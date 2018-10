Los conciertos del finde: BIME Live, Eñaut Elorrieta, Vargas Blues Band… Eñaut Elorrieta actuará en el Teatro Arriaga. / Maite Bartolomé El BIME en el BEC, la delicada Cara Dillon en el Musiketan, el líder de KenZazpi comenzando su gira en solitario por teatros, Javier Vargas estrenando recopilatorio, más los suecos Hynos y los yanquis YOB importando metal… ÓSCAR CUBILLO Jueves, 25 octubre 2018, 17:25

Este fin de semana llega a Bizkaia cargado de conciertos para todos los gustos. El festival BIME Live, el hermano pequeño y otoñal del BBK Live, recalará en el BEC, y salas como Santana 27, La Nube y el Teatro Arriaga ofrecerán actuaciones muy interesantes.

6º BIME Live: Una treintena de actuaciones en dos días en el BEC

Viernes 26 y sábado 27, Barakaldo, BEC, puertas 18 horas, entrada diaria 50 €, bono dos días 90 €

A cada año que pasa más sintético, e incluso liviano, y desde siempre conceptualmente post-urbanita y pretendidamente moderno (por contemporáneo y de influencia inglesa), el festival otoñal bajo techo BIME (Bizkaia International Music Experience) se enfoca cada vez más a la electrónica y al baile y en su sexto cartel se echan de menos grandes atractivos transversales como los que hemos disfrutado en ediciones anteriores en los inhóspitos y umbríos pabellones del BEC, nombres como The National, PJ Harvey, Macy Gray, Benjamin Clementine, Einstürzende Neubauten, Franz Ferdinand, Suede, Los Planetas… Aunque, dicho sea en descargo de la organización, se les cayó in extremis la cabeza de cartel: M.I.A.

No obstante, la plancha de este año ofrece conciertos con gancho, algunos solapados con otros similares. Por ejemplo el viernes, el día más flojillo de los dos del BIME Live, apostaríamos por Belako (20.55 h) y por Editors (00.25 h), y si nos ponemos melancólicos y llorones por Damien Jurado (22.10 h). Y en la segunda y última jornada, la sabatina, hay más tela que cortar con Kurt Vile (20.50), Stephen Malkmus (22.10 h), MGMT (23.30 h) y el subyugante hombre electrónico Jon Hopkins (02.15 h), por ejemplo.

Eñaut Elorrieta & Kaabestri String Ensemble: El estreno de 'Harian'

Domingo 28, Bilbao, Teatro Arriaga, 19 horas, precios entre 7 y 16 €

El líder de KenZazpi, Eñaut Elorrieta Larruzea (Gernika, 1975), aprovechando que su grupo se haya en un período de stand by, encara una etapa de conciertos en solitario por teatros en los que le acompañará el quinteto de cuerda Kaabestri String Ensemble, formado por cinco profesionales de la OSE (Orquesta Sinfónica de Euskadi): Óscar López Celaya, Arkaitz Martínez Echeverría, Igor Torre Orbegozo, Jon Larraz Mozo y el último fichaje, el de Paloma Torrado.

Nos cuenta Eñaut, exprofesor de Ciencias Físicas: «El ambiente que se crea con el quinteto de cuerda es más orgánico y me lleva a cantar más desde el estómago que desde la garganta. El centro de masa del ritmo es más cambiante y flexible, lo que me impulsa a buscarlo por diferentes instrumentos en cada parte de una canción, y al mismo tiempo le da más libertad para poder bailar con la voz encima de las cuerdas».

Para esta gira ha editado cuatro canciones en formato digital únicamente, y las ha reunido bajo el apelativo de 'Harian'. En ellas ha sublimado su sensibilidad cantautoril de proyección pop, y para lograrlo ha requerido de los arreglos del getxotarra Fernando Velázquez (mano derecha sinfónica de Pasión Vega y autor de bandas sonoras como 'El orfanato' o 'Lo imposible'), el mexicano Carlos Monfort (afincado en Barcelona desde los 18 años, arreglista de la banda catalana Blaumunt y violinista de Silvia Pérez Cruz) más el exlíder de Itoiz, el motrikuarra Juan Carlos Pérez (a quien en este trabajo se le nota aún bajo el influjo de la profecía de Ezekiel).

Para completar el respertorio del concierto, Eñaut echará mano de las cuatro nuevas piezas, de varias de su recomendable debut en solitario 'Deserriko kantak' (2013) y, claro, de éxitos de KenZazpi.

Más adelante actuará en otros auditorios vizcaínos, como los de Santurtzi (2 de febrero, sábado, Serantes) y Mungia (16 de febrero, sábado, Olalde).

YOB: Desde la cama de un hospital

Viernes 26, Bilbao, Santana 27 (sala Black), 18-23€; horario: puertas 19.30 h, Wiegedood 20.15 horas, YOB 21.30 horas

Teloneado por el trío black metal de Gante, Bélgica, Wiegedood, el trío de Eugene, Oregón, YOB aireará su doom modernista por Bilbao, Madrid y Barcelona. Liderado desde su fundación en 1996 por el guitarrista y vocalista Mike Scheidt, comparado con tótems tipo Neurosis, Sleep y Electric Wizard, y vinculado durante toda su trayectoria a diversas escenas metaleras extremas y underground (doom, stoner, sludge, post-metal…), el trío de metal fantasmal anda girando con su octavo disco oficial, 'Our Raw Heart / Nuestro crudo corazón' (Relapse, 18), compuesto mientras Mike Scheidt estaba convaleciente en la cama de un hospital y cruzado por vetas que algunos califican de psicodélicas.

La banda YOB en un acantilado.

Vargas Blues Band: El Rey del Blues Latino

Sábado 27, Bilbao, Azkena, puertas 21.30 horas, show 22.00 horas, 15-18 €

A sus 59 años, el veterano guitarrista de blues-rock Javier Vargas estrena entre nosotros su último álbum, 'King Of Latin Blues' (Warner, 2018), un doble recopilatorio con 29 cortes entre los que caben el primer single 'Don't Let The Children Cry' (grabado con el cantante John Byron Jagger, sobrino de Mick, y el guitarrista Steve Hunter, que ha tocado para Aerosmith, Lou Reed, Alice Cooper, etc.), 'How Verso Are You? (con el guitarrista Devon Allman y el teclista Reese Wynans), 'Chill Out / Sácalo', 'Blues Latino', 'Sangre española', 'Parisienne Walkways' (en formato Vargas, Bogert & Appice) o 'Walking The Back Streets And Crying'.

Vargas dará más de 60 conciertos este 2018 y recibirá su octavo disco de platino por haber vendido más de 300.000 copias legales, un mérito excepcional si consideramos que etiqueta a su estilo como blues. Le vimos en mayo de 2015 en la misma sala Azkena, donde tocó unos 23 temas en 133 minutos sin bis y con pocas versiones (Z.Z. Hill, Freddie King, una de Beck, Bogert & Appice…). Después, charlando en el camerino, nos dijo que había dado 3.500 bolos con la Vargas Blues Band, 400 de ellos en Alemania. A día de hoy ya llevará unos 3.700, ¿no?

Hypnos: Heavy rock vikingo

Domingo 28, Santutxu, La Nube, 20 horas, 7-10 €

Los rubios melenudos Linus, Oskar W, Pontus, Anton y Oskar B forman Hypnos, un quinteto surgido en Gotemburgo, Suecia, que autodefine a su estilo como 'heavy rock'. Su último álbum se titula 'Set Fire To The Sky' (Pega fuego al cielo), suena a híbrido de UFO y los Hellacopters, y se puede oír en Bandcamp. Los suecos, que empiezan a tocar y a sudar y a veces acaban con el pecho vikingo al aire, cerrarán entre nosotros su gira española de cuatro fechas sin descanso: Barcelona, Benidorm, Madrid y Bilbao. Y al loro, que es posible que se agoten las entradas en La Nube.

Cara Dillon: La segunda cita del Musiketan

Viernes 26, Sopela, Kurtzio Kultur Etxea, 20.00 horas, 12€. Domingo 28, Bilbao, 26 Musiketan, Sala BBK, 20.00 horas, 12 €

La segunda sesión de la 26ª edición del Musiketan, la serie de conciertos en pequeño formato patrocinada por EL CORREO, la protagonizará el domingo la vocalista norirlandesa Cara Dillon (Dungiven, 1975), dotada de la típica voz delicada y todoterreno (folk, celta, country…) y fogueada en múltiples formaciones. Ha colaborado con Mike Oldfield, ha militado en el supergrupo Equation, ha metido su voz en películas de Disney, y suele actuar en dúo con su marido Sam Lakeman, que la acompaña al piano y la guitarra (en tal formato actuarán este finde en Sopela y Bilbao) y con quien ha tenido tres hijos: los gemelos Noah y Colm, más Elizabeth, la benjamina, cuyo nacimiento cambió la voz a su madre, bajándola un semitono.

Cara Dillon gira con éxito por China y entra en las listas indies británicas, lo cual da idea del atractivo transversal de su personalidad artística. Ella ha dicho: «Por lo que a mí respecta, uno puede ir a donde una canción le lleve. La melodía y el mensaje están en primera línea de todo lo que hago. Realmente no me importa de dónde viene la canción, su antigüedad o quién la cantó por primera vez. Se trata de si me llega, de si me hace sentir, si me obsesiona de alguna manera, de si necesito cantarla».