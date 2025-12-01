Un concierto para bebés llena de música la Unidad Neonatal de Basurto

La música ha irrumpido esta mañana en los pasillos de la Unidad Neonatal y Pediátrica del Hospital de Basurto. Lo ha hecho en forma de ... dos conciertos para bebés ofrecidos por la compañía Musicalmente, como colofón a la serie de actuaciones celebradas este fin de semana en el Euskalduna del programa didáctico de la BOS. Su propuesta para los más pequeños 'Un viaje de acordeón y saxofones' colgó el cartel de «completo» los días 28, 29 y 30 de noviembre.

El equipo artístico —con saxofones de Alberto Roque y José Lopes, acordeón de Pedro Santos, coreografía de Inesa Markava, voces de Isabel Catrino y Cristiana Francisco, figurinista Sara Franqueira, producción de Gil Jerónimo y dirección y voz de Paulo Lameiro— ha trasladado su delicado universo sonoro hasta las salas hospitalarias para ofrecer un momento de calma, estímulo y acompañamiento emocional a familias y profesionales.

«Los seres humanos nacemos conociendo el mundo por el sonido, porque la primera cosa que hacemos en la vida es escuchar», explica Paulo Lameiro, director de los Conciertos para bebés. «Para los neonatales, escuchar es mucho más que un fenómeno acústico, es la recepción de la vida. No hacemos música solo para bebés; ellos necesitan vibración para sentirse vivos, pero sus padres también. Y además estamos en un hospital, con profesionales con rutinas muy intensas… la música conecta todo», resume.

Devolver la normalidad

La iniciativa surgió del propio Lameiro, que no quiso marcharse de Bilbao tras su paso por la BOS sin visitar a los bebés hospitalizados. Según detalla Ana Gutiérrez, supervisora de la Unidad Neonatal, «en estas unidades la contaminación acústica es muy elevada. Nuestros pacientes pueden estar ingresados días, semanas o incluso meses, y están habituados a alarmas, ventiladores, respiradores, tonos de voz… Eso aumenta su estrés, la frecuencia cardíaca, la tensión, el gasto calórico y disminuye la energía que necesitan para crecer». En un entorno como el hospitalario, la intervención musical es un respiro real para los pequeños pacientes: «Con esta iniciativa buscamos devolver cierta normalidad a su desarrollo, junto a las familias y los profesionales», añade.

También incide en el impacto positivo la neonatóloga Olatz Larrañaga, quien recuerda que «el sentido del oído se forma desde el nacimiento hasta los tres años». Por eso, dice, «la música es un estímulo muy positivo para su desarrollo y también para ayudar al vínculo familiar».

Tras el éxito del fin de semana en el Euskalduna y la emotiva intervención de hoy en Basurto, Musicalmente cierra así su ciclo anual de Conciertos para bebés en Bizkaia, un formato que sigue ganando público y que explora la música no como entretenimiento, sino como un lenguaje temprano capaz de acompañar, sanar y conectar incluso en los momentos más delicados.