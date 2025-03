Los conciertos del finde: Dani Fernández, ETS, La Fuga, Vega, Sarini, Swit Eme, Marmi, Porco Bravo…

Óscar Cubillo Jueves, 13 de marzo 2025, 21:47 | Actualizado 21:52h. Compartir

1 La Fuga con su tercer cantante, Xavi Moreno

Las puertas se abren a las 19.30 horas, de 20 a 20.45 calentarán los santanderinos Martes Martes, liderados por la vocalista y guitarrista Marta García Palacio, y de 21.15 a 23.15 pondrán la guinda los de La Fuga, los excamaradas de Rulo, sus convecinos de Reinosa, que son hoy día dos miembros de la primera época, Fernando González Miguel, alias Nando, guitarra solista desde 1998, y Eduardo Sierra Cuesta, alias Edu, baterista desde 1996, a los que en la actualidad respaldan Xavi Moreno (voz y guitarra) y Sergio Sáiz García (bajo).

Lo de La Fuga es un caso infrecuente pero similar al de los primeros La Oreja de Van Gogh, que han podido sobrevivir al abandono de su cantante, en el caso de los donostiarra de Amaia Montero, y en el de los cántabros de Rulo, que abandonó a La Fuga para intentarlo en solitario en octubre de 2009. Primero le sucedió el navarro Pedro Razquin, despedido tras doce años de cantante (2010-2021), y ahora de tal rol se ocupa el citado Xavi Moreno, catalán de Vila Seca, Tarragona, encargado de la voz en el último álbum de La Fuga, 'Cada vez duele menos' (2023), ¡cuya canción titular es como escuchar al propio Rulo!

EL CONCIERTO: Viernes 14, Bolueta / Bilbao, Santana 27, shows 20 h, 20-25 €.

2 Carlangas y Los Cubatas abren ciclo

La quinta edición del ciclo BBK On Stage!, organizado por la agencia Dekker Events (la misma del ciclo y el festival Music Legends), programará cinco conciertos en la sala de la Gran Vía bilbaína entre marzo y mayo. Serán los de Carlangas, Juancho Marqués, Besmaya, Maren y Paul Alone, según la organización dirigidos al público joven.

Quizá el que menos gancho tenga entre la chavalería sea el primer bolo, el de Carlangas, exlíder de los desaparecidos Novedades Carminha (Santiago de Compostela, 2007-2022), que lanzaron cinco discos. Dos tiene Carlangas en solitario, o más bien al frente de su nuevo grupo, Los Cubatas: el debut homónimo editado en 2023, cuya portada usaba como foto la que reproducimos en esta recomendación, y la reválida, bautizada 'Bailódromo (Vol. 1)' (2024), un catálogo discoteque entre Talking Heads y…, ¿Fundación Tony Manero? Bueno, una nota promocional los vincula a Parcels, Khruangbin y L'Imperatrice.

EL CONCIERTO: Viernes 14, Bilbao, Sala BBK, 20.30 h, 18 €.

3 Swit Eme, rapero apolítico para jóvenes inconformistas

«Marcel Serrano, más conocido como Swit Eme, nace en la ciudad de Barcelona en el año 1999. Componente del grupo Bathroom Studios y miembro del colectivo La Cantera, es sin duda alguna la nueva revelación del panorama hip hop actual, representando así a toda una nueva generación de jóvenes inconformistas. A la temprana edad de 13 años, Swit Eme descubre un libro de poesía de su abuelo, lo cual impulsa al joven a empezar a escribir sus primeros poemas, a la vez que se adentra en el mundo del Hip Hop y la improvisación».

Así arranca la biografía de la página web de Marcel, que tiene casi cien singles y un álbum, 'Ikigai' (23). Además tiene carrera de actor: sale en la serie 'Fanático' de Netflix, en la película 'El campeón' protagonizada por Dani Rovira… Ah, el tipo se define como apolítico, afirma que «ningún rapero es de izquierdas», y con el tono de voz que le han doblado a Robert Pattinson en 'Mickey 17' (floja película, por cierto) rapea en 'Voto en blanco': «cómo puedes apoyar el comunismo hermano / después de ver lo que hicieron con los venezolanos / se ríen de los ciudadanos hablando mentiras». Partidos políticos le han amenazado con los tribunales.

EL CONCIERTO: Viernes 14, Bolueta / Bilbao, Sala Mytho, 20.30 h, 18 €.

4 Marmi y el verano eterno

Este chico puede sonar a muchos porque es el que colabora con Aitana en la canción 'Tu foto del DNI'. Marmi dice que Aitana era su mejor amiga de la infancia y opina que ese pelotazo le llegó a él muy pronto en su carrera. Otros singles conocidos suyos son 'Soy un chulo', en colaboración con Pole, y 'Santorini', con Enol.

Ahora Marmi, o sea Adrián Mármol Nicólas, nacido en Viladecans, Barcelona, en 1999, anda girando con su primer larga duración, 'La casa de la playa', de pop autotúnico algo Dani Fernández pero sin ir de malote. Apunta la promoción: «Recuerda a esos días de verano sin preocupaciones. Este disco es una montaña rusa de emociones en el que Marmi nos lleva a esos momentos de verano en la playa en los que cada día había una aventura nueva». Marmi dice que antes daba clases de tenis y que ahora vive de la música.

EL CONCIERTO: Viernes 14, Bolueta / Bilbao, Santana 27, show 21 h, 15 € (meet & greet 45 €).

5 Vega con la banda del disco 'Ignis'

Entre Zahara, Maika y Rosenvinge, sobre todo Rosenvinge, resuena 'Ignis', álbum producido por Ricky Falkner, el último de Vega, que se ha pasado dos años trabajando en él y del que asegura la hoja de promo que «explora nuevos espacios sonoros con una propuesta artística que no dejará indiferente, reafirmándola como artista multidisciplinar, una mujer superviviente y adalid de una carrera alternativa y autogestionada al margen de los cauces y tendencias habituales de la industria musical».

Sí, la andaluza de 46 años Vega (Mercedes Mígel Carpio, Córdoba, 18 de febrero de 1979), conocida desde que siendo veinteañera probara suerte en 'Operación Triunfo 2002', guarda gran resquemor a la industria discográfica, pero ahí sigue ella, sueña de su destino y de su sello discográfico y editorial, La Madriguera Records. Tiene 10 discos, 6 publicados por ella misma, y entre su discografía o 'decagrafía' destacan un número 1 en ventas, cinco número 2, y dos nominaciones al Mejor Álbum de Pop-Rock en los Latin Grammy.

El concierto de Bilbao de este viernes será uno de los siete que ofrecerá con la banda con la que ha registrado este 'Ignis', a saber: Ricky Falkner al bajo (Love OF Lesbian, Iván Ferreiro. Standstill, Egon Soda, Mi Capitán…); Dani Ferrer al piano, teclados, sintes y tuba (Love Of Lesbian); Xavi Mole a la batería (Iván Ferreiro); Víctor Valiente a la guitarra eléctrica (Standstill, Sidonie), David Soler a la pedal steel (Quique González, M-Clan, Nena Daconte, Sopa de Cabra, María Arnal y Marcel Bagès…), y Angie Sánchez a los coros.

EL CONCIERTO: Viernes 14, Bilbao, Stage Live, show 21 h, 28 €.

6 ETS en el primero de los tres llenos del BEC

Tres días con las entradas agotadas con una antelación extraordinaria estarán los riojano-alaveses En Tol Sarmiento / ETS despidiéndose (se supone que temporalmente) en el BEC, donde también celebrarán su vigésimo aniversario. 15.000 almas habrá por día (la chavalería menor de 12 años tenía descuento en el precio), y en esta lista de recomendaciones animamos a llegar pronto al BEC para disfrutar de los dos teloneros: a las 18.15 al guitarrista navarro Olloki, cuya versatilidad desacomplejada disfrutamos en el Antzoki una veintena de melómanos (empezamos el bolo once: nueve hombres y dos mujeres), y a las 19.15 a los paladines del triki boom Gozategi, que vaya exultante intervención tuvieron en Miribilla durante la despedida de Esne Beltza ante 8.000 almas.

Cuatro horas tardaron ETS en vender las 15.000 entradas del primero de los tres bolos del adiós, de momento indefinido. Ante la aceptación lanzaron este comunicado: «No tenemos palabras. Estamos profundamente agradecidos a toda la gente que nos está dando su apoyo. Necesitaremos mucho tiempo para asimilar lo que está pasando estos días. Lo único que tenemos claro es que vamos a preparar algo único para nuestro 20 aniversario».

En estos tres macroconciertos tocarán una treintena de canciones con invitados como Maren, Süne, Dupla, Eñaut Elorrieta, Idoia, Green Valley, Txapelpunk... Habrá 250 metros cuadrados de pantallas alimentadas por 12 cámaras, y el tercer concierto, el del sábado 22, lo emitirá en directo la ETB. Además, desde la mañana de cada jornada habrá animación en el BEC, en plan fiestas que no festival: txupinazo, deporte rural o herri kirolak, kalejiras, las mexicanadas de Puro Relajo, la romería de Joselu Anaiak…

EL CONCIERTO: Sábado 15, Barakaldo, BEC, shows desde las 18.15 h, 22-31 € (sold out).

7 Tom Warburton en el ciclo 'Lithium'

Esta semana el club de jazz propone tres conciertos: el jueves, en el 34º curso del Bilbaína Jazz Club, estará el guitarrista francés Romain Pilon (20 h, 23-25 €) en trío completado por el contrabajista Jeff Denson y el baterista Fred Pasqua; el viernes, dentro del ciclo Impulso, cumplirá su residencia mensual el Velasquartet pilotado por el saxo tenor Miguel Velasco, de Marcilla, Navarra (en sesión continua entre las 19 y las 23 h, 10-11 €); y el sábado, en el ciclo Lithium que une a un instrumentista ilustre con habituales del club, el contrabajista de Kansas Tom Warburton tocará en trío con el pianista Marcos Salcines (padre reciente, con lo cual está dando menos conciertos) y el baterista Juan Luis Castaño (23-25 €).

El club informa de que Tom Warburton ha estudiado contrabajo clásico, que vive en Barcelona, que ha grabado más de 15 álbumes, y que actualmente toca en los grupos Elisabet Raspall 'Plujazz' feat. Chris Cheek, Marc Ayza Group, Raynald Colom Quartet, Xavi Casellas Quintet, Mark Aanderud Trio, y Manolo Gutiérrez Trío, entre otros.

EL CONCIERTO: Sábado 15, Bilbao, JazzOn Aretoa, 20 h, 23-25 €

8 Balta Bordoy & The Bad Boys tienen el blues

El año pasado, en el marco de III Bilbao Blues Festival, el jueves en el Arenal, se montó un concurso del European Blues Challenge, el mismo que en 2015 ganaron los Travellin' Brothers de Leioa en Bruselas. Hubo cuatro actuaciones para seleccionar el representante español de 2024, y en Bilbao ganó el guitarrista roquero catalán Tófol Martínez, que en la final de Croacia no ganó nada sobre todo porque su estilo se aleja bastante del blues.

De las cuatro actuaciones del Arenal la mejor fue la de Sirjo Cocchi & Balta Bordoy, 5 temas en 31 minutos de sonido brillante. Sirjo es un milanés que cantó de maravilla, como un negro, con la vibración del west side de Chicago, y que tocó el piano con un estilo sobresaliente teniendo en cuenta que tenía una mano impedida (es manco de la izquierda). Además el guitarrista mallorquín Balta aportó los mejores punteos del concurso, de la final española, en el repertorio más variado, con rumba texana, lentos algo palúdicos ('Blues de la transmutación'), boogie...

Pues Balta Bortoy vuelve a Bizkaia, y este sábado en Ermua actuará con The Bad Boys, o sea Víctor Puertas a la voz, órgano (y no se anuncia pero quizá también la armónica; es el teclista de Koko Jean & The Tonics y también llevará el bajo con su órgano Hammond B3), Nil Mujal al saxo tenor y Arnau Juliá a la batería.

Avanza la promoción que en su repertorio caben blues eléctrico, góspel y jazz, y que el mallorquín Balta tiene 30 años de carrera en los que ha acompañado a profesionales con feeling como James Harman, Sax Gordon, Alex Schultz, etc., que su estilo «ha absorbido los sonidos de T-Bone Walker, Johnny Guitar Watson, Otis Rush o B.B. King», y que vive en Barcelona donde toca con todos estos: Lluís Coloma Quartet, Big Dani Perez Quartet, Big Mama Montse Band, Myriam Swanson & The Rythm Treasures… ¡Y en Mallorca lidera a Los Peligrosos Gentlemen!

EL CONCIERTO: Sábado 15, Ermua, Lobiano, 20 h, 10 €.

9 Cobra Spell vuelven con '666'

El quinteto femenino liderado por la heroína de la guitarra Sonia Anubis, influido por el metal de los 80 y dotado de entusiasmo, estética y dinamismo escénico, regresa a Bizkaia con el disco '666', editado el 1 de diciembre de 2023 en el sello especializado austríaco Napalm Necords, ahí es nada. Lo volverá a presentar en Bizkaia encabezando un cartel triple.

La banda, formada en Holanda en 2019 por la guitarrista Sonia Anubis (ex Burning Witches), ahora está basada en España y completan la formación la cantante Kristina Vega (Born In Exile), la sonriente guitarrista Noelle dos Anjos (Nungara), la bajista de la melena más larga del mundo Roxy Herrera (ex Endernity) y la baterista Hale Naphta (ex Tales Of Arken), que en escena lucen melenas, botas con plataformas, mallas y minifaldas, cinturones con remaches metálicos, cuero, transparencias...

Nos cruzamos con ellas el lunes 29 de abril de 2024 en Santander, en la activa sala Rock Beer The New, donde dieron un bolo de 11 canciones en 64 minutos en constante conexión con el respetable. Oyéndolas pensamos en la nueva ola del heavy metal británico vía Iron Maiden (en la inaugural 'The devil inside of me') o Saxon ('Love crime', o en la última del show, 'Addicted to the night'), y en Joe Satriani ('Bad girl crew', 'Accelerate'), Europe sin teclados ('Poison bite') o Guns N Roses (un rock and roll de lo mejor del lote: 'High on love').

EL CONCIERTO: Sábado 15, Bolueta / Bilbao, Sala Mytho, 15 €. Horario: puertas 20.30 h; Night Dream 20.40 h; Nurcry 21.25 h; Cobra Spell 22.20 h.

10 Dani Fernández agota Miribilla con 'La jauría'

Dani Fernández, quien pronto será declarado Hijo Predilecto de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), por sus méritos musicales y por presumir siempre de ser de ese pueblo manchego, ex miembro de la boy band Auryn (ahí coincidió con Blas Cantó) y esposo de la cantautora nacida en Bilbao pero mudada al sur Yarea (tienen una hija llamada Belice, que aún es bebé), en marzo de 2022 metió oficialmente a 400 almas en la Sala Stage Live. Y tres años después meterá a 8.000 (veinte veces más) en el Pabellón Bilbao Arena Miribilla (¡y más porque no caben!), donde presentará su tercer y último álbum, 'La jauría', compuesto a medias con Yarea, y que tiene dos colaboraciones: de Valeria Castro e Iván Ferreiro.

Este disco salió el 25 de octubre, y un par de semanas antes vimos a Dani Fernández en Zaragoza, en las fiestas del Pilar, donde sobre un escenario colorista mostró actitud, chulería y poderío sobre un cancionero bastante orgánico y rudo, de pop-rock melódico al que no se le notaron tanto los pregrabados como cuando estuvo en la Stage Live o en las fiestas de Bilbao de ese mismo verano.

Dice Dani en la hoja de promoción de 'La jauría': «Como si pones un cristal distorsionado entre nosotros y no te deja ver quién realmente soy. 'La jauría' representa un poco el mundo en el que vivimos. Un mundo que va tan rápido que muchas veces ni nos damos cuenta de lo que está pasando en realidad. 'La jauría' son opiniones, juicios que se convierten en verdades universales. 'La jauría' es ruido, mucho, mucho ruido. Y en medio de tanto ruido estoy yo, metido en una pequeña caja de cristal desde la que todo el mundo me puede ver. Este año (2024) rompo mi caja de cristal, y la primera grieta se llama: 'Todo cambia'», en referencia al primer single de adelanto del álbum.

EL CONCIERTO: Sábado 15, Bilbao, Pabellón de Miribilla, 21 h, 35 € (sold out).

11 La bailaora Sara Nieto en el Club Flamenco

Una bailaora de fuste es Sara Nieto (Madrid, 1984), también conocida como Sarini. Es habitual de tablaos, integrante del Ballet Nacional de España, y docente, como se indica en la nota promocional de su actuación del sábado noche: «Actriz, coreógrafa y bailarina, con una extensa trayectoria que ha recorrido escenarios de todo el mundo, actualmente se encuentra inmersa en la gira de su proyecto 'Olor a tiempo', destacando su reciente participación en la Suma Flamenca. Artista habitual de tablaos madrileños como Las Carboneras, Cardamomo o el extinto Casa Patas, donde además fue docente en la Fundación Casa Patas, transmitiendo su filosofía y conocimientos del Baile Flamenco. Actualmente dirige su propio Tablao Flamenco en el centro de la capital, El Zyriab, y semanalmente podemos encontrarla en las aulas del ancestral Centro de Arte Flamenco Amor de Dios, impartiendo clases».

La Sarini viene con frecuencia al Club Flamenco La Hacería, ¡desde hace 15 años!, y el apartado local ha mejorado la instalación y la visibilidad mediante una grada, aunque también se mantienen las mesitas de club (se sirve queso, ibéricos, vino…).

Sara Nieto bailará acompañada por Raúl Micó al cante, Sergio Gómez a la guitarra y Darío Campos a la percusión. El viernes estará en el tablao El Moulin de Vitoria (21.30 h), el sábado en La Hacería de Zorrozaurre (22 h), y el domingo en El Juncal de Pamplona (dos pases: 13.30 h y 18.30 h), tres escalas de lo que se ha convertido en una ruta flamenca mensual llamada 'Encontrando el norte'.

EL CONCIERTO: Sábado 15, Zorrozaurre / Bilbao, La Hacería, 22 h, 18-20 €.

12 Porco Bravo presentan su quinto álbum en la capital

'En el mismo sitio', grabado en los roqueros estudios de Lorentzo Records, en Berriz, mezclado por el reputado indie o alternativo Santi García en sus estudios Ultramarinos, sitos en Sant Feliu de Guíxols, Gerona (a 37 kilómetros de Salt, donde la asonada islamista), y lanzado mundialmente el 11 de octubre de 2024, es el quinto larga duración de los baracaldeses Porco Bravo, que ya saben nuestros lectores lo dejaron en el 18 de febrero de 2018.

Tras un parón con cambios de formación se reiniciaron en febrero de 2020 con dos bolos para 600 fans albergados en la Sala Mendigo de Barakaldo. Pero ese marzo llegó la pandemia de China. No obstante, el frenazo consiguiente no impidió que ya hayan editado dos álbumes en esta segunda etapa: 'Somos' (21) y 'En el mismo sitio' (24), donde prima la pegada turbonegra, aunque algún tema se sale del guión (por ejemplo 'Si no nos dejan', algo Pignoise).

EL CONCIERTO: Sábado 15, Bilbao, Kafe Antzokia, shows 22 h, 13-16 €.

13 Lutan Fyah, Jah Mason y Zhayna, trinidad rastafari

Últimamente rastafaris residentes en el Reino Unido están montando sound systems o sesiones de pinchadas en Bilbao, pero lo que vamos a reseñar ahora es un concierto con todas las de la ley de los jamaicanos Lutan Fyah, Jah Mason y Zhayna, que cantarán y apostolarán acompañados por The Free People Band, una formación jamaicana. Será la única parada española de su gira europea.

Organiza el evento la tienda, discográfica y agencia bilbaína Brixton Records, que informa que Lutan Fyah es un cantante de roots Reggae con mensajes de unidad, amor y justicia, que nació en la parroquia de St Catherine, Jamaica, que fue futbolero y que ha sido cabeza de cartel en más de 30 países y grabado más de 200 sencillos y 13 álbumes.

Sobre Jah Mason, alias de Andre Johnson, nacido en 1970 en Manchester, dicen desde Brixton que edita discos desde 1991, cuando debutó con el single 'Selassie I Call We'. El afromancuniano afirma que «puedo comunicarme con los pájaros y los árboles», y en 1995 se hizo miembro de la rama rastafari Bobo Ashanti, cuando se rebautizó, cambiando su apodo de Perry Mason a Jah Mason y encaró una carrera muy prolífica, con más de un álbum anual.

Y completa la terna Zhayna France, una vocalista veinteañera nacida en Kingston, la capital jamaiquina, y corista de la cantante Koffee.

EL CONCIERTO: Domingo 16, Bilbao, Kafe Antzokia, 19 h, 26-32 €.

14 Feile celebran San Patricio con seis bolos por Cantabria y Bizkaia

Kike Pérez (violinista, acompañante de Iñaki Basabe, el rey de las bilbaínadas) y el argentino Carlos Carranza (guitarrista en mil proyectos, desde el de David Luengas hasta el Carranza dúo que mantiene con su hijo Rodrigo o el Biscuit Blues Duo que ha montado con el armonicista Carlos Jover Cuenca) configuran el dúo de música folk celta Feile, cuyo repertorio pasta en las verdes campas de Irlanda, Escocia y Bretaña.

Y como este lunes 17 de marzo se celebra San Patricio, el santo patrón de Irlanda, los Feile, o sea Kike & Carlos, han montado una minigira interregional y específica, como anuncian en su Facebook: «Este próximo fin de semana Gran Fiesta para celebrar Sant Patrick's Day con mucha música celta y amig@s!! Empezamos el 14 (viernes) en la Taberna Korta de Iurreta (20 h). Seguiremos el sábado en El Allende de Portugalete (19.30 h) y el Rockhouse de Noja (a medianoche). El domingo estaremos en La Terraza de Ereaga (12.45 h) y el Coppola de Bilbao (18 h). Para acabar el (lunes) 17, donde celebraremos con tod@s el 35º Aniversario de Feile en el Piper's de Algorta (20.30 h). ¡Os esperamos! Slainte!». Por cierto, 'feile' significa 'fiesta' en gaélico.

EL CONCIERTO: De viernes 14 a lunes 17, entrada libre.

