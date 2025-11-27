Cobra: «Hoy lo fácil es estar quemado, cabreado o decepcionado»

Rulan de modo esporádico desde 2006 y han editado cuatro álbumes y dos mini-LPs. Sus miembros se mueven entre Bizkaia y Gipuzkoa, y su ... alineación ha sufrido dos bajas importantes, las de David González (Berri Txarrak, ahora con Pi L.T.) y Ekain Elorza, (Dinero, Morgan). Lo cual no obsta para que hayan editado el que quizá es su mejor disco, cuando menos en producción, en sonido: 'Henko' (Farmway Records), un CD o vinilo de 10 pulgadas contenedor de seis cortes, tres en inglés y tres en euskera, o sea que se venderá en la cercana Azoka de Durango.

Resonando en general a esos Eraso que darán su último bolo este finde en Tolosa y como unos Pi L.T. más bestias y acerados, se puede precisar que las seis canciones de 'Henko' chocan con el rock sesgado de Fugazi y BTX ('Henko'), están a punto de descarrilar entre el raíl del rock escandinavo y el del punk californiano ('Lost & found'), asimilan la rabia de Governors y el ímpetu crispado y la brutalidad de Kuraia ('Hontzaren hegaldia'), planean metaleras como el doom ('Meteor'), machacan los riffs con el martillo pilón de Helmet ('Drawn to the flame'), y agitan el hardcore como los Fugazi sincopados ('Odol/Kare').

Cobra presentan su novedad este sábado en Mungia, en el décimo aniversario del MungiRock (entrada libre, 20.30 h; abren la dupla Dungulu, hard rock de Bakio según se anuncia), y aprovechamos para interrogar a Josu Luengo, que responde reflexivo como los habitantes del universo hardcore.

- ¿Por qué Cobra es una banda intermitente, guadiana, que aparece y desaparece antes de regresar para continuar?

- Nada más empezar la banda, allá por 2006, Ekain acababa de mudarse a Madrid y estaba arrancando también con Dinero. Poco después de sacar el primer disco, David entró en Berri Txarrak. Y además Haritz es el batería de Kokein. Con ese panorama las agendas siempre han sido un puzle imposible. Cuando todo cuadraba, nos poníamos a tope. Y cuando no, tocaba parar sí o sí. Esta ha sido un poco la única forma realista de mantener la banda viva todos estos años. A ratos, pero con cariño.

- Ya. ¿Y por qué habéis vuelto ahora?

- Básicamente porque teníamos ganas de crear nueva música y nos sentíamos motivados para hacerla. El año pasado giramos con Cancer Bats, y su espíritu y energía nos empujaron de tal manera que decidimos volver al local, juntar riffs, trabajar ideas y sacar adelante lo que hoy en día es 'Henko'.

- Vuestro nuevo disco, sí. En vuestro anterior álbum, 'Fyre', de 2020, editado en plena pandemia, Cobra erais Josu Luengo (guitarra), Haritz Lete (voz; batería de Kokein), Ekain Elorza (batería; Morgan, Dinero…) y David González (bajo; Berri Txarrak). Por la foto se ve que Ekain y David no siguen.

- Sergio (Highlights) pasó a ser nuestro batería en la gira de 'Fyre', ya que las condiciones de logística con Ekain y con una pandemia de por medio eran aún más complicadas de lo que ya eran antes. Y con total naturalidad Ekain cedió su puesto, ya que él estaba totalmente inmerso en Morgan.

- Ah, claro…

- En el caso de David, cuando planteamos volver a crear cosas nuevas él decidió no sumarse.

- Ahora está en Pi L.T.

- Les estaremos eternamente agradecidos por lo que han dado a Cobra y por todos los momentos que hemos vivido con ellos. Ha sido maravilloso tocar y aprender con gente de su talla. Un fuerte abrazo a los dos desde aquí.

- Claro.

- Con este cambio empezamos a crear nueva música con una dinámica diferente, ya que antes partíamos de las ideas de David y de las mías, y ahora los riffs han venido de una sola fuente. Eso provocó que en el proceso todos aportáramos ideas. Iñigo (Sharon Stoner) llegó al final del proceso. Con muchas ganas, motivado y enriqueciendo lo que llevábamos currando meses atrás. Sentimos que seguimos teniendo un bloque muy sólido con estas incorporaciones.

- Sí, al menos el disco suena cañón. Josu, la nota de prensa dice que el nuevo vinilo trae «seis canciones que exploran el cambio, las decisiones y sus consecuencias, las despedidas y la decepción». ¿Qué os ha decepcionado?

- Bueno… Si miras lo que está pasando en el mundo y en lo que nos estamos convirtiendo como sociedad, lo raro sería no estar decepcionado. Aun así, 'Henko' tiene un mensaje muy positivo. Todo el concepto gira en torno al cambio, a tirar hacia adelante, enfocándote en lo que de verdad te motiva y te hace feliz para superar los momentos más duros. Hoy lo fácil es estar quemado, cabreado o decepcionado, y nosotros queríamos justo lo contrario: enfocar la energía en avanzar y, si se puede, disfrutar un poco del viaje.

- ¿Por qué alternáis euskera e inglés?

- Siempre hemos sido una banda que canta en inglés. Hace un par de discos decidimos escribir un tema en euskera porque es la lengua de nuestra tierra y nos hacía ilusión. En el anterior disco ya fueron dos temas, y en este han sido tres, que al tratarse de un EP de seis pues ya son la mitad. Cuando escribo una letra lo hago en inglés porque me resulta más natural debido a que el 90 % de la música que he escuchado en mi vida y el cine que veo es en ese idioma. Pero por ejemplo para Haritz es mucho más natural hacerlo en euskera porque es su lengua materna y se siente mucho más cómodo. Así que dejamos que fluya: cada canción pide lo que pide.

- ¿Notáis que con el paso de los años, de los lustros, el vigor se resiente para hacer este tipo de rock con ímpetu crispado y riffs de acero?

- No creemos que lo que suceda sea que el vigor se resienta, es algo más complejo. Está claro que no tienes 20 años y nada más en que pensar que en ir al local a tocar y estar escuchando música todo el día.

- Ja, ja, ja… Cuánta verdad...

- Pero a medida que va pasando el tiempo todo va cambiando. Las influencias o la inspiración te pueden venir de otros lugares, de otros estilos… Hay cosas que no quieres repetir porque quieres probar cosas nuevas… Durante la composición de 'Henko' todo fluyó de forma muy natural: nos juntábamos a ensayar y a componer sin fecha límite, simplemente por las ganas de tocar y probar cosas. Lo que salió es el reflejo de ese proceso, y creemos que todo fluye de manera orgánica, manteniendo la fuerza y agresividad pero dejando hueco a otros matices.

- La producción de Xanpe, otro de Pi L.T., es muy buena, por cierto.

- Qué decir de la producción de Xanpe… Cuando empezamos a hablar del nuevo disco, nosotros tomábamos como referencia 'Fyre', pero su respuesta fue: 'Eso es el pasado. Este va a ser mejor en todo'. Y aunque nos llevó un tiempo encontrar el camino, ya se encargó él de que así fuera. ¡Un cañonazo! Llevamos prácticamente juntos con él desde el inicio, nos conoce perfectamente y sus ganas de probar sonoridades nuevas también nos atraen. Nos cuenta su visión sonora de Cobra e intentamos aplicarla a nuestras canciones, con la conformidad de todos.

- ¿Cómo será vuestro bolo de Mungia, para celebrar los diez años del MungiRock?

- El directo sigue siendo el corazón de la banda. Nos motiva a componer, a ensayar, a seguir. Y siempre pensamos mucho en lo que funciona en vivo. Con los temas nuevos el repertorio ha quedado muy chulo, así que la idea es la de siempre: darlo todo, con un montón de energía y que la gente disfrute tanto como nosotros. Además es el 10º aniversario de MungiRock, así que esperamos que haya muy buen ambiente... ¡Y encima es gratis!

- Gratis, mi palabra favorita… ¿Qué sensaciones os quedaron tras el primer concierto de la gira, en Estella?

- Nos quedamos muy a gusto. Era el primer concierto en año y medio, el primero que tocábamos con Iñigo al bajo y el primero en el que tocábamos los temas de 'Henko'. Siempre puede haber factores en contra o que te hagan tener alguna duda de cómo va a salir un concierto, pero la verdad es que una vez que suenan los palos de batería para comenzar el primer tema, todo se esfuma, no existe nada más que las canciones y el concierto, el aquí y ahora, lo que hace que todo merezca la pena.

- Oye, ¿os hace ilusión compartir cartel en enero en Pamplona con los Supersuckers? ¿Os lo tomáis como un reto?

- Siempre aprendes algo tocando con otras bandas, grandes o pequeñas. Con bandas extranjeras, además, ves otras dinámicas de trabajo que molan mucho. Y si encima son bandas clásicas y tan influyentes, es todo un honor.

- ¿Saldréis a ganar, como los pelotaris?

- ¿Salir a ganar? Siempre, je, je, je. Y con más motivo sabiendo que mucha gente en el público no nos conocerá: es la ocasión perfecta para convertir a unos cuantos en fans.

- Y para acabar, ¿os siguen influyendo las películas de acción, como la que os sirvió de bautismo, la película protagonizada por Stallone, 'Cobra, el brazo fuerte de la ley'?

- El cine siempre ha sido una influencia para Cobra, tanto a nivel musical como en letras. Igual hoy ya no tanto el cine de acción moderno, porque tampoco es lo que era… Nunca volverán esos antihéroes imposibles de los 80-90, esos guiones, esa estética… Pero sí, seguimos enganchados al cine, como a las series, a los juegos, a los libros...

- ¿Cuáles os han gustado últimamente?

- Por decir algo reciente de acción, al margen de las de Batman de Nolan, que ya no son tan recientes, podríamos decir las de 'Mad Max', que qué curioso, es una saga de los 80.