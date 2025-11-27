Los conciertos del finde: Bisbal, Raphael, Fair Saturday, Duncan Dhu 40 años, 2º Obon Fest, Métrika… Quince citas de viernes a domingo, entre los conciertos solidarios y los festivales metaleros, entre los pabellones (tres veces se alquila Miribilla) y los auditorios con asientos, entre el club de jazz y las salas con el público en pie. Y tocan y cantan desde una banda municipal hasta un par de traperos, pasando por un patriota argentino y el inconmensurable Raphael

Óscar Cubillo Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:30 | Actualizado 18:52h.

1 Festival Solidario CDB Live 2025

Este fin de semana hay bastantes bolos solidarios promovidos por la Fundación Fair Saturday, al margen del acto principal del viernes en Miribilla, que ahora se llama 'Ei! Bilbao' y que reseñaremos en la siguiente recomendación. Casi todos las citas son en sábado, y así La Ribera propone un cartel non stop en formato acústico desde las 11 hasta las 20 horas (con Madera Legal, Blue Velvet Gospel Singers, Jon Moma, Le Monk…), Maren estará a las 7 de la tarde en La Alhóndiga (y a las 8 Anne Lukin), la Biblioteca Bidebarrieta a las 11.30 horas de la mañana acogerá a una dupla con Lova Lois y Larua Sam, y al mediodía y de pago (cinco euritos) estará Aida Galarreta en la Casa Cuna, cruzando el puente de San Antón.

También es de pago, pero sale a menos de un euro cada bolo de banda local si se pilla el bono, el 'CDB Live 2025', «dos días de música enérgica y solidaridad», «un festival pop/rock multibanda para apoyar a ACAMBI, la Asociación contra el Cáncer de Mama de Bizkaia».

El viernes desde las 6.30 de la tarde participarán Killer Rabbits, The Good Malones, Galipop, Caterpillar, Wakos, los metaleros Holy Rippers y, a las 22.30 horas, los Space Jam liderados por Dann Hoyos (el de la foto), y el sábado se sucederán Standby, Senda Norte, The Swiss Clock Band, Los Goggles, Amandarris, los electrónico Random Key y, cerrando también a las 22.30 horas, William, Koki y Txemi, o sea el grupo paralelo de Los Brazos tocando clásicos del rock en español. Muchos de estos músicos son socios del Club Deportivo.

Y añade la info oficial: «Este festival solidario es posible gracias al apoyo de: Fundación La Caixa, Moradillo, Vidrala, Miranza, Giroa Veolia, Palsofa y Rural Kutxa, junto al Club Deportivo Bilbao y dentro del Festival Fair Saturday».

EL CONCIERTO: Viernes 28 y sábado 29, Bilbao, Club Deportivo, shows desde las 18.30 h, entrada diaria 8 € (bono dos días 12 €).

2 Fair Saturday / 'Ei! Bilbao'

Dice la organización: «Cada último sábado de noviembre, el día siguiente al Black Friday, se celebra Fair Saturday. Un día para situar el arte, la cultura y la empatía social en el centro de la sociedad». Y el acto principal tendrá lugar el viernes en Miribilla, donde se desplegará el macro-evento anual 'Ei! Bilbao', similar al Ura Bere Bidean del BEC, y así anunciado: «Cerca de 2.500 artistas ponen en escena un emocionante espectáculo que reúne a miles de personas en Bilbao alrededor de destacados temas musicales de los más diversos estilos. Un espectáculo singular inspirado en el formato de 'The last night of the Proms' del Royal Albert Hall (de Londres, ubiquemos). El evento gira alrededor de un repertorio de grandes temas de la música, acompañados por un importante despliegue audiovisual en un espectáculo para todos los públicos, que lo convierten en uno de los eventos musicales más especiales que tienen lugar anualmente en Bilbao».

En esta edición participarán 50 coros y 45 colegios de 31 pueblos, y como cabezas de cartel están anunciados Janus Lester, Sorotan Bele, Doctor Deseo, Celtas Cortos, Huntza (redivivos por las chicas Josune Arakistain y Uxue Amonarriz), Süne (o sea Josune Arakistain en su etapa actual en solitarios) y Bilbotxeros.

EL CONCIERTO: Viernes 28, Bilbao, Pabellón de Miribilla, 20 h, de 20 a 65 €.

3 La Banda Municipal de Barakaldo celebra Santa Cecilia

De cuatro conciertos consta el ciclo 'Vientos de otoño', protagonizado por Banda Municipal de Música de Barakaldo, dirigida por Alberto García Espina. El primero se celebró el viernes 31 de octubre, y unió a la banda con la flautista gitana extremeña Ostalinda Suárez (se trató de un estreno mundial enmarcado en el 29º ciclo Viernes Flamencos), esta semana, para celebrar Santa Cecilia, la patrona de los músicos, se interpretará un repertorio de bandas sonoras de películas, el viernes 12 de diciembre tendrá lugar el tercer concierto, uno teatralizado y titulado 'Rossini en su salsa' (otro estreno absoluto), y ya con el cambio de calendario tendrá lugar el concierto de año nuevo, 'Un día en Viena', con composiciones de los Strauss (este se celebra siempre el 4 de enero, que esta vez cae en domingo).

El programa de este viernes se ha venido en llamar 'Bandas sonoras inolvidables', y hay ocho temas seleccionados: 'La Gran Evasión' de Elmer Bernstein (Arr. L.Delbecq), 'Ben Hur' de Miklos Rozsa (Arr. J.G.Mortimer), 'Bailando con lobos' de John Barry (Arr. J.Bocook), 'Lawrence de Arabia' de Maurice Jarre, el padre de Jean-Michel (Arr. J.G.Mortimer), nuestra favorita 'The Pink Panther / La Pantera Rosa' de Henry Mancini (Arr. J.de Meij), 'Indiana Jones Selection' de John Williams (Arr. H.V.D. Heide), 'Memorias de África' del repetidor John Barry (Arr. J. de Meij), y la inmortal 'West Side Story' de Leonard Bernstein, sin parentesco con el primero, Elmer (Arr. N. Iwai).

EL CONCIERTO: Viernes 28, Barakaldo, Teatro Barakaldo, 20 h, entrada con invitación a pedir en taquilla el mismo viernes.

4 Métrika, explícita de pe a pa

Urge la tiquetera sobre la venta de entradas: «'Neofita' cierra su trilogía junto a 'Madre Fundadora' y 'El Grimorio', creando una historia musical brutal. Su gira es una experiencia total: música, visuales y show que te atrapan. ¡No te lo pierdas! Compra ya tus entradas y sé parte del final de este viaje épico con Métrika».

La rubia Métrika (Thais Amores García, Castellón de la Plana, 22 años cumplidos el pasado domingo) tira de autotune y campa por el hábitat urban y trap. Es muy mal hablada, presumida cual rapero en pelea de gallos y descaradamente sexual (hasta lo pornográfico).

Entre sus 10 temas más oídos en Spotify hay uno que no lleva la E de explícita, un remix de 'Dama en apuros'. Los otros cortes populares son 'Toto de loca', 'Lip combo', 'Ya t has corrido?', 'Virgen putita', 'Las plásticas', 'Driving brusco', 'Tú y yo', 'Todos de locas', y 'Humedad valenciana'.

Escribía hace poco el maestro de la composición Manuel Alejandro a tenor de la eclosión del reguetón, lo urban, el trap, etc.: «Estamos oyendo en Cincinnati, en Querétaro y en Bilbao lo que sólo se oía antes entre 'pelaos' y pandillas en los barrios más profundos de San Juan o Barranquilla; y no sólo está para quedarse, sino que ya hay una legión de cantantes-autores que escribían pulcras y bellas canciones y que están entrando por el aro, emulando ritmo, melodía y letra para no quedarse en el banquillo…».

EL CONCIERTO: Viernes 28, Bolueta / Bilbao, Santana 27, show 21.30 h, 18,54 €.

5 Almighty, un cubano emigrado a Puerto Rico

El mismo viernes, cuando se cambie el escenario grande de la Santana 27 donde actúe Métrika (la chica del breve anterior), lo cual no será difícil porque lleva DJ en vez de músicos y hay que enchufar y desenchufar pocas cosas, se subirá a la tarima Almighty, un cubano cuyos padres escaparon a Carolina, Puerto Rico, donde los gringos, cuando él tenía seis años.

Así le presenta la Wikipedia: «Alejandro Mosqueda Paz (Holguin, 20 de enero de 1995) conocido por su nombre artístico Almighty, es un cantante cubano. Almighty inició su trayectoria artística en Puerto Rico, lugar en donde se crio. Se especializa en trap latino, aunque también ha empleado otros estilos como el reguetón y la música urbana. Sus sencillos notables 'Vacío' y 'Panda' junto a Farruko, también incluye un remix con Daddy Yankee, y Cosculluela. Ha colaborado con cantantes como Redimi2, Tempo, Bad Bunny, Farruko, Daddy Yankee, Cosculluela, Pusho, Ozuna, Kendo Kaponi, Bryant Myers, Anuel AA, Luar la L, Jon Z, Wisin, Ñengo Flow». Hombre, Anuel AA, el que comenzó esta semana sus bolos en el Movistar Arena del lunes y el domingo con una hora de demora. ¿Tendría porcentaje en las barras?

Ah, el último disco de Almighty / Todopodeloso (sic), se puede oír (o sea que no está mal), se titula 'Extravagante' y no lleva ni una E de explícito. Aunque se habla de drogas y así.

EL CONCIERTO: Viernes 28, Bolueta / Bilbao, Santana 27, puertas 23.55 h, 25 € (VIP: 35 y 40 €).

6 El Obon Fest y la oscuridad como seña identitaria

Segunda edición del festival metalero Obon, que pregona que la oscuridad en su 'seña identitaria' y que tiene casi todo el papel vendido para una plancha sabatina con cuarto bandas. Abren por la tarde, a la hora del té, Elizabeltz, de Bermeo, con imaginería escénica entre lo cenobita y lo luciferino. A las 18.30 les sucederán Aposento, de Logroño, pioneros del death metal en España que presentarán su último opus, 'No Safe Heaven'. Y a las 8 de la tarde-noche darán su único concierto del año en Euskadi los bilbaínos Altarage, sobre quienes alardea la organización: «Son una de las bandas extremas más respetadas fuera de nuestras fronteras y un secreto que ya todo el mundo conoce. Editando discos casi cada año desde 2016, se han convertido rápidamente en uno de los combos más interesantes y sorprendentes dentro del panorama». Presentarán su último artefacto, 'Worst Case Scenario', «una maravilla de disonantes tinieblas».

Y cabezas de cartel son los tulipanes Asphyx, los de la foto, fundados en Oldenzaal, Overijssel, Países Bajos, en 1987. Informa la organización del Obon Fest: «Diez años después de su última visita a Euskadi, regresan los legendarios Asphyx. Una de las bandas más importantes del Death Metal mundial y sin duda uno de los nombres más respetados dentro de la escena extrema europea. Creadores de discos clásicos como 'Last One On Earth' o 'Death… The Brutal Way' (…) Toda una vida manteniéndose fieles a su sonido y a un estilo, del que son referentes absolutos. Su fecha en Bilbao será exclusiva para el territorio estatal durante 2025». Su último álbum se titula 'Necroceros' (21).

EL CONCIERTO: Sábado 29, Zorroza / Bilbao, gaztetxe, 17 h, 36-40 €.Horarios: 17 h puertas; 17.15 h Elizabeltz; 18.30 h Aposento; 20 h Altarage; 21.30 h Asphys.

7 La música de Tom Jobim por Albert Sanz y Sara Dowling

Noveno concierto semanal y sabatino de los diez que hasta el 6 de diciembre componen el tercer festival o ciclo JazzOn Fest. Este finde oficiará el dúo Samá (significa 'escuchar' en árabe), compuesto por Albert Sanz (piano y voz) y Sara Dowling (cello y voz), así presentados por la organización: «El pianista valenciano Albert Sanz, uno de los músicos más destacados y versátiles del jazz español, se une a la cantante Sara Dowling, de raíces palestinas e irlandesas, considerada una de las voces más expresivas y cautivadoras de la escena actual, desenterrando una energía única utilizando el piano violonchelo y dos voces para rendir homenaje al legado del compositor brasileño Antonio Carlos Jobim (…). Aunque ambos músicos proceden de la tradición del jazz, comparten igualmente el afecto por la música clásica, la canción brasileña, el jazz contemporáneo y la improvisación. Unifican estas influencias con facilidad y cercanía musical».

EL CONCIERTO: Sábado 29, Bilbao, JazzOn Aretoa, 20 h, 23-25 €.

8 Raphael… ¡Raphaelísimo!

En noviembre del año pasado Raphael dio uno de los mejores conciertos de 2024 en el pabellón de Miribilla, ante 3.333 almas que corearon y se contonearon, se levantaron de sus asientos para ovacionarle, y sonrieron y rieron disfrutando en todo momento de esas dos horas mágicas.

Fue un macroconcierto (al salir vimos aparcados 3 tráilers, 4 furgonetas grandes y 1 bus de gira) de 123 minutos para 29 temas (qué pena que esa vez no cantara '¿Qué tal te va sin mí?'), y los siete óptimos, colosales, entre esos 29 títulos fueron: 'Maravilloso corazón', con su swing andarín cual cosechadora sembrando esa felicidad que aún nos nutría horas después; el oscuro, teatral y abismal 'A que no te vas' del maestro Manuel Alejandro para Rocío Jurado; un 'Amor mío' que de lo trágico y recogido medró hasta la magnificencia más dramática; un delicado 'Cuando tú no estás' (Laura) con orquestación a lo Burt Bacharach; el villancico 'El tamborilero', con Raphael creyéndose la letra, nevando en las pantallas y el público coreando y prendiendo las linternas de sus móviles; el soulero 'Ämame' («Bésame / Ya sabes que por ti daría hoy la vida…»); y, claro, 'Qué sabe nadie', con solo de trompeta fronteriza a lo Calexico y las preguntas asqueadas espetadas por el totémico Raphael: «¿qué sabe nadie del porqué de mis carcajadas…?».

A la semana siguiente de ese show sacó su último disco oficial, 'Ayer… aún', donde cantaba versiones de chanson a su estilo, por otra parte muy yeyé y afrancesado. Y un mes después de lo de Miribilla sufrió un ictus grave que interrumpió su gira, su carrera, su vida. Debido a eso nos lo perdimos por ejemplo en Santander. Pero seis meses después, en junio, ahí estaba de nuevo el linarense ,en la ruta mundial, ahora con una gira llamada 'Raphaelísimo 2025', que tendrá las canciones de siempre.

Pone en la web del Euskalduna: «Raphaelísimo es más que un concierto: es un viaje emocional conducido por la legendaria voz y la asombrosa capacidad interpretativa de Raphael, un artista cuya autenticidad y pasión sobre el escenario siguen cautivando a públicos de todas las edades y estilos. Su inigualable talento trasciende géneros, emocionando por igual a amantes del rock, seguidores de la música indie y fieles de la canción melódica, siendo desde hace más de seis décadas un nombre imprescindible de la música del Estado». Del Estado, de la Hispanidad, de Francia, de USA, de Rusia...

Hace dos semanas recibió en Las Vegas, en los Latin Grammy, el reconocimiento como Persona del Año 2025. Se lo entregó Bunbury, otro raphaelesco, quien dijo al auditorio VIP: «podía haber sido el person of the year de cualquier year de cualquier década». Of course.

EL CONCIERTO: Sábado 29, Bilbao, Palacio Euskalduna, 20 h, de 44 a 104 €. (La fecha del domingo se aplaza al domingo 29 de marzo de 2026)

9 Delirium Tremens dan su ultimísimo concierto

Grupo asociado a la primera horda del rock radical vasco, el cuarteto de Mutriku Delirium Tremens obtuvo un par de éxitos en los 80 con las canciones 'Boga boga' e 'Ikusi'. No obstante, duró poco: de 1985 a 1991. Y treinta años después, en 2021 sus miembros se reunieron para dar un gran concierto en el BEC que llevaría asociados una gira y un disco nuevo: 'Hordago'. Delirium Tremens calculaban que tres años y medio o cuatro duraría esta segunda encarnación, que fecundó un segundo disco, su álbum de despedida: '… Ta nora?', '¿…Y a dónde?', y este sábado dan por fin su concierto de despedida.

A la postre cuatro años después darán ese bolo del agur, con invitados de esa época ochentera, con músicos de Jotakie, Zarama y Baldin Bada, y con una cantante surgida una década después, Aiora de Zea Mays. Y dice la agencia de contratación: «Este concierto final no será solo una actuación musical. Será un acto simbólico, un homenaje a una trayectoria, a un tiempo, a una manera de entender la música y la identidad. Será, en definitiva, una celebración colectiva de lo que significó Delirium Tremens».

EL CONCIERTO: Sábado 29, Bolueta / Bilbao, Santana 27, 20 h, 22 €.

10 Bisbal agota en Miribilla con su show 'Todo es posible en Navidad'

David Bisbal Ferre (Almería, 46 años) esta semana ha logrado colgar el cartel de 'entradas agotadas' para su show sabatino en Miribilla, donde se congregarán 6.500 almas, todas sentadas, también las de la pista, para disfrutar de su cancionero pascual reforzado por «un gran espectáculo audiovisual».

Anuncia su agencia: «David Bisbal regresa a los escenarios con su nuevo espectáculo 'Todo es posible en Navidad Gira 2O2S', un show que incluye las canciones de su nuevo álbum recién estrenado el pasado 15 de noviembre, de título homónimo, bajo la producción y arreglos de Cheche Alara, y que suma nuevas perspectivas a su carácter de intérprete polifacético y aventurado (…) Siempre dispuesto a asumir retos, Bisbal recopila populares canciones navideñas y cuida hasta el último detalle del proceso creativo ofreciendo una versión exquisita de 'JingIe Bell Rock', 'Los peces en el río' y 'El burrito sabanero' entre otras, así como la primera versión en español del clásico de Elvis Presley 'Siempre te recordaré' /'Always on my mind') junto con un renovado repertorio que abarca sus grandes éxitos». Jopé…, vamos a ponerlo ahora en Spotify. Hum… Hay swing, ranchera, violines celestiales, rocanrolito, flamenco para 'Los peces en el río', cumbia para 'El burrito sabanero'…

Y acaba la nota: «'Todo es posible en Navidad Gira 2O2S' arrancó el 15 de noviembre en Almería, y recorrerá España durante noviembre y diciembre 2025. Diez conciertos en los principales recintos de las ciudades de Almería, Sevilla, Bilbao, Zaragoza, Valencia, A Coruña, Málaga, Granada, Madrid, y finalizando el 23 de diciembre en Barcelona. Con esta nueva gira, David Bisbal ve cumplido uno de sus mayores deseos artísticos contagiándonos de su emoción y alegría».

EL CONCIERTO: Sábado 29, Bilbao, Pabellón de Miribilla, 20 h, de 22 a 103 € (sold out).

11 Pi L.T., concierto especial con visuales

Show singular de Pi L.T. (Mungia, 1992), cuarteto de rock euskaldun noventero liderado por Rafa Rueda y generador del éxito 'Hil da Jainkoa'. Así anuncia el evento el propio grupo: «Concierto especial con visuales. El próximo 29 de noviembre (sábado) estaremos tocando en la sala BBK de Bilbao dentro de la programación del festival Tracking Bilbao. Aprovechando este espacio y la temática del festival, estamos preparando un repertorio diferente para ese día. Vamos a recuperar un puñado de temas viejos que hace mucho que no tocamos y hemos unido fuerzas con la gente de IlunStudio para trabajar juntos y diseñar una puesta en escena diferente, con visuales y alguna sorpresa más. En definitiva, un concierto único y especial que estamos preparando con mucha ilusión. Nos vemos pronto».

EL CONCIERTO: Sábado 29, Bilbao, Sala BBK, 20.30 h, 10-12 €.

12 Eskorzo acabando la gira 'Historias de Amor y Otras M…'

Fusioneros y mestizos a lo La Regadera y La Pegatina, Eskorzo (Granada, 1995) andan dando los últimos coletazos de su actual gira antes de sumirse en su treinta aniversario. Nos cuenta por mail su agencia de prensa: «Hola, compañeros. Soy Kiko, de The Borderline Music, y os escribo por Eskorzo. La banda granadina actualmente se encuentra inmersa en una extensa gira de despedida de su último trabajo, 'Historias de Amor y Otras Mierdas', con más de 35 ciudades de Europa y España. Eskorzo llega al País Vasco para el gran cierre de este ciclo de gira con una única y esperada fecha en Bilbao: el sábado 29 de noviembre en la Sala Stage Live. La gira 'Historias de Amor y Otras Mierdas' está llevando a la banda por toda Europa durante octubre y noviembre. Tras la etapa europea, la banda regresa para el gran final en la península, que incluye: Madrid (22/11; sold out el sábado pasado en el Teatro Slava), Lisboa (27/11), Pontevedra (28/11), Bilbao (29/11), Barcelona (05/12), Palma (06/12), Murcia (12/12), Valencia (13/12), Sevilla (19/12) y Granada (20/12)».

Y adelanta Kiko: «La banda acaba de lanzar una reinterpretación de su tema 'La Pena' junto a la legendaria banda argentina Bersuit Vergarabat. Esta colaboración, que marca su segunda «conexión sideral», es el adelanto del álbum especial con el que Eskorzo celebrará su 30 aniversario en 2026. Este disco conmemorativo honrará su trayectoria, presentando sus canciones más queridas reinterpretadas junto a grandes amigos y cómplices musicales. Además de las ya conocidas colaboraciones con Bersuit Vergarabat y El Jose (en 'Los besos que me dabas'), el álbum contará con artistas de la talla de Chambao, Coque Malla, Amparanoia, Albert Plá, Noni de Lori Meyers, El Canijo de Jerez, Macaco y Muerdo, entre otros».

EL CONCIERTO: Sábado 29, Bilbao, Stage Live, show 21 h, 20-25 €.

13 Anna Duke, una rockabilly manchega

Cuenta la organización del bolo de Eibar sobre esta rockabilly ibérica apadrinada por Al Dual, cuya destilación de rock and roll blanco y ritmo y blues negro emana similar a la de su padrino murciano, no sólo por el idioma inglés: «Anna Dukke es una cantante de origen manchego que se crio en una de las montañas más solitarias del sur de la península: Sierra Morena. Preferentemente se decanta por los géneros musicales que aparecieron en las primeras décadas del siglo XX en los Estados Unidos, que van desde el gospel hasta el Delta blues, pasando por el rhythm & blues, con matices y gran influencia rockabilly Después de varios meses por México y EE.UU. sumergiéndose en las raíces de la música a través de rutas míticas como la 66 y la Great River Road 61, Anna se descubre frente a las fuentes originales del que ya es su propio estilo y repertorio, y tiene la fortuna, además del éxito de público y crítica, de cantar en plazas como el célebre The Little Longhorn Saloon en Austin, y en el Bad Apple Blues Club en Clarksdale, Mississipi, uno de los templos del Delta blues».

EL CONCIERTO: Domingo 30, Eibar, Coliseo, 19 h, 10 €.

14 Mikel Erentxun y los 40 años de Duncan Dhu en el Arriaga

Acaba de declarar Mikel Erentxun: «En algunos festivales somos el único grupo que toca todo lo que suena». Ejem…, es verdad. Este año le hemos visto en dos festivales, y muchos de los otros actuantes iban con pregrabados. Le vimos en enero en el Festival Actual de Logroño, donde arrancó la gira de celebración de los 40 años de Duncan Dhu, y en julio en el Santander Music 2025, en la misma gira, pero con el repertorio cambiado, sonido y volumen mejorables, y con otro baterista (Igor Telletxea en vez de nuestro admirado Karlos Arancegui).

Y, Dios mediante, este domingo tripitiremos en el Arriaga, donde actuará en sexteto, con Igor Telletxea (batería), Fernando Neira, Rubén Caballero (guitarra) y Mikel Azpiroz (piano, que acaba de volver de USA, donde ha girado con los bluseros Travellin' Brothers de Leioa).

Mikel Erentxun pensaba girar con este repertorio solo este año: «Un paréntesis en mi carrera, aparcando mi discografía en solitario durante este 2025, para centrarme exclusivamente en la de Duncan Dhu. ¡Nos vemos en los escenarios!», declaró en su momento. Sin embargo, acaba de anunciar que prolongará el tour nostálgico (con canciones celebérrimas y otras más desconocidas) hasta el 16 de enero de 2027 en el Movistar Arena de Madrid. Y tras dar 50 bolos en 2025, en 2026 mirará más al extranjero, por ejemplo a México, con nueve ciudades anunciadas para marzo.

EL CONCIERTO: Domingo 30, Bilbao, Teatro Arriaga, 19 h, de 38 a 50 €.

15 Abel Pintos, un patriota argentino

El sábado 13 de octubre de 2018 Abel Pintos (Bahía Blanca, 41 años) actuó en la sala Stage Live de Bilbao, con aforo de unas 555 almas y las entradas a 20 €. Así lo anunciaba la agenda de EL CORREO: «El cantante y compositor argentino de folclore y pop latino Abel Pintos llega dentro de la gira 'La familia festeja fuerte', que da nombre a su último trabajo, editado este mismo año». Ese era un disco en directo.

Siete años después, una pandemia y una emigración masiva de por medio, Abel Pintos vuelve a Bilbao, esta vez a Miribilla, donde en un concierto en pie pueden entrar más de 8.000, y el precio ha crecido hasta los 50 € en adelante.

Sus dós útimos álbumes son 'Gracias a la vida' (25), una coleccione de versiones agradecidas por lo bien que le va (de Violeta Parra, Café Tacvba, Calamaro, Shakira…), y el orquestal 'Alta en el Cielo' (23), con «ocho emblemáticas canciones patrias» cantadas de modo más bien suavito que épico ('Himno nacional argentino', 'Himno al General San Martín', 'Marcha de las Malvinas', 'A mi bandera', 'Saludo a la bandera'…).

EL CONCIERTO: Domingo 30, Bilbao, Pabellón de Miribilla, 21 h, desde 50 €.