Coco Montoya, hasta el día que se muera Coco, con su Stratocaster zurda. / P. Urresti El guitarrista zurdo californiano cerró el 30 Getxo & Blues dando el mejor concierto de todos, sonando cañón, punteando en largo y alegrando a la parroquia ÓSCAR CUBILLO Domingo, 22 julio 2018, 15:59

Por fin, al tercer día, tras las actuaciones souleras con sendas afrovocalistas al micrófono (el jueves unos rutinarios The Excitements catalanes ante 500 personas y el viernes una Bette Smith de escasa entidad ante 900), el 30º Festival Internacional de Blues de Getxo ofreció el sábado un concierto de ley: el del guitarrista zurdo californiano Coco Montoya (https://www.cocomontoyaband.com/) (Santa Mónica, California, 66 años, 5 de baterista de Albert Collins, 10 de guitarrista de John Mayall), quién logró aislar emocionalmente a los más de 800 espectadores que le ovacionaban en los punteos, sonreían sin saberlo, daban palmas al son sin que se lo pidieran y flotaban al menos en las primeras filas. Ya sabemos que en el blues la negritud es un plus, pero Coco rompió tópicos y mecanismos mediante un cancionero dramático en los lentos, rocanrolero cuando le apetecía, soulero curiosamente cercano al AOR…

El sábado, el 30 Getxo & Blues se olvidó del soul presuntamente más comercial, apostó por el blues que lo nomina, y disfrutamos de principio a fin de un cuarteto veterano (su guitarra Stratocaster –sólo usó una-, bajo de cinco cuerdas, teclista y baterista), con sonidazo, seriedad y profundidad durante 107 minutos y 13 piezas. Coco, fortachón y con perilla, cada vez más parecido a un miembro de Los Lobos, tocó de modo concentrado, suministró punteos circulares que volvían a la carga (largos, pero nunca parecieron excesivos como a veces le sucede a Joe Bonamassa), fue melódico y variado, y alcanzó la felicidad y la comunión con el respetable, al que agradeció de corazón su presencia (y al final vendió decenas de CDs que autografió). Dominó tanto la carpa de la plaza Biotz Alai, que cuando un espontáneo se puso a soplar la armónica logró acallarle: «stop it!», le ordenó la primera vez, y «¡cállese!» le conminó en castellano la segunda y definitiva.

El cuarteto veterano, conjuntado y poderoso. / Peru Urresti

Coco abrió con un instrumental melódico para entrar en calor. De la misma se puso recio con 'Before Of Bullets Fly', de Greg Allman, con su Stratocaster destilando punteos a lo Jimmy Dawkins, y, zasca, se ganó con toda la parroquia en el rock and roll entre la ELO y los Blasters 'Can't Get My Ass In Gear', con punteos en espiral y la primera gran ovación del sábado. Ya colocado el listón ahí arriba, entre la variedad de su repertorio se colaban palos a veces no tan del gusto de cada oído (por ejemplo el funk, aunque siempre resuelto con precisión), pero los hitos no dejaban de caer: 'Am I Losing You' de The Cate Brothers (melódico y dramático a lo Otis Rush), 'Gotta Mind To Travel' (desparrame texano con aires de Gatemouth Brown y Albert Collins, que fue quien lo escribió y con quien Coco se tiró cinco años tocando la batería en los 70; en este tema Coco hasta hizo tapping para delicia de la concurrencia), el caudaloso blues 'People Just Let My Cry' (otra lección de dramatismo west side a lo Jimmy Dawkins, cuando el armonicista espontáneo) o, hummmm, esos quedones números de soul rock pegajoso, caso de 'I Need Your Love In My Life' o 'I Want It All Back', ambos versionables por Ringo Starr.

El sábado noche en el Getxo & Blues estuvimos a gusto el público y el guitarrista, tan canónico como poderoso y a veces modernista (esas piezas vía The Kinsey Report). Coco llegó a afirmar sobre las tablas: «me gusta tocar blues y lo haré hasta el día que muera». Amén.