Los conciertos del finde: Bisbal, Belako, Paco Ibáñez, El Torito, Musiketan, Efecto Mariposa… David Bisnal. 17 citas en absoluto aleatorias, a veces mayoritarias (en el BEC, en Miribilla, en las fiestas de Basauri), abarcando desde teatros con la gente sentada hasta pubs y salas con la gente en pie ÓSCAR CUBILLO Jueves, 10 octubre 2019, 15:53

Liv Sin: Segundo aniversario de la Urban

La sala vitoriana Urban Rock Concept abrió sus puertas el 30 de septiembre de 2017 y este viernes celebra su segundo aniversario con un concierto doble encabezado por los suecos Liv Sin, curiosamente «el primer grupo de talla internacional que pisó nuestro escenario».

A este cuarteto de 'heavy fucking metal' o de 'metal para pecadores' (así se autodefine) surgido en Estocolmo hace tres años lo capitanea la furiosa Liv Jaggrell, ex Sister Sin. La banda anda de gira española de ocho fechas para divulgar su reválida, 'Burning Sermons' (Despotz Records, 19), que sigue a su debut, 'Follow me' (17). «Queríamos explorar un sonido más moderno con algunos sintetizadores en este álbum», dice la chica, una pelirroja con aire a la actriz y cantante Najwa Nimri.

Viernes 11, Vitoria, Urban, 15 €. Horario: 20.30 h puertas, 21 h Soul Dealer, 22.15 h Liv Sin.

One Fest: Con BB Sin Sed, La Granja y más

One Herrera era el representante de Warner en la zona norte. Un personaje muy querido que se encargaba de las ventas de discos y siempre acompañaba a los artistas de la multinacional cuando venían por ejemplo de gira promocional a dar entrevistas.

One murió hace un año de cáncer de pulmón, y no perdió la sonrisa en ningún momento. Ahora un puñado de músicos que se relacionaron con él y sinceramente le añoran, desde los mallorquines La Granja, con los que trabajó en su etapa independiente, hasta Álex Ubago o Marea, de éxito transversal e interoceánico, se suman a un homenaje que debería seguir este orden: el donostiarra Álex Ubago, los bilbaínos Zea Mays, el cántabro Rulo, el navarro Kutxi Romero –el líder de Marea- en trío acústico, el donostiarra Mikel Erentxun en dúo semieléctrico, y ya en formato amplificado dos grupos de solera: los mallorquines La Granja y los sabadellenses BB Sin Sed.

Atención, pues del cartel inicial se ha caído a última hora el gallego Silvino de Aerolíneas Federales por problemillas de salud.

Viernes 11, Bilbao, Kafe Antzokia, 22 h, 10-12 €.

Borja Picó: ¡El cantante de Papawanda!

Qué sorpresa: ¡el cantante de los manonegristas madrileños Papawanda es bilbaíno! ¡Menos mal que siempre le hemos puesto bien! Copiamos de la información del Cotton Club sobre este músico y actor afincado en la capital de España: «Cantante o cantautor, ya que compone sus propias canciones y las canta. Trabaja músicas del mundo, desde el folclore latinoamericano hasta la rumbita española. Letras intimistas combinadas siempre con sentido del humor. Lleva años girando con su antigua banda, Papawanda, y ahora emprende un nuevo proyecto bautizado con su propio nombre, Borja Picó. Ha teloneado a Muerdo, Pedro Pastor, Los Auténticos Decadentes, colaborado con La Pegatina, Club del Río…». En solitario Borja Picó Knörr nos recuerda a Jarabe de Palo pero con más bamboleo.

Viernes 11, Bilbao, Cotton Club, 20.30 h, 8 €.

Inter Arma: De lo abisal a lo bíblico

T.J. Childers (batería), Steven Russell y Trey Dalton (guitarras), Mike Paparo (voz) y Andrew Lacour (bajo) son de Richmond, Virginia, y algunos les consideran la peor banda de la ciudad donde se juntaron en 2006. Su nombre lo escriben en latín y significa 'En tiempos de guerra', su último disco se titula 'Sulphur English' (Relapse 2019), y su estilo aspira al metal contemporáneo y ambiental, con una polaina en el black y otra en el sludge. Como ubicarían ellos mismos, oscila entre lo abisal y lo bíblico.

Madrid, Portugalete y Barcelona son las tres fechas de su periplo español. Entre nosotros encabezarán la denominada 'Iluntasunaren Gaua' (La noche de la oscuridad), un cuádruple cartel completado por tres bandas nacionales: Keziah (Bizkaia, post metal), Totengott (Asturias, doom) y Helevorn (Palma de Mallorca, doom melódico y death metal).

Viernes 11, Portugalete, Groove, 17-10 €. Horario: puertas 21 h; Keziah 21.30 h: Totengott 22.45 h; Helevorn 23.50 h; Inter Arma 01.00 h.

Bullet Proof Lovers: Supergrupo eusko-yanqui

El indomable Kurt Baker, treintañero juerguista aún con gran resistencia a la resaca, es de Portland, Maine, pero vive en Madrid, adonde se mudó por amor. El tipo milita en varios grupos: el Kurt Baker Combo es el más afamado y lo completan tres músicos leoneses, y otro combo suyo es el bautizado Bullet Proof Lovers, quinteto con base en San Sebastián, una suerte de supergrupo en el que también participan miembros de Discípulos De Dionisos y Nuevo Catecismo Católico.

Su amistad comenzó en 2014, ha cristalizado en dos álbumes y para Navidad verá la luz un miniLP con cinco cortes. Antes, este viernes, Amantes A Prueba De Balas darán un concierto en el Shake! y nos avanza Gonzalo NCC: «Tocaremos las canciones de nuestro inminente mini LP junto a unas cuantas de los anteriores trabajos. Será intenso y saldremos a muerte, lo que a veces suele dar lugar a grandes conciertos, a veces caóticos, a veces desastrosos, pero siempre divertidos. ¡Que no se diga que no sudamos la camiseta!».

Viernes 11, Bilbao, Shake, 8-10 €; Horario: 20 h puertas, 20.30 h The Grace of Dionysus, 21.45 Bullet Proof Lovers.

Bisbal: En racha

Hace poco cumplió los 40 años David Bisbal Ferré (Almería, 5 de junio de 1979) y lo celebró por todo lo alto con un concierto en el Teatro Real de Madrid. Surgido de OT y convertido en estrella latina global («Lo más bonito es llevar nuestra bandera y ponérsela a la espalda allá donde vamos. Y eso es lo que más me gusta de la música», ha dicho), Bisbal está viviendo una buena racha: en mayo nació su primer hijo con la actriz y modelo venezolana de 31 años Rosanna Zanetti, en julio se casó con ella en una boda secreta, el 6 de julio dio un gran concierto en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid donde estrenó el single 'Bésame' (hace años que no lanza álbumes), es jurado del concurso televisivo 'La Voz Kids' (en septiembre arrancó la nueva temporada), el pasado viernes 4 de octubre logró el sold out en la plaza de toros de Murcia, y este sábado noche en Bilbao cantará y bailará canciones conocidísimas suyas como 'Bulería', 'Ave María' o 'Esclavo de sus besos'.

Sábado 12, Bilbao, Miribilla, 21 h €; desde 31 hasta 124 € las VIP.

Aretha Soul Divas: Homenaje a la Reina del Soul

Justo cuando el nombre de la difunta Aretha Franklin (Memphis, Tennessee, 1942 -Detroit, Míchigan, 2018) vuelve a ser actualidad gracias a la película 'Amazing Grace', que ahora mismo proyecta en salas de cine un concierto suyo de góspel ardiente rodado en 1972 por el director Sidney Pollack, quien desistió de montarlo ante la dificultad de sincronizar imagen y sonido (sí se editó el LP, que se convirtió en el más vendido de la vocalista y, por ende, en el más vendido de la historia del góspel: dos millones de copias), viene a Vitoria un homenaje a la Reina del Soul repartido entre cuatro afrovocalistas femeninas radicadas en España.

Ellas son Astrid Jones, Juno, Mayka Edjole y Shirley Davis, y las cuatro estarán respaldadas en escena por The Silverbacks, la banda del sello Tucxone Records que acompaña regularmente a Shirley David y que ejecutará un repertorio con clásicos de Aretha Franklin. Esperemos que se alejen de la fiesta gratuita.

Sábado 12, Vitoria, Jimmy Jazz, puertas 22 h, show 22.30 h; 18-22 €.

The Godfathers: Nueva formación

Si este bolo doble fuese un combate de boxeo, por KO claro y temprano vencerían Los Padrinos ingleses a Las Patillas Flameantes finlandesas. Y es que son mucho los londinenses The Godfathers, que cerrarán en el Hell Dorado su enésima gira española con esta hoja de ruta: Madrid, Burgos, Bergara, Oviedo, Liérganes, martes día libre, Logroño, Zaragoza, Valencia y Vitoria.

Andan divulgando su disco en directo 'This Is War' en formato quinteto, con su líder de siempre, Peter Coyne, a la voz y la rabia, y sus nuevos escuderos, a saber: Billy Duncanson (batería, ex Heavy Drapes), Wayne Vermaak (guitarra, ex The Great St. Louis), Jon Priestley (bajo, ex The Damned) y Richie Simpson (guitarra, ex Heavy Drapes).

Sábado 12, Vitoria, Hell Dorado, puertas 21.30 h, show 22.30 h, 18-21 € (socios 16 €).

Southside Johnny & The Asbury Parks: Entradas agotadas

El noveno ciclo Music Legends está rematándose con éxitos de público en sus citas más recientes: entradas agotadas con antelación para los conciertos de John Mayall la semana pasada y de Southside Johnny este sábado, o sea que no les coja el toro a los interesados y se queden en la calle en las fechas que quedan con la pianista sudista Marcia Ball (20 de noviembre) y los mitos del pop The Zombies (16 de diciembre).

Este sábado Southside Johnny, amigo e influencia mutua de Bruce Springsteen y de Miami Van Zandt (éste incluso militó en la banda), vendrá al frente de la gran banda (ocho en tarima: Southside, batería, guitarra, bajo, teclas y tres vientos) que gestó en 1975 en Nueva Jersey y con la que cantará unas veinte canciones, entre ellas versiones de Tom Waits ('Gin Soaked Boy'), Springsteen ('Sherry Darling'), Cream ('Sunshine of Your Love') o Sam Cooke (en el bis 'Having a party').

Sábado 12, Bilbao, Sala BBK, 20 h, 28 €.

Opera Magna: Metal sinfónico valenciano

Power metal sinfónico en castellano, con dejes de Avalanch y Rhapsody según sus factótums, y también de Ars Amandi o Saurom según nosotros por eso de la lengua vernácula y la persecución de la épica en títulos tipo 'Torquemada' (versión de Avalanch), 'Mi reino, el olvido', 'Hijos de la tempestad' o 'El último caballero'.

El ahora sexteto se juntó en Valencia en el año 2000 y recala en Bilbao con un escenario especial para representar su trilogía progresiva y romántica 'Del amor y otros demonios', editada en tres capítulos en 2014,15 y 19.

La entrada VIP da derecho a esto: acceso a la prueba de sonido, póster firmado por la banda, acreditación conmemorativa, fotos con la banda y acceso al mini-show 'El último caballero – acústico'. Jo, ya nos podrían invitar a este sin enchufe.

Sábado 12, Bilbao, Stage Live, puertas 20 h, 12-15 € (entradas VIP 30 €).

King Sapo: Para oír del tirón

«Banda de rock que actualiza el sonido puente entre los 70 y los 90». Así se define en Facebook este cuarteto experto y formado por Jesús Trujillo (voz), Andrés Duende (guitarra) y Javier Planelles (batería), los tres exmiembros de los extintos hardroqueros Eldorado, más José Alberto Solís (bajo, Wyoming y Los Insolventes y más bandas).

King Sapo son madrileños y el viernes recalan en Santander y el sábado en Bilbao dentro de la gira de más de 50 conciertos dados con 'Niño Gurú', su debut fonográfico, nueve cortes que siguen una línea argumental por lo cual se aconseja oír el álbum del tirón y que nos recuerdan a RHCP, La Vacazul, Sexy Zebras…

Sábado 12, Bilbao, Azkena, puertas 21.30 h, show 22 h, 10 €; más Tobogán.

Belako: En el maratón EiTB

El sábado se celebra en el BEC el sarao 'EiTB Jaia 2019', y del colofón se encargará la emisora juvenil del entramado público, Gaztea, que montará su 'Concierto Imagin Gaztea', un cartel triple rematado por los Belako de Mungia dando su último concierto en España antes de viajar a México durante una semana para actuar en dos festivales (¡salen a las 12 de la medianoche!), los Rural Zombies de Zestoa que abrirán la terna dando el último concierto de su trayectoria pues arrojan la toalla, e Izaro, la grácil, frágil y políglota cantautora pop vizcaína, que saldrá en segundo lugar.

Las entradas valen 12 euros y 3 de ellos se derivarán al 'EiTB Maratoia', que se enfoca en la lucha contra el cáncer infantil y que ya lleva veinte ediciones.

Sábado 12, Barakaldo, BEC, Sala Cubec, 22 h, 12 €.

Efecto Mariposa: En los sanfaustos de Basauri

El quinteto malagueño liderado por la cantante Susana Alva y el bajista y guitarrista Frasco G. Ridgway ultima la gira de su séptimo álbum oficial, 'Vuela' (Sony, 18), dando un concierto en fiestas de Basauri, donde se desenvolverá su pop a lo Amaral (sobre todo), Ella Baila Sola, Vanesa Martín, El Sueño de Morfeo, etc.

Su show tendrá lugar en las jaiak de San Fausto, que cuentan con otras fechas melómanas reseñables: el martes 15 de octubre (día del jubilado) albergará el programa 'Míticos 70', que reúne a nuestro amigo Micky, al galán Lorenzo Santamaría y a la eterna Jeanette (este show es entresemana, empieza a las 22.30 y los últimos metros parten a las 11; una queja: ¿por qué los conciertos de fiestas son tan tarde?, ¿para evitar que podamos ir los de fuera de los pueblos, sobre todo los días de labor?), el viernes 18 Danza Invisible y el sábado 19 Boikot.

Sábado 12, Basauri, Plaza Arizgoiti, 22.30 h, entrada libre.

Kim Lenz: En Vitoria, Bilbao y Eibar

Vocalista de country baladista y de rockabilly arañador, la felina californiana Kim Lenz regresa por estos andurriales al frente de su banda española de postín completada por Mario Cobo (guitarra solista; ahora con Loquillo, antes con Los Mambo Jambo y The Nu Niles); Dani Álvarez (guitarra rítmica; Nat Simons) Alfonso Álcala (bajo y contrabajo; ahora con Loquillo, Red Passenger), Blas Picón (batería y armónica; ex Nu Niles, ahora con Brioles y con carrera blusera propia) más María Esteban Moreno (coros, ex Red Rombo).

La pelirroja de Los Ángeles dice que le gustan Big Sandy, Janis Martin, Wanda Jackson, Faron Young, Gene Vincent, Rose Maddox o Roy Orbison, y su último álbum lo lanzó en 2018 y se titula 'Slowly Seeding'.

En Bilbao saldrá a escena a eso de las 2 del mediodía, en el Auditorio del Museo Marítimo, dentro de una triple sesión del 'Rabba Rabba Girl', ya saben, los conciertos de presencia especial femenina. Esta jornada del 'Rabba Rabba Girl!' será triple y se prolongará desde la mañana hasta la tarde: a eso de la 1 saldrá el delicado grupo getxotarra Rosebud, a las 2 la rockabilly Kim Lenz, y a las 8.30 Liza Colby, una mujer de armas tomar.

Sábado 12, Vitoria, Hell Dorado, show 13.30 h, 12-15 € (socios 10 €). Domingo 13, Bilbao, Auditorio Museo Marítimo, 13 h, entrada libre; más Rosebud. Domingo 13, Eibar, Portalea, 19.30 h, 10 €.

Héctor Acosta: El Torito del merengue

La sala destaca que esta dominical es «su única presentación en el País Vasco». Se refiere a Héctor Elpidio Acosta Restituyo, cantante dominicano de merengue, bolero y bachata de 52 años. Nació en la comunidad Los Arroces y creció en el barrio San Pablo, siempre en la ciudad de Bonao. Es el mayor de dos hermanos. De niño cantó en el coro de la iglesia y quería ser beisbolista. En los 90 lideró a la banda dominicana de merengue Los Toros Band, y de ahí viene su apodo, El Torito. En solitario ha cantado duetos con Alejandro Fernández o Don Omar, y entre sus éxitos él señala los títulos 'Lo que tiene ella', 'Me voy', 'Perdóname la vida', 'Mi niña', 'Primavera azul' y 'Me duele la cabeza'.

Domingo 13, Bilbao, Santana 27, puertas 21 h, show 22.30 h. Precios: anticipada general 15 €; anticipada VIP 30 €; anticipada platino 50 €; siempre más gastos de gestión.

Lizanne Knott: El Musiketan adelanta la hora

La 27ª edición del ciclo de conciertos en pequeño formato Musiketan, patrocinado por EL CORREO, comienza este domingo y la gran novedad es que sus encuentros, siempre en domingo, comenzarán una hora antes: a las 7 de la tarde, para que dé tiempo a todo. En total serán 14 conciertos, no faltará Elliott Murphy en enero, cerrará el curso el 7 de junio Kate Rusby, y lo abrirá este domingo la cantautora americana Lizanne Knott oficiando en solitario. Lizanne ya actuó en el Musiketan en 2012 y encantó a la parroquia.

Lizanne Knott es de Pensilvania, etiqueta a su estilo como 'americana', oyéndola da la sensación que su onda es flotante y delicada, el Belfast Telegraph dijo que tiene una sensualidad susurrante, y se puede imaginar por dónde van los tiros sabiendo que ha compartido carteles con Shawn Colvin, Joan Osborne, Josh Ritter, Suzanne Vega, etc. Su novísimo disco, 'Bones & Gravity', vio la luz el pasado 4 de octubre.

Domingo 13, Bilbao, Sala BBK, 19 h, 12 €.

Paco Ibáñez: 50 años del Olympia

Informa la web del teatro Campos Elíseos: «En diciembre de 1969, el Olympia de París se abarrotó de personas que se identificaban con el artista, convirtiendo a Paco Ibáñez en un icono de miles y miles de vidas. En 2019 el artista ha vuelto a París a celebrar estos 50 años, con un lleno total, seguido de una gran gira por España y Latinoamérica»

En ese disco caben adaptaciones de Góngora ('Déjame en paz, amor tirano'), Quevedo ('Es amarga la verdad'), Alberti (la celebérrima 'A galopar'), Lorca ('Canción de jinete'), Manrique ('Coplas por la muerte de su padre'), Celaya ('España en marcha', 'La poesía es un arma cargada de futuro'), Goytisolo ('Palabras para Julia'), Blas de Otero ('Me queda la palabra'), Miguel Hernández ('Andaluces de Jaén') o, claro, Georges Brassens ('La mala reputación').

El propio interfecto, Francisco Ibáñez Gorostidi (Valencia, 20 de noviembre de 1934), tiene página en Facebook, donde enumera entre sus influencias a Atahualpa Yupanqui, Georges Brassens y Jesús Rafael Soto, y donde se describe así: «Músico compositor, intérprete y difusor por todo el mundo de la poesía en castellano (España y Latinoamerica desde el s.XIII hasta nuestros días). Artista total que une poesía, música y artes plásticas; artista comprometido y humanista».

Hum… Esperemos que no le dé por soltarnos el mitin ahora que estamos a un mes de otras elecciones generales.

Domingo 13, Bilbao, Teatro Campos Elíseos, 20 h, entradas desde 33,50 hasta 51,50 €.