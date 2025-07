Los conciertos del finde: Cécile McLorin Salvant, Mojinos Eskozíos, Rubia, El Caribefunk, Turboblues…

Óscar Cubillo Viernes, 4 de julio 2025, 17:31 | Actualizado 17:45h. Compartir

1 El Caribefunk, nominado al Latin Grammy en 2020

Ampliar

EL CONCIERTO: Viernes 4, Bilbao, Cotton Club, 20 h, 25-30 €.

2 El L.A.B. Trio y la militancia LGBTQ+

Ampliar

Vinculado al Festival Internacional de Jazz de Getxo, pues su programación principal se surte de grupos que concursan en el jazzaldia getxotarra, el Jazzber bermeano propone tres bolos de jueves a viernes y nos ocupamos del grupo que lo cierra, el L.A.B. Trio formado hace unos 10 meses, en octubre de 2024, en el Jazz Institut Berlin. Su apelativo artístico proviene de las iniciales de los nombres de pila de sus tres integrantes: Leela (de Berlín), Alexandre (de París) y Barnabas (de Budapest). Dice la promo: «Tratan de combinar los diferentes enfoques de cada uno hacia la música. Combinando elementos de Groove, Funk y Fusión de Alexandre, influencias de Metal y Rock Progresivo de Barnabás, y Jazz, Música Libre y sonidos Afrocubanos de Leela». Las mayúsculas no son nuestras.

Ellos también tienen apellidos y son Barnabás Mihály (bajo eléctrico, Hungría), Alexandre Barthalay (piano y sintetizador, Francia) y Leela Faude (percusión, Alemania). Ah, en su propósito está el de dar visibilidad al colectivo LGBTQ+ en el mundo del jazz.

EL CONCIERTO: Viernes 4, Bermeo, Kafe Antzokia, 20.30 h, entrada libre.

3 Turboblues estrenan su segundo disco: 'Fénix'

Ampliar

«Nos llamamos Turboblues porque nos gusta el rock and roll. Y el rock and roll nació básicamente como un blues acelerado». Así se nos presenta este trío bilbaíno formado por el baterista Jorge (ex Cápsula), el bajista Omar (ex Punkcake) y el guitarrista y vocalista Gabriel (ex Zukaitz, Gacela Thompson y Falling Black; actualmente también toca en La Mujer Bala).

Y se nos presentan de sopetón porque este viernes estrenan su segundo álbum, 'Fenix'. «Nos conocimos Jorge y Gabriel hace unos diez años, en las jams nocturnas de Orfeo, que se hacían en un pabellón industrial en Rekalde. En ese mismo pabellón industrial alquilamos un local y empezamos a ensayar con Edmund y Kali. Pero hemos tenido un parón de varios años por diversos motivos: el coronavirus, cambios en la formación, un incendio en el local, el replanteamiento del estilo musical… Hasta que conocimos a Omar, que es el bajista, y volvimos a tocar en directo. Por eso el disco se llama 'Fénix': porque renacemos tras un incendio y varios cambios importantes».

Son diez cortes y muchos nos recuerdan al pop rock de Los Pistones. Son 32 minutos con letras así: «Procuramos hablar de los olvidados y de lo que se quedó atrás. Son letras nostálgicas, recordando otros tiempos y otros lugares». Y casi nos hacen ellos la crítica: «El disco 'Fénix' lo ha producido Iñigo Escauriaza en el estudio El Submarino –Íñigo es el de la bufanda, el segundo por la derecha en el selfi que usamos de foto-, y hemos trabajado un sonido propio con algunas influencias de Black Box Revelation y Jet». También nos suena a Cápsula, Long Ryders, Guadalcanal Diary…

Y este viernes es el estreno oficial: «Será en el Shelter, en Iturribide 40, entre amigos y buena gente. La entrada es gratuita, empieza a las 20.30, y vamos a bailar todo lo que el cuerpo aguante».

EL CONCIERTO: Viernes 4, Bilbao, Shelter, 20.30 h, entrada libre.

4 Rafa Aceves Trío estrena en Getxo su opera prima 'Emeki'

Ampliar

Músico profesional desde 1992, el pianista bilbaíno Rafa Aceves, que actúa en bares (¡es residente en el bar El Kasko desde 1998!), compone bandas sonoras y acompaña a otros artistas («Txuma Murugarren, Petti, Doctor Deseo, Atom Rhumba, Mamba Beat y en los últimos tiempos a la cantante y compositora chilena Cristina Narea en su proyecto 'Viento Sur'», destaca la hoja de promoción), ha debutado con un disco a su nombre lanzando 'Emeki' (Errabal), de título revelador, traducible por despacio, lentamente, poco a poco...

Lo ha presentado en locales como el Kremlin, el Colegio de la Abogacía de Bizkaia (de donde es la foto que usamos), y este viernes lo hace en el Bar Baste de Romo (¡en un bolo al margen del 48º Getxo Jazz!), local donde suele pinchar y amenizar al piano algunos findes. Pero esta vez será un bolo de lujo, con la banda al completo: Rafa al piano, el argentino Marcelo Escrich al contrabajo y el gallego Hilario Rodeiro a la batería. Todos viven en Euskadi, ¿eh?

Le pedimos a Rafa que tiente a nuestros lectores a pasarse por ahí, y nos cuenta: «Animo a la gente a que se pase por el Baste, un bar que, aparte de cuidar la gastronomía, hace un esfuerzo por darnos cabida a músicos y DJs. Yo, como pinchadiscos, que no DJ, me he estrenado hace poco de la mano de Álvaro, uno de los hermanos responsables del Baste. Es el que me ha metido la 'cosa' en el cuerpo. Allí os esperaremos a los lectores de El Correo, con ganas de que os guste nuestro trabajo, que compartiremos con todos vosotros y con la gente maravillosa del Baste Taberna».

EL CONCIERTO: Viernes 4, Romo / Getxo, Bar Baste, 21 h, entrada libre.

5 Cécile McLorin Salvant: ¿el mejor concierto del 48º Getxo Jazz?

Ampliar

El verano pasado la vocalista Cécile McLorin Salvant dio el mejor concierto del Festival de Jazz de Vitoria en el Pabellón de Mendizorroza. ¿Por qué no va a igualar el listón sobre un escenario con mejores condiciones este viernes en el 48º Festival Internacional de Jazz de Getxo? Y es que este viernes tendrá a priori mejores condiciones acústicas y de visibilidad, pues actuará en un auditorio con 733 butacas, abriendo la recta final del festival, agotando las entradas en la anticipada (como hizo el jueves Paquito D'Rivera), y precediendo a los cabezas de cartel del sábado, el saxofonista Joe Lovano, y del domingo, cuando cerrará el Getxo Jazz el trompetista Dave Douglas.

Esperemos que no se ría de nosotros, o sea del público, ni nos regañe, la vocalista tan fastuosa como cáustica Cécile McLorin Salvant (Miami, Florida, 1989, hija de francesa y haitiano), estudiante en el Conservatorio Darius Milhaud de Aix-en-Provence, y a los veinte años ganadora del Concurso Internacional de Jazz Thelonious Monk, en 2010. Está casada con el pianista Sullivan Fortner, que le suele acompañar sobre los escenarios, y su último disco es 'Mélusine' (23), cantado en francés.

Así la avala la organización del Getxo Jazz: «Es una de las voces que ha emergido con más fuerza en los últimos años en el panorama del jazz contemporáneo. Con su segundo trabajo, 'Woman Child', ya deja ver un marcado estilo propio, y con el siguiente trabajo, 'From One to Love', gana el premio Grammy al Mejor Álbum Vocal de Jazz. Desde entonces, no ha dejado de dar pasos en una carrera fulgurante que le ha llevado a los escenarios más prestigiosos».

EL CONCIERTO: Viernes 4, Algorta / Getxo, Muxikebarri, 21 h, 24 € (más César Vidal & Artikulation Band) (sold out).

6 Rubia, cinco años después

Ampliar

La getxotarra Sara Íñiguez, princesa de la cultura mod desde adolescente, corista de M-Clan en tiempos y responsable de una carrera que comenzó en castellano y con Alejo Stivel a la producción y que ha acabado, de momento, manejándose por la autoproducción en inglés, vuelve a los escenarios un lustro después de la salida de su último álbum, 'Only for lovers' (2020; suena algo así como Sotomonte en femenino), y lo anuncia con el siguiente comunicado:

«Hace 5 años, en julio de 2020, Rubia dimos nuestro último concierto en el jardín de La Atalaia del Gardoki. Fue el primer concierto de presentación de 'Only for Lovers', y el último. 5 años después, en julio de 2025, retomamos donde lo dejamos, y volvemos a presentar ese disco como se merece. Es una ocasión muy especial para mí y espero veros a todos».

La foto que utilizamos es de esos tiempos, y añade Sara: «Es un mini festival al aire libre. Y nos acompañan los Lie Detectors (los donostiarras, ¡no se los pierdan!, apuntamos nosotros). Será el sábado 5 de julio, de 18.00 a 24.00. Apertura de puertas a las 18.00. Rubia a las 19.00 y Lie Detectors a las 20.30 h. Después, dos horas de baile sicodélico a cargo de Elle & Lui. (…) Hay límite de aforo para estar a gustísimo, así que no os durmáis».

EL CONCIERTO: Sábado 5, Sopelana, La Atalaia del Gardoki, desde las 18 h hasta las 24 h, 20-25 € (más Lie Detectors).

7 Joshua Edelman y el matemático Rob Schneiderman

Ampliar

Vuelve a Bilbao el pianista y matemático bostoniano Rob Schneiderman, un tipo maduro, calvo y flaco con pinta de secundario en una película de Woody Allen que vive en Manhattan desde 1982 y que da clases en el Departamento de Matemáticas y Ciencias Informáticas del Lehman College de la City University of New York: «Su área de investigación es Topología Geométrica y su trabajo está enfocado en la investigación de las esferas en cuatro dimensiones y la teoría de nudos en tres dimensiones».

Pues Rob es amigo del pianista neoyorquino Joshua Edelman, el director de la academia de música Jazz Cultural Theatre of Bilbao, sita enfrente del Teatro Campos. Joshua es vecino vizcaíno desde hace décadas y padre de dos músicos mellizos vascos: Ander y Julen. La última Navidad, Rob y Joshua, con varios invitados, amenizaron la tarde de Reyes con un repertorio con versiones ('Hymn To Freedom' de Oscar Peterson, 'Bésame mucho' de Consuelo Vázquez, 'The Christmas Song' de Mel Tormé, 'Bizkaia maite' de Benito Lertxundi o 'Chega de saudade' de Antonio Carlos Jobim...), y además el original 'Las luces de Bertendona'.

Pues Rob ha vuelto, y van a dar otro concierto especial con aforo limitado. Es de suponer que el repertorio sea menos navideño y quizá más veraniego.

EL CONCIERTO: Sábado 5, Bilbao, Jazz Cultural Theatre, 20 h, 30 €.

8 Mojinos Eskozíos en los sampedros de Mungia

Ampliar

Mojinos Eskozíos (Mollet del Vallés, Barcelona, 1994), tienen en las venas y en su colesterol el rock and roll y su tumbao, pero a menudo diluyen su potencial con chorradas y alargamientos en vano en los directos. Parece como si no se tomaran en serio, aunque cuando estamos cerca intentamos pasar a ver al menos un rato.

El caso es que siguen girando con su último álbum oficial, de 2019 (¡de antes de la pandemia!), el titulado 'Semos los más grandes', el 17º de su carrera, con títulos de canciones como 'Grandiosa introdusión instrumentá', 'Ramona (Qué gran persona)', 'Un gran mojón pa mí', 'Bertín (Gran tío)', 'Mis quintilliso (Qué gran problema)', 'Fran qué burro eres', 'El gran gatillaso', 'Vamos ar tigre (Let's go to the WC)'…

EL CONCIERTO: Sábado 5, Mungia, Txosnas, 24 h, gratis.

9 The Rockabilly Pack también vuelven en verano

Ampliar

The Rockabilly Pack, un trío de rockabilly compuesto por los rockers vizcaínos William de Los Brazos (voz y guitarra), Javi Caballero de 3 From Hell (batería; tocaba también en los disueltos The Big Flyers y The Reverendos) y el vecino de Berlín Edu Uña de La Mafia del Baile (contrabajo, antes estaba en Jukebox Racket), se juntaba para dar bolos sobre todo cuando Edu regresaba a casa por Navidad.

Eso pasó la última Navidad. Pero además, Will y Javi volaron hace un par de meses o así a Alemania para dar unos bolos memorables. Y aquí está de nuevo Edu en casa para, en pleno estío, enloquecer este domingo a la apretada audiencia del Billares Barria de Romo con versiones de Stray Cats (¡muchas y bien hechas!), Ritche Valens ('Come On Let's Go'), Johnny Cash ('Ring Of Fire'), o iconos fifties como Gene Vincent, Eddie Cochran, ¡y Elvis!

Pone Edu en su Facebook: «Yo venía de vacaciones, a ver a la familia y la costa cantábrica… ¡y ya me he liado otra vez!»

EL CONCIERTO: Domingo 6, Romo / Getxo, Billares, 13 h, gratis.

10 Amparo Sánchez en La Atalaya de Laredo y en la plaza de Bergara

Ampliar

El ciclo de Los Conciertos de la Atalaya, en formato reducido, con asientos y con vistas espectaculares a Laredo, ofrecerá este estío ocho actuaciones en ocho domingos. Tomen nota: Amparo Sánchez, alias Amparanoia, este 6 de julio; Alba Carmona, ex Las Migas, el 13; el torero muerto Pablo Carbonell el 20; el ex sabiniano Pancho Varona el 27 de julio; los neofolklóricos electrónicos cántabros Casapalma el 3 de agosto; la lideresa de los navarros Tahúres Zurdos, Aurora Beltrán, el 10 de agosto; el cantautor bilbaíno Tontxu, con carrera desde los años 90, el 17; y, cerrando el programa, la cantautora indie Christina Rosenvinge el 24 de agosto.

Así presenta la organización pejina la actuación de la andaluza instalada en Cataluña previo paso por Madrid, donde se convirtió en la reina de la fusión manonegrista española bajo el alias de Amparanoia, un proyecto reactivado: «Amparo Sánchez es una cantante, compositora y productora española, reconocida por ser la líder y voz principal del grupo Amparanoia, con el que revolucionó la escena musical fusionando géneros como el flamenco, el reggae, la rumba y los ritmos latinos con una actitud festiva y reivindicativa. La artista editó su quinto álbum de estudio, 'Ritual Sonoro', el pasado 1 de noviembre de 2024, en su faceta más espiritual y personal. Acompañada de Raly Barrionuevo, artista argentino de folklore, y de Willy Fuego, cantante y productor catalán, guitarras y voces repasan en formato acústico algunas de las canciones de la artista andaluza, versiones y temas originales en clave de son, bolero, chacarera, tex mex y reggae».

EL CONCIERTO: Viernes 4, Bergara, Plaza Espaloia, 22 h, gratis. Domingo 6, Laredo, Mirador de La Atalaya, 20 h, 22 €