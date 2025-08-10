Cinco sesiones privadas de Joshua Edelman en agosto

Todos los sábados de agosto, incluidos los dos coincidentes con las fiestas de Bilbao, dará una sesión especial y privada, o sea con aforo limitadísimo ... y cercanía entre los espectadores y los actuantes, el pianista Joshua Edelman (Manhattan, Nueva York, 1954) en su centro académico musical, el llamado Jazz Cultural Theatre Of Bilbao, sito en la calle Bertendona, en la acera de enfrente del Teatro Campos.

La seria se llama 'Summer Jazz in Bilbao' y son cinco encuentros con formación cambiante e invitados sorpresa. Este sábado el concierto, de 11 temas en 70 minutos redondos, se sostuvo entre el dúo Joshua Edelman-Loisel Machín, pianista yanqui y contrabajista cubano (¡sobrino-nieto de Antonio Machín!), y el invitado en tres temas fue el flautista bilbaíno Gonzalo Muga (catedrático de Química Física de la UPV en su vida normal).

Pero antes de continuar con la reunión sabatino, un oasis o burbuja de tranquilidad, belleza y buen hacer, destaquemos que Joshua Edelman protagonizará el 12 de octubre el último concierto del Café Central en Madrid. Hablamos del club de jazz por excelencia de la capital, que mantiene 35 empleados y una exitosa actividad diaria de 43 años, interrumpida solamente durante la pandemia. El Café Central cerrará sus puertas debido a la especulación inmobiliaria, con perdón. Más exactamente porque los dueños del inmueble, que no ha cambiado de decoración en casi medio siglo, no desean renovar el alquiler. Ahora mismo los rectores del club andan buscando un nuevo emplazamiento, pero como mínimo cunde la incertidumbre sobre el resultado final.

De los 43 años de andadura del Café Central, Joshua Edelman, que vivió 25 años en Madrid, ha participado durante 38 años también de manera regular en la programación del reputado club. Últimamente viajaba a la capital cuatro veces anuales para trabajar durante tres días seguidos. Antes tocaba más, y llegó a estar anunciado 21 días consecutivos. Joshua es el músico que más se ha presentado en el Café Central: en más de 700 ocasiones desde el lunes 5 de enero de 1987. El 26 de octubre de 2024 tuvo lugar su actuación número 700, y de ahí salió su último álbum, un directo grabado en el reconocido club y disponible en vinilo.

Ampliar Joshua Edelman (piano), Gonzalo Muga (flauta) y Loisel Machín (contrabajo) tocando 'Tú mi delirio'. O. C.

Pues el 12 de octubre en el Café Central Joshua Edelman exudará la misma elegancia a las teclas y a la indumentaria (chaleco, gorra, zapatos…), y el mismo dominio de los estilos, desde el jazz hasta lo latino, pasando por la clásica, que reveló una vez más este sábado en su Jazz Cultural Theatre Of Bilbao. Compartiendo espacios y cediendo protagonismo a Machín (y a Muga cuando intervenía con una flauta de matrícula de honor), Edelman tuvo swing, fue solemne, ilustró lo conveniente varias de las interpretaciones, y presentó todos los títulos.

Por la faceta más jazz repasó a Miles Davis ('Nardis'), Charlie Parker, Duke Ellington ('Prelude to a kiss', una suite bluesie) y Chick Corea (un 'Windows' que le trae recuerdos del Nueva York de los 70, dijo), y por la parte latina cupo el feelin' cubano de 'Tú mi delirio' de César Portillo de la Cruz, la reivindicación de Antonio Machín en un solemne y bolerístico 'Angelitos negros' («aunque lo hizo popular él, lo escribió un mexicano, Manuel Álvarez Rentería, que por su apellido tendría raíces vascas», explicitó sobre la autoría), y el homenaje a Ernesto Lecuona con 'La comparsa' y su desarrollo sabrosón («Ernesto Lecuona era un cubano de padre canario, pero es evidente que por su apellido venía de aquí; su estilo era de clásica con elementos del folklore de Cuba, y vivió entre La Habana, Madrid y Nueva York», nos ilustró).

Y entre los once temas, además del swing inaugural 'All God's Chillun Got Rhythm', estrenado en la película de Los Hermanos Marx 'Un día en las carreras', también hubo tres originales de Edelman: en segundo lugar el bolerista 'Eguzkitza breakfast' («somos una familia vasco-neoyorquina que nos gusta desayunar: panes maravillosos, queso de cabra, papaya, mango…, y así todos los días», nos abrió el apetito), para cerrar en falso 'Números rojos', un blues abrupto con ramalazos a lo Thelonius Monk («es un tema mío que he grabado en tres discos», indicó), y a modo de bis 'Las alas de Chetán', «una nana», que por el flautista sonó un tanto latin.

Y al acabar hubo invitación a cava y charla distendida entre los espectadores y los actuantes. Hubo poco públio este sábado, pero la academia se llenó el primer sábado agosteño, el día 2. No olviden que pueden repetir la experiencia los tres sábados que restan del mes: los días 16, 23, y 30. ¡Qué bien meterse en ese pequeño salón para aislarse del ambiente de la Semana Grande!