Los conciertos del finde: Bustamante, Elliott Murphy, Christina Rosenvinge, Yoly Saa, Mario Biondi, Ken Stringfellow…

1 Mario Biondi en su rol más crooner

El cantante de soul adulto melódico Mario Biondi (nacido Mario Ranno el 28 de enero de 1971 en Catania, Italia) es bisnieto, nieto e hijo de artistas. Su padre es Giuseppe Ranno, alias Stefano Biondi. Mario comenzó cantando en la iglesia, como tantos nombres del soul a los que admira y a los que estudió e imitó oyendo sus discos: Lou Rawls, Al Jarreau, Isaac Hayes, Ray Charles…

Biondi viene a Bilbao en la gira de su disco 'Crooning Undercover' (23), «un tributo a los 'crooners' tanto por la elección del repertorio como por la centralidad de la voz, su cálido sonido y su atmósfera 'noir'. Integrado en su mayoría por versiones de temas del repertorio soul/jazz internacional, contiene homenajes a compositores e intérpretes como Burt Bacharach, Bill Withers, Julie Andrews, Antonio Carlos Jobim, King Pleasure, Freddy Cole y Al Jarreau, además de algunos inéditos. Entre ellos podemos escuchar sus reinterpretaciones de 'Alfie' (Bacharach), 'Dindi' (Jobim), 'Teach me tonight' (Jarreau) o su primer sencillo, 'My favourite things', tema de Rodgers y Hammerstein popularizado por Julie Andrews en la versión cinematográfica de 'Sonrisas y lágrimas' y poco antes por una extraordinaria versión instrumental de John Coltrane», aclara la información del Arriaga.

Para entendernos, el crooner por excelencia es Frank Sinatra.

EL CONCIERTO: Viernes 11, Bilbao, Teatro Arriaga, 19.30 h, de 21 a 42 €.

2 Christina Rosenvinge en el Gernikako Lekuek 2025

Entre el miércoles 9 y el domino 13 de abril se desarrolla el ciclo de conciertos Gernikako Lekuek, cuyo cartel pone en primer lugar el nombre de Christina Rosenvinge, aunque este finde también habrá bolos interesantes de Dupla, Pi L. T., Chulería Joder, la Broken Brothers Brass Band de Jon Celestino, Chulería Joder!, etc.

El viernes es el gran día de Christina Rosenvinge Hepworth (Madrid, 29 de mayo de 1964), ex Alex y Christina (buf, qué lejos queda eso), quien con su banda actual (las cuatro chicas de la foto: de izquierda a derecha son Xerach Peñate a la batería, la lideresa Rosenvinge a la voz, la guitarra y probablemente los teclados, Amaia Miranda, de Leioa, a la guitarra, y Magalí Datzira al bajo y los teclados), presentará su disco 'Los Versos Sáficos', basado en los versos de Safo, la poetisa de la Antigua Grecia.

Apunta el Gernikako Lekuek: «Suma dos temas inéditos y experimenta con distintos géneros del pop. El álbum incluye adaptaciones de poemas como 'Himno a Afrodita' en clave de rock electrónico y 'Hoy duermo sola' con un aire cabaretesco. Además, el proyecto se complementa con un libro que reúne las letras, un texto de Rosenvinge y fotografías de Pablo Zamora. Con esta obra, la artista crea un puente entre la poesía antigua y la música actual, reivindicando el deseo, la pasión y la libertad».

EL CONCIERTO: Viernes 11, Gernika, Lizeo, 20 h, 15 €.

3 La música para mastines de Catalina Grande, Piñón Pequeño

En Gilipojazz, La Polla Records, Def Con Dos, El Reno Renardo, unos Bad Brains cañís, The Locust traducidos, ¡Delirium Tremens en castellano!, y en general al mejor rock de los 90, pensamos cuando oímos el último disco de los científicos del rock-punk progresivo y sardónico Catalina Grande, Piñón Pequeño, el titulado 'Música para mastines' (Maldito, 25), el cuarto de una carrera jalonada por estos hitos previos: 'Baile vermú' (19), 'La ira de un hombre bueno' (21), y el recopilatorio de estos dos opus, 'Razonables éxitos' (24)

Su canción más famosa es 'Los de la Capi', con el verso «lo mejor de Madrid es cuando vuelvo pa´León». Y es que estos tres sujetos son leoneses, o sea convecinos de Café Quijano, pero en su caso con un tono sarcástico y crudo que supera al de los hermanos de los boleros capitaneados por Manolito el resultón, como se definió este pasado domingo en el Euskalduna.

Dicen los catalinos en su nota de promoción: «Y, finalmente, en 2025 llega nuestro nuevo disco, 'Música para mastines', un ejercicio multidisciplinar de 17 canciones, cada una de su padre y de su madre, las cuáles, sin embargo, encajan y consiguen formar una única obra. Temas que respetan los orígenes, con duraciones muy cortas y letras muy locas; y otros mucho más amplios con temáticas que rozan la novela negra. Desde el punk, al flamenco, pasando por el rap, el pop, el metal e incluso la ópera».

Trae títulos tipo 'Burgos Francia', 'Gorro de piscina negro', 'Barbies en Wallapop', 'Gastos de gestión', 'Lorenzo Lamas', 'Pudrirme en la ITV' (que suena a plagio de Love Of Lesbian), 'Perros con jersey' (joder que sí), 'Peinarme como Rafa Nadal'…

EL CONCIERTO: Viernes 11, Bilbao, Stage Live, shows 20.30 h, 15-18 € (más Garraio).

4 Bustamante inicia nueva etapa con 'Inédito'

En su página de Facebook, que tiene más de 1,1 millón de seguidores, el cántabro Bustamante (David Bustamante Hoyos, San Vicente de la Barquera, 43 años) anunciaba el 17 de enero: «Familia, muy pronto podré anunciaros el Tour Inédito al completo, nuevas canciones y la gira más potente de los últimos años… Empezamos en Illueca el próximo sábado, Madrid y Barcelona sold out, y a continuación Valencia, A Coruña y Bilbao. Vamos a disfrutarlo!!». Illueca es un pueblo de Zaragoza.

El bueno de Busta hablaba de 'Inédito', su undécimo álbum, que vio la luz el 24 de octubre de 2024 de la mano de la multinacional Universal, que lo anunciaba así: «En este disco están las verdaderas influencias pop de la vida de Bustamante adquiridas en su juventud, desarrolladas en su madurez y creadas en pleno auge para el género de este primer cuarto de siglo: pop desde las entrañas, con letras inspiradas en su gente, su entorno o él mismo pero de una manera siempre luminosa, y cantadas como otros estilos más urbanos no permiten en una voz como la de Bustamante, tan limpia y llena de vida como sus letras, escritas como desahogo de luminosidad durante una etapa tan oscura como la pandemia»

Y añade Bustamante, que participa en la composición de todas las canciones, diez en total: «He descubierto que me gusta escribir, y me enfoqué en lo técnico: el verso, la prosa, la métrica… No te voy a decir que se me caían de las manos porque estuve mucho tiempo buscándome hasta que me encontré». Qué majo es Busta…

Y para acabar, anuncia el Campos: «Gira presentación de 'Inédito', nuevo disco compuesto por él dando un cambio de rumbo en su carrera como autor e intérprete. Nadie canta al amor como Bustamante. En esta nueva gira Bustamante ofrece un enorme espectáculo con un repertorio repleto de auténticos hits que han sido número 1 al que se suman las nuevas canciones. Una gira en la que repasa sus más de 20 años de carrera para compartir de nuevo con todos sus fans momentos de buena música en directo, baile y emociones».

El miércoles quedaban 3 entradas a la venta, de visión imperfecta. Y el jueves a primera hora de la tarde ahí seguían. Tic toc, tic toc...

EL CONCIERTO: Viernes 11, Bilbao, Teatro Campos, 20.30 h, de 42 a 62 € (meet & greet 82 €).

5 Yoly Saa, del fútbol sala al Benidorm Fest

¡Vaya currículo! La cantautora Yolanda Saa Filgueira (Pontevedra, 32 años), que ha compuesto canciones para Luz Casal y Malú, está graduada en Educación infantil, jugó a fútbol sala en la Primera División femenina con el equipo Poio Pescamar, y fue una de los 16 concursantes del Benidorm Fest 2024, donde participó con la canción 'No se me olvida', influida por el folklore gallego (esos tambores de fondo).

Según Wikipedia, «comenzó a cantar desde muy pequeña gracias a su padre, quien le inculcó la pasión por boleros como 'Contigo aprendí' o 'Sabor a mí'. A los 13 años le regalaron su primera guitarra por Navidad y empezó a tocar de manera autodidacta (…). Cuando tenía 18 años, influenciada por la irrupción del también cantautor gallego Andrés Suárez, se lanzó a componer sus propias canciones, pero sus conciertos se componían esencialmente de versiones. (…) Por recomendación de una amiga, Yoly Saa se presentó al concurso 'Abriendo ventanas' que lanzó Andrés Suárez en 2018 y terminó ganando. La iniciativa del gallego se centraba en encontrar jóvenes artistas emergentes que le acompañaran como teloneros en sus conciertos, algo que le dio tablas y le enseñó a enfrentarse a un público mayor. También le abrió nuevas puertas en el panorama musical, tanto que en 2020 firmó un contrato con la discográfica Warner Music Spain, algo que sucedió en plena pandemia y de lo que tardó en ser consciente».

Ya tiene tres discos: el EP de debut 'Magma' (2020), 'A golpes de fe' (2022) y 'Mar de Ardora' (2025), el que trae a Bilbao.

EL CONCIERTO: Viernes 11, Bilbao, Cotton Club, 20.30 h, 15 €.

6 Blaumut cantan en catalán

Xavi de la Iglesia (voz, guitarra) Vassil Lambrinov (violín) Oriol Aymat (violonchelo), Manuel Kaprovickas (contrabajo, bajo eléctrico) y Toni Pagès (batería, percusión y voz) dan forma a Blaumut, que se mueven por Cataluña desde 2011. Su pop de cámara es más estimulante que el de los también catalanoparlantes Manel, y goza de un encanto pop a lo Morat en esqueleto. No obstante, Blaumat suenan más adultos y según Wikipedia combinan «el folk con el pop, la música clásica y la canción de autor», y no lo vamos a discutir.

EL CONCIERTO: Viernes 11, Bilbao, Azkena, 21.30 h, 22 €.

7 Elliott Murphy presenta su nuevo disco, 'Infinity'

En la imagen tenemos a su fiel escudero Olivier Durand, al mismísimo songwriter rock Elliott Murphy, a la cantante gallega Luz Casal y a la actriz parisina Françoise Viallon-Murphy. La subió Elliott a su Facebook en agosto, porque iba a actuar en el Festival de La Luz. El caso es que ahora viene a Bilbao con nuevo disco bajo el brazo, el titulado 'Infinity', muy estimable y editado este marzo, y el cual presentará en cuarteto completado por Olivier (guitarra, quizá ukelele), Melissa Cox (violín) y Alan Fatras (percusión).

Hace un año le vimos en el mismo Kafe Antzokia, donde sonaron 20 temas en dos horas y cinco minutos ante 600 almas (fue sold out), congéneres que dieron palmas más veces inducidos desde el escenario que espontáneamente. Sobre el repertorio, hubo tres tipos de canciones: los rocanroles ('Rock n roll rock n roll'), las de rock adulto (tipo 'A touch of kindness') y las arrebatadoramente románticas ('You never know what you are in for', 'On Elvis Preley's brirthday' y 'Drive all night'). Y el mejor tema de esa velada fue un sorprendente, misterioso y lynchiano 'Summertime', versión de un standard todoterreno americano que es muy difícil de resolver bien.

EL CONCIERTO: Viernes 11, Bilbao, Kafe Antzokia, 22 h, 28-32 €.

8 La tienda de discos Power celebra el Record Store Day

Una pinchada matinal con DJ Jonbil (de 11 a 14 horas), y cuatro bolos vespertinos al aire libre (de 17 a 21 h) montados ante la puerta de la tienda, sita en la calle Villarías, que es céntrica, peatonal y tiene numerosos bares cercanos, será la manera en la que la tienda de discos Power celebrará públicamente el Record Store Day o día de las tiendas de discos.

El diseño del cartel desentraña el orden de las cuatro actuaciones. Abrirá el lóbrego eibarrés Xabier Badiola, guitarrista de Sotomonte, con su rol en solitario y acústico, destilando un folk que lo mismo conecta con el vasco de siempre que con el gótico americano actual; y seguirán los bluseros Mississippi Queen & The Wet Dogs (los de la foto), con su vocalista getxotarra Inés Goñi, flamante profesora de la UPV y corista de los Travellin' Brothers de Leioa, los cuales describen o autoetiquetan a su onda en Facebook como «funky rock & soul made in Bilbao».

Luego ocuparán el tinglado los shoegazers y obsesivos Silver Surfing Machine, cuyo líder, Rudy Mental, ha aireado lo siguiente en Facebook: «Este sábado es el Record Store Day, el día dedicado a esos lugares que tantas satisfacciones y discos hermosos nos han proporcionado. Y entre esas tiendas destaca la bilbaína Power Records Bilbao, que además organiza ese día un fabuloso sarao con música en directo, en el que participaremos Silver Surfing Machine junto a otras estupendas propuestas musicales. No se lo pierdan!!!».

Y cerrarán los bilbaínos Sonic Trash, que declaran en la misma plataforma: «Este año celebraremos el Record Store Day en Power Records Bilbao. Y parafrasearemos al Boss: 'Nos escapamos de clase / Teníamos que huir de todos aquellos idiotas / Aprendimos más de un disco de tres minutos que con todas las lecciones del colegio». Hombre, depende del disco...

EL CONCIERTO: Sábado 12, Bilbao, Calle Villarías, 17 h, gratis.

9 Maren en el ciclo 'BBK On Stage!'

Ya llega el cuarto concierto de los cinco que componen la quinta edición del ciclo BBK On Stage!, dirigido al público joven, organizado por la agencia Dekker Events (la del festival Music Legends), y patrocinado por la BBK. Ya han actuado Carlangas, Juancho Marqués y Besmaya, este sábado le toca a la grácil Maren, y lo acabará Paul Alone el 17 de mayo.

La guapísima y risueña Maren, que vive entre Barcelona y Gallarta, divulgará su segundo larga duración, 'Qué lástima' (Altafonte), de lanzamiento aplazado debido a la dana de Valencia (su primer álbum, 'Margaritas y lavanda', se retrasó por la pandemia y vio la luz en 2021). Cuando la entrevistamos decíamos que en la novedad Maren nos evocaba a una Russian Red más manierista y postmodernista y a una Yarea sin autotune, pero bastante urban también ('Tú puedes ver'), entre cambios de tono en una suerte de low fi doméstico algo Sufjan Stevens ('Haría lo que fuera (menos lo que tú quieras)'), pop femenino y feliz a lo Cariño, Melenas y tal ('Desde el otro lado'), dream pop onda Airu ('Ya lo sé, otra vez'), dance ('Haginekaz') y como cima del lote la canción soulera con violines 'Amaiera (Lo que te espera)'. «10 canciones enérgicas, contundentes e inspiradoras para despeinarte y vibrar en directo», promete la hoja promocional.

EL CONCIERTO: Sábado 12, Bilbao, Sala BBK, 20.30 h, 15 €.

10 Lucas Curotto, ex OT 23, con su 'Plan de vuelo Tour'

A GTS (Global Talent Services), la misma agencia de conciertos de Bustamante, pertenece el uruguayo Lucas Curotto, «el artista que destacó en la última edición de OT (2023) por su actitud, estilo y calidad vocal», anunciaba entonces GTS. En Spotify tiene tres discos, y el último es 'Puente aéreo', que vio la luz este marzo y que palpita con buen pop comercial.

Declara Curotto en la hoja promocional del álbum: «'Puente aéreo' es un viaje. Un viaje por la vida que tenía en Barna y la que estoy conociendo en Madrid. Es el viaje desde Uruguay a España por amor, cruzando todo el océano. Es el plan de vuelo de mi nuevo oficio como contador de historias. Es la travesía de encontrar a mi hermano Maximiliano (Calvo, el roquero argentino afincado en Madrid) y despejar la niebla que me impedía despegar gracias a él. Un álbum formado por 11 temas [en físico con un tema extra] que cuentan historias vividas de primera mano, puestas en limpio por la composición y producción de Maximiliano».

Y extractamos de la Wikipedia: «Lucas Curotto Vera (Montevideo, 10 de noviembre de 2000) es un cantante y compositor uruguayo que se dio a conocer por ser finalista de Operación Triunfo 2023. Desde muy temprana edad Curotto fue diagnosticado con TDAH y dislexia, lo que dificultó su desempeño académico. Debido a estas dificultades, decidió dejar la escuela en su adolescencia para enfocarse en su pasión por la música. En 2021 se trasladó a Barcelona (España) en busca de nuevas oportunidades en la industria musical. Durante sus primeros años en el país, se enfrentó a dificultades relacionadas con su situación migratoria, lo que lo llevó a trabajar en diversos empleos informales, como en la construcción y montaje. Posteriormente, obtuvo el permiso de residencia tras formalizar su relación de pareja, lo que le permitió regularizar su situación laboral y comenzar a trabajar en una barbería mientras continuaba persiguiendo su carrera musical».

EL CONCIERTO: Sábado 12, Bolueta / Bilbao, Santana 27, show 21 h, 20 € (VIP 60 €).

11 El bailaor José Viñas en gira norteña

Un bailaor un tanto guindilla, entre lo tradicional y lo moderno pero sin pasarse de la raya, es el gaditano José Viñas (La Línea de la Concepción, 1992), que afronta este finde la ruta del Norte, una minigira flamenca mensual llamada 'Encontrando el Norte' y con estas tres escalas: viernes en el tablao El Moulin de Vitoria (21.30 h), sábado en La Hacería de Zorrozaurre (22 h), y domingo en El Juncal de Pamplona (solo un pase matinal esta vez, a las 13.30 h).

Viñas visita por primera vez el Club Flamenco La Hacería, sito en La Terminal de Zorrozaurre, local que presenta así al artista: «Asiduo de teatros y tablaos de envergadura, como el Teatro Lope de Vega, el Teatro Calderón, Café de Chinitas, Las Carboneras, Tablao Villa-Rosa o La Casa de la Memoria, entre otros, destacan en su trayectoria galardones como el primer premio del certamen Carmen Ledesma en la ciudad de Sevilla, o el título de Bailarín Sobresaliente otorgado en el VI Certamen Coreográfico Del Distrito de Tetuán, Madrid. Con su última creación, 'Vestido de Gala', ha obtenido un gran éxito de la crítica y el público más exigente».

José Viñas bailará escoltado por Juan Debel al cante, Roberto Monteiro a la guitarra y Darío Campos a la percusión.

EL CONCIERTO: Sábado 12, Zorrozaurre / Bilbao, La Terminal, 22 h, 18-20 €.

12 Ken Stringfellow, de los Posies y R.E.M., en sesión vermú

El que escupía al aire en los poperos noventeros The Posies (Bellingham, Seattle, 1986-2021) es Ken Stringfellow, que luego fichó como multi-instrumentista por R.E.M. (1998–2005, metía coros y tocaba teclados, bajo y a veces guitarra) y que también formó parte de la última alineación de los Big Star de Alex Chilton, formados en 1971 y reunidos en 1993, casi dos décadas después de difuminarse, una reencarnación en la que Ken fue bajista hasta 2010, cuando murió Chilton.

Además Ken ha colaborado con Neil Young, Ringo Starr, Patti Smith, Wilco, John Paul Jones, Damien Jurado, Thom Yorke, Nada Surf, Marky Ramone, Brendan Benson, Mercury Rev, Neuman... Aparece en más de 200 álbumes según la Wikipedia en inglés, ha actuado en al menos 95 países de todo el mundo (la mitad de la ONU), y viene divulgando su quinto y último álbum en solitario, 'Circuit breaker' (octubre de 2024), con invitados como Suzy Quatro y Lydia Lunch.

Airea la promotora de su concierto en Bilbao sobre el último disco: «Las partes crudas son cada vez más crudas; los momentos tiernos son cada vez más delicados; y la sofisticación cosmopolita de Ken se ha destilado en una pureza casi cósmica».

EL CONCIERTO: Domingo 13, Bilbao, Crazy Horse, 13 h, 12-15 €.