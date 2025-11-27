El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Iñigo Ibarrondo (guitarra), Josu Luengo (guitarra), Sergio G. Rebollo (batería) y Haritz Lete (voz).

Cobra: «Hoy lo fácil es estar quemado, cabreado o decepcionado»

Pese a todo el cuarteto vizcaíno afirma que se lo toma en positivo y que persigue el cambio con la salida de su nuevo disco, 'Henko', el primero en un lustro, que presentará este sábado en el MungiRock de Mungia con entrada libre

Óscar Cubillo

Óscar Cubillo

Jueves, 27 de noviembre 2025, 09:42

Comenta

Rulan de modo esporádico desde 2006 y han editado cuatro álbumes y dos mini-LPs. Sus miembros se mueven entre Bizkaia y Gipuzkoa, y su ... alineación ha sufrido dos bajas importantes, las de David González (Berri Txarrak, ahora con Pi L.T.) y Ekain Elorza, (Dinero, Morgan). Lo cual no obsta para que hayan editado el que quizá es su mejor disco, cuando menos en producción, en sonido: 'Henko' (Farmway Records), un CD o vinilo de 10 pulgadas contenedor de seis cortes, tres en inglés y tres en euskera, o sea que se venderá en la cercana Azoka de Durango.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Esto es lo que cobran los alcaldes de Bizkaia
  2. 2 Getxo contará estas navidades con una gran noria de 24 metros
  3. 3 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  4. 4 Detenido un joven de 19 años por asestar un navajazo en el abdomen a otro en plena tarde en Bilbao
  5. 5

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  6. 6 El lapsus de Feijóo en el Congreso que desata las risas de Pedro Sánchez
  7. 7

    15.000 euros al año para revivir el Antón de Artxanda
  8. 8 El testimonio de una cajera del Mercadona devuelve la legítima a una hija desheredada por su madre
  9. 9

    Al menos 55 muertos y casi 300 desaparecidos en un devastador incendio en Hong Kong
  10. 10

    Heridos críticos dos miembros de la Guardia Nacional en un tiroteo cerca de la Casa Blanca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Cobra: «Hoy lo fácil es estar quemado, cabreado o decepcionado»

Cobra: «Hoy lo fácil es estar quemado, cabreado o decepcionado»