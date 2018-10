Los conciertos del finde Dani Martín. Dani Martín en el BEC, el festival Bilboloop y el concurso Villa de Bilbao destacan en la agenda del fin de semana ÓSCAR CUBILLO Viernes, 19 octubre 2018, 18:01

Dani Martín: 'Grandes éxitos y pequeños desastres'

El ex líder de El Canto del Loco, el también actor Dani Martín (Daniel Martín García, nacido en San Sebastián de los Reyes, Madrid, hace 41 años), tras reivindicar su valía en una gira por teatros que reventó a base de indie rock contemporáneo sin nada que envidiar a luminarias como Love Of Lesbian o Izal, se embarca en la gira 'Grandes éxitos y pequeños desastres', «un resumen de sus 18 años de carrera musical. Un recorrido por los temas más importantes de Dani Martín, tanto de su etapa en solitario como los que le dieron a conocer como líder de El Canto Del Loco», avanza la promoción sobre un macroconcierto donde suelen sonar una docena de hits del Canto, caso de 'Volver a disfrutar', 'Peter Pan', 'Contigo' (momento en el que suele subir a escena a una chica del público), 'Son sueños', 'Ya nada volverá a ser como antes' o 'Zapatillas'.

Se esperan más de 10. 000 espectadores, actuará en sexteto escudado por Coki Giménez (batería), Candy Caramelo (bajo), Rober Lavella y Paco Salazar (guitarras) más Inaki García (piano y teclados), y afirma la promoción: «Una escenografía totalmente renovada y un show de más de dos horas con de las canciones que todos hemos cantado, 22 temas, todos ellos 'singles' que nos han acompañado desde el año 2000 hasta hoy. Esta gira llevará a Dani Martín por las ciudades más importantes de la geografía española en una propuesta que aúna el presente y el pasado del cantante madrileño». Sí, ya ha pasado por Santander, Madrid, Barcelona, Tarragona… ¡y también por Miami, México DF, Guadalajara…!

Sábado 20, Barakaldo, Bizkaia Arena (BEC), puertas 19-30 horas, show 21 horas, final 23.30 horas; precios entre 27,50 y 52,50 €.

Bilboloop'18

La 17ª edición del Festival Bilboloop, que inició su andadura en 2002, abarca el indie rock, el electro pop y el baile. Se desplegará en dos jornadas, para la segunda habrá que esperar hasta el sábado 17 de noviembre, pero la primera se desplegará hoy en este orden: Lester y Eliza (nuevo cuarteto indie mixto y bilbaíno), Hey Charlie (tres inglesas que con guitarra, bajo y batería amalgaman un pop-rock orgánico y una pizca agresiva que algunos califican de punk) más Baywaves (cuarteto mitad madrileño mitad santanderino de indie psicodélico).

Viernes 19, Bilbao, Kafe Antzokia, 21.30 h, 10-12 € (bono dos jornadas 16 €).

Final Metal 30º Villa de Bilbao

Entre el jueves y el sábado se disputarán las finales de la 30ª edición del concurso Villa de Bilbao. El jueves la de pop-rock (con dos grupos bordeleses y otro pontevedrés), el sábado la nominada 'Urban' (a la lid definitiva llegan dos proyectos vascos y uno andaluz), y el viernes la de metal, que cuenta con una afición fiel y en la que se disputarán el primer premio Perpetual Night (Granada, death metal, su último disco se titula 'Anâtman'), Incursed (Bilbao, folk metal de proyección internacional a cargo de un grupo que el sábado tocará en Bermeo), más Manipulation (de Goldap, Polonia, quinteto death metal formado por Rado.Slav, Bysiek, Vulture, Kriss y Kret, que repiten en el concurso: en el 27º Villa, el de 2015, ya alcanzaron el segundo premio del apartado metálico).

Viernes 19, Bilbao, Bilborock, 20 h, entrada libre.

Dubioza Kolektiv

Las influencias musicales van y vienen. Por ejemplo, en el flamenco ahí están los cantes de ida y vuelta, los influidos por los ritmos hispanoamericanos. El componente zíngaro, balcánico, era muy importante en Mano Negra, y paradójicamente esta banda bosnia con tres lustros de trayectoria parece marcada por las fórmulas manonegristas, pues como indica la promoción, «este curtido colectivo combina de manera delirante el hip- hop, el reggae, el dub, el rock y el folclore de Bosnia». Y añaden sobre sus letras: «Sin duda, su historia ha influenciado radicalmente en sus letras. Convivieron entre las balas, la muerte de su pueblo y el miedo en pleno conflicto de los Balcanes».

Viernes 19, Bilbao, Stage Live, 20.30 h, 17-20 €; más los catalanes Muyayo Rif.

Vermeio Folk Metal Fest

Coincidiendo con la feria medieval desplegada en el casco viejo del pueblo pesquero, se celebrará la primera edición del Vermeio Folk Metal Fest. Actuarán tres grupos que divulgan su imagen y música con videoclips bucólicos, mitológicos y medievales, tan ambiciosos que parecen facturados por grupos extranjeros. Este es el horario:

21.30 h, Incursed, quinteto bilbaíno angloparlante compuesto por Jonkol, Amo, Lander, Jones y Mikel. Le dan al folk metal y al pagan metal y su último álbum se titula 'Amalur'.

22.30 h, Celtibeerian, quinteto mixto de folk metal brotado en Ciudad Real. Canta en inglés y usa bien gaitas, violines y flautas. Su cuarto y último disco se llama 'Deiwos' (deidad), e incluye una versión del 'Txoria Txori' de Mikel Laboa.

24.00 h, Aiumeen Basoa, septeto mixto guipuzcoano y euskaldun de folk, black y pagan metal gestado en 1994 y compuesto actualmente por Beleak, Mikelot, Egoitz, Rubén, Eider, Oihane e Imanol.

Sábado 20, Bermeo, Kafe Antzokia, puertas 21 horas, 8-10 €.

Ilustres Patilludos

Son asturianos y practican un estilo electrocústico que etiquetan como 'chigrebilly', y ya saben que un chigre es un garito astur donde se bebe sidra. Gonzalo (guitarra rítmica y voz), Wesley (bajo, contrabajo y voz), Viña (batería) y Willy (guitarra solista) son 'The Kings Of Chigrebilly', salen de Gijón, tienen un disco titulado 'Chigrebilly' (perdón por la reiteración), su estilo es el countrybilly campero y desacomplejado, cantado en castellano y bable. Versionan a La Polla Records, Desperados, Gene Vincent, a nuestro adorado Crazy Cavan y el standard 'Whiskey On The Jar' muy afamado gracias a Thin Lizzy y que ellos retitulan 'Sidra en el llagar', que tiene este vídeo:

Domingo 21, Bilbao, Nave 9 (Museo Marítimo), 19 horas, 5€ (entrada solidaria Fundación Integrando)