' en 1997 (con músicos extranjeros, influencia del folk irlandés y la canción 'Una lluvia violenta y salvaje', inspirada por el secuestro y asesinato a manos de ETA del concejal Miguel Ángel Blanco) y un 'Básico 3' en 2006 (éste con el baterista alavés Ángel Celada en la banda y con las colaboraciones especiales de Bunbury en 'Faro de Lisboa', Mikel Erentxun en 'Sara', Álvaro Urquijo y la mexicana Sasha Sokol).

Y ya debe estar el caer 'Básico 4', registrado por sorpresa en el lleno Teatro Price de Madrid el pasado 23 de enero. Fue el colofón de la gira del 25º aniversario del primer 'Básico', de la cual se cuenta que a lo largo de 2018 colgó el 'entradas agotadas' allá donde recaló. El público del Price no sabía que se estaba inmortalizando el concierto, y Carlos Goñi lo reveló al acabar la canción 'Lisa y Fran'. Como invitada de esta sesión también participó Sole Giménez en la canción 'Dentro de ti', una de las dos que cantó en 'Básico 1'.

'Básico 4' debe ver la luz este abril en dos formatos. Trae dos cortes inéditos y tres más reinterpretados que ya se incluyeron en el primer 'Básico'. Goñi lo está promocionando en conciertos con unos 22 títulos como 'Faro de Lisboa', 'Si es tan solo amor', 'San Pedro', 'Calle Mayor', '21 gramos', 'BlackJack', 'Campanilla' o 'Eldorado'.

Lo presentará en quinteto liderado por él, Carlos Goñi, a la voz, la guitarra y la armónica, más el baterista Miguel Giner, el bajista Manuel Bagüés, el saxofonista Josvi Muñoz y el pianista Julio Tejera.

Maider Zabalegi: Ex Alaitz eta Maider

Concierto Viernes 12, Bilbao, Bilborock: 21 h, 6 €.

La cándida Maider Zabalegi (Oiartzun, Gipuzkoa, 1976), ex Alaitz eta Maider, el mejor combo del triki-boom (sacó tres discos entre 2997 y 2002), anda arrancando la gira de su segundo disco en solitario. Tras doce años en el dique seco (la maternidad, el trabajo…), Maider reapareció con el álbum 'Zuei' (Elkar, 2017), lanzado con su nombre de pila a secas. En su reválida, 'Bidean' (Baga-Biga, 19), ha cambiado de sello y ya usa también su apellido, Zabalegi.

Si su debut parecía más de tendencia country, aquí esa influencia no desaparece, pero se impone más el pop, entonado de modo agudo y vulnerable por una Maider que remite a Amaia Montero y a Ana Torroja. Lo defenderá con una banda solvente: Urbil Artola ex Sorotan Bele a la guitarra, Karlos Aranzegi a la batería, etc.

Los Deltonos: 'Fuego' pensado para el directo

Concierto Viernes 12, Bilbao, Kafe Antzokia: puertas 21.30 h, show 22 h, 12-15 €.

Röver, Macaya, Zeta y Arias, o sea Los Deltonos (Muriedas, Cantabria, 1986), siguen con la gira de su disco 'Fuego', grabado en el estudio Guitar Town, propiedad de su líder Hendrik Röver. Su repertorio se puede oír en su web, y sobre él nos comentó el jefe del combo antes de presentarlo en Vitoria: «Es un retrato fiel del energético estado de forma de Los Deltonos. Un disco de canciones mayoritariamente pensadas para el directo. Otra demostración de que el rock tiene un rol y de que existe la grasa saludable». Je, je…

Es un artefacto muy guitarrero, como no podría ser de otra manera en el caso de Hendrik, quien también nos aclaró: «Tengo nueve guitarras eléctricas pero el grueso del curro lo hacen cuatro. Ahora mismo mi favorita es una Epiphone Casino del 91 que conseguí el año pasado. Casi todo 'Fuego' está grabado con esa guitarra».

Hendrik, que se pluriemplea como cantautor campero en solitario o liderando a su otro grupo, Los Míticos GTs (por Goyo y Toño, sus escuderos) suele colaborar con el programador bilbaíno Rubén, rector de la agencia bilbaína Undercover Producciones, la misma que por ejemplo en junio nos traerá a Dr. Feelgood. Rubén ha gestionado varias fechas de la gira de 'Fuego', como la de Burgos o esta de Bilbao, y nos confía: «Pues la verdad que soy fan de Los Deltonos desde el principio, desde su primer EP. Hace ya muchos años que llevamos trabajando juntos, desde los 90, y Hendrik para mí es uno de los grandes talentos de este país. No puedo ser objetivo por el cariño que tengo a la banda, pero lo que dice mucho de Los Deltonos es que todo el mundo les respeta desde hace más de 30 años. Nunca he oído a ningún músico hablar mal de ellos. Este es un gran dato para demostrar por qué se han convertido en una leyenda, tanto por su nivel musical fuera de toda duda como por su valentía al continuar siempre con sus ideas y principios a pesar de los malos momentos».

Papawanda: El planeta desgastado

Concierto Viernes 12, Bilbao, Azkena: puertas 21 h, 10-13 €; más Patxuko Nice.

La última vez que Papawanda vinieron a Bilbao lograron llenar el Cotton Club. Además, recordamos que tuvimos la suerte de verles la primera vez que actuaron en la capital vizcaína, en las fiestas de 2013, en el Bilborock, inaugurando la 28ª Muestra de Pop-Rock Local. Entonces oficiaron en quinteto liderado por Borja Picó, un cantante ágil, flaco y locuaz que bailó como un mimo, cantó con estilo y brincó con energía durante 26 minutos y 7 temas de fresco mestizaje a lo Bongo Botrako o Macaco. Esta vez vendrán en sexteto, con su nuevo fichaje, un trompetista.

En su Facebook se venden así: «Papawanda es una banda madrileña de música jamaicana que bebe de otras influencias como el funk, el jazz o el soul, fusión con la que eleva sus directos a una experiencia de pura energía, baile y color». Su pasada gira alcanzó los 60 conciertos y ahora andan divulgando su tercer disco, 'Hasta que seamos ceniza' (Calaverita Records), del que dicen ellos: «Este trabajo está caracterizado por un sonido potente y una heterogeneidad de estilos musicales hilados por el ska y el reggae, y ha sido aderezado con colaboraciones exquisitas, como la de Mundo Chillón, Hammond York o HAFA Afrosweet. Sus letras muestran la realidad de una generación nihilista, consciente de que hereda un planeta desgastado y una cultura en declive, aunque siempre empleando el humor y la sátira como armas de combate».

Sweet California: Colores Unidos

Concierto Sábado 13, Vitoria: Teatro Principal, 20.30 h, entradas a 29,36 y 39 €.

Sweet California, trío de veinteañeras creado, unido en 2013 por Must! Producciones, la agencia de la desaparecida 'boy band' Auryn (el grupo de chicos del que ha salido el murciano Blas Cantó), lo forman actualmente la alicantina Alba Reig Gilabert (mezzosoprano; toca guitarra y batería), la sevillana Sonia Gómez González (soprano; toca guitarra y piano) y la madrileña Tamara Nsue Sánchez, alias Tamy, la mimosa y achuchona del lote (contralto; además toca la viola; entró sustituyendo a la hoy ausente Rocío Cabrera Torregrosa, otra alicantina). Cada una luce su melena teñida de un color hasta parecer un anuncio de moda de Colores Unidos de Benetton.

Han editado sus cuatro discos en la multinacional Warner y los tres primeros alcanzaron el número 1 de ventas: 'Break of Day' (2014), 'Head for the stars' (2015) y '3' (2016). Su cuarto y último lanzamiento se quedó en el número 2 de ventas, se titula 'Origen', se publicó el 9 de noviembre de 2018, y en él apuestan por el castellano. No en vano, Sweet California tienen mercado desde Argentina hasta México.

Susan Santos: Guitarrista zurda, extremeña y blusera

Concierto Sábado 13, Vitoria, Hell Dorado: puertas 22 h, 14-16 € (socios12 €); más Homoken Loboken.

La guitarrista y cantante de blues extremeña afincada en Madrid Susan Santos es una morena zurda y autodidacta que, generalmente armada con una Fender Stratocaster Deluxe tuneada a tope, ejecuta blues-rock americanista y variado, muy bien ejecutado a las seis cuerdas (reflejos de Stevie Ray Vaughan, ZZ Top, Wilko Johnson, Derek Trucks, Eric Sardinas, Keziah Jones…) y salvado con solvencia a la garganta (ecos de Susan Tedeschi, de Norah Jones…).

Galardonada como 'Best Musician Performance 2018' por los European Blues Awards (los mismos premios que en 2015 eligieron a los Travellin' Brothers de Leioa como mejor banda europea, unos Travellin' que toda esta semana están tocando por Suiza), Susan nos visita divulgando su quinto disco a su nombre, 'No U Turn' (TWH Records, 2019). Para más adelante tiene cerrados conciertos en México (la semana que viene) y USA (en junio).

Cock Sparrer: Viejos punkis agotando en Vitoria

Concierto Sábado 13, Vitoria: Jimmy Jazz, puertas 20 h, 25-30 € (entradas agotadas); más The Guilty Brigade y Brigade Loco.

Pioneros del punk social y enfadado inglés son Cock Sparrer, combo londinense de oi! y street punk que leemos ahora ha vivido tres encarnaciones: primera de 1972 a 1978, segunda entre 1982 y 1984, y la tercera y actual desde 1992 en adelante. Malcolm McLaren, manager de los Sex Pistols, también llevó sus asuntos durante la explosión punk, pero su suerte fue nula y su primer LP, editado en Decca, apenas vendió.

Su último disco es 'Forever' (Chase the Ace Records, 2017) y Cock Sparrer nos visitan en quinteto con los cuatro miembros fundadores, que se conocen desde los once años: Colin McFaull (voz), Mick Beaufoy (guitarra solista), Steve Burgess (bajo) y Steve Bruce (batería). A ellos se suma Daryl Smith (hacha rítmica desde 1992).

Record Store Day: El día de las tiendas de discos

Concierto Sábado 13, Bilbao, Power Records: 16.30 h en adelante, entrada libre.

Para celebrar el 'Record Store Day' o 'día de las tiendas de discos', la activa Power Records montará en su exterior, en la calle Villarías (¡es peatonal!), el habitual tinglado donde actuarán un puñado de bandas ante un público transversal en el que no faltarán los niños.

Por la mañana, desde las 11.30 h, Satte, un elemento del conglomerado denominado 'Solueros', estará pinchando en el interior de la tienda, y por la tarde, desde las 16.30 h, tocarán unos 20-30 minutos los siguientes proyectos en el orden que sigue, que no es el que sugiere el cartel: Madbil (grupo vasco-madrileño de pop delicado que la víspera, el viernes, dará un concierto completo en el Cotton Club presentando su disco 'Magia con precisión', editado por el sello bilbaíno Hanky Panky), Mona Rora (una rapera sofisticada), Homewreckers (roqueros veteranos cántabros y vizcaínos que forjan rhythm and blues vía Elmore James, Hound Dog Taylor o Los Fabulosos Thunderbirds), Winterafter (nueva banda vizcaína de rock, folk y pop donde coinciden Edu Orbezua, JJ Espizua, Rudy Mental y Rafa Legorburu) y, rematando el cartel, La Secta (combo garajero de Santurtzi reactivado con unas ganas que no desmerecen a su larga historia).

Avalanch: All Star Band

Concierto Sábado 13, Bolueta / Bilbao: Santana 27, 20-25 € (entradas VIP 60 €).

El grupo de power-metal gestado en Asturias en 1993 y ya plenamente internacional, siempre ha estado liderado por el guitarrista Alberto Rionda, quien durante casi todo 2017 estuvo componiendo su último disco, el conceptual 'El secreto', editado el 29 de marzo. Es su primer disco en castellano después de 'El ladrón de sueños' (2010). No obstante, existe una edición en inglés titulada 'The secret'. Ambas las ha mezclado y masterizado el guitarrista hamburgués y líder de Helloween Roland Grapow (productor de Helloween, Masterplan, Saratoga…).

Pues Avalanch presentarán mundialmente este opus con una All Star Band cuya alineación es esta: a la voz, Isra Ramos, sabadellense del 82 (Alquimia, Amadeüs); a la batería, el gran Mike Terrana, neoyorquino del 60 (Rage, Masterplan, Vision Devine, Tarja Turunen, Axel Rudi Pell, Yngwie Malmsteen, Tony MacAlpine...); al bajo el nuevo fichaje, Dirk Schlächter (GammaRay, Neopera...); a los teclados Manuel Ramil (Warcry, Sauze); y a las dos guitarras Alberto Rionda, ovetense del 72 (además líder de Alquimia), más Jorge Salán, madrileño también del 82 (Joe Lynn Turner, Jeff Scott Soto, Miguel Ríos, Mägo de Oz…).

Ukelele Zombies: Feos y alegres

Concierto Sábado 13, Santutxu / Bilbao: La Nube, 21 h, 8-10 €; después tocan The Daltonics.

A un paso del metro de Santutxu (salida El Karmelo), brilla con luz propia el café teatro La Nube, que ha confeccionado para el mes de abril una agenda internacional de las de frotarse los ojos al verla, por el nivelón que contiene (¡el 23 repiten en su escenario los neozelandeses The Cavemen!). Y entre tanto bolo guiri no desmerecerá esta dupla garajera y sarcástica sabatina rematada por los cinco bilbaínos The Daltonics (con nuestro admirado Dani Oñate a la batería y las camisas de gusto y personalidad envidiables) y calentada en grado también estelar por tres valencianos sin remedio, los Ukelele Zombies, o sea Daniel Peinado, alias Peini, hay que joderse, al bajo, Luis a la guitarra, y Palmero a la batería y la voz cantante (a este a veces le llaman Palmer a secas).

Oyéndoles no podemos evitar pensar en los mejores Doctor Explosión, los garajeros asturianos que provocan sus mayores espasmos manifestándose en castellano, como acaece con su himno 'Eres feo, chaval' (qué le vas a hacer). Los Zombies valencianos reconocen la influencia de los orates gijoneses, además de las de Wau Y Los Arrrghs!!! (otros levantinos garajeros a los que sinceramente admiramos), Billy Childish, Dr. Feelgood, The Beatles, The Kinks, The Cynics, Chuck Berry, Little Richard...

Ukelele Zombies rulan desde 2011 y debutaron con el EP 'Guou Lleah!!!' (Pocket's Robots Records, 2014), con cuatro cortes entre los que preferimos 'Muerto y alegre' (puro diddley beat cañí) y 'El feo' (no porque nos identifiquemos, claro). Su segunda rodaja es el LP 'El mito' (coedición entre Sweet Grooves Records, Hurrah! Música y Devil Records, 2018), con 10 títulos como 'Muérete aquí', 'Odio' (igual de iracundo que J. Teixi con los primeros Mermelada), 'La hija del Sultán' (exótica y con lírica apropiada: aman a la hija y quieren hacer ramadán), 'La hiena' o 'Veneno vudú' (muy boogie-billy). Alégrense un ratito y óiganlos en su Bandcamp.

Estrella Morente: Copla con orquesta

Concierto Domingo 14, Bilbao, Teatro Arriaga, 19 h, entradas de 32 a 54 €.

El difunto cantaor Enrique Morente ha conseguido colocar en la escena musical a sus tres hijos: Kiki, que se está abriendo paso como solista, Soleá que anda derivándose hacia el pop, y como gran figura Estrella, la número 1 del escalafón flamenco que, sin embargo, siempre hemos pensado y escrito que canta mejor la copla. Y su nuevo proyecto así se titula, 'Copla', y sigue a su anterior álbum, 'Autorretrato', de hace siete años. Estrella asegura que esta estancia coplera es temporal, pues su carrera es el flamenco, pero recordamos lo bien que le fue, el salto popular que dio Poveda con un proyecto similar titulado 'Las coplas del querer'.

Estrella actuará con una orquesta de más de 20 músicos y, al preguntarle qué tiene de especial la copla, respondía en la promoción del disco: «Es un género muy rico, sublime. Es capaz de contar una novela en tres minutos. Y eso a mí me enamoraba de pequeña. Pero por circunstancias fui apartándolo un poco mientras hacía mi carrera flamenca. Podía haber salido perfectamente folclórica, porque siempre he sentido esta música. Este disco estaba programado desde hace muchos años. Pero mi vida es el flamenco y mi carrera es el flamenco. Me he tomado la libertad, después de un tiempo, de tocar este género que tanto me gusta».

Tommy Sands: En el Musiketan

Concierto Domingo 14, Bilbao, Sala BBK, 20 h, 12 €.

La duodécima sesión de las catorce que componen la 26ª edición del Musiketan, la serie de conciertos en pequeño formato patrocinada por EL CORREO, la protagonizará el cantautor político (con reservas) y céltico norirlandés Tommy Sands (Mayobridge, County Down, 1945), uno de los siete hijos del violinista Mick y de la acordeonista Bridie (emparentada con la familia Brontë). Su casa era punto de encuentro melómano para católicos y protestantes y la canción más famosa de Tommy Sands es 'There Were Roses', sobre un asesinato sectario y el asesinato que perpetra en venganza de la otra facción. La bonita, triste y humana canción la han versionado Joan Baez, Dolores Keane, Seán Keane, The Dubliners o Cara Dillon, quien la cantó en la segunda sesión de este mismo 26º Musiketan.