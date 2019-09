El Columpio Asesino, Anari y Nogen actuarán gratis en Bilbao durante el BIME La banda Columpio Asesino actuará durante el BIME. / E. C. Para poder asistir a los conciertos hará falta una invitación que podrá solicitarse en la web del festival IÑAKI ESTEBAN Lunes, 23 septiembre 2019, 20:22

Las bandas necesitan que los promotores y el público las escuchen y las vean para que las contraten, tengan actuaciones y amplíen seguidores. Con esta filosofía se pone un año más en marcha el BIME City, los conciertos en salas de Bilbao que se desarrollan en el marco del festival (BIMELive) y el encuentro profesional (BIMEPro) que se celebran en otoño en el BEC.

Kafe Antzokia, Azkuna Zentroa, Stage Live, Shake!, Muelle, La Ribera, Azkena, Sala BBK, Bilborock y el restaurante Coppola son las diez salas elegidas para acoger el 30 y 31 de octubre, en vísperas del BIME Live, a los músicos de este programa patrocinado por el Ayuntamiento de Bilbao.

Lo encabezan los navarros de El Columpio Asesino, electrónicos con alma de punkis o al revés, que están grabando un nuevo disco. Tocarán en la Sala BBK. Hará falta invitación, que se podrá conseguir desde el mediodía del 21 de octubre en la web bime.net.

La presentación del documental 'In the Middle of Norway' en Bilborock es sobre el papel uno de los puntos más atractivos del City de este año. Cuenta la historia (real) de Jorge Martí, cantante de La Habitación Roja, la veterana formación valenciana que sigue estando en el meollo del indie español. En verano recorre festivales y otros escenarios por todo el mundo. Después vuelve a Noruega, donde trabaja el resto del año como enfermero en un centro para pacientes de alzhéimer y vive con sus dos hijas y su mujer, aquejada de fatiga crónica desde hace ocho años. El grupo tocará en acústico y contestará a las preguntas de los asistentes.

La histórica banda venezolana de ska Desorden Público; los vascos Nøgen, Liher, Grande Days, Hakima Flissi y Joseba Irazoki eta Lagunak, junto a formaciones procedentes de otras partes de España, Portugal, Noruega, Holanda, Suecia o Luxemburgo como Lina & Raül Refree, Cave Story, Beverly Kills, Someone, Primas Hermanas, Edsun, Otha, Yawners o Hickeys participan también en el cartel de la nueva edición del City.

Por otro lado, el BIMEPro suma a la cantautora Rozalén como ponente. Por esta cita han pasado ya Los Planetas y Belako, que hablaron de sus carreras profesionales.