Joshua Edelman tocando 'Angelitos negros' de Machín. Óscar Cubillo

Cinco sesiones privadas de Joshua Edelman en agosto

El pianista neoyorquino actuará en su academia todos los sábados del mes, y el 12 de octubre tendrá el honor de cerrar en Madrid los 43 años de andadura del Café Central

Óscar Cubillo

Óscar Cubillo

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:27

Todos los sábados de agosto, incluidos los dos coincidentes con las fiestas de Bilbao, dará una sesión especial y privada, o sea con aforo limitadísimo ... y cercanía entre los espectadores y los actuantes, el pianista Joshua Edelman (Manhattan, Nueva York, 1954) en su centro académico musical, el llamado Jazz Cultural Theatre Of Bilbao, sito en la calle Bertendona, en la acera de enfrente del Teatro Campos.

