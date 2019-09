Los conciertos del finde: El Arrebato, Pablo Milanés, Burning, Javiera Mena, Coti, Ismael Serrano… Una docena de citas entre el electropop danzón y la esencia cantautoril, del metal profundo hasta el rock cheli, del almíbar andalusí al pasodoble capitalino ÓSCAR CUBILLO Jueves, 26 septiembre 2019, 16:44

El Arrebato: veinte años con 'Abrazos'

Abrazo, corazón, amor y beso son vocablos que no se le caen de la boca a El Arrebato (Francisco Javier Labandón Pérez, Sevilla, 50 años cumplidos el 1 de septiembre). Autor del himno del Sevilla Fútbol Club (el de «sevillista seré hasta la muerte…»), hombre pegado a un pañuelo en la frente (pero es dueño de un cabello frondoso, ¿eh?) e icono del pop aflamencado optimista, ternurista y buenrollista actual (no le ruboriza pisar terrenos almibarados).

El caso es que Labandón celebra sus 20 años de travesía en solitario (antes lo intentó con el grupo sevillano Piel Morena, 1988-89) lanzando el disco recopilatorio 'Abrazos' (Universal, 19). Se trata de un recopilatorio de éxitos regrabados con la ayuda de amigos de la farándula (El Barrio, Antonio José, Miguel Poveda, Pastora Soler, Rosana, India Martínez...).

Dice El Arrebato que es un álbum «muy importante, ya que cuenta con una gran carga emocional y sentimental».

Viernes 27, Bilbao Palacio Euskalduna, 20.30 horas. Entradas de 24 a 65 euros.

Ismael Serrano: entradas agotadas

El cantautor progre madrileño y cuarentañero Ismael Serrano Morón, el del hit sesentayochista 'Papá, cuéntame otra vez', ya presentó en febrero en el Arriaga bilbaíno y en el Principal vitoriano el disco intimista y en solitario 'Todavía' (Sony), grabado en directo en Argentina frente a una reducida audiencia compuesta por sus amigos, a los que regaló un tema inédito: 'Crucé un océano'.

Pues ha logrado vender todas las entradas en la anticipada para su visita a Basauri con ese mismo show teatralizado y parlanchín, una suerte de ensayo general previo al presunto concierto en sí y en el que Serrano habla con el invisible regidor, recuerda a un amor del pasado que irá a verle y cuela alguna versión (quizá Paco Ibáñez, puede que Silvio Rodríguez…).

Viernes 27, Basauri Social Antzokia, 20.30 horas. 20 euros. Entradas agotadas

Burning: en la gira de despedida

Sigue 'No va más', la gira de despedida de los Burning (Madrid, 1974) pilotados por el pianista, vocalista y superviviente Johnny Cifuentes, de 64 años. Ya pasaron por Barakaldo con entrada libre, no pocos vizcaínos también vieron a los capitalinos en el burgalés Festival de Tobalina también gratuito, y ahora recalan en el Kafe Antzokia, en una cita de abono que se asegura será su última fecha por estos pagos provinciales.

Sobre el mismo tablado del Antzoki vimos a Burning en abril de 2017, en la gira 'Corre conmigo 2017', cuando dijo Johnny: «Hemos venido a Bilbao en todas nuestras épocas. En los tiempos de puta madre y en los tiempos más difíciles. Gracias por estar siempre ahí…».

Pues Burning siguen estirando su última buena etapa, empapada incluso de country rock caballista, aguileño y stoniano. O sea que se espera que sea el del viernes un buen bolo donde no falten canciones como 'Jim Dinamita', 'Qué hace una chica como tú en un sitio como este', 'Mueve tus caderas', 'Es especial', 'No es extraño que tú estés loca por mí' o 'Una noche sin ti' (la de «dan las 6, sintonizo a Los Stones, recuerdos del pelo largo, viejos blues, queridísimo Eric Burdon»). Y seguro que Johnny dice algo así, como también soltó en 2017: «Muchas gracias, sois la hostia, me hacéis sentir de puta madre, uf»,

Viernes 27, Bilbao Kafe Antzokia, 22 horas. 25-30 euros + Desvariados

Ray Collins' Hot-Club: nuevo curso en Hell Dorado

El Hell Dorado vitoriano comienza este finde el curso 2019-2020, su decimonovena temporada ya, con dos esperadas y espectaculares veladas protagonizadas por la mini-big band teutona Ray Collins' Hot-Club, que viaja solo para estos dos conciertos.

Su líder es el vocalista, vibrafonista y guitarrista Ray Collins, que viste siempre con distinta chaqueta. Y su repertorio es de rock and roll retro, ritmo y blues de gran tonelaje, boogie woogie con tesón y swing movedor que nos evoca a Bill Haley & The Comets, Imelda May, Hillbilly Moon Explosion, Louis Jordan, la Roomful Of Blues, James Hunter, la Royal Crown Revue, Ray Gelato… O sea, para no dudar en asistir.

Viernes 27 y sábado 28, Vitoria Hell Dorado, 22.30 horas. 21-24 euros (socios, 19 euros).

Rhapsody Of Fire: el inicio de una saga

Durante cinco días sin descanso, de miércoles a domingo, los metaleros italianos Rapsodia de Fuego estarán girando por Vigo, Oviedo, Vitoria (¡el viernes!), Albacete y Sevilla. Divulgan su decimosegundo álbum oficial, 'The Eight Mountain' (AFM Records, 19), el primer capítulo de una nueva saga bautizada 'The Nephilim's Empire' y forjada con power metal sinfónico a modo de banda sonora imaginaria.

Los rapsodas salen de Trieste, donde se gestaron en 1993. Actualmente son Giacomo Voli (voz), Alex Staropoli (teclas; líder y único miembro original, quien entre sus influencias reconoce a Alter Bridge, Queen, Dio, Rammstein, Yngwie, Europe…), Roby De Micheli (guitarra), Alessandro Sala (bajo) y Manu Lotter (batería).

Viernes 27, Vitoria Urban Rock Concept. Apertura de puertas, 21.30 horas. 22-26 euros + Silvania y Atreides.

Javiera Mena: pícnic en el parque

Dos conciertos con entrada libre, el viernes en Bilbao y el sábado en Irún, dará la chilena Javiera este fin de semana por el solar vascongado. Javiera Alejandra Mena Carrasco, que nació hace 36 años en la capital Santiago, hace pop electrónico danzón con lírica cuidada (afirma que no le ve el lado superficial al pop) y se declara influida por Juan Luis Guerra y Los 440, Aphex Twin, The Carpenters, Quilapayún, Sonic Youth, Stereolab, The Prodigy y Juan Gabriel.

El año pasado lanzó su cuarto disco oficial, 'Espejo', donde entre capas de electropop bailable cuela el reggaetón 'Intuición', y este año ha actuado en el festival Coachella y lo hará en el Parque Doña Casilda el viernes, en el ciclo 'Musika parkean', cuyo cartel indica «Por favor, pisad la hierba» y que en ediciones anteriores ha hollado céspedes guipuzcoanos: Urgull, Miramar, Zarautz…

Este es el primer evento vizcaíno de 'Musika parkean', una iniciativa dirigida por Xabier de la Maza que funciona desde 2009 mediante la captación de patrocinadores. Sus responsables aseguran: «Proponemos la recuperación de dos tradiciones: música y pícnic en los parques».

Viernes 27, Bilbao Parque Doña Casilda, desde las 18 horas. Entrada libre + Dr. Maha's.

Gold: confortable gelidez

Copiamos, pues no somos tan líricos: «Gold une frío con confort, amor con muerte, esperanza con desesperación, el declive de una civilización con traumas personales. Su nuevo álbum, 'Why Aren't You Laughing?', nos muestra el post-todo. Su más íntimo y personal trabajo. Enlazando suavemente black metal, post-punk, dark pop y la inigualable voz de Milena Eva, su música llega a nuevas cotas».

Gold salen de Rotterdam, Holanda, debutaron fonográficamente en 2012 y sobre el gótico, atmosférico, coetáneo y marcial opus 'Why Aren't You Laughing?' asegura el Kerrang que suena como The Cure con la melancolía en el tope.

Gold (Oro) se hallan en gira ibérica: Barcelona, Madrid, Lisboa, Oporto y Portugalete. La foto que elegimos se la sacaron «en la frontera entre Francia e Iberia», según su terminología, o sea en los Pirineos.

Viernes 27, Portugalete Groove. Meido 20.30 horas y Gold 21.45. 17, 50 euros

2º Getxo Sound Fest: cinco cimas

Tras reunir el año pasado a unas 3.000 almas durante dos jornadas albergadas bajo la carpa erigida en la Plaza Estación de Las Arenas (junto al metro, estación Areeta) y amenizadas por reclamos como La M.O.D.A., Iván Ferreiro o unos Smile inspiradísimos, la segunda edición del Getxo Sound Fest celebrará también durante dos jornadas la parte principal de su cartel y bajo la misma carpa. Entre los nueve grandes conciertos que organiza este finde, señalaremos los cinco con más tirón.

El viernes, jornada de pago, hay cuatro bolos: abrirán fuego los premeditadamente marginales de la margen derecha Duobite (19 h) y los comerciales Mäbu (19.45 h, estos viven en Madrid y canta la hija de Sergio y Estíbaliz), y después montarán el sarao electro pop los dos cabezas de cartel del día, los madrileños Miss Caffeina (21 h), con su disco 'Oh Long Johnson', y luego los barceloneses Dorian (22.30 h), con el deje melancólico, urbanita, noctívago y popular de su disco 'Justicia universal', que en octubre-noviembre representarán en gira por México y USA.

El sábado es una jornada más roquera y orgánica. Atención, pues la abrirán al mediodía y con entrada libre Los Coronas (13 h) madrileños, el combo instrumental de surf, pasodoble y spaghetti western donde militan varios de Sex Museum y que rulan a tope de guitarras y con las pinceladas de la trompeta de su miembro ucraniano.

Y por la tarde vuelven los bolos de abono al Getxo Fest. Abrirán plaza Debajo del Paraguas (19 h), algo así como La Oreja de Van Gogh de Bilbao, y los getxotarras reactivados para esta cita Fakeband (19.45 h), aperitivos de los cabezas de cartel que son el argentino Coti (21 h), quien en verano actuó con la banda municipal de Santurtzi en las fiestas de la villa portuaria divulgando su directo con orquesta de cuerdas 'Coti Sorokin y Los Brillantes en el Teatro Colón-2017', y el madrileño panamericano Depedro (22.45 h), cuyo último disco es de canciones para niños y se titula 'Érase una vez'.

Viernes 27 y sábado 28, Getxo Plaza Estación de Las Arenas Bono, 45 euros y entrada de día, 30. Los Coronas actúan gratis el sábado a las 13 horas.

Dimetal Fest: avalancha de metal

Dima, municipio de la Bizkaia profunda a los pies del Urkiola, organiza un festival metalero bautizado Dimetal y que comenzó como reunión de aficionados con entrada libre. Sin embargo, la cosa ha ido creciendo hasta esta quinta edición, un cartelón de pago del que solo protestan los haters habituales de las redes, pero ya se sabe esa es gente con necesidad de cariño, de que les hagan caso. Pues que vayan a ver los ternurismos de El Arrebato y se olviden del metal, ¿no?

El Dimetal arranca el viernes con un puñadito de bolos, estos cinco: 20.30 h Eleventh Plague con su deathcore, 21.40 h Uckaia, 23 h Elbereth, 24.15h Knives y 2.00 h Balmog.

Pero el sábado, sobre cuatro escenarios, la descarga será brutal. Tomen nota: 18 h Hex, 18.30 h Legen Beltza, 19 h el doom salmantino de El Altar del Holocausto, 19.45 h los asturianos Soldier, 20.30 h los vizcaínos Rise To Fall con el héroe de la guitarra Dann Hoyos en sus filas, 21 h Leyenda, 21.30 h los navarros Koma, que han resucitado y les va mejor que nunca, 21.45 h The Broken Horizon, 22.30 h Strikeback, 23 h los alemanes pioneros del thrash desde 1982 Destruction (los de la foto), 23.15 h Izatefaltsua (sustitutos de Boneflower, que se han caído del cartel), 24 h Orion Child, 24.30 h los también germanos Bonfire facturando heavy metal desde 1972, 24.45 h Misanthropy, 01.30 h los baleares Trallery, 01.30 h Fear Crowd, 02.30 h Childrain, y 03.30 h Insaniam.

Viernes 27 y sábado 28, Dima Plaza del pueblo 25 euros.

'MarAmante': el adiós de la ría con duende

Este sábado se cierra la 14ª edición de 'Una ría con duende', serie anual flamenca patrocinada por el Ayuntamiento de Bilbao aunque su propuesta es más modesta que la de los Viernes Flamencos del Teatro Barakaldo o la del Ciclo Flamenco BBK. En total, son cuatro actuaciones sabatinas sucesivas: en los Tinglados del Arenal, la Biblioteca de Bidebarrieta, la Iglesia de La Encarnación y la que cierra el programa, la del Bilborock este finde, la única de pago (sin contar los talleres especializados).

Este sábado, en la antigua iglesia de La Merced, o sea el Bilborock, se desplegará el espectáculo de baile 'MarAmante', de la compañía de Marina Perea y Lucía Ruibal. La letra y música corren a cargo de su padre, el cantautor Javier Ruibal, al que recientemente vimos actuar en el Getxo Folk, invitado por la cantautora colombiana Marta Gómez, y sirviendo algunas de las mejores sensaciones del flojo festival (la otra buena fue la fadista Mariza).

Según la organización, «'MarAmante' quiere reflejar en clave flamenca el conflicto provocado por la dualidad entre la emoción y la razón en el ser humano, simbolizados aquí por la mar y la roca. La mar representa la emoción, la pasión, lo irracional, ese impulso que te lleva a vivir desde la libertad. La roca, por el contrario, representa la razón, la entereza, la firmeza, los límites adquiridos (educativos, heredados, culturales…)».

Sábado 28, Bilbao Bilborock, 20 horas. 10 euros

The Machetazo: de Musikene a Nueva York

Jorge Castañeda (piano), Daniel Juárez (saxo), Nacho Fernández (guitarra), Darío Guibert (contrabajo) y Mikel Urretagoiena (batería, el único vasco del quinteto) son aún jóvenes y residen en Madrid, aunque estudiaron en el Conservatorio de Música del País Vasco, es decir en el Musikene donostiarra.

También han vivido y estudiado en Nueva York, donde compartieron apartamento durante varios meses y donde elaboraron su debut titulado '1290 Prospect Place' (Errabal, 2016), o sea la dirección de la vivienda de Brooklyn donde residían. Su novedosa reválida, 'A vision in a dream' (Errabal, 19), está trabajada en Madrid e inspirada en las fantasías opiáceas del 'Kubla Khan' de Taylor Coleridge, el poeta inglés que escribió ese poema romántico en 1797, inmediatamente después de experimentar él mismo con el opio.

Domingo 29, Vitoria Dazz, 19 horas. Gratis

Pablo Milanés: 'Esencia' agotando entradas

Dos tercios de entrada cosechó en el Euskalduna bilbaíno en junio de 2018 cuando actuó ahí, tras ocho años sin pisar la capital vizcaína, el cantautor cubano Pablo Milanés (Mayamo, 76 años), quien ya ha agotado el aforo del Muxikebarri getxotarra. Tengan en cuenta que en el Euskalduna hay 2.200 butacas y en el nuevo Getxo Antzokia casi 800.

En ambas plazas recala con su tour 'Esencia', que comenzó a mitad del año pasado y con el que ha recorrido América y Europa. El epítome de la Nueva Trova Cubana, premio Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2015 por su trayectoria musical (en la misma edición fueron galardonados Ana Belén y Víctor Manuel formando un triplete de izquierda-caviar), Pablo no debería dejarse en el tintero gemas líricas exitosas como 'Yolanda', 'El breve espacio en que no está', 'Yo no te pido' o 'De qué callada manera'.