Los conciertos del finde

Óscar Cubillo Jueves, 13 de febrero 2025, 19:50 Compartir

Quince recomendaciones de viernes a domingo en Bizkaia, abarcando desde los garitos hasta los teatros, desde los bares hasta las discotecas. Hay para elegir: desde un minifesti de punk clandestino hasta copla actual, desde country camionero hasta reguetón, o desde jazz vocal masculino hasta metal, ya sea moderno y cabezón o épico y tradicional

1 Xavier Casellas y su 'Vocalese Voyage' en el 25º Distrito Jazz

Ampliar

El vocalista de jazz Xavier Casellas protagoniza este viernes la tercera cita de las seis que componen el 25º Bilbao Distrito Jazz, un ciclo desperdigado por seis locales municipales distintos entre el 31 de enero y el 7 de marzo, y siempre a las 7 de la tarde y siempre en viernes. El ciclo lo patrocina el Ayuntamiento de Bilbao y lo organiza el Bilbaina Jazz Club, que el jueves a las 8 de la tarde tendrá actuando en su sede, el JazzOn Aretoa, al mismo cantante con la misma formación, pero en esta ocasión en el 34º curso del Bilbaína Jazz Club (20 h, 23-25 €).

Xavier Casellas, barcelonés de Calella del que no encontramos la fecha de nacimiento, es un autodidacta que ha trabajado en Barcelona y Nueva York y a quien le picó el gusanillo de la música tras escuchar de chaval a Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Tony Bennett... Comparado con voces actuales como Harry Connick Jr. y Kurt Elling, Casellas ha escrito letras sobre piezas de Brad Mehldau, Kurt Rosenwinkel, etc.

Suele cantar mucho en inglés y algo en catalán, y viene con un repertorio llamado 'Vocalese Voyage'. Lo reproducirá en quinteto, respaldado por Jaume Vilaseca a las teclas, Dani Pérez a la guitarra, Matías Míguez al bajo eléctrico, y Robert Castelli a la batería.

Viernes 14, Bilbao, Centro Municipal de Rekalde, 19 h, 5 €.

2 Dewolff traen su 10º disco, 'Muscle Shoals'

Ampliar

El power trio tulipán formado por Robin Piso (teclados), Pablo van de Poel (guitarra y voz) y su hermano Luka van de Poel (batería) sacó el 6 de diciembre su décimo y último disco, 'Muscle Shoals', titulado igual que la ciudad de Alabama y el sello de grabación donde trabajaron tantos artistas de soul (Aretha, Wilson Pickett…) y de rock (Dylan, Rolling Stones, Lynyrd Skynyrd, Joe Cocker, Bob Seger, Rod Stewart, The Black Keys…). Y el 7 de diciembre, el día después, arrancaron la gira en Países Bajos, de donde son ellos. De hecho el pistoletazo de salida lo dieron en el festival que organizan y lleva su nombre.

Los tres neerlandeses ya han visitado también Suecia, Bélgica y Francia. El domingo actuaron en Burdeos, el lunes lo tuvieron libre (o más bien de viaje), y de martes a viernes recorren España con este itinerario: Barcelona, Zaragoza, Madrid y Bilbao. Diez días después continuarán por Alemania, Austria, Suiza, Italia, Reino Unido, y de nuevo por Alemania hasta el 18 de mayo.

Dewolff siguen fieles a su compacto rock setentero de sustrato psicodélico peligroso, con reminiscencias de Steve Winwood, Led Zeppelin, Ten Years After… Su novedad, 'Muscle Shoals', está producida por Ben Tanner y se registró en mayo de 2024 en los estudios FAME y el Muscle Shoals Sound Studio, en dos emplazamientos de Alabama. Y ha declarado el líder Pablo Van de Poel: «Realmente ahí puedes sentir en el aire cierta magia de rock and roll. Cuando tocamos nuestras primeras notas tuve escalofríos, ¡ahí estaba ese sonido que había estado escuchando en todos esos álbumes clásicos! Sin duda ha sido una de las mejores experiencias de grabación que hemos tenido. El piano que usaba Leon Russell estaba allí, el piano Wurlitzer eléctrico que se utilizó en 'I Never Loved A Man' de Aretha Franklin…».

Viernes 14, Bolueta / Bilbao, Santana 27, puertas 20.30 h, show 21.15 h, 22-28 €.

3 Hey Kid presenta 'A nuevos lugares'

Ampliar

Acqustic, la agencia de management catalana donde también buscan conciertos a Malmö 040, Besmaya, Pol 3.14 o Íñigo Quintero, presenta así a Hey Kid, cantante que resuena a la afectada grandiosidad de Mumford & Sons (y que por hacerlo en castellano recuerda a veces a La MODA): «Hey Kid (Santi Vancells, Barcelona) es un músico, compositor y cantautor español. Actualmente entre Barcelona y Madrid, empezó su carrera en solitario a finales del año 2021. Ese mismo año, Santi lanzó 'Qué tal te va?', su primer single en castellano, aventurándose en un ritmo indie-pop muy intimista y sincero. En su primer concierto en Barcelona el 9 de marzo de 2023, en la Sala Laut, logró hacer un sold out de 230 personas tres semanas antes de la fecha del concierto. Una semana después realizó su primer concierto en Madrid, en la sala Galileo Galilei, y meses después, consiguió hacer otro sold out de 800 personas en la sala Bikini de Barcelona. Fue entonces cuando decidió arrancar con su primer tour, 'Qué tal te va?', en ciudades como Bilbao, Santander, Valencia, Camprodon, Comillas, Coruña y algunas ciudades más».Y sigue en otro párrafo: «Santi ya cuenta con millones reproducciones en Spotify y más de 1.200.000 oyentes mensuales. Para este 2024, ya tiene acordado tocar en festivales por toda España». En noviembre de 2024 salió su primer álbum, 'A nuevos lugares', editado también por la management Acqustic.

Viernes 14, Bilbao, Azkena, 21.30 h, 15-18 €.

4 Ginebras agotan el Kafe Antzokia

Ampliar

El viernes 8 de noviembre de 2024, o sea hace tres meses, las madrileñas Ginebras iban a actuar en el Musikebarri de Algorta, Getxo, Habían vendido 300 entradas, pero el bolo se suspendió una hora antes debido a un cólico nefrítico de una de sus cantantes, Magüi. Este viernes vuelven a Bizkaia y han agotado el aforo del Kafe Antzokia: 600 tickets.

Pues hace tres meses contábamos que Ginebras (Madrid, 2018) tienen dos discos oficiales, el último '¿Quién es Billie Max?' (Vanana Records, 2023), un disco de pop frescachón beneficiado por la producción que vincula a Fresones Rebeldes con La La Love You. Hay dos colaboraciones vocales, de Dani Martín y de Karavana, y de las once canciones, en Spotify nueve llevan el aviso de letras explícitas. ¡Ni que fueran La Polla Records!

Explican ellas en la hoja de promoción sobre el personaje del título: «'Billie Max' surge de la primera canción del disco, donde hablamos de un sueño psicotrópico en el que aparece su figura. Es un nombre que nos hemos inventado para este ser que queríamos que no tuviera ni género ni forma completamente humana y que, al mismo tiempo, fuera nosotras cuatro personificadas en algo. Quizás es demasiado enrevesado, pero lo que verdaderamente importa de esto es que ese ser indefinible es la conjunción de las cuatro. Somos nosotras, con nuestras subidas y bajadas, idas y venidas y con una mochila cargada de vivencias y experiencias. La unión de todas las cosas que contamos en el disco: la fiesta, la ansiedad, los lunes negros, el baile, el agradecimiento y mucho más».

Viernes 14, Bilbao, Kafe Antzokia, 22 h, 22 € (sold out).

5 Brytiago, reguetón para mayores de 18

Ampliar

Lo de que es un concierto para mayores de 18 años se indica en la página de venta de entradas de la misma sala, la Santana 27, que este viernes noche, cuando se desaloje la Sala Gold (la grande) tras el concierto de los roqueros tulipanes Dewolff, abrirá de nuevo sus puertas (técnicamente a las 23.55 h) para que entren los melómanos del reguetón para paladear las melodías a ritmo sincopado y con letras sexuales, bravuconas y explícitas de Brytiago (Bryan Cancel Santiago, Carolina, Puerto Rico, 1992), cuyas canciones tienen cientos de millones de escuchas en Spotify: más de 400 'Asesina', mas de 300 'Netflixxx' y '3 AM', más de 200 'Me ama, me odia', 'Velitas'… 'Kilerito', chulito título, solo lleva 67 millones.En Spotify, el lúbrico kilerito portorriqueño tiene subidos tres álbumes: 'Afro vibes' (24), 'Trap vibes' (23) y 'Orgánico' (20).

Viernes 14, Bolueta / Bilbao, puertas 24 h, 20 €

6 The Chisum Cattle Company aparca su camión en Bizkaia

Ampliar

Cuatro bolos de jueves a domingo dan por Euskadi los madrileños Chisum Cattle Co., o The Chisum Cattle Company: jueves en Astigarraga (al Sur de San Sebastián), viernes en Bilbao, sábado en Barrika y domingo en Barakaldo, siempre con entrada libre. Lo suyo es el country de camioneros (como 'country truckin' band' se etiquetan, o más bien matriculan, en su logotipo), y vienen para promocionar su EP '505 miles', o sea 812 kilómetros, los separan Austin, Texas, de Siloam Springs, Arkansas, los mismos que recorrieron en 2019 para visitar al gran Sleepy LaBeef, quien falleció dos meses despué.'505 miles' tiene 6 canciones en 16 minutos, o sea, como dicen ellos, es un '6 pack camionero'. Lo pasearán en dúo acústico mixto Robin (guitarras eléctrica y lap steel) y Chisum (guitarra eléctrica).

Viernes 14, Bilbao, Residence, 20 h, entrada libre. Sábado 15, Barrika, Golfo Norte, 20 h, entrada libre. Domingo 16, Barakaldo, Cafetería Barakaldo, 13 h, entrada libre.

7 III Underground Force Festival

Ampliar

Copiamos de propia mano lo que anuncia el cartel de la tercera edición de este minifestival clandestino ideado para «punks, skins, metalheads, hardcorianos y otras criaturas mutantes». Lo organiza 'Ancora Fraternitatis', se llama 'Underground Force Festival', y este sábado en él se convoca a cinco combos de estilos descritos en el cartel: Mörkt («brutal black punk con chispazos heavys desde Madrid»), Crownledge («post-punk, kraut y psych de inspiración maligna, desde Portu»; se supone que se refieren a Portugalete), Reclusion («d-beat sucio, frenético y apocalíptico desde Lasarte»), Wide Boards («vertiginoso skate punk hard core desde Asturias), y los de la foto, Klobber («punk rock, hard core & oi bañado en cerveza desde Madrid»).

Sábado 15, Bermeo, Beleza Malandra, 18.30 h, 10€.

8 Irati Bilbao presenta su reválida 'Bloom'

Ampliar

La vocalista de jazz Irati Bilbao (Durango, 1992), música trilingüe (inglés, euskera y castellano) y con doble titulación superior (primero obtuvo la licenciatura en Historia del Arte en la UPV, y luego el graduado en Interpretación de Canto Jazz por el Conservatorio Musikene de San Sebastián), presenta este sábado en la Sala BBK su segundo álbum, 'Bloom' (Errabal, 24), un cancionero trilingüe (caben el bolero '¿Hacia dónde?' de Marta Valdés, y una versión del 'Mendian gora' de Imanol) con números de jazz originales y dos standards ('I fall in love too easily' y 'Devil may care').

Irati, además de desarrollar su carrera en solitario a su nombre, participa en el grupo de folk euskaldun Sarrabete, en el Jazzbana Ensemble («un grupo de música y teatro con un espectáculo infantil llamado 'Bidai on, amona Braulia!'»), y en la Bilbao Lindy Band («damos conciertos para bailarines de swing, pero el grupo no es mío. La líder es la saxofonista Elsa Lizundia, que le puso ese nombre de Bilbao y luego, casualidad, fui yo la cantante»).

'Bloom', floración en inglés, sigue a su debut 'Begin' (Errabal, 20), e Irati lo presentará con Aitor Bravo, «mi batería de siempre», el pianista Mikel Núñez, y el contrabajista pluriempleadísimo Fran Serrano. Además, en este concierto especial de la Sala BBK habrá dos vientos: «Son Álvaro Zarzuela al trombón, que viene desde Segovia y quien también ha escrito los arreglos de vientos, y Xabier Arriola a la trompeta y al fliscorno, que viene de Lesaka. Ambos fueron compañeros míos en Musikene», apunta la lideresa.

Sábado 15, Bilbao, Sala BBK, 19.30 h, 12€.

9 Paco Ibáñez agota el Campos con 'Érase una vez'

Ampliar

Francisco Ibáñez Gorostidi (Valencia, 1934) no tardó en agotar el aforo de su nuevo gran concierto (más que recital) en el Teatro Campos. Regresa a Bilbao con el repertorio llamado 'Érase una vez', del que avanza la web del teatro: «En estos tiempos de ignominia a escala planetaria en que la crueldad se extiende por doquier fría y robotizada, Paco Ibáñez, reivindicando el humanismo frente a la barbarie del siglo XXI, nos ofrece a través de sus canciones un espacio de amor y libertad, un espacio de resistencia ante la injusticia, la violencia y el horror. Paco Ibáñez, leyenda viva y punto de referencia para varias generaciones, ha sido y sigue siendo un faro para orientarse. Su voz y sus canciones son un clamor contra la barbarie».

Y añade: «Vestido de negro, guitarra en mano y rodeado de excelentes músicos, sobre un escenario de bella y sobria escenografía, el artista nos regala canciones de amor, de puro existencialismo, de lucha y resistencia que, envueltas en los ritmos de los instrumentos y la fuerza de la poesía, evocarán la crudeza y la tristeza, pero también la ilusión, el amor y la esperanza. Ibáñez nos conducirá al niño que llevamos dentro, a las ilusiones que nos ayudan a vivir día a día sabiendo que son importantes y que pueden cambiar al mundo».

Estos serán los intervinientes: Paco Ibáñez (voz y guitarra), Mario Mas (guitarra), Joxan Goikoetxea (acordeón), Pep Pascual (efectos especiales), más los invitados Pep Bou (poesía visual) y Soleá Morente cantando la 'Nana de la Mora', musicada por Paco Ibáñez. La escenografía corre a cargo de Frederic Amat.

Sábado 15, Bilbao, Teatro Campos, 20 h, de 37 a 47 €.

10 Edén traen su 'Alma de libertad'

Ampliar

Heavy metal épico en español es el forjado por los asturianos Edén (con tilde de paraíso), que arrancaron en 2002 por el afán de dos exmiembros de Warcry: Javier Díaz (guitarra, ex Notredame) y Rafael Yugueros (batería, que ya no sigue en la alineación). Debutaron en disco con 'Polvo de Diamantes' (2005), y su sexto álbum, 'Alma de Libertad', salió en octubre de 2024 de la mano de la promotora y discográfica Thornado Music. Lo defenderán en vivo Fernando González (Dini) a la voz, el fundador Javier Díaz y Álvaro Cocina a las guitarras, Juanjo Díaz al bajo y Fernando Argüelles a la batería.

Sábado 15, Portugalete, Groove, 21 h, 12-15 € (más Sabotaje).

11 Blaze The Trail, metalcore pucelano

Ampliar

Blaze The Trail se juntaron en Valladolida en el verano de 2016 para facturar metal desde el punto de vista hardcore. Parece que solo tienen un disco en larga duración, 'Not a game', de 2019, el cual grabaron mediante crowfunding y se lo trabajaron previamente en numerosos conciertos, en algunos de los cuales compartieron cartel con Dawn Of The Maya, Teksuo o Riot Propaganda.Llevan más de 100 conciertos, algunos en el extranjero (Portugal, República Checa, Alemania, Bélgica), y ya están anunciados para el próximo Zurbarán Rock burgalés. En el concierto del sábado en el Azkena les acompañará a modo de telonero otro quinteto metalcore, Our Natural Killer, de Urduliz.

Sábado 15, Bilbao, Azkena, 21 h, 10-12 € (más Our Natural Killer).

12 Los Rebeldes

Ampliar

Los Rebeldes barceloneses, siempre capitaneados por el cantante y guitarrista Carlos Segarra, para celebrar el 45º aniversario de su fundación (su primer LP, 'Cervezas, chicas y rockabilly', vinilo que reposa aquí en la alacena de la derecha en su edición original, salió en 1981 en la multinacional EMI), se han rebautizado de modo coyuntural como Rebeldes 79 (para distinguir este proyecto de la formación actual), y han vuelto a la marca los otros dos tuperianos originales: Aurelio Morata al contrabajo y Moisés Sorolla a la batería.

Los tres rockers se han embarcado en una gira especial (Valencia, Valladolid, Madrid, Barcelona, Murcia, Castellón…) en la que cuentan con invitados especiales en cada ciudad (a menudo Dani Nel.lo, que estará el sábado que viene en Ermua con el guitarrista Chris Corcoran, alguna otra vez La Perra Blanco…), y que en Bilbao, en una cita cuyo detonante para organizarse fue la pasión de un fan de Los Rebeldes como el televisivo Iñaki López, tendrá como convidados al saxofonista catalán Big Dani Pérez y al guitarrista vizcaíno Manu Heredia, de General Lee.

En los conciertos sonarán canciones de esos pinitos fulgurantes de Los Rebeldes, que tienen un nuevo álbum bajo el nombre de Rebeldes 79 y titulado 'Al Este del Edén'. Se publicó el 24 de enero y suena muy retro, muy en plan Los Gatos Locos, con un chas de Los Stray Cats y con bastante swing.

El bolo arranca a las 10 pm, y en la sala Mytho desde las 8 pm estará pinchando DJ Nash.

Sábado 15, Bolueta / Bilbao, Mytho, show 22 h, 22-28 €.

13 Abraham Cupeiro, de 'Gladiator II', indaga en la 'Pangea'

Ampliar

Como solista de la Banda Municipal de Música de Galdakao, llamada Da Capo, y bajo la dirección de Luis Orduña, el domingo al mediodía el trompetista de carrera, especialista en vientos ancestrales y musicólogo-arqueólogo Abraham Cupeiro (Sarria, Lugo, 1980), interpretará su proyecto 'Pangea'. Cupeiro tiene fama mundial debido a su participación en la banda sonora de 'Gladiator II' y en 2024 dio más de 100 conciertos, desde Tasmania hasta Canadá. Toca un centenar de instrumentos antiguos (su colección es de más de 200) y unos 50, entre ellos el kornyx celta o el aulòs griego, los ha fabricado él mismo, pues también es luthier.

Sobre su proyecto 'Pangea', expone Cupeiro su página web: «En 1910 el meteorólogo alemán Alfred Wegener se percató, al examinar un atlas, que las siluetas de los continentes parecían casar unas con otras. Fue a partir de esta observación cando comenzó a recabar datos que luego plasmó en su libro 'El Origen de los continentes y de los océanos'. En él sostenía que hace unos 300 millones de años el mundo estaba formado por un sólo continente, Pangea, que en griego significa «toda la tierra». Para la Biología, esta teoría explica el parentesco entre especies de continentes separados por océanos. Para la Geología, justifica la presencia de formatos geológicos similares en continentes distintos...».

Cupeiro grabó 'Pangea' en 2020 con la Royal Philharmonic Orchestra. Es un álbum progresivo, atmosférico y new age. Y con esta sinfónica también grabó su último disco, 'Mythos' (24), otro proyecto que también interpreta en vivo.

Domingo 16, Galdakao, Torrezabal Kultur Etxea, 13 h, 5 €.

14 Diana Navarro, 'De La Piquer a La Navarro' en el Arriaga

Ampliar

La neolfolklórica Diana Navarro (Málaga, 1978) revivió a la magna coplera Concha Piquer (Valencia, 1906-Madrid, 1990) en la obra meta-teatral 'En tierra extraña', en la que doña Concha (interpretada por la Navarro), por mediación de su compositor Rafael de León (representado por Avelino Piedad), conoce (en la ficción, pues se supone que tal contacto nunca existió) a Federico García Lorca (Alejandro Vera), a quien le pide que le escriba una letra exclusiva para ella.Esta obra tuvo bastante éxito, y se representó en el Arriaga en mayo de 2022. Y al mismo teatro vuelve la malagueña con una propuesta mucho menos teatral y más de concierto. La ha llamado 'De La Piquer a La Navarro', y en ella «nos invita a un viaje sonoro desde la sencillez del piano en el más absoluto directo, a la fusión más sorprendente, demostrando una vez más que la copla es atemporal». Hay catorce canciones en el repertorio, entre ellas 'Tatuaje', 'Ojos verdes', 'Me embrujaste', 'No me llames dolores' o un popurrí de la Navarro. Y según YouTube, las interpretará en cuarteto y cambiando de vestuario, por supuesto.

Domingo 16, Bilbao, Arriaga, 19 h, de 29 a 45 €.

15 Sentir, reflexionar, bailar y amar con The Excitements

Ampliar

The Excitements (Barcelona, 2010), la típica banda de soul retro con sección de vientos y afrovocalista al frente, ha editado cinco discos en quince años: los tres primeros con la mozambiqueña Koko-Jean Davis (ahora con The Tonics), y los dos últimos con la somalí Kissia San.El más reciente salió el 10 de enero, se titula 'Hard Times', lo ha producido Neal Sugarman (el saxofonistas líder de The Sugarman 3), y nos recuerda a Freedonia, por lo espeso, lo retro en la vertiente setentera y por su aire conceptual y urbano. Proclama la promoción: «Inspirados por los ricos sonidos afroamericanos de los años 60 y 70, The Excitements ofrecen una poderosa fusión de R&B, Soul, Funk y Jazz que rinde homenaje a esa época dorada de la música sin dejar de sonar actual (…) Este álbum no es solo música, es una experiencia. 'Hard Times' invita a sentir, reflexionar, bailar y amar».

Domingo 16, Bilbao, Kafe Antzokia (sala superior), 19 h, 16-20 €.

Temas

Música